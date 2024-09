Como as startups latino-americanas podem transformar seus próprios dados de usuário em sua superpotência de crescimento

Os investidores estão cada vez mais cautelosos, não só no financiamento, mas também na hora de contribuir para o crescimento das startups por meio de um atendimento personalizado. Então, o que os fundadores podem fazer sobre isso?

O investimento global despencou no último trimestre, atingindo US$ 81 bilhões , uma queda de US$ 90 bilhões em relação ao ano anterior. Com menos e menos investimentos sobre a mesa, algumas regiões estão recebendo menos financiamento do que outras. Para startups latino-americanas, um ecossistema já sub-representado, o financiamento fechou em US$ 250 milhões , abaixo dos US$ 1,2 bilhão do trimestre anterior.

O atual declínio na disponibilidade de capital do ecossistema de startups da América Latina significa que a economia da região se digitalizará e amadurecerá em um ritmo muito mais lento. Isso torna cada vez mais difícil para os fundadores da América Latina competir com vários mercados em diferentes regiões e pode atrasar o impacto positivo no desenvolvimento tecnológico e financeiro de seu país.

No entanto, isso não representa necessariamente um revés para os fundadores da região, mas mais uma oportunidade de analisar a saúde de seus produtos e recalibrar sua estratégia de apresentação. Aproveitar melhor os dados do usuário pode ajudar as startups a determinar seu melhor caminho a seguir, mostrando que estão adotando estratégias de crescimento resilientes e bem informadas.

Product-led growth to increase revenue—and funding

A análise dos dados de uso do produto é uma maneira eficaz de medir o sucesso de uma plataforma, fornecendo informações claras sobre como um produto se ajusta e atende às necessidades do mercado. No entanto, para startups em estágio inicial, pode ser mais difícil aproveitar esses dados, pois a maioria das startups jovens não tem uma equipe de ciência de dados ou suporte profissional para aproveitar ao máximo seus dados. Frequentemente, os líderes são liderados por métricas de vaidade ou que carecem de profundidade, como receita e números de usuários, em oposição àquelas que rastreiam interações, taxas de retenção e uso geral.

No entanto, ferramentas como o Breadcrumbs ajudar e orientar as startups no rastreamento do uso do produto para aumentar a receita por vendas cruzadas e vendas adicionais. Afinal, os clientes que já conhecem uma plataforma ou marca têm mais chances de concluir uma compra do que aqueles que ainda não ouviram falar. Breadcrumbs, uma ferramenta de pontuação de contato, permite que as equipes determinem as variáveis com potencial de vendas cruzadas ou adicionais e, em seguida, se conectam ao CRM de uma empresa e notificam sempre que um cliente atende aos critérios definidos. A plataforma não apenas ajuda a reduzir as suposições, mas também economiza tempo das equipes e automatiza os processos de vendas, ajudando os fundadores a destacar maior potencial e crescimento para as partes interessadas.

TheVentureCity, um fundo global de capital de risco que fez centenas de investimentos nos últimos anos, lançou uma ferramenta de análise com sua equipe de ex-fundadores que se tornaram investidores, para apoiar startups globais com escala de maneira sustentável. Digitar Growth Scanner, uma plataforma gratuita que fornece às startups uma análise personalizada da integridade de seus produtos, comportamentos do usuário e métricas importantes, como retenção de clientes e ROI. Para isso, a equipe de dados do TheVentureCity analisa pelo menos seis meses de dados de cada startup (dados que não são compartilhados com terceiros). Esses números são transformados em relatórios detalhados destacando os pontos fortes e fracos, índices de retenção/retorno, porcentagens de crescimento, entre outros.

SimpliRoute, uma startup chilena de entrega de última milha cuja Série A foi administrada por TheVentureCity está entre uma das primeiras startups a usar o Growth Scanner para entender o comportamento de seus usuários. Ao segmentar seus dados por localização, tamanho e canal de aquisição, eles puderam observar como seu sucesso estava começando a se replicar em outros mercados, como Colômbia e México, na mesma velocidade ou em taxas mais rápidas. Esses insights ajudaram a SimpliRoute a identificar onde alocar seus recursos e quais países ou áreas de crescimento precisavam ser reavaliados.

E, finalmente, o AIM, uma ferramenta de análise que reúne métricas específicas de crescimento em diferentes departamentos, permite que as equipes acompanhem quaisquer variáveis-chave alternadas e, em seguida, criem previsões com maior precisão. Dessa forma, fundadores e líderes de equipe podem trabalhar com mais precisão e melhorar seu processo de tomada de decisão, com uma plataforma de previsão sempre ativa orientando seus próximos movimentos.

Accelerating LatAm's VC Landscape

O apoio do VC ao ecossistema de startups da América Latina é fundamental para a construção de uma economia global forte devido à inovação contínua e ao crescimento da produtividade na região. Além do financiamento, os investidores podem aconselhar os fundadores e apoiar sua implantação com base em dados importantes que ajudam a garantir e manter o crescimento sustentável, visando escalar suas soluções em todo o mundo.

A resiliência dos fundadores da América Latina é inigualável e a crescente adoção de soluções tecnológicas é um claro indicador de maior potencial na região e da disposição das empresas de se adaptar à atual era da digitalização. As ferramentas de análise de dados de startups em estágio inicial ajudam a impulsionar investimentos e atrair maiores parcerias que, consequentemente, ajudam a população a melhorar sua qualidade de vida. Ao mostrar estratégias de negócios baseadas em dados bem informados, fundadores locais e VCs interessados estão abrindo caminho para o crescimento sustentável.