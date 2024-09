Como construir a documentação do sistema com VuePress

Criar uma boa documentação é essencial para cada produto que uma empresa constrói, para que seus usuários resolvam problemas específicos que possam encontrar. A documentação do sistema garante que os usuários continuem retornando para fazer referência aos documentos e não fiquem frustrados ao tentar usar seu site de documentação.





O VuePress é um gerador de site estático que analisa arquivos markdown e os pré-renderiza como arquivos HTML para o lado do cliente. A criação do VuePress é para simplificar o desenvolvimento de um site de documentação, servindo de grande valor para contribuidores de código aberto e comunidade de desenvolvedores.





Neste artigo, você aprenderá como criar um guia de documentação a partir de um projeto de código aberto existente com uma tecnologia desenvolvida pelo VuePress, que acompanha o Vue, o Vue Router e o Webpack.





Demonstração

Verifique o código-fonte completo neste repositório do GitHub . Fork-lo e executar o código para sua referência.



Demonstração ao vivo para o site de documentação do sistema .





Pré-requisitos

Se você gostaria de completar este guia, você precisará de:

Node>10+ e yarn instalados em sua máquina local



Configurando o Projeto

Nesta seção, você criará um novo projeto VuePress para ajudar a tornar o guia de documentação do sistema.





Execute o seguinte comando:





yarn create vuepress-site [optionalDirectoryName]





O [optionalDirectoryName] , substitua-o pelo nome do projeto desejado.





O comando acima organiza os arquivos e pastas do projeto e solicita opções para configurar o site VuePress, que deve se parecer com isto:









Com a configuração feita, navegue até o docs/folder que contém o site de documentação instalando suas dependências e inicie o servidor de desenvolvimento com os comandos abaixo:





cd docs/ yarn install yarn dev





O VuePress vem com o recurso hot reload que atualiza o site toda vez que ocorre uma alteração durante o desenvolvimento e é acessível por padrão em http://localhost:8080 .





Criando a documentação do sistema

A página inicial é a primeira página de qualquer site. É uma oportunidade de mostrar aos visitantes um trecho do que você faz — as primeiras impressões são importantes.





No diretório docs, na pasta src , atualize o arquivo index.md com o seguinte material inicial YAML:





<!-- docs/src/index.md --> --- home: true heroImage: img/technical_writing_logo.png tagline: Technical writing is a form of communication that helps users solve problems with technology. As a technical writer, sharing your knowledge and experience with people helps you affirm that you have a solid understanding of the technology you're writing about. actionText: Get Started → actionLink: /guide/ --- ::: slot footer MIT Licensed | Copyright © 2022 [Teri Eyenike](https://twitter.com/terieyenike) :::





A matéria inicial acima no arquivo Markdown raiz faz o seguinte:

home: true : valida que a primeira página do site é exibida

: valida que a primeira página do site é exibida Ele instrui que uma image , tagline e texto de call-to-action levem ao /guide/ de introdução para o restante da página.

, e texto de call-to-action levem ao de introdução para o restante da página. Exibir as informações do texto do footer





Para os ativos de mídia estáticos, como o heroImage acima, crie uma pasta public dentro do diretório .vuepress , com outra pasta dentro da pasta public chamada img que contém os arquivos de imagem. A pasta pública manipulará e referenciará todos os ativos na página e os copiará para a raiz de seus respectivos arquivos.





Em seguida, vamos atualizar a estrutura no arquivo docs/src/.vuepress/config.js .





Copie e cole este trecho de código:





// docs/src/.vuepress/config.js const { description } = require('../../package'); module.exports = { title: 'Technical writing resources', description: description, themeConfig: { searchPlaceholder: 'Search...', nav: [ { text: 'Guide', link: '/guide/', }, { text: 'GitHub', link: 'https://github.com/dharmelolar/technical-writing-resources/', }, ], sidebar: { '/guide/': [ { title: 'Guide', collapsable: false, children: [ '', 'articles', 'books', 'courses', 'youtube', 'communities', 'tools', 'who-pay', 'open-source', 'open-projects.md', 'blogs', 'interviews', 'publication', 'job-boards', ], }, ], }, }, };





Primeiro, você especifica o title e a description do site, o que é bom para SEO, indexado pelo Google com esses atributos definidos. Semelhante à meta descrição, a description referenciada no arquivo package.json na pasta docs é exibida na página de resultados do mecanismo de pesquisa.



