Como construir um gerador de código QR em React

A ideia por trás da criação de um gerador de código de resposta rápida (QR) é converter dados de imagens em texto. Um código QR é simplesmente a representação de dados de imagem como texto e possui muitos aplicativos úteis, desde menus de restaurantes e ingressos para shows, até convites de calendário online, pagamentos e a lista continua.

Neste tutorial, você aprenderá como criar um código QR usando a biblioteca JavaScript React. O benefício de usar o React é que ele facilita a criação de aplicativos de front-end, pois fornece aos desenvolvedores maneiras de reutilizar componentes.

Para seguir este tutorial, o seguinte será abordado:

Pré-requisitos

Começando

Criando um gerador de código QR

Estilizando o aplicativo de código QR

Baixando o código QR gerado

Conclusão

Recursos

Demonstração

Pré-requisitos

Para concluir este tutorial, você precisa do seguinte:

Compreensão básica do React.js

Nó >= 14.0.0 e npm >= 5.6 instalado em sua máquina local

Começando

Antes de escrever uma linha de código, abra seu terminal e execute o seguinte comando:

npx create-react-app qrcode-generator

O comando acima monta os arquivos e instala alguns pacotes necessários para criar o aplicativo React.

Em seguida, navegue até o diretório do projeto e execute o servidor de desenvolvimento que pode ser acessado em

http://localhost:3000

cd qrcode-generator npm start

usando o comando abaixo para visualizar o aplicativo no navegador:

Finalmente, vamos instalar a biblioteca de dependência necessária para criar o gerador de código QR. Execute o comando:

npm install qrcode.react

qrcode.react

Criando um gerador de código QR

: um componente React para gerar códigos QR para renderização no DOM.

Ótimo trabalho até agora!

A criação do gerador de código QR começará com a criação dos arquivos e componentes que conterão a estrutura do código QR. Dentro do diretório src, crie uma pasta chamada components e um arquivo chamado QrCode.js na pasta.

Copie e cole o seguinte código:

// src/components/QrCode.js import { useState } from "react" ; import { QRCodeCanvas } from "qrcode.react" ; const QrCode = () => { const [url, setUrl] = useState( "" ); const downloadQRCode = ( e ) => { e.preventDefault(); setUrl( "" ); }; const qrCodeEncoder = ( e ) => { setUrl(e.target.value); }; const qrcode = ( < QRCodeCanvas id = "qrCode" value = {url} size = {300} bgColor = { "# 00ff00 "} level = { " H "} /> ); return ( < div className = "qrcode__container" > < div > {qrcode} </ div > < div className = "input__group" > < form onSubmit = {downloadQRCode} > < label > Enter URL </ label > < input type = "text" value = {url} onChange = {qrCodeEncoder} placeholder = "https://hackernoon.com" /> < button type = "submit" disabled = {!url} > Download QR code </ button > </ form > </ div > </ div > ); }; export default QrCode;

Os trechos de código acima fazem o seguinte:

Importar useState é usado para declarar o estado inicial da variável, url que é definido como uma string vazia e o setState função, setUrl usado para atualizar o estado

é usado para declarar o estado inicial da variável, url que é definido como uma string vazia e o função, usado para atualizar o estado A biblioteca, qrcode.react , é usado para renderizar o código QR gerado

A seguir, o uso do downloadQRCode função anexada ao onSubmit método do <form> elemento, pois isso é acionado pelo evento submit

função anexada ao método do elemento, pois isso é acionado pelo evento submit No <input> elemento, o onChange manipulador de eventos com a função 'qrCodeEncoder' recebe a entrada dos usuários, obtém seu valor e altera o código QR a cada nova entrada digitada

Uma variável qrcode é criado. leva no QRCodeCanvas componente e passa alguns prompts disponíveis que personalizam e tornam o código QR visível no navegador. Confira a documentação para saber mais sobre o uso de props no componente

finalmente, o <button> elemento é desabilitado até que a entrada do usuário receba dados

Estilizando o aplicativo de código QR

No

src

styles.css

pasta, crie a folha de estilo,responsável pelo apelo visual do aplicativo

Copie e cole o seguinte código:

/* src/styles.css */ *, *:before, *:after { margin: 0 ; padding : 0 ; box-sizing : border-box; } :root { -- font - color : 230 35% 7% ; } body { color : hsl ( var (--font-color)); } img { max-width : 100% ; display : block; } .section { padding : 2em 0 ; display : flex; min-height : 100vh ; align-items : center; } .container { margin -inline: auto; max-width : 75rem ; width : 85% ; } .input__group { display : flex; margin-top : 2em ; } input { width : 100% ; padding : 1em 0.75em ; border : 1px solid #444343 ; border-radius : 3px ; margin-bottom : 2em ; margin-top : 0.75em ; } button { border : unset; background : hsl ( 231 , 77% , 90% ); padding : 1em 0.75em ; color : hsl ( var (--font-color)); cursor : pointer; text-transform : uppercase; font-weight : bold; } @media screen and ( min-width : 768px ) { .section { padding : 0 ; } input { margin : 0 ; } .qrcode__container { display : flex; align-items : center; } .input__group { margin-left : 3em ; } input { margin-bottom : 2em ; margin-top : 0.75em ; font-size : 1rem ; } }

