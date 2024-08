From Desk to HackerNoon: seu guia definitivo sobre como publicar uma história

Então, você está ansioso para publicar uma história no HackerNoon, mas se sente um pouco perdido? Não se preocupe! Reunimos este guia passo a passo com todas as informações que você precisa para passar do rascunho à matéria principal rapidamente. Vamos mergulhar!

TL:DR

Para enviar uma história para o HackerNoon, siga a lista de verificação abaixo:

Faça login no Hacker Noon em Hackernoon.com/login . Se você está com dificuldades para criar uma conta no HackerNoon, leia esta postagem do blog ou visite nossa página de ajuda . Clique em Começar a escrever à esquerda da miniatura (ou vá diretamente para lá ). Escreva ou carregue uma ótima história de tecnologia - instruções detalhadas para o editor 3.0 aqui . Clique em Configurações da história no canto superior direito. Insira 8 tags ( diretriz ). Carregue uma imagem de recurso ( diretriz ). Insira sua meta tag para que os mecanismos de pesquisa possam encontrá-lo facilmente ( diretriz ). Confirme que você tem o direito de enviar o conteúdo e que todos os interesses das empresas mencionadas na história foram divulgados. Selecione Enviar história para revisão. Você receberá um e-mail para confirmar que recebemos seu envio. Um editor da equipe deve revisar dentro de 3 dias úteis..ish. Veja as diretrizes completas aqui . Se aceito, distribuiremos, distribuiremos e distribuiremos sua história tecnológica. Veja como distribuímos as coisas aqui .





Os escritores conhecem a página de rascunho!

Vamos definir o cenário: você já é um leitor ávido do HackerNoon há algum tempo e finalmente decidiu que é hora de compartilhar seu próprio conteúdo aqui. Então você clica no botão "Começar a escrever" no canto superior direito da tela. Estrondo! É hora de escrever - e aqui está o que você encontrará em nosso editor 3.0 :





Se você deseja importar uma história, saiba mais aqui e consulte nossas diretrizes de republicação aqui .





Ao criar sua nova história em nosso editor, você tem duas opções de títulos: você pode criar o seu próprio ou deixar que nosso sistema gere sugestões para você.





Para inserir seu próprio título, basta digitá-lo no espaço designado e usar nosso recurso de capitalização automática para garantir a formatação adequada – clique no ícone do robô para ativar ou desativar esse recurso.





Se você estiver se sentindo preso, clique no ícone da lâmpada para obter uma sugestão. Apenas certifique-se de que o corpo do seu texto contenha conteúdo suficiente para que nosso sistema detecte o tema da história e certifique-se de que o espaço do título esteja vazio antes de clicar em “ gerar título ”.









Depois de adicionar o título, o rascunho será salvo automaticamente, então lembre-se de incluir algum texto.





Lembre-se de que seu título deve refletir com precisão a essência de sua história e incluir palavras-chave relevantes para ajudar os leitores a descobri-la. Saiba mais aqui .





2. Recursos de formatação

Em nosso editor, você tem todas as ferramentas ao seu alcance para formatar seu texto exatamente como deseja: negrito, sublinhado, listas, links, títulos , citações , código e muito mais. Para fazer isso, selecione seu texto e escolha as opções desejadas.









Alternativamente, você pode clicar no botão + à esquerda da linha de texto e escolher uma opção da lista, que contém algumas opções vistas acima e outras como tabelas, imagens, links, divisórias, avisos informativos e muito mais. Veja como parece:









3. Incorporações

Existem três coisas principais que você pode incorporar à sua história: imagens, vídeos e links.

Começando com imagens, você tem uma variedade de opções: importar do seu dispositivo, importar uma imagem de um URL, pegar uma de um banco de imagens, incorporar um GIF ou gerar uma imagem de IA . Basta escolher sua opção preferida e pronto! Sua imagem aparecerá em seu rascunho.









Quando se trata de vídeos, você pode importá-los como faria com imagens ou incorporar links do YouTube . Clique no botão + , navegue até a opção de link, cole seu URL e pressione Enter. Em seguida, você encontrará uma mensagem perguntando se deseja incorporar o link. Para vídeos do YouTube, você terá a opção de adicionar apenas o vídeo, a transcrição ou ambos - será mais ou menos assim:









Por último, links: é muito semelhante à incorporação de vídeos do YouTube, exceto que você pode vincular histórias, códigos e outras fontes externas . Veja como:









A incorporação também se estende aos threads do Twitter/X .





Nas configurações da história

Agora que você tem a ideia do que pode fazer com sua cópia em nosso editor, aqui está o resumo dos campos de configurações da história que você precisará preencher antes de enviar a história para revisão editorial:





Adicione todas as 8 tags da sua história : as tags ajudam o Google , o Bing , o DuckDuckGo e os amigos a encontrar seu conteúdo, para servi-lo aos usuários que procuram esses termos. Além disso, as tags ajudam o HackerNoon a distribuir seu conteúdo para as páginas mais traficadas, bem como as tags mais assinadas por meio de nosso boletim informativo personalizável, The Tech Brief.







2. Abra as configurações da história : na parte superior das configurações da sua história, você verá o número de palavras escritas - verifique isso antes de enviar. Uma de nossas diretrizes editoriais estipula um número mínimo de palavras para elegibilidade de publicação.

Faça upload de uma imagem em destaque: escolha uma em seu dispositivo, explore bancos de imagens e GIFs ou peça à IA para criar uma nova.









Personalize como você deseja que os comentários sejam gerenciados em sua história: decida se deseja que eles passem por revisão editorial ou sejam aprovados instantaneamente. Adicione sua metadescrição : ajude os rastreadores da web a indexar e os humanos a ler Crie um TL:DR: digite entre 300 e 500 caracteres ou faça com que nossa IA gere um TL:DR para você









Escolha indicadores de credibilidade de emojis : esses indicadores ajudam a fornecer informações adicionais relacionadas à sua história, dando aos leitores mais contexto. Sua história é original? Se for uma republicação, clique em “Não” e coloque a URL onde foi publicada pela primeira vez; se for conteúdo novo, basta tocar em "Sim". Em caso de dúvida, consulte nossas diretrizes de republicação aqui .









Depois de concluir todas essas etapas, fique atento a um botão que aparece na parte inferior, solicitando que você " Envie sua história para revisão! " Se você estiver se sentindo bem com sua história, basta clicar nela. Logo em seguida, você receberá um e-mail confirmando que recebemos seu envio. Um editor da equipe deve revisá-lo dentro de 3 dias úteis e, se aceito, distribuiremos, distribuiremos e distribuiremos sua história técnica.





NOVO! No seu rascunho, você verá o botão Enviar história deixado em três lugares diferentes: Na parte inferior das configurações da sua história No canto superior da tela No canto inferior direito da sua tela

Depois de marcar a caixa de seleção que corresponde à originalidade da sua história, esses botões ficarão ativos.









Ferramentas adicionais

Nas configurações da história, você encontrará alguns itens extras! Você pode preparar notas adesivas e enviar uma mensagem a um editor para obter suporte na redação. Confira abaixo como fica:









E aí está! Agora você está equipado com as ferramentas para fazer a transição do rascunho para a publicação - não há razão para não clicar no botão enviar e compartilhar seu trabalho com o mundo!