No objeto themeConfig, os parâmetros definidos no arquivo config.js são os seguintes:

Para criar uma barra de navegação, você gera uma matriz de objetos de nav que contém o texto e a rota para cada elemento de nav

que contém o texto e a rota para cada elemento de sidebar : uma matriz de links que atuam como navegação entre as páginas definidas no objeto da barra lateral





Criando as páginas guia

As páginas de guide nesta seção conterão informações específicas que levam aos links de suporte definidos no arquivo config.js .



Agora, vamos criar uma pasta na pasta docs/src chamada guide que conterá os seguintes arquivos:









No arquivo README.md, copie e cole o seguinte:





<!-- docs/src/guide/README.md --> # What is Technical Writing? Technical writing is a type of writing where the author is writing about a particularsubject that requires direction, instruction, or explanation. This style of writing has a very different purpose and different characteristics than other writing styles. ~ [YourDictionary](https://grammar.yourdictionary.com/word-definitions/definition-of-technical-writing.html) ## Resources This repository contains different technical writing resources that has been gatheredfrom all around the internet





Nota : No VuePress, todo arquivo README.md ou index.md contido em cada subdiretório será automaticamente convertido para index.html com sua URL correspondente / .



Para o restante dos arquivos Markdown individuais, atualize os arquivos na pasta guide com o seguinte:





<!-- docs/src/guide/articles.md --> # Articles - [How to Get Started with Technical Writing](https://www.samjulien.com/how-to-get-started-with-technical-writing) - [How to become a technical writer](https://www.freecodecamp.org/news/how-to-become-a-technical-writer/) - [Technical Writing for Beginners – An AZ Guide to Tech Blogging Basics](https://www.freecodecamp.org/news/technical-writing-for-beginners/) - [Technical Writing: What and How?](https://edidiongasikpo.com/technical-writing-what-and-how) - [How to Learn Technical Writing for Free](https://medium.com/technical-writing-is-easy/how-to-learn-technical-writing-for-free-c16d191b3cee) - [Getting Started with Technical Writing](https://dillionmegida.com/p/getting-started-with-technical-writing/) - [Advice for Technical Writing](https://css-tricks.com/advice-for-technical-writing/) - [How To Write Content That Readers Will Read Based On Learnings From User Psychology](https://www.everythingtechnicalwriting.com/how-to-write-content-that-readers-will-read/) - [How To Create A Technical Writing Portfolio](https://www.everythingtechnicalwriting.com/technical-writing-portfolio/) - [Writing Tips for Software Developers – How to Become a Better Tech Writer](https://www.freecodecamp.org/news/writing-tips-software-developers/) - [11 Best Practices for Writing API Documentation](https://treblle.com/blog/11-best-practices-for-writing-api-documentation) - [Technical Writing vs Technical Blogging](https://lo-victoria.com/what-you-need-to-know-about-technical-writing-vs-technical-blogging#cknj3ppa30d7m2ks14c8o0vnf)









<!-- docs/src/guide/blogs.md --> # Blogs to follow for awesome writing contents | Technical Writers | Blogs | Twitter Handle | | :---------------- | ------------------------------------------ | ------------------------------------------------------- | | Damilola Ezekiel | https://dharmelolar.hashnode.dev | [@that_yhemmygirl](https://twitter.com/that_yhemmygirl) | | Tom Johnson | https://idratherbewriting.com/ | [@tomjohnson](https://twitter.com/tomjohnson) | | Kesi Parker | https://medium.com/@kesiparker | [@ParkerKesi](https://twitter.com/ParkerKesi) | | Tania Rascia | https://tania.dev/ | [@taniarascia](https://twitter.com/taniarascia) | | Dillion Megida | https://writing.dillionmegida.com/ | [@iamdillion](https://twitter.com/iamdillion) | | Linda Ikechukwu | https://www.everythingtechnicalwriting.com | [\_MsLinda](https://twitter.com/_MsLinda) | | Amruta Ranade | https://dev.to/amrutaranade | [@AmrutaRanade](https://twitter.com/AmrutaRanade) |









