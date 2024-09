Como os NFTs transformaram um desenvolvedor de jogos para dispositivos móveis pouco conhecido em uma corporação multibilionária

Em 2017, a Animoca Brands, desenvolvedora de jogos para dispositivos móveis com sede em Hong Kong, foi avaliada em menos de US$ 6. O surgimento do NFT e a crença nas perspectivas dessa tecnologia levaram ao fato de que hoje a empresa vale cerca de US $ 8 bilhões. Vamos discutir o incrível caminho de sucesso percorrido pelo fundador da Animoca Brands, Yat Siu.

Através de espinhos para as estrelas

A infância de Siu foi na década de 1980 na Áustria, onde ele se sentia em desvantagem por causa de sua origem chinesa. A crescente popularidade dos computadores e da tecnologia tornou-se uma tábua de salvação para o jovem estudante. No início, Yat dominou a programação no PC da Texas Instrument, mais tarde chamando-a de "mais uma calculadora avançada do que um PC". Depois de economizar algum dinheiro, Yat Siu comprou um Atari ST. Ele o usou para ganhar seu primeiro dinheiro criando software para músicos. A fabricante do Atari chegou a recrutar Siu e contratá-lo como consultor, desconsiderando sua pouca idade.

Outblaze

Depois de trabalhar para a Atari por um tempo, nosso herói decidiu fazer uma viagem gratuita. Depois de abandonar a faculdade, ele fundou mais de uma dúzia de empresas antes de seu primeiro sucesso. Em 1998, Siu incorporou a Outblaze, uma operadora de serviços de e-mail em Hong Kong. Dez anos depois, sua divisão de nuvem foi vendida para a IBM por algumas centenas de milhões de dólares. O produto da venda foi usado para resgatar a empresa-mãe durante a crise global que se alastrou durante aqueles anos. Isso permitiu que o Outblaze sobrevivesse aos tempos difíceis.

animoca

Um dia, Yat Siu teve a ideia de digitalizar o jogo educacional infantil "Baby Einstein", popular nos anos 2000. Ele pediu aos programadores do Outblaze que desenvolvessem um aplicativo móvel baseado no jogo. O aplicativo era extremamente popular, tendo sido baixado mais de 20 milhões de vezes. Yat viu a oportunidade a tempo e fundou a Animoca em 2011 - a divisão de desenvolvimento de jogos da Outblaze.





No entanto, o caminho para o sucesso não foi fácil. Em 2012, todos os jogos produzidos pela Animoca foram repentinamente removidos da AppStore. Uma explicação da Apple nunca foi dada. Siu, no entanto, tem sua própria opinião sobre o assunto. O motivo foi sua estratégia de negócios de lançar um novo jogo a cada 7 dias, o que foi percebido como spam. Ele teve que se ajustar às novas condições e começar a lançar jogos licenciados de marcas famosas. Deu certo e em 2013 a Animoca voltou a vender seus produtos pela AppStore. Mas então um novo golpe se seguiu - a Apple removeu da loja a categoria em que os jogos da empresa eram representados. Isso levou a uma queda nas vendas e a Animoca teve que declarar falência em 2017.

NFT e Yat Siu

Não demorou muito para que Yat Siu se entregasse ao desânimo. Ele começou a procurar novas maneiras de expandir o negócio. O fundador de uma das startups em que Yat estava investindo contou a ele sobre sua nova ideia, o projeto NFT Cryptokitties. Logo mudou o mundo completamente. A popularidade dos Cryptokitties era tão grande que o blockchain Ethereum não era mais capaz de lidar com a carga, com taxas de transação chegando a centenas de dólares. Os usuários podem esperar dias por uma transferência. Mas aqui também outro golpe do destino aguardava Yat Siu. Logo chegou o inverno criptográfico, as taxas das criptomoedas caíram várias vezes e o dinheiro estava derretendo diante de seus olhos.





