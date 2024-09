Consumo de criptoenergia: Clean & Green pode ser a solução

Para os defensores da adoção em larga escala da criptomoeda, há um grande desafio que impede que seu sonho se torne realidade.

Ou seja, o fato de que a mineração de criptomoedas requer quantidades exorbitantes – e aparentemente um desperdício – de energia.

No entanto, duas soluções-chave se apresentaram como formas potenciais

para criptomoedas para reduzir seu impacto ambiental e energia

consumo.

Esforçar-se para reduzir a quantidade de energia necessária para minerar criptomoedas junto com a utilização de fontes de energia limpa tem o poder de erradicar o problema de consumo de energia das criptomoedas.

Compreender as maneiras pelas quais diferentes criptomoedas podem reduzir seu impacto pode fornecer uma compreensão mais clara do futuro da criptomoeda e sua capacidade de se tornar uma forma de moeda amplamente adotada.

Veja como a energia limpa e verde pode ser a solução para o problema de consumo de energia das criptomoedas.

Investindo em Proof-of-Stake e Afastando-se do Proof-of-Work

Quando se trata de mineração de criptomoedas, pode ser difícil para uma pessoa comum entender algumas das complexidades mais complexas da prática.

Em termos de consumo de energia, é importante entender os conceitos de proof-of-work e proof-of-stake.

A maioria das criptomoedas utiliza um modelo de prova de trabalho, exigindo que os usuários da rede usem mais energia para minerar mais criptomoedas.

Por outro lado, a prova de participação é um modelo que requer muito menos energia para ser usada para minerar criptomoedas e provou ser uma alternativa viável ao modelo de prova de trabalho.

O Ethereum, uma das criptomoedas mais populares, concluiu recentemente uma fusão que viu o processo de mineração do Ethereum mudar de prova de trabalho para prova de participação.

É relatado que a Ethereum cortou suas emissões de carbono em uma quantidade astronômica, agora usando um centésimo da energia que sua rede consumia anteriormente.

Essa mudança na rede Ethereum mostrou que é de fato possível criar redes criptográficas que permitem aos usuários minerar criptomoedas sem utilizar uma quantidade exorbitante de energia.

Embora a fusão do Ethereum seja um fenômeno relativamente novo, os defensores da criptografia certamente concordarão que é uma mudança positiva no mundo criptográfico que pode ajudar a fazer com que os opositores mudem suas opiniões sobre o impacto negativo da mineração criptográfica.

Dado o resultado notavelmente positivo da fusão do Ethereum, faria sentido que outras criptomoedas seguissem os passos do Ethereum.

Essa mudança de modelos proof-of-work para modelos proof-of-stake poderia facilmente atuar como uma solução eficaz e prática para o problema do consumo de energia criptográfica.

No entanto, embora a prova de participação tenha se mostrado um modelo incrivelmente útil e eficaz em termos de consumo de energia, alguns acreditam que falta em algumas outras áreas que os defensores da criptografia valorizam.

A principal área em que os modelos de proof-of-stake estão ganhando críticas é no domínio da descentralização.

A descentralização é uma das principais filosofias por trás da adoção da criptomoeda por entusiastas de criptomoedas. Os modelos de prova de participação podem tornar mais difícil para as redes limitar a quantidade de criptomoeda que mineram, tornando possível que o poder caia nas mãos de uma única pessoa.

Apesar de ser menos capaz do que sua contraparte do modelo proof-of-work para garantir a descentralização das criptomoedas, a capacidade dos modelos proof-of-stake de diminuir drasticamente o consumo de energia das redes torna uma solução difícil de ignorar.

Com o passar do tempo, é provável que novas inovações sejam implementadas para corrigir as deficiências dos modelos de prova de participação em termos de manter a criptografia descentralizada.

Embora a prova de participação seja uma ótima opção para a criptografia reduzir seu consumo de energia, outras inovações no espaço também podem ajudar a resolver o problema.

