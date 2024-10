DeFi está de volta: Metrics Rocketing e provedores de nós RPC enfrentam desafios de tráfego

O rápido aumento na atividade do segmento de criptomoedas pode superaquecer o mercado. Também poderia trazer uma pressão inesperada à infraestrutura Web3. Em dezembro de 2023, as equipes de blockchain como serviço começaram a ajustar suas ofertas para ajudar os dApps a atender ao aumento do tráfego.

DeFis estão de volta aos negócios: TVL aumentou 50% em dois meses, Solana e Cardano lideram o aumento

Em outubro-dezembro de 2023, o ecossistema global de finanças descentralizadas (DeFis) impressionou os traders com um retorno massivo. Algumas métricas críticas do cenário DeFi têm como alvo os níveis de colapso pré-FTX.





Para começar, o valor total bloqueado (TVL) agregado em todas as principais plataformas de contratos inteligentes - Ethereum, BNB Chain, Tron, Solana, Cardano, Optimism, Arbitrum, etc. - disparou 50% em menos de dois meses. Em meados de outubro, esta métrica tentava conquistar 40 mil milhões de dólares. Dois meses depois, quase atingiu US$ 60 bilhões, segundo dados do DefiLlama .





A plataforma de contratos inteligentes de alto desempenho Solana (SOL) parece ser a que mais se beneficiou: seu TVL aumentou impressionantes 153% em meio à euforia em torno de possíveis lançamentos aéreos retroativos no protocolo.





O frenesi foi desencadeado pelo lançamento aéreo do concorrente do Lido, Jito (JTO), que distribuiu inesperadamente bônus de quatro dígitos aos participantes.

A blockchain Cardano registra um aumento de 186% no TVL no período correspondente: os depositantes bloquearam mais de US$ 520 milhões em seus dApps, um nível recorde para toda a história da Cardano como uma blockchain programável.





A maior plataforma DeFi, Ethereum, “supera” ligeiramente o segmento com seu aumento de 57% no TVL. Seus maiores DeFis, Lido, Maker, Aave e Uniswap, registraram um aumento de TVL de dois dígitos em novembro-dezembro.





Simplificando, isso não pode ser explicado por uma coincidência ou “salto de gato morto”: o mercado altista em DeFi está ganhando força. Todos os atores do segmento criptográfico – comerciantes, investidores, fornecedores de infraestrutura – devem estar preparados para obter o máximo de oportunidades que estão definidas para desbloquear.

Testes de estresse para confiabilidade dos endpoints RPC

Normalmente, tais eventos são acompanhados por problemas de sobrecarga de infraestrutura. No mercado altista de 2020-2021, as exchanges centralizadas de criptomoedas – até mesmo plataformas de nível 1 como Coinbase, Kraken e Binance – ficaram offline quando o preço do Bitcoin ultrapassou níveis cruciais – US$ 10.000, US$ 15.000 e assim por diante.





Mesmo os serviços totalmente descentralizados enfrentam problemas com o aumento do tráfego. Em meio à mania DeFi de 2020, os aplicativos baseados em Ethereum funcionavam muito mais devagar do que o normal, sem falar em gás de US$ 10 a US$ 50 para conversão.





Durante a recuperação contínua do mercado, o tempo de confirmação da transação Bitcoin aumentou de 70 a 100%, de acordo com dados do Blockchain.com.





Os endpoints de chamada de procedimento remoto (RPC), “pontos de entrada” para dApps conectados ao blockchain, estão sob pressão nesses períodos. Em janeiro de 2023, em meio ao colapso do mercado de criptomoedas, todos os endpoints RPC públicos da Fundação Solana ficaram offline.





Os usuários foram forçados a migrar para provedores de nós RPC privados, ou seja, serviços que executam nós próprios RPC (na verdade, nós completos de blockchain) e conectar dApps a eles por meio de API.





A questão é que a estabilidade e o desempenho dos endpoints RPC são de importância letal para a funcionalidade dos DeFis. Os períodos de euforia do mercado apenas amplificam esta dependência.

Levantando Barreiras de Limite de Taxa em Infraestrutura Compartilhada: Caso de Provedor de Nó RPC Privado

Aumentar os limites de acessibilidade para aplicativos descentralizados que usam infraestrutura compartilhada é uma das maneiras pelas quais os provedores de nós RPC podem ajudar os clientes a lidar com o aumento do tráfego. Quando se trata de pacotes de serviços premium, todos os provedores garantem o melhor limite de taxa possível (o número de solicitações pode ser processado por segundo), mas essas opções podem ser bastante caras para dApps em estágio inicial.





Como tal, os fornecedores de nós RPC de nível superior estão a aumentar os limites de taxa para as tarifas com rendimento limitado. Por exemplo, GetBlock , um dos provedores de infraestrutura Web3 mais populares e inovadores em DeFi, aumentou seu limite de taxa para nós compartilhados de 60 para 200 solicitações por segundo, ou seja, em mais de 230%.





O que isso realmente significa para os dApps? Com o “RPS boost”, eles podem enviar 230% mais solicitações para blockchains sem demora. Digamos que sua infraestrutura não notará nem mesmo um aumento de 3x no tráfego agindo como antes e pagando o mesmo preço por solicitação.





Para evitar que os endpoints sejam atacados por spammers, GetBlock apresenta esta oferta apenas para planos de nós compartilhados pagos. Os usuários de um plano gratuito com 40.000 solicitações por 24 horas podem atualizar seus painéis.





Além disso, para máxima segurança, GetBlock apenas aumenta os limites de taxa para os usuários que migraram para tokens de API, um novo modelo de autorização. Novos clientes recebem esses tokens automaticamente enquanto os existentes são convidados a reivindicá-los em suas contas.





De acordo com pesquisas internas, com esta oferta ativada, GetBlock se torna o provedor com maior eficiência de recursos quando se trata de nós compartilhados com largura de banda de 200 solicitações por segundo.





Concluindo, a iniciativa de aumento dos limites de taxa parece ser uma maneira razoável de ajudar os dApps a iniciar a integração de novos usuários no quarto trimestre de 2023.