No entanto, Yat não desistiu. Em uma das conferências NFT, que em 2018 reuniu apenas "250 fanáticos" de todo o mundo, ele fez parceria com várias empresas. Em alguns anos, eles já haviam se tornado pilares de uma nova indústria - OpenSea, The SandBox e Decentraland.





O foco da Animoca no mercado cripto chamou a atenção dos reguladores australianos que desconfiavam dessa classe de ativos. A Bolsa de Valores australiana, onde a empresa estava listada, impôs condições estritas - livrar-se dos ativos virtuais ou os papéis da Animoca seriam retirados do mercado.

"Foi assustador. Depois de fechar o capital, nenhuma bolsa de valores concordaria em listar as ações da sua empresa novamente", lembra Siu.





Na primavera de 2020, após 5 anos na bolsa, as ações da Animoca foram retiradas do site. Mais tarde, devido ao crescimento explosivo do mercado criptográfico, os representantes da bolsa permitiram a possibilidade de alterar as regras no futuro. Isso significa que as empresas de blockchain poderão ser representadas na bolsa. Mas as ações da Animoca ainda não existem em nenhuma bolsa de valores.

Como estão os investimentos de Yat Siu agora?

O portfólio de investimentos de Yat Siu inclui atualmente mais de 150 ativos relacionados a NFT. Sob a gestão da Animoca estão participações em empresas como:





Open Sea, o maior mercado de NFT com cerca de US$ 400 milhões em receita em 2021.

Dapper Labs, desenvolvedora da plataforma NBA Top Shots com mais de US$ 1 bilhão em receita em 2020.

SkyMavis, desenvolvedora do jogo blockchain Axie Infinity, com receita estimada em US$ 3 bilhões.

O Sandbox, um projeto blockchain com uma capitalização de mercado de US$ 4,5 bilhões.





A própria empresa levantou US$ 360 milhões em outra rodada de investimentos no início deste ano. Isso elevou sua capitalização para US$ 5,4 bilhões, superando a cifra em 2,5 vezes em menos de seis meses. A Animoca agora emprega mais de 600 pessoas e alcançou quase US$ 700 milhões em receita em três trimestres de 2021. Em novembro de 2021, a empresa possuía mais de US$ 16 bilhões em ativos digitais.

O que se espera no futuro?

O próprio Siu está confiante de que nos próximos anos o mercado de NFT crescerá no mesmo ritmo do ano anterior. Lembre-se que em 2020 foi estimado em apenas 100 milhões de dólares, e em 2021 - já em 25 bilhões de dólares. Segundo Yat, isso contribuirá para o desenvolvimento de metauniversos, sobre os quais todos começaram a falar no final do ano passado.





No entanto, alguns analistas têm o ponto de vista oposto. Por exemplo, Samson Mow, diretor de tecnologia da BlockStream, acredita que é improvável que as empresas de jogos concordem em fundir seus metauniversos.





"Se você comprar qualquer arma em Call of Duty (editora Activision), a Ubisoft não vai querer que você a traga para Rainbow Six, porque você não comprará uma arma deles", explica seu ponto de vista.

E você não pode ter certeza do sucesso a longo prazo com o NFT, na verdade, assim como com qualquer criptoativo. O token AXS do projeto Axie Infinity já está 50% mais barato em 2022. O CEO da EA, Andrew Wilson, uma das maiores empresas de jogos do mundo, abandonou os planos de adicionar NFT aos produtos da empresa após uma reação negativa da comunidade. A Valve removeu todos os jogos relacionados a NFT e blockchain do Steam. Phil Spencer - CEO da Microsoft - geralmente disse que o modelo Play-to-Yearn, no qual os principais jogos de blockchain são baseados, é focado mais na exploração do usuário do que no entretenimento do usuário.” - Sansão Mow





Siu, por outro lado, continua acreditando que os jogos NFT são o próximo passo na evolução dos jogos online. E ele já está ocupado desenvolvendo um novo projeto AAA que vai virar a indústria de cabeça para baixo. O tempo dirá se isso será verdade.