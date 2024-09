Como a criptografia está mudando a economia do show

A economia do criador, as tendências on-line emergentes e as novas economias criptográficas são pioneiras em mais oportunidades para os criadores capitalizarem. Várias plataformas, protocolos e mercados digitais estão competindo pela atenção dos usuários e pela criatividade que eles fornecem. Isso está liderando um alto nível de independência e mentalidade empreendedora, especialmente na geração Z mais jovem nativa digital. As criptoeconomias estão moldando o futuro do trabalho para as próximas gerações de participantes da economia criadora.

Existe agora uma variedade de modelos “para ganhar” impactando a forma como os usuários criam, consomem, jogam, aprendem, socializam e se identificam. Embora todos os modelos tenham o fator subjacente de propriedade como um impulsionador bem conhecido por trás das economias emergentes, o principal objetivo de todos os modelos é ajudar os usuários a monetizar convertendo entrada humana em capital.

“É a democratização do empoderamento econômico em uma escala que não testemunhamos anteriormente”, como Stephen McKeon começa a explicar o futuro do trabalho

“Você provavelmente trabalhará para um protocolo algum dia.”

Jogar para ganhar - Os jogadores são os donos do jogo

Os modelos de negócios play-to-ganhar para jogos explodiram e são o primeiro conceito conhecido de "ganhar" que abalou a economia criptográfica. o

os jogos mais jogados que explodiram na cena criptográfica incluem: Axie

Infinity, Alien Worlds, RONIN, Splinterlands Hive, Bomb Crypto, Girassol

Agricultores, Upland, Reinos DeFi e muito mais .

Os jogadores podem “ganhar” a moeda do jogo ou receber ativos do jogo participando e participando da economia do jogo, ao mesmo tempo em que possuem a propriedade de seus ativos do jogo. Os jogadores podem “possuir” e “ganhar” qualquer coisa que tenha valor dentro do jogo, como o terreno, os personagens, as skins e as moedas do jogo. É mais uma economia do que um jogo tradicional.

Quanto mais jogadores jogam, mais valor é derivado do uso dos ativos ou tokens dentro do jogo. A oportunidade de monetização motiva os jogadores, seja um token nativo, uma criptomoeda existente ou NFT que está sendo ganho. Pela primeira vez, os desenvolvedores de jogos estão descobrindo uma nova forma de relacionamento com os jogadores de seu jogo. Os desenvolvedores estão formando uma parceria com seus jogadores, pois os desenvolvedores precisam projetar economias de jogar para ganhar que realmente tornem os jogadores interessados em gastar tempo no jogo e queiram manter ativos valiosos e distribuí-los na negociação.

Os desenvolvedores podem se beneficiar das transações dentro do jogo, aumentar o valor de seus tokens ou até mesmo exibir anúncios aos jogadores. O fator chave é a atenção. Contanto que os jogadores gastem muito tempo, os desenvolvedores poderão lucrar enquanto capacitam seus jogadores.

Mover-para-ganhar

O próximo modelo de tendência “para ganhar” que fez barulho nas novas economias criptográficas é o modelo “mover para ganhar” que está incentivando as pessoas a monetizar suas atividades de saúde e esportes, movendo-se para ganhar tokens. Em vez de os usuários participarem de jogos para ganhar dinheiro, eles podem participar de atividades físicas, como corrida, para ganhar. Isso é possível por meio da coleta de dados e da atividade corporal, seja

por meio de um smartwatch ou smartphone e usando isso para determinar a conversão para ativos no aplicativo.

Indiscutivelmente, o primeiro jogo popular com o conceito de incentivo ao movimento foi Pokèmon Go, que exigia que os usuários tivessem que se deslocar para vários lugares para capturar Pokémons por meio de rastreamento por GPS.

e realidade aumentada em seus telefones. Estudos até mostraram que o Pokémon Go fazia as pessoas andarem 2.000 passos a mais em média.

Por meio de economias criptográficas, os usuários podem realmente monetizar seus movimentos. Seria um pouco análogo ao Pokèmon Go, dando aos usuários a propriedade total dos Pokémons na forma de NFTs, que eles poderiam negociar para ganhar.

