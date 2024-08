Cypherpunks escrevem código: o misterioso Satoshi Nakamoto

Se você procurar o nome dele em um mecanismo de busca como Google ou Bing , provavelmente encontrará, primeiro, a fotografia de um velho japonês de terno e óculos. Engraçado, na verdade não é Satoshi Nakamoto – ou pelo menos não é o criador do Bitcoin. Não que tenhamos conhecimento. Porque é isso: não sabemos realmente quem é “Satoshi Nakamoto”, ou quem ele ou ela era. Nós apenas o conhecemos através do Bitcoin, e há muitas perguntas sem resposta sobre sua identidade (ou deles?).





O homem nas fotos nos motores de busca é Dorian Satoshi Nakamoto, um físico americano-japonês que vive na Califórnia. Devido a um reportagem famosa na revista Newsweek de 2014, foi apontado como principal candidato a criador do Bitcoin. Ele negou isso repetidamente, no entanto. E ele está longe de ser o único provável suspeito. Portanto, não, não temos rosto nem voz para dar ao “nosso” Satoshi, e nem sabemos se esse é o seu verdadeiro nome.





O que sabemos sobre ele (suponhamos que este seja o pronome correto) é que ele é um fervoroso cifrapunk . Ele compartilhou sua criação pela primeira vez em 2008 com outros programadores libertários como ele. Dessa forma, ele contou com a ajuda de experientes Hal Finney e outros, como Laszlo Hanyecz (a primeira pessoa a fazer uma compra no mundo real com Bitcoin), para melhorar o software em seus estágios iniciais. Todas as comunicações eram feitas por meio de e-mails criptografados, portanto, não houve sorte com a identidade deles.





Origens do Bitcoin

Como você deve saber, o Bitcoin é a primeira criptomoeda. No entanto, não é a primeira tentativa. Os colegas cypherpunks de Satoshi têm tentado criar uma nova forma de dinheiro digital sem intermediários desde muito antes do século 21, com diferentes graus de sucesso ou, digamos, peças “úteis” para completar o quebra-cabeça. Satoshi fez exatamente isso: completou o quebra-cabeça iniciado por seus antecessores.





No final do whitepaper do Bitcoin, lançado em 2008, podemos encontrar pelo menos dois outros cypherpunks como referências: Adão de volta e Wei Dai . O primeiro propôs o sistema Hashcash em 1997 (que inspirou o sistema de mineração de criptografia), enquanto o segundo compartilhou sua própria visão de uma moeda digital potencialmente descentralizada em 1998. Essas primeiras tentativas precisaram de algumas correções, e Satoshi fez o seu melhor para junte tudo.







O resultado foi o primeiro dinheiro digital funcional sem uma única autoridade central para controlá-lo. Em vez disso, depende de um livro-razão descentralizado que regista todas as transações através de uma rede de nós (computadores) controlados por diferentes partes em todo o mundo. E qualquer um poderia baixar e gerenciar seu próprio nó e/ou se tornar um minerador para criar e receber novas moedas e criar novos blocos.





Quando alguém faz uma transação Bitcoin, ela é transmitida para esta rede, onde é verificada pelos participantes da rede. Os mineradores usam computadores poderosos para resolver quebra-cabeças matemáticos complexos e, quando resolvem um quebra-cabeça com sucesso, adicionam um novo bloco de transações ao blockchain. Em troca de seus esforços, os mineradores são recompensados com bitcoins recém-criados, bem como taxas de transação pagas pelas transações incluídas.





Impacto do Bitcoin

Ao confiar neste sistema maioritariamente descentralizado (mais descentralizado do que qualquer outro sistema anterior), qualquer pessoa poderia enviar e receber transações sem quaisquer requisitos (exceto ligação à Internet) ou restrições geográficas e legais. O Bitcoin foi lançado em janeiro de 2009 para esse fim, mas seu uso só começou a se espalhar quando Laszlo Hanyecz comprou uma pizza com 10.000 BTC em 22 de maio de 2010 —22 de maio agora é comemorado como “ Dia da Pizza Bitcoin ”.





Em fevereiro de 2011, o preço do Bitcoin atingiu a paridade com o dólar americano (USD). Mesmo assim, ninguém tinha muita fé nisso. Poucos adotantes, empresas e mineradores aqui e ali, e um valor de mercado de cerca de US$ 1,6 milhão [CMC]. Avançando para abril de 2024, o Bitcoin tem cerca de 18.012 nós em todo o mundo [ BitNodes ], um valor de mercado de mais de US$ 1,3 trilhão, mais de 32.540 locais e serviços em todo o mundo aceitando-o como método de pagamento [ CoinMap ], cerca de 37.216 caixas eletrônicos Bitcoin em 72 países [ Radar ATM de moedas ], e um país inteiro ( El Salvador ) adotando-a oficialmente como moeda legal – para usar e pagar por tudo dentro de suas fronteiras.