<!-- docs/src/guide/books.md --> # Books - [Writing Well](https://www.julian.com/guide/write/intro) ~ Julian Shapiro - [Technical Writing, Simplified](https://www.amazon.com/Technical-Writing-Simplified-Nell-Johnson/dp/154326848X/ref=sr_1_1?crid=NUEHTLJWKLMN&keywords=Technical+Writing%2C+Simplified&qid=1651614066&s=books&sprefix=technical+writing%2C+simplified%2Cstripbooks-intl-ship%2C416&sr=1-1) ~ Nell Johnson - [Writing for Sotware Developers](https://philipkiely.gumroad.com/l/uZPZU) ~ Philip Kiely - [Technical Writing For Dummies](https://www.amazon.com/Technical-Writing-Dummies-Sheryl-Lindsell-Roberts/dp/0764553089) ~ Sheryl Lindsell-Roberts - [Docs for Developers: An Engineer's Field Guide to Technical Writing](https://www.amazon.com/Docs-Developers-Engineers-Technical-Writing/dp/1484272161/) ~ Jared Bhatti - [Modern Technical Writing: An Introduction to Software Documentation ](https://www.amazon.com/Modern-Technical-Writing-Introduction-Documentation-ebook/dp/B01A2QL9SS/ref=sr_1_1?crid=Y7S35M7LVXWE&dchild=1&keywords=modern+technical+writing&qid=1595414707&sprefix=modern+technical+%2Caps%2C346&sr=8-1) ~ Andrew Etter - [Everybody Writes: Your Go-To Guide to Creating Ridiculously Good Content](https://www.amazon.com/gp/product/1118905555/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=techlife09-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=1118905555&linkId=5a9769d7dc1a62419abb83e6b451ac96) ~ Ann Handley - [On Writing Well](https://www.amazon.com/gp/product/0060891548/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=techlife09-20&camp=1789&creative=9325&linkCode=as2&creativeASIN=0060891548&linkId=27bd72a8da3fb242b39dbe4edb470daf) ~ William Zinsser - [Technical Communication](https://www.amazon.com/Technical-Communication-Mike-Markel-dp-1319245005/dp/1319245005/ref=dp_ob_image_bk) ~ Mike Markel









<!-- docs/src/guide/communities.md --> # Communities Communities can provide valuable learning opportunities, growth, mentorship and career advancement. Connecting with people of similar interest is one of the reasons why people join communities. Here are some of the communities that technical writers can join: - [Write the Docs](https://www.writethedocs.org/) - [Linkedin Technical Writing Community](https://www.linkedin.com/groups/13705342/) - [Global Writers Community](https://web.facebook.com/groups/technicalwriterjobs/?_rdc=1&_rdr) - [API Documentation Group](https://www.linkedin.com/groups/3709151/) - [Technical Writer Forum](https://www.linkedin.com/groups/112571/) - [Hashnode](https://discord.com/invite/hashnode) - [The Good Docs Project Community](https://thegooddocsproject.dev/community/) - [Techwriters.dev](https://techwriters.dev/) - [r/technicalwriting](https://www.reddit.com/r/technicalwriting/)









<!-- docs/src/guide/courses.md --> # Courses - [Technical Writing Courses for Engineers](https://developers.google.com/tech-writing) - [Technical Writing: How to Write Software Documentation](https://www.udemy.com/course/start-your-career-as-user-assistance-developer/) - [Learn API Technical Writing: JSON and XML for Writers](https://www.udemy.com/course/api-documentation-1-json-and-xml/) - [The Art of API Documentation](https://www.udemy.com/course/the-art-of-api-documentation/) - [Documenting APIs: A guide for technical writers and engineers](https://idratherbewriting.com/learnapidoc/) - [Technical Writer Certification Course](https://technicalwriter.teachable.com/p/technical-writing-certification) ~ Technical Writer Certification Course was created for aspiring technical writers or people who want to brush up on their technical writing skills. - [SEO FOR DEVS](https://seofordevs.com/) ~ SEO FOR DEVS is a free 2 weeks course that helps people discover your tech blog or side project in a systematic way - [API Documentation for Developers](https://apidocsfordevs.com/) ~ A hands-on guide to creating and maintaining API documentation.