A SweatCoin , um projeto fundado em 2018, foi um dos primeiros aplicativos que pagava moeda digital para seus usuários exercerem. Existem outros projetos populares de criptofitness que demonstraram o crescente interesse em caminhar, correr ou correr para ganhar dinheiro. Um exemplo é o Genopets , onde os jogadores podem coletar animais de estimação digitais e ganhar XP conforme se movem, o que é necessário para nutrir, batalhar e evoluir seus animais de estimação para aumentar o valor. Outro projeto conhecido é o StepN , onde muitos usuários compartilharam seus casos de sucesso, como ganhar até $ 357 por dia caminhando .

O Step App é o próximo projeto de fitness que está criando um metaverso gamificado para a economia do fitness. FitFi e “move2earn” combinam a indústria de fitness e jogos, tendo experiências físicas conectadas a experiências digitais dentro do metaverso por meio de NFTs e geolocalização, incluindo AR para imersão. O Step App tem várias emissões de token com FITFI, um token de governança e KCAL, o token do jogo sendo ganho. Ao contrário do STEPN e do Sweat Coin, o Step App também anunciou um plano para criar um kit de desenvolvimento de software que forneça a outras pessoas ferramentas para construir dentro de seu metaverso. O Step App também anunciou um programa “dançar para ganhar”

parceria com o festivalUNTOLD .

No geral, o modelo “mover para ganhar” geralmente requer um investimento inicial com a compra de um tênis NFT necessário e usado para rastrear o movimento e o potencial de ganho. Existem também outras maneiras de os usuários aproveitarem o modelo de ganho mais barato, alugando os tênis NFT e dividindo os lucros com outros jogadores. Mais conceitos sobre saúde e gamificação ainda estão em desenvolvimento, como meditar para ganhar ou

dormir para ganhar. Um interesse maior aqui é coletar dados de saúde e permitir que os participantes monetizem seus próprios dados.

Crie para ganhar

O boom da Economia do Criador está crescendo continuamente, com um tamanho de mercado estimado em US$ 104,2 bilhões (em maio de 2021). A economia criadora engloba criadores de conteúdo, curadores, blogueiros, cinegrafistas, vloggers, influenciadores e qualquer outro tipo de criação em torno do conteúdo que é monetizado direta ou indiretamente em plataformas que o distribuem para as comunidades.

O público e os usuários em plataformas, especialmente mídias sociais, cresceram rapidamente, com mais da metade do mundo usando mídias sociais (58,4%), 4,62 bilhões de pessoas e apenas 424 milhões de novos usuários entrando online nos últimos 12 meses. Isso dá aos criadores uma oportunidade ainda maior de alcançar mais pessoas e monetizar seu conteúdo ou criatividade. No entanto, até agora havia uma configuração abaixo do ideal em plataformas para criadores, como explicou Mario Gabriele:

“Os principais criadores geralmente produzem muito mais valor para a plataforma em que operam do que podem capturar.”

Os desenvolvedores de jogos contribuem em plataformas como Roblox criando experiências virtuais para suas comunidades de jogadores, criadores fornecendo conteúdo diariamente para comunidades divertidas no YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch e TikTok - tantas plataformas estão alavancando criadores que chamam a atenção para eles e são capazes para monetizar essa atenção por meio de anunciantes. No entanto, o corte na participação na receita de anúncios ou na participação nos lucros que os criadores recebem é pequeno e os criadores geralmente são forçados a recorrer a patrocínios ou embaixadores fora da plataforma para realmente ganhar a vida.

