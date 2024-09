Comemore o código aberto com o HackerNoon! [Sugestões de escrita]

Feliz Hacktoberfest, Hacker!





Como estamos prestes a dar as boas-vindas a outubro, chega o Hacktoberfest, que é uma celebração de um mês de código aberto e o espírito de colaboração e contribuição na comunidade de tecnologia. E nós do HackerNoon queremos saber como você está retribuindo ao comunidade de código aberto e que você saiba como estamos orgulhosos de sua contribuição.









Aqui estão algumas ideias e modelos de histórias para você começar:





O que é Hacktoberfest? Como participar dela? Como contribuir para o código aberto? Clique aqui para compartilhar sua experiência contribuindo para um projeto de código aberto. Qual é o seu projeto de código aberto favorito? Clique aqui para compartilhar mais sobre seu projeto de código aberto (como proprietário/mantenedor do projeto). O que o Hacktoberfest significa para código aberto? Como aproveitar ao máximo o Hacktoberfest? Clique aqui para compartilhar seus pensamentos. Por que você deve contribuir para o código aberto? O que a contribuição de código aberto significa para sua carreira? Clique aqui para compartilhar seus pensamentos.





Esperamos ter gerado algumas ideias incríveis com nossas sugestões e esperamos ler sobre sua contribuição de código aberto neste Hacktoberfest.