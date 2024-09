Crowdfunding em DeSci. Rumo a uma economia mundial baseada em recursos

«O que é necessário é uma mudança no nosso sentido de direção e propósito» Roxanne Meadows





Crowdfunding é sobre alocação de recursos. Em vez de usar o dinheiro como uma interface para esse fim, os proponentes de uma economia baseada em recursos reconhecem os recursos da Terra como patrimônio comum de todos os habitantes e visam alocar recursos diretamente de forma descentralizada e colaborativa.









Avaliação do potencial de investimento





"A nação se comporta bem se trata os recursos naturais como ativos que devem ser entregues à próxima geração aumentados; e não depreciados em valor" Theodore Roosevelt





Logo, o ouriço encontrou outro ouriço segurando um chifre com água. Ele o cumprimentou e conversou um pouco.



“Veja bem, temos alguns projetos que nos ajudam na avaliação do potencial de investimento de nossas inovações, como ScientificCoin e Molecule . Por exemplo, o projeto ScientificCoin, que está em construção, fornece ferramentas para avaliar inovações em duas fases. A primeira é realizada por um algoritmo matemático que avalia projetos com base em cerca de 70 parâmetros diferentes de 5 categorias. E o segundo é feito pela multidão de indivíduos com origens diferentes. Isso permite avaliar o projeto de diferentes ângulos da maneira mais racional. Em seguida, os projetos são listados na plataforma de crowdfunding da ScientificCoin com base na classificação geral. E o protocolo Molecule fornece uma estrutura de avaliação de ativos e outras ferramentas.





“Mas embora tenhamos esses projetos criptográficos, você já sabe que somos defensores de uma economia baseada em recursos. Os projetos nos ajudam a fazer a transição de uma sociedade voltada para o dinheiro para ela. Em seu contexto, quando se trata de investimento, não buscamos extrair o máximo potencial de ganhos monetários. O que nos importa é se nossas ações ajudam ou não a prosperar a nós e ao nosso ambiente. Esse tipo de avaliação do potencial de investimento nos permite definir prioridades e alocar os recursos da Terra da maneira mais racional e benéfica para todos.”





“Sim,” respondeu o ouriço, “isso parece razoável. Agora, acho que é hora de descobrir como o crowdfunding funciona no DeSciLand.”





Assim que o ouriço pensou nisso, o ponteiro do «DeSciLand navigator» moveu-se apontando para o sinal «Leo». Então ele se despediu e seguiu em frente em uma determinada direção.









Financiamento colaborativo. Rumo a uma economia baseada em recursos





"O que estamos falando é sobre o gerenciamento inteligente dos recursos da Terra, usando os métodos da ciência para organizar e administrar a sociedade. Não estamos nos referindo aos cientistas que administram as coisas, mas aos métodos da ciência aplicados à maneira como vivemos para alcançar uma sociedade mais humana. para todos." O Projeto Vênus





Depois de um tempo, o ouriço conheceu o leão, cumprimentou-o e conversou um pouco.





“Tudo bem”, disse o Leo, “deixe-me mostrar alguns projetos que nos ajudam com o financiamento coletivo no DeSciLand. Temos alguns projetos de criptografia que nos ajudam enquanto estamos em uma fase de transição para a economia baseada em recursos. Os projetos que fornecem plataformas de crowdfunding são Experiment , Crowd.Sicence , ScientificCoin, DeSci Collective , The Science DAO e Impact Finance . O ResearchHub também tem planos de adicionar a capacidade de apoiar financeiramente projetos de pesquisa e possivelmente até desenvolver uma organização de doação no futuro. A DeSci Foundation e o Science Fund também apoiam a missão. A maioria deles ainda está em desenvolvimento. Esses projetos oferecem oportunidades de crowdfunding para todas as áreas da ciência.





“E há alguns projetos que focam em áreas específicas. Por exemplo, a VitaDAO é especializada em financiar pesquisas sobre longevidade, a PsyDAO lida com psicodélicos, a Crowd Funded Cures se concentra no financiamento de bons remédios públicos, a BioDAO no financiamento de terapias que salvam vidas e a Gitcoin pode ajudar no financiamento dos próprios projetos DeSci.