As economias criptográficas estão agora desenvolvendo incentivos e novas oportunidades para os criadores obterem renda por meio do trabalho criativo. Existe especialmente um tipo de conteúdo que é interessante quando se olha para o modelo “criar para ganhar”. É um conteúdo boca a boca. Isso porque é um tipo de conteúdo gerado pelo usuário (UGC) que trata de marcas, principalmente recomendações de produtos/projetos e oferece interesse para os anunciantes pagarem diretamente aos criadores pelo uso do conteúdo em vez de anúncios que não convertem. Protocolo WOM

desenvolveu um modelo de monetização tokenizado para recompensar os criadores por recomendações autênticas e permitir que os anunciantes paguem no sistema para utilizar e impulsionar o conteúdo de suas marcas. Isso é possível por meio do gerenciador de campanha WOM descentralizado que permite que os anunciantes descubram os fãs de sua marca, executem campanhas com seu conteúdo ou mostrem as recomendações em seus sites para prova social. O protocolo pode ser integrado a qualquer site, plataforma ou aplicativo e atualmente está ativo no aplicativo BULLZ , conhecido como TikTok para vídeos relacionados à web3.

Outros projetos que incentivam a criação de conteúdo incluem: Audius ,

onde os usuários podem fazer upload de faixas de música, selecionar listas de reprodução e ganhar tokens AUDIO para tração e até mesmo Reddit , que anunciou que está trabalhando em

expandindo sua iniciativa de recompensas de token criptográfico Community Points para recompensar

participantes em subreddits com tokens que podem ser usados para pagar assinaturas, gorjetas e crachás no aplicativo Reddit.

Julgue para ganhar / Taxa para ganhar / Vote para ganhar

Juiz-para-ganhar, taxa-para-ganhar ou votar-para-ganhar são modelos de monetização que emergem da necessidade de informações qualitativas ao coordenar redes descentralizadas maiores. As tarefas de julgamento podem incluir curadoria, avaliação de risco, resolução de disputas, avaliação, reputação e quaisquer outras tarefas subjetivas, onde as pessoas atuam como juízes, mas em massa podem

fornecer uma saída comparativamente objetiva.

Como mencionou Stephen McKeon, “veremos o surgimento de oráculos subjetivos”, especialmente porque os contratos inteligentes precisarão de informações suaves que só podem ser fornecidas por meio do julgamento das pessoas.

Projetos emergentes abrangendo a aplicação de juiz/taxa/voto para ganhar:

- Governança descentralizada ou resolução de disputas: Aragon , UMA Protocol , Kleros , Bribe

- Curadoria: WOM Protocol's WOM Authenticator App , onde o público pode assistir e classificar o conteúdo para uma rápida verificação de qualidade para ajudar a filtrar recomendações valiosas de produtos ou projetos, e SuperRare e JPG trabalhando na curadoria descentralizada para NFTs.

- Recompensas de Contribuição/Participação: Coordinape

- Avaliação subjetiva: Resultado para modelos de previsão de pares na avaliação NFT.

Assista para ganhar

Outra oportunidade de monetização bem conhecida é o modelo “assistir para ganhar”, que recompensa os usuários por sua atenção, seja assistindo ao Youtube, como o Xcad Network , que chega a desbloquear mais conteúdo quando os usuários ganham o suficiente do dedicado tokens ou ganhando assistindo a anúncios, como recompensas Brave . Além disso, Coube

anunciou seu foco em recompensas "assistir para ganhar" para seus 105 milhões de usuários.

Aprenda a ganhar

O conceito de incentivar as pessoas a aprender é uma nova mudança de paradigma em relação ao modelo tradicional de negócios de educação que era predominantemente “pague para aprender”, onde os alunos tinham que cobrir os custos da educação. No entanto, um relatório recente do LinkedIn Workplace Learning mostrou que “46% dos líderes de L&D disseram que a qualificação ou requalificação foi uma área de foco principal este ano”. Sem dúvida, isso está surgindo à medida que novas inovações e habilidades estão alimentando a necessidade de aprimorar a mão de obra e, em alguns casos, até mesmo desaprender métodos anteriores que estão desatualizados com o tempo.

Mais corporações maiores estão oferecendo seus cursos ou integrando suas ferramentas gratuitamente. Por exemplo, o Google, disponibilizando todo o seu conjunto de cursos para qualquer pessoa disposta a aprender. “Aprenda digital gratuitamente.” - É deles

slogan para promover seus cursos. Muitos alunos foram motivados a aprender com o incentivo de serem atraentes no mercado de trabalho e potencialmente conseguir um emprego remunerado. A indústria criptográfica está expandindo o conceito incentivando o aprendizado em um novo modelo “aprender a ganhar” que dá ao aluno mais “pele no jogo” quando ele realmente obtém parte do valor que fornece ao aprender algo novo.

