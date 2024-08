Como comprar um asteróide com criptografia

Neil deGrasse Tyson acredita que o primeiro trilionário do mundo enriquecerá com os direitos de mineração de asteróides. Um único asteróide poderia render trilhões de dólares em elementos de terras raras, como platina e ouro, bem como megatons de recursos naturais cruciais, como a água. Uma geração emergente de startups Web3 está a trabalhar ativamente para abrir o campo de oportunidades de investimento a todos, permitindo-lhes participar no esperado boom da riqueza proveniente do espaço. Estas empresas com visão de futuro estão a aproveitar a tecnologia blockchain e o financiamento descentralizado para democratizar a exploração espacial. À medida que nos encontramos à beira de uma nova era no comércio espacial, as perspectivas de envolvimento na economia espacial nunca foram tão acessíveis.





A exploração espacial sofreu uma transformação notável nos últimos anos, deixando de ser principalmente um projecto do governo público para um empreendimento cada vez mais privado e agora aventurando-se potencialmente no domínio da exploração espacial descentralizada. A rivalidade da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética alimentou a corrida espacial original, resultando em investimentos governamentais significativos em programas espaciais. A NASA , fundada em 1958, tornou-se um símbolo da exploração espacial liderada pelo governo, culminando nas históricas aterrissagens da Apollo na Lua nas décadas de 1960 e 1970. Estas missões eram de escala colossal, exigindo um financiamento público maciço.





No entanto, à medida que a tecnologia avançou e os custos de acesso ao espaço começaram a diminuir, as empresas privadas começaram a entrar em cena. Empresas como a SpaceX desempenharam um papel fundamental na transição para a exploração espacial privada. Eles introduziram inovações no design de foguetes, na capacidade de reutilização e na economia, tornando o espaço mais acessível e comercialmente viável.





Agora, o conceito de exploração espacial descentralizada está no horizonte. A tecnologia Blockchain oferece mecanismos de financiamento descentralizados e transparentes que poderiam ajudar a criar uma comunidade global de apoiadores para apoiar projetos de exploração espacial. A exploração espacial poderá algum dia tornar-se um empreendimento partilhado e de código aberto, onde entusiastas, investidores e inovadores de todos os cantos do mundo possam contribuir ativamente e colaborar para além das fronteiras de qualquer nação, governo ou empresa privada.

Exploração Espacial de Crowdfunding

As finanças descentralizadas apresentam inúmeras oportunidades de angariação de fundos não acessíveis através dos canais financeiros tradicionais. Num sector de alto risco e elevada recompensa como a exploração espacial, garantir capital é um desafio significativo. A capacidade do DeFi de facilitar empréstimos e investimentos peer-to-peer abre novos caminhos para startups e projetos de exploração espacial. Em vez de depender apenas de investidores institucionais ou de subvenções governamentais, estas entidades podem recorrer a uma rede global de financiadores dispostos a fornecer financiamento de forma descentralizada.





Em vez do tradicional capital de risco ou subsídios governamentais, as empresas espaciais podem lançar ofertas iniciais de tokens (ITOs) para levantar capital. Os investidores compram tokens antecipando o sucesso do projeto, criando um mercado dinâmico para empreendimentos relacionados ao espaço. Esta abordagem poderia reduzir potencialmente os riscos financeiros enfrentados pelos empreendedores espaciais e permitir a concretização de uma gama mais ampla de projetos.





Um exemplo prático disso é o surgimento de NFTs (tokens não fungíveis ) com foco no espaço. Estes ativos digitais únicos representam propriedade ou participação em missões espaciais. Os detentores de NFT podem apoiar projetos em que acreditam e, em alguns casos, até influenciar os parâmetros da missão. Este envolvimento direto entre entusiastas e empresas espaciais marca um afastamento significativo da abordagem tradicional de cima para baixo na condução de uma missão espacial.