“NFTs também podem ser usados para crowdfunding. Projetos que aproveitam o poder dos NFTs para esse fim incluem SciFi (desenvolvido pela equipe SCINET ), Molecule, VitaDAO, PsyDAO. O RMDS Lab está trabalhando em um mercado para NFTs científicos que também pode ajudar no financiamento de pesquisas.





“Suponho que você já tenha ouvido falar ocasionalmente sobre uma economia baseada em recursos. Vamos dar uma olhada mais de perto no que é. São os recursos, e não o dinheiro, que são a base neste caso. Seu mundo 3D é centralizado e funciona com base no sistema monetário. A pesquisa mostra que nosso comportamento pode ser mudado mudando nosso ambiente. O que estamos tentando fazer com a ajuda de uma economia baseada em recursos é redesenhar a cultura. Este último nos permite mudar nosso comportamento de forma que possamos alcançar o mais alto potencial enquanto protegemos e preservamos nosso meio ambiente.





“A economia baseada em recursos é um sistema socioeconômico global que permite que seus habitantes vivam em harmonia com os recursos da Terra por meio da aplicação inteligente da ciência e da tecnologia. A nossa visão baseia-se na ideia de que todos os recursos da Terra devem ser reconhecidos como património comum de todos os habitantes do mundo.



“E movimentos como o DeSci é o que pode nos ajudar a administrar os recursos da Terra de forma inteligente.

Assim, quando se trata de crowdfunding de inovações científicas no contexto de uma economia baseada em recursos, estamos falando sobre a alocação mais inteligente dos recursos da Terra para desenvolver inovações que beneficiem a nós mesmos e ao nosso meio ambiente. Observe que todas as inovações, produtos, conhecimento ou serviços no contexto de uma economia baseada em recursos estão disponíveis gratuitamente para todos.





“O que já temos aqui, no DeSciLand, é uma cidade experimental de pesquisa composta por vários centros. O mais importante é o Centro de Gestão de Recursos. É aqui que são tomadas todas as decisões relativas à alocação de recursos. Há também centros de Pesquisa e Desenvolvimento, centros educacionais e alguns outros.



“Para resumir, seu mundo é maximizar lucros. Nosso mundo visa maximizar a qualidade de vida para nós e nosso meio ambiente com a ajuda de inovações desenvolvidas por meio da alocação inteligente de recursos.”





"Incrível. Agora, eu acho, seria interessante ver o que está acontecendo com o setor de propriedade intelectual em DeSciLand, especialmente no contexto de uma economia baseada em recursos”, respondeu o ouriço e notou que o ponteiro do «Navegador DeSciLand» se movia apontando para o signo «Virgem». Então ele agradeceu ao Leo e se moveu em uma determinada direção.





Propriedade intelectual





"O código aberto é um destruidor de propriedade intelectual. Não consigo imaginar algo pior do que isso para o negócio de software e o negócio de propriedade intelectual." Jim Allchin





Eventualmente, o ouriço conheceu o virginiano. Ele a cumprimentou e conversou um pouco.





“Bem, deixe-me mostrar alguns projetos que temos na minha região. Molecule é basicamente um mercado de propriedade intelectual alimentado pela tecnologia web3. Usando o poder do Ethereum, NFTs e DeFi, eles foram pioneiros nos chamados IP-NFTs (propriedade intelectual transformada em NFTs) que ajudaram a reduzir a burocracia e aumentar a transparência no setor de IP. Esses NFTs podem ser facilmente financiados, negociados e colaborados. Outro projeto que está usando um conceito semelhante e trabalhando em um mercado para IP-NFTs científicos é o SciFi .





“Mas, pelo que entendi”, respondeu o ouriço, “DeSciLand foi criado com uma ideia de economia baseada em recursos em mente. Então, você realmente se importa com IP?”





“Certo, quando chegarmos lá, não vamos nos importar com PI, porque todos os recursos da Terra, todas as ideias científicas e inovações serão reconhecidas como patrimônio comum de todos os habitantes.





"Ok. Agora, acho que é hora de resumir as informações sobre a colaboração acontecendo aqui em diferentes níveis”, disse o ouriço e notou que o ponteiro do «DeSciLand navigator» se moveu novamente apontando para o signo «Peixes» agora. Então ele se despediu e seguiu em uma determinada direção.