Quem é Satoshi?

Quem tornou tudo isso possível? Sem mencionar toda a indústria de criptografia que veio atrás, com mais de 2,4 milhões de moedas digitais alternativas (altcoins) e mais de 11.132 empresas e projetos de criptografia em todo o mundo [ Dourado ]. É difícil não ficar curioso sobre o homem, a mulher ou o grupo que lançou as bases para o florescimento de uma indústria de 2,5 biliões de dólares. Portanto, teorias e candidatos são abundantes.





Uma figura proeminente é, como mencionamos acima, Dorian Nakamoto. A principal pista que levou à sua identificação incorreta como Satoshi Nakamoto foi uma declaração feita pelo irmão de Dorian, sugerindo que ele esteve envolvido em trabalhos confidenciais de engenharia para o governo. Isso, combinado com sua formação como engenheiro de computação e seu nome de nascimento, levou o repórter a concluir que Dorian foi o criador do Bitcoin. Ele negou veementemente, no entanto.









Outro candidato é Nick Szabo , um criptógrafo e também cypherpunk que propôs um conceito semelhante ao Bitcoin chamado "BitGold" em 1998. Embora o trabalho de Szabo tenha semelhanças com o design do Bitcoin, ele negou repetidamente ser Satoshi Nakamoto.





Um candidato mais polêmico é Craig Wright, um cientista da computação australiano que afirmou publicamente ser Satoshi Nakamoto em 2016 . Apesar de suas afirmações, ele não conseguiu oferecer provas conclusivas sobre isso e, em vez disso, tem travado brigas legais com vários membros da comunidade. Em março de 2024, depois de desvendar as provas disponíveis, um Tribunal Superior do Reino Unido declarado oficialmente que ele não é, na verdade, Satoshi Nakamoto.





Por outro lado, Hal Finney, um criptógrafo, cypherpunk e um dos primeiros contribuidores do Bitcoin, foi sugerido como um possível candidato. Outros nomes na longa lista de candidatos são Adam Back, o matemático japonês Shinichi Mochizuki, o sociólogo econômico finlandês Vili Lehdonvirta, o engenheiro de software Gavin Andresen (o primeiro desenvolvedor líder de Bitcoin depois de Satoshi), o fundador da Cardano, Charles Hoskinson, e até mesmo o empresário Elon Musk.





Até agora, todos os candidatos, exceto Wright, negaram ser Satoshi. Usando seus canais de comunicação e e-mail “oficiais”, Satoshi permaneceu envolvido no desenvolvimento do Bitcoin até meados de 2010, quando entregou o projeto a uma equipe de desenvolvedores de código aberto liderada por Andresen. E assim, sua personalidade desapareceu e provavelmente não será vista novamente. Nem mesmo o dele imensa fortuna em Bitcoin (cerca de um milhão de BTC) já foi movimentado.





Evolução do dinheiro descentralizado

Podemos dizer que Satoshi Nakamoto criou o primeiro gostinho de liberdade financeira para todos e, como um verdadeiro cypherpunk, recusou-se a privatizar seu software. O Bitcoin não é perfeito, no entanto. A mineração de moedas com uso intensivo de energia é especialmente preocupante, pois pode ser uma ameaça tanto para a descentralização (e para a resistência à censura) quanto para o meio ambiente. Os mineradores podem escolher e censurar as transações e, em um ataque de conluio extremo, podem até assumir o controle da rede.





Enquanto isso, o processo de mineração consome cerca de 166,8 TWh anualmente, o que é mais do que vários países do mundo consumiriam também em um ano [ CBECI ]. Isso, em troca, produz cerca de 84,52 MtCO2e de emissões anuais de gases de efeito estufa. Novamente, mais do que alguns países.







Felizmente, o Bitcoin foi apenas o primeiro passo. Mais criptomoedas com novas melhorias surgiram ao longo dos anos, incluindo__ Obyte __, que se concentra em eliminar a mineração e incluir recursos de contratos inteligentes. Em vez de depender dos mineradores para incluir todas as transações sem censura, a Obyte usa um livro-razão estruturado em Gráfico Acíclico Direcionado (DAG). Neste sistema, cada nova transação deve fazer referência a transações anteriores, formando uma estrutura semelhante a uma web construída coletivamente pelos participantes da rede.





Este modelo de consenso não apenas elimina o processo de mineração que consome muita energia, mas também elimina o papel do minerador como intermediário e permite um nível mais alto de controle do usuário. Portanto, a arquitetura baseada em DAG da Obyte apresenta uma evolução potencial além do modelo de mineração do Bitcoin. Com foco na descentralização, Obyte representa um crescimento potencial no espaço das criptomoedas, oferecendo uma visão de como poderá ser o futuro da moeda digital.













Imagem vetorial em destaque por Garry Killian / Grátis Fotografia da estátua dedicada a Nakamoto em Budapeste (Imagem de Fekist / Wikimedia )