A fusão da Ethereum estabeleceu um poderoso precedente no mundo da criptografia e muitos esperam que outras redes de criptografia sigam o exemplo e implementem suas próprias tentativas de reduzir o consumo de energia.

Energia limpa como forma de combater o impacto negativo das criptomoedas no meio ambiente

Embora a tática da rede Ethereum de alterar seu modelo para exigir menos energia para minerar Ethereum tenha se mostrado uma ótima maneira de reduzir o consumo de energia relacionado à criptografia, formas alternativas de fontes de energia se apresentaram como outra solução possível para o problema.

Especificamente, as fontes de energia limpa estão começando a ser vistas como uma forma de os esforços de mineração criptográfica serem impulsionados sem prejudicar o meio ambiente.

Enquanto alguns podem estar familiarizados com o termo, outros podem estar se perguntando o que é energia limpa .

Embora alguns profissionais difiram ligeiramente em suas definições exatas de energia limpa, a maioria das pessoas vê a energia limpa como fontes de energia renováveis que têm pouco ou nenhum impacto negativo no meio ambiente.

Infelizmente, poucas pessoas estão cientes do tremendo poder das fontes de energia limpa, o que destaca a importância de uma comunicação de engenharia eficaz.

Formas de energia limpa incluem energia eólica, energia solar e energia hidrelétrica, todas as quais não correm o risco de se esgotar ou prejudicar o meio ambiente.

Um exemplo específico de uma forma de gerar energia a partir de uma fonte de energia limpa seria uma turbina eólica. Essas máquinas são movidas pelo vento, convertendo a energia do vento em outras formas mais práticas de energia, como a eletricidade.

No que se refere à criptografia, a utilização de tecnologias como turbinas eólicas pode ter um efeito dramático na quantidade de dano que a mineração de criptografia causa ao meio ambiente.

No mundo das criptomoedas, existem muitas pessoas em todo o mundo que montam o que chamamos de fazendas de mineração. Essas fazendas de mineração permitem que as pessoas ganhem criptomoedas resolvendo problemas computacionais complexos.

Embora as complexidades do processo possam ser complexas, tudo o que é importante entender é que essas operações exigem grandes quantidades de tecnologia poderosa que, por sua vez, exigem grandes quantidades de energia.

Embora o processo de introdução de mais conceitos como proof-of-stake seja uma forma de resolver uma parte do problema de consumo de energia criptográfica, a energia limpa pode ser a solução perfeita em termos de fornecimento de energia para fazendas de mineração criptográfica.

Se essas fazendas pudessem aproveitar uma forma de energia como a energia solar, elas seriam capazes de reduzir significativamente o impacto negativo que a mineração criptográfica está causando no meio ambiente.

Embora a criptomoeda ainda esteja nas fases iniciais de implementação de formas de reduzir seu consumo de energia e impacto negativo no meio ambiente, a combinação de modelos de rede criptográfica que requerem menos energia para minerar e a utilização de fontes de energia limpa parece ser a maneira perfeita de levar cripto para o próximo nível.

Ao aproveitar essas duas opções, mais pessoas podem se sentir abertas para adotar a criptomoeda, aumentando a probabilidade de se tornar uma forma normalizada de moeda em todo o mundo.

Tornar as criptomoedas ecologicamente corretas é a chave

As criptomoedas trouxeram consigo uma série de benefícios, como a descentralização do poder e mais acesso a oportunidades para vários indivíduos.

No entanto, o consumo de energia associado ao mundo da criptografia está longe de ser sustentável e também preocupantemente prejudicial ao meio ambiente.

Felizmente, novos modelos de rede inovadores e fontes de energia limpa forneceram opções para o mundo criptográfico reduzir seu consumo de energia e impacto negativo no mundo.

Embora nem todas as principais criptomoedas tenham implementado planos para reduzir seu consumo de energia, aquelas que o fizeram estão dando um exemplo para que outras sigam seus passos e tornem a criptomoeda mais provável de ser adotada em larga escala.