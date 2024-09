Como colaborar com outras startups para obter sucesso na Web3

Com cada nova inicialização do Web3 afirmando ser “merecedora de nossa atenção” ou “revolucionando o espaço”, pode ser muito difícil cortar o ruído. Dada a atual queda nos mercados de ativos digitais, novas startups devem encontrar maneiras de fortalecer seus planos de negócios contra o inevitável mercado de baixa. Uma estratégia ideal é buscar parcerias com startups afins. Essas parcerias e colaborações já são incrivelmente importantes nas arenas Web3, NFT, criptomoeda e metaverso porque esses espaços são centrados na comunidade. As parcerias aumentam o reconhecimento do seu nome nos círculos de outras startups e ajudam você a ganhar credibilidade com a indústria em geral, estabelecendo as bases para o sucesso a longo prazo.

Um multiverso para todos

Três aspectos do espaço Web3 tornam a colaboração um assunto mais natural, e você deve capitalizar todos eles. A primeira é que o Web3 incentiva a transparência porque o blockchain mantém registros de todas as transações. Os livros-razão no blockchain e as regras das organizações autônomas descentralizadas (DAOs) são distribuídos e descentralizados, exigindo que você seja aberto e honesto com sua comunidade. Acompanhe os próximos passos da sua startup e forneça informações à sua comunidade sobre o rumo do projeto. Além de ser um empresário honesto, isso o ajudará a construir uma reputação positiva.

A segunda característica é a interoperabilidade. Para fazer qualquer coisa no espaço Web3, você deve entrar com a mentalidade de “Com quem vou trabalhar para fazer minha startup decolar?” Como seu produto ou serviço depende do blockchain, você certamente encontrará outras startups que fornecem um serviço semelhante ou têm uma oferta exclusiva que gostaria de acessar e fornecer a seus próprios usuários. Considere o espaço em que você está trabalhando. Se você for um desenvolvedor NFT, pense onde seu produto terá mais exposição. NFTs são implementáveis em jogos de metaverso, então faz sentido integrar com uma plataforma de metaverso para que mais usuários aproveitem seu produto.

Por último, Web3 é sobre inclusão . Já vi muitos empresários no espaço Web3 adotarem uma mentalidade inclusiva para os negócios, seja com parceiros de negócios ou com quem eles atraem para suas comunidades. Deve ser assim se quisermos que a Web3 seja diferente da Web2, onde os interesses corporativos correm desenfreados. O sucesso de qualquer um dos ativos digitais, sejam NFTs ou baseados em metaverso, depende de mais pessoas comprando ativos digitais, por isso é importante atender a quem deseja ingressar no mercado.

Inclusão significa construção de comunidade, o que é essencial no ecossistema de startups Web3. Atrair e apoiar novos investidores utilizando canais sociais e fóruns dedicados, hospedar AMAs para dar às pessoas oportunidades de interagir com os principais membros executivos e destacar os membros da comunidade que estão contribuindo ativamente para o espaço com novas ideias ou recursos criativos. A construção da comunidade é fazer com que os usuários sintam que realmente pertencem a algo que eles próprios estão ajudando a desenvolver.

Uma combinação ideal

Alguns bons conselhos de negócios para qualquer colaboração, independentemente do seu setor: encontre um terreno comum com seu parceiro em potencial, especialmente em sua visão, ética nos negócios, públicos-alvo e proposta de valor. Como os espaços Web3 são centrados na comunidade, entender seus clientes e as necessidades da comunidade em geral é fundamental para o sucesso de qualquer projeto. Aproxime-se de um parceiro em potencial com uma ideia clara sobre a identidade de sua própria marca e o objetivo geral.

Sempre tenha em mente sua vantagem exclusiva ao entrar em uma parceria e traga-a para o relacionamento. Nunca perca a identidade da sua marca só porque seu parceiro pode ter um nome maior que o seu. Se a dinâmica de colaboração estiver impedindo você de obter os resultados desejados, comece de novo e faça parceria com uma marca diferente que tenha uma boa sinergia com os objetivos de sua startup.