Isso é análogo ao Google dando a você algumas ações para aprender a usar o Google Analytics.

Como Seth Godin uma vez compartilhou: “a internet é o maior recurso de autoaprendizagem já desenvolvido, mas poucos a aproveitam porque não vem com motor”. O modelo “aprender a ganhar” fornece esse motor por meio de incentivos monetários que estão claramente conectados à participação ou ações necessárias.

Os protocolos criptográficos estão dispostos a patrocinar diretamente o processo de aprendizado e integração de suas tecnologias, pois precisam de talento e, em geral, provam um produto adequado ao mercado de usuários que realmente usam seu protocolo. RabbitHole é um exemplo de projeto que ajuda os usuários a serem recompensados ao concluir tarefas específicas de vários protocolos/projetos. Ao recompensar os usuários por aprenderem novas habilidades e protocolos integrados dos quais eles recebem uma parte da propriedade, o protocolo também aumenta em valor ao aumentar sua rede, uma vantagem para ambas as partes. Agora, até as exchanges e os serviços de rastreamento de preços estão buscando facilitar o “aprender a ganhar” por meio de parcerias com projetos criptográficos, como Coinmarketcap , Coinbase , KuCoin e muitos outros.

Além disso, a Animoca Brands anunciou seu plano de adicionar educação ao seu NFT multibilionário e negócios de jogos: “À medida que o ecossistema criptográfico continua implementando novas maneiras de ganhar recompensas, Siu disse que espera impulsionar a economia do professor com um “aprender a aprender”. -ganhar” ou “ensinar a ganhar”, de modo que o tempo de professores e alunos possa ser recompensado na forma de um token ou dinheiro.” - fonte Isso também mostra interesse em encontrar uma forma de recompensar os educadores, não apenas os alunos.

Use para ganhar

Com a ascensão dos metaversos e as mudanças mundiais do físico para o digital, o setor de moda global de 3 trilhões de dólares não será poupado. Muitas marcas de moda como Gucci, Ray-Ban, Louis Vuitton, Nike, Adidas já estão entrando no espaço NFT introduzindo wearables virtuais. Em breve, os usuários poderão aproveitar a moda digital em mundos virtuais ou na vida real por meio da realidade aumentada.

Vestir ou usar NFTs nesses ambientes está se tornando um modelo de monetização futuro para fornecer mais utilidade aos NFTs. O AKINGS recompensa os detentores de NFT toda vez que eles “vestem” seu ajuste AKINGS em mundos virtuais ou em jogos online. Isso pode abrir um futuro em que as marcas enviarão aos usuários um airdrop de suas moedas virtuais ou oferecerão power-ups ou novas edições limitadas para usarem suas skins ou colecionáveis digitais.

Monetização futura

As tecnologias digitais combinadas com economias criptográficas estão remodelando o futuro do trabalho. Parece que veremos um futuro multimoeda dentro da economia gig que capacita as pessoas a realizar várias tarefas e ganhar. Se ainda haverá pessoas trabalhando para apenas uma organização, provavelmente dependerá das preferências individuais, mas as oportunidades existem para alavancar vários fluxos de renda.

Todos os modelos “para ganhar” devem ser examinados em profundidade e as perguntas válidas a serem feitas são:

Por que essas ações devem ser recompensadas financeiramente?

É preciso haver um sistema de valores claro para ter um modelo viável.

Quem está realmente pagando para o sistema? Ou “ onde está o

dinheiro vindo?”

É preciso haver um “empregador” claro para ter um modelo sustentável.

Curiosamente, os modelos “para ganhar” começaram a partir de um ambiente de jogo e, como escreveu Chris Dixon, “a próxima grande coisa começa parecendo um brinquedo”.

Você está pronto para brincar com as novas ideias de ganhar dinheiro?