<!-- docs/src/guide/interviews.md --> # Preparing for technical writing interviews There are several tips that can help you land an interview but some of the important ones are having a well tailored resume and cover letters. Check out these cover letter templates and tips to help you land your next interview: - [Cover Letter Template for your next job ](https://dillionmegida.com/p/cover-letter-template/) - [How to Write an Enticing Cover Letter](https://ruthikegah.xyz/how-to-write-an-enticing-cover-letter) - [How to Write a Technical Writer Resume [+Examples]](https://technicalwriterhq.com/technical-writer-resume/) - [Best Technical Writer Cover Letter Example and Format ](https://technicalwriterhq.com/technical-writer-cover-letter/) Here are some resources to technical writing interview questions to help you prepare for your next interview. - [12 Technical Writer Interview Questions and Answers](https://technicalwriterhq.com/technical-writer-interview-questions/) - [Google Technical Writer Interview Questions](https://technicalwriterhq.com/google-technical-writer-interview-questions/) - [Technical Writing Job Interview](https://www.youtube.com/watch?v=cqaEgMv2JAg)









<!-- docs/src/guide/job-boards.md --> # Job Boards For Technical Writing roles - [Startup.jobs](https://startup.jobs/?q=Technical+writer&remote=true&utm_campaign=Everything+Technical+Writing+Newsletter&utm_medium=email&utm_source=Revue+newsletter) - [Angel.co](https://angel.co/jobs) - [Content Writing Jobs](https://contentwritingjobs.com/)









<!-- docs/src/guide/open-projects.md --> # Open Source Projects/Programs Technical Writers Can Contribute To - [Codecademy Docs](https://www.codecademy.com/resources/docs) ~ Docs is a community-driven collection of code documentation for popular programming languages and frameworks. - [The Good Docs Project](https://thegooddocsproject.dev/) ~ The Good Docs Project is a community working together to create the templates, tools, and resources to improve the overall quality of documentation in OSS and beyond. - [Google Season of Docs](https://developers.google.com/season-of-docs) ~ Season of Docs provides support for open source projects to improve their documentation and gives professional technical writers an opportunity to gain experience in open source. - [Hacktoberfest](https://hacktoberfest.digitalocean.com/) ~ Hacktoberfest is a yearly event to encourage people to contribute to open source in October. - [The GNOME Documentation Project](https://wiki.gnome.org/DocumentationProject)





<!-- docs/src/guide/open-source.md --> # Open Source Projects Contributing to open source can be a rewarding way to learn, teach, and build experience in just about any skill you can imagine. A lot of peole contribute to open source for different reasons and the vital one which is improving one's skillset. Here are some articles to help you understand how to contribute to open source projects. - [The Technical Writers Guide to Contributing to Open Source Projects](https://edidiongasikpo.com/the-technical-writers-guide-to-contributing-to-open-source-projects) - [How to Contribute to Open-Source as a Technical Writer](https://javascript.plainenglish.io/how-to-contribute-to-open-source-as-a-technical-writer-bb708245480c) - [4 tips to becoming a technical writer with open source contributions](https://opensource.com/article/21/11/technical-writing-open-source) - [Getting started with Open Source as a Technical Writer](https://amara.hashnode.dev/getting-started-with-open-source-as-a-technical-writer)









<!-- docs/src/guide/publication.md --> # Sites to publish articles - [Hashnode](https://hashnode.com/) ~ Hashnode is a free developer blogging platform to help you share your ideas with people in tech, developers, and engineers. - [Medium](https://medium.com/) ~ Medium is a social publishing platform with lots of users and you can publish diverse contents and ideas. - [Dev.to](https://dev.to/) ~ Dev.to is where programmers share ideas and help each other grow. It is an online community for sharing and discovering great ideas. - [Mirror.xyz](https://mirror.xyz/) ~ Mirror.xyz is a publishing platform for writers that leverages cryptocurrency and blockchain technology. - [Freecodecamp](https://www.freecodecamp.org/news/how-to-write-for-freecodecamp/) ~ FreeCodeCamp is a non-profit organization that consists of an interactive learning web platform, an online community forum, chat rooms, online publications and local organizations that intend to make learning web development accessible to anyone.