A Crypto Space Agency fez história no ano passado ao usar um contrato inteligente para selecionar aleatoriamente um de seus membros detentores de NFT para uma viagem ao espaço a bordo da espaçonave New Shepard da Blue Origin. O vencedor, Victor Esphanha, nunca havia adquirido um NFT antes e é apenas o segundo astronauta brasileiro na história.





Artemis Space Network , desenvolvida pela Artemis Music Entertainment Inc., é uma plataforma dedicada a explorar a interseção entre arte, música e entretenimento com as possibilidades ilimitadas de exploração espacial. Em julho de 2021, a Artemis Space Network alcançou um marco histórico ao enviar a primeira música e arte NFT para a Estação Espacial Internacional. A transmissão apresentava “Clair de Lune” de Debussy e a arte inovadora do NFT “ Why Not Me ”, criada pelo artista Micah Johnson. O que torna esta conquista ainda mais extraordinária é a trajetória dos arquivos digitais de origem NFT, que foram transmitidos para o espaço a partir de Houston, Texas, antes de atravessar uma constelação de satélites para chegar aos servidores comerciais a bordo da ISS. Após a autenticação na órbita da Terra, esses arquivos retornaram ao nosso planeta, onde foram retransmitidos de volta ao centro de controle da missão e posteriormente cunhados como NFTs autenticados. Esta notável odisséia cobriu uma distância aproximada de 125.000 milhas, incluindo uma órbita completa ao redor da Terra.

Satélites e Tecnologia Blockchain

No ano passado, o destino da guerra entre a Rússia e a Ucrânia dependeu brevemente do controle de Elon Musk de um satélite Starlink vital. Surge naturalmente a questão: deveria um indivíduo possuir um poder tão imenso? Num mundo onde os satélites se tornam cada vez mais indispensáveis às infra-estruturas modernas, garantir o controlo distribuído torna-se essencial. É neste contexto que as tecnologias Web3 surgem como uma solução potencial para descentralizar e democratizar a governação destes ativos críticos.





Já existem pioneiros da blockchain que abordam ativamente o desafio dos satélites como infraestrutura pública. Estas iniciativas visam garantir que o controlo sobre esses activos críticos não esteja concentrado nas mãos de alguns indivíduos, mas sim partilhado entre uma comunidade mais ampla e diversificada. À medida que o mundo continua a depender de satélites para uma série de funções essenciais, estas organizações Web3 são pioneiras em soluções inovadoras para promover a transparência, a justiça e a acessibilidade na tecnologia de satélite.





Blockstream é uma empresa de criptografia de satélites que lançou uma rede de satélites no espaço para permitir o acesso global ao blockchain Bitcoin, garantindo que ele permaneça acessível mesmo em regiões remotas ou restritas. O movimento inovador da Blockstream aumenta a resiliência do ecossistema blockchain, reduzindo a dependência da infraestrutura tradicional da Internet e concedendo acesso a um novo corpo de usuários potenciais.





Spacechain está na vanguarda da tecnologia espacial e da inovação Defi. Um de seus principais produtos, o Tethys , representa um avanço na tecnologia de finanças pessoais, dando aos indivíduos o poder de serem seu próprio banco. Tethys é um terminal portátil seguro projetado para realizar transações financeiras globais e gerenciar ativos de usuários de forma independente, privada e segura, tudo facilitado pela rede de satélites da SpaceChain. Notavelmente, o Tethys opera sem a necessidade de conexão com a internet, conectando-se diretamente aos satélites. Isso também o torna seguro contra ataques de software malicioso.





As empresas do setor financeiro também começaram a reconhecer o potencial revolucionário do setor de satélites blockchain. O JP Morgan alcançou um marco inovador ao conduzir a primeira transferência de valor tokenizada liderada por um banco no espaço. O comércio foi realizado através do uso de contratos inteligentes em uma rede blockchain estabelecida entre satélites que orbitam a Terra. O sucesso desta rede blockchain baseada no espaço demonstra o potencial para o fluxo descentralizado de dados entre satélites e abre caminho para desenvolvimentos futuros, incluindo mercados de satélites peer-to-peer.