Em seguida, importe o arquivo QrCode.js e a folha de estilo no ponto de entrada do aplicativo, App.js:

// src/App.js import QrCode from "./components/QrCode" ; import "./styles.css" ; export default function App ( ) { return ( < div className = "section container" > < QrCode /> </ div > ); }

Com as etapas concluídas, o aplicativo deve ficar assim:

Baixando o código QR gerado

A opção para os usuários baixarem o código QR gerado torna-o útil em uma ampla variedade de casos de uso. Desde imprimir o código até incorporá-lo em um site, os casos de uso são ilimitados.

De volta ao

components/QrCode.js

refs

// src/components/QrCode.js import { useState, useRef } from "react" ; // other import const QrCode = () => { const [url, setUrl] = useState( "" ); const qrRef = useRef(); // include this: call the useRef function ... const qrcode = ( < QRCodeCanvas id = "qrCode" value = {url} size = {300} bgColor = { "# 00ff00 "} level = { " H "} /> ); return ( < div className = "qrcode__container" > < div ref = {qrRef} > {qrcode} </ div > {/* include this */} {/* form input container */} </ div > ); }; export default QrCode;

arquivo, vamos atualizar a base de código para usarpara acessar os nós do modelo de objeto de documento (DOM).

Agora, vamos atualizar o

downloadQRCode

QrCode.js

// src/components/QrCode.js // imports const QrCode = () => { // state // useRef const downloadQRCode = ( e ) => { e.preventDefault(); let canvas = qrRef.current.querySelector( "canvas" ); let image = canvas.toDataURL( "image/png" ); let anchor = document .createElement( "a" ); anchor.href = image; anchor.download = `qr-code.png` ; document .body.appendChild(anchor); anchor.click(); document .body.removeChild(anchor); setUrl( "" ); }; ... return ( < div className = "qrcode__container" > < div ref = {qrRef} > {qrcode} </ div > {/* form input container */} </ div > ); }; export default QrCode;

função noarquivo para poder clicar no botão de download do código QR e salvar a tela como um arquivo de imagem.

No

downloadQRCode

Ele referencia o valor atual do objeto ref com a propriedade .current para saber quando o nó muda

o qrcode.react componente produz o elemento canvas no DOM que lhe dá a capacidade de criar conteúdo dinamicamente

A tela é anexada ao toDataURL método com o parâmetro de tipo especificado definido para o formato de arquivo, image/png

Em seguida, a âncora, <a> elemento é criado e o href está definido para a imagem que baixa o código QR quando o botão é clicado

O elemento âncora é anexado ao corpo do documento e, assim que o código QR é baixado, ele é removido

Finalmente, o URL do estado é atualizado com o setUrl variável que limpa a entrada para o código QR gerado conforme o formulário é enviado

função, ocorre o seguinte:

O código completo para o componente QrCode.js:

import { useState, useRef } from "react" ; import { QRCodeCanvas } from "qrcode.react" ; const QrCode = () => { const [url, setUrl] = useState( "" ); const qrRef = useRef(); const downloadQRCode = ( e ) => { e.preventDefault(); let canvas = qrRef.current.querySelector( "canvas" ); let image = canvas.toDataURL( "image/png" ); let anchor = document .createElement( "a" ); anchor.href = image; anchor.download = `qr-code.png` ; document .body.appendChild(anchor); anchor.click(); document .body.removeChild(anchor); setUrl( "" ); }; const qrCodeEncoder = ( e ) => { setUrl(e.target.value); }; const qrcode = ( < QRCodeCanvas id = "qrCode" value = {url} size = {300} bgColor = { "# 00ff00 "} level = { " H "} /> ); return ( < div className = "qrcode__container" > < div ref = {qrRef} > {qrcode} </ div > < div className = "input__group" > < form onSubmit = {downloadQRCode} > < label > Enter URL </ label > < input type = "text" value = {url} onChange = {qrCodeEncoder} placeholder = "https://hackernoon.com" /> < button type = "submit" disabled = {!url} > Download QR code </ button > </ form > </ div > </ div > ); }; export default QrCode;

O resultado final do aplicativo deve ficar assim:

Conclusão

Este tutorial descreveu o processo de criação de um gerador de código QR e como ele pode ser baixado para uso posterior.

Recursos