<!-- docs/src/guide/tools.md --> # Tools - [Canva](https://www.canva.com/) ~ Canva is a graphic design platform, used to create social media graphics, presentations, posters, documents and other visual content. - [Removebg](https://www.remove.bg/) ~ A tools that is used to remove image backgrounds. - [Markdown](https://daringfireball.net/projects/markdown/) ~ Markdown is a text-to-HTML conversion tool for web writers. - [AsciiDoc](https://asciidoc.org/) ~ AsciiDoc is a lightweight and semantic markup language primarily designed for writing technical documentation. - [Denigma](https://denigma.app/) ~ Denigma is a tool that explains code in understandable english. - [Grammarly](https://app.grammarly.com/) ~ Grammarly is a typing assistant that reviews spelling, grammar, punctuation, clarity, engagement, and delivery mistakes. - [Hemingway App ](https://hemingwayapp.com/) ~ The Hemingway App is a web and desktop app that can improve your writing style and touch up your content. - [Quillbot AI](https://quillbot.com/) ~ Quillbot AI is a multi-purpose writing tool that can assist in improving your writing style. Some of its products are Paraphraser, Grammar Checker, Plagiarism Checker, Co-Writer, Summarizer, Citation Generator, and Word Counter. - [Notion](https://www.notion.so/) ~ Notion is an all-in-one workspace for your notes, tasks, wikis, and databases. It is a tool you can use to organize your thoughts, projects, and information. - [Dropbox Paper](https://www.dropbox.com/paper) ~ Dropbox Paper is an online document workspace, where you can organize and display text, media, and files all in one place. - [GoFullPage - Full Page Screen Capture](https://chrome.google.com/webstore/detail/gofullpage-full-page-scre/fdpohaocaechififmbbbbbknoalclacl?hl=en) ~ A chrome extension taht allows you take full page screenshot of your current browser window. - [Carbon](https://carbon.now.sh/) ~ Carbon is the easiest way to create and share beautiful images of your source code. - [Isitwp](https://www.isitwp.com/headline-analyzer) ~ IsItWP Headline Analyzer tool helps you write headlines that drive traffic, shares and rank better in search results. - [Capitalize my title](https://capitalizemytitle.com/) ~ Making title capitalization easy for your writing - [Wordtune](https://www.wordtune.com/) ~ Wordtune turns text into concise, engaging, well-written messages. - [Headline Analyzer](https://coschedule.com/headline-analyzer) ~ Write Headlines That Drive Traffic, Shares, And Search Results. - [Title Generator](https://tweakyourbiz.com/title-generator) ~ Generate great titles for articles and blog posts. - [SEO writing assistant](https://www.semrush.com/swa/) ~ A smart writing editor that helps you optimize your copy for engagement and SEO. - [HackMD](https://hackmd.io/) ~ A collaborative markdown editor for sharing your articles and getting feedback from others. - [Copyscape](https://www.copyscape.com/) ~ Plagiarism checker - [MarkDoc](https://markdoc.io/) ~ A superset of Markdown for creating custom documentation websites. It was created by Stripe and made open source in May 2022. - [Wordtune](https://www.wordtune.com/) ~ Wordtune is an AI- powered writing companion that rephrases your sentences to say exactly what you mean through clear, compelling, and authentic writing.





<!-- docs/src/guide/who-pay.md --> # Who pays technical writers Writing technical contents for organizations and publications is an excellent way to earn extra income. This way, you learn a lot, then share your knowledge and get paid. Check out these compiled list for organizations that pays technical writers. - [Community writer program](https://github.com/malgamves/CommunityWriterPrograms) - [Get Paid to Write for These 45+ Websites](https://blog.idrisolubisi.com/get-paid-to-write-for-these-45-websites) - [Publications That Pay You To Write Technical Articles](https://catalins.tech/websites-that-pay-you-to-write-technical-articles)









<!-- docs/src/guide/youtube.md --> # Youtube - [DocToHelpTV](https://www.youtube.com/user/DocToHelpTV/videos) - [Technical Writer HQ](youtube.com/channel/UCjMnGjosWhBxYtumwhQLZmA/videos) - [Amruta Ranade](https://www.youtube.com/channel/UCKsaZMjb3lsLe5YtasDifuA) - [William Smith](https://www.youtube.com/watch?v=amKDhaIlyOc) - [How to become a Technical Writer | Skills & Career Growth](youtube.com/watch?v=8l2KJXIBpB0)





Sua página deve ficar assim:





Considerações finais

Neste tutorial, você desenvolveu um guia de documentação do sistema usando o VuePress que oferece um aplicativo de página única para seus projetos de código aberto favoritos. Usando o VuePress, você pode criar aplicativos rápidos e escaláveis em menos tempo.