Principais players e produtos na indústria de exploração espacial Web3

Para uma análise mais detalhada dos desenvolvimentos tangíveis que estão tomando forma na indústria espacial Web3, vamos nos aprofundar em uma amostra de alguns dos principais produtos e empresas que estão sendo forjadas nas fronteiras da exploração espacial descentralizada.

A Cryptosat é uma empresa pioneira na vanguarda da tecnologia espacial e da inovação em blockchain. Em parceria com o Dfns Labs, a Cryptosat lançou a primeira “Carteira Espacial” da indústria. Este conceito inovador aproveita as vantagens intrínsecas de segurança do espaço, implantando satélites como co-signatários em um esquema de assinatura de limite , protegendo efetivamente transações confidenciais e de alto valor contra ataques baseados em acesso físico. Ao distribuir partilhas de chaves privadas entre vários signatários, com um deles residindo num satélite Cryptosat em órbita baixa da Terra, a Carteira Espacial é segura mesmo contra actores estatais poderosos. A visão da Cryptosat é fornecer um nível de segurança sem precedentes para a futura economia digital.

TruSat é um sistema experimental de código aberto e sensor aberto projetado para criar um registro confiável de órbitas de satélites, com foco principal em padrões de sustentabilidade espacial. A sustentabilidade espacial visa salvaguardar a utilização do espaço exterior e os seus benefícios socioeconómicos para as gerações atuais e futuras, nomeadamente abordando a questão dos detritos orbitais. Ao utilizar o blockchain Ethereum e seu próprio mecanismo de software Proof of Satellite , eles são capazes de verificar as localizações precisas dos satélites no céu e estabelecer um registro seguro e imutável desses dados, trabalhando assim para proteger a viabilidade da exploração espacial a longo prazo. para as gerações futuras.

Copernic Space criou um mercado para os usuários comprarem, venderem e gerenciarem investimentos em ativos espaciais. Quer se trate da propriedade de activos tangíveis no espaço ou de uma participação directa no financiamento de empreendimentos espaciais ambiciosos, a Copernic Space facilita o acesso e o comércio destes activos espaciais rarefeitos por parte de fora da indústria. Numa demonstração prática do que a sua plataforma pode fazer, a Copernic Space, em parceria com a Lady Rocket Foundation e Saving The Survivors, lançou o NFT “Satellite Rhino” , que visa preservar as populações de rinocerontes em dificuldades na África do Sul através do uso de imagens de satélite e sistemas avançados de rastreamento.

O programa AMi Exploration é uma iniciativa de dez anos focada na mineração lucrativa de asteróides, com o objetivo de devolver metais preciosos avaliados em US$ 1 bilhão à Terra até 2031. Sua primeira missão em 2027 visa trazer de volta platina no valor de aproximadamente US$ 34 milhões, com planos de aumente a carga útil em cada missão subsequente. Os tokens AMiE são usados para comprar esses recursos valiosos, permitindo que os proprietários de tokens comprem minério e outros materiais provenientes de atividades de mineração de asteróides. O programa também enfatiza a tecnologia de foguetes ecológica e compromete-se a gastar 100 milhões de dólares das receitas da mineração em causas sociais e ambientais globais, incluindo educação, saúde e combate ao aquecimento global.

Conclusão

O surgimento das tecnologias Web3 está prestes a revolucionar a indústria de exploração espacial. Modelos de financiamento descentralizados, integridade de dados e experiências aprimoradas de turismo espacial são apenas algumas das maneiras pelas quais a tecnologia blockchain está remodelando a indústria. À medida que a Web3 continua a evoluir, o seu impacto na exploração espacial só irá aumentar, inaugurando uma nova era de colaboração e inovação na busca pela exploração do cosmos.