Embora possa parecer contra-intuitivo, a parceria com um concorrente não deve estar no final da sua lista. Em vez disso, aproveite uma parceria com um nome reconhecido no setor, se tiver a oportunidade de fazê-lo. A natureza inclusiva do Web3 significa que qualquer parceria é possível, e você ficaria surpreso ao ver como as startups de mente aberta são.

Verifique todas as caixas

Um desafio único nos espaços da Web3, NFT, criptomoeda e metaverso é sua novidade - muitos tipos de startups, projetos e DAOs estão em sua infância, então não é facilmente aparente que um parceiro em potencial é um golpista , um esquema de criptografia fraudulento , ou um puxão de tapete .

Faça sua devida diligência. Pesquise os fundadores de um parceiro em potencial, projetos anteriores, esforços de construção da comunidade e reputação geral. Envolva sua comunidade nos processos de tomada de decisão. Peça a opinião honesta de seus investidores. Publique um blog descrevendo os objetivos do projeto e veja que tipo de reação ele recebe. Se a sua comunidade – e talvez até a comunidade do parceiro – estiver hesitante sobre o novo projeto, não se preocupe.

Uma ótima maneira de iniciar uma nova colaboração é começar com colaborações em projetos pontuais antes de iniciar uma parceria completa. Se algo der errado, você não quer se ver amarrado em uma grande confusão. A reputação é importante na Web3 e, mesmo que os problemas sejam culpa do seu parceiro, o público em geral provavelmente não a verá dessa forma.

Navegue e avalie

Como a Web3 e os DAOs em particular são espaços relativamente novos e não regulamentados, os aspectos legais das parcerias podem ser difíceis de navegar. Você pode aproveitar, no entanto, a transparência do blockchain implementando um conjunto claro de regras em seus contratos inteligentes, que são visíveis para todas as partes. Os contratos inteligentes contêm todas as regras de uma organização, que são gravadas em pedra uma vez carregadas no blockchain. Regras que você normalmente deve incluir aqui são o preço do seu produto, a moeda aceita e o produto resultante que um investidor recebe na conclusão da transação.

Desde o início, seja muito claro sobre o conteúdo do seu acordo e certifique-se de detalhar qual parceiro é responsável por quê, qual é o escopo da colaboração e quais são as ramificações se o seu parceiro não honrar seus compromissos. Algumas ramificações que você pode considerar são penalidades para qualquer tipo de quebra de contrato, que pode incluir compensação financeira se o parceiro não cumprir as tarefas acordadas. Para se proteger contra uma perda de lucros se a colaboração for interrompida no meio do caminho, inclua uma cláusula sobre o pagamento de uma quantia acordada pela parte que falhou na entrega.

Ao longo da colaboração, use métricas para avaliar continuamente o progresso e o sucesso da parceria. Algumas métricas úteis para Web3 analisam o conhecimento da marca: seu site está recebendo mais cliques e há um influxo de novos membros? Mais pessoas estão investindo em seu produto ou serviço? Observe que na Web3, os dados de desempenho sobre cliques e seguidores não são facilmente manipulados porque os registros são rastreáveis e armazenados no blockchain. Use as informações para considerar se a parceria está agregando valor real à sua comunidade. Mantenha um registro desses resultados para determinar o sucesso de sua colaboração em sua conclusão.

Colaboração é um bom negócio

Muitas empresas estão buscando reconhecimento em diferentes comunidades Web3, então você não precisa seguir sua jornada inicial sozinho. As startups da Web3 estão em uma posição única onde você pode alavancar parcerias com empresas que pensam da mesma forma e seus concorrentes. Mais pessoas para colaborar significa mais reconhecimento e a chance de entrar em novas comunidades. Afinal, sem atrair novos investidores para o seu produto, os mercados digitais são apenas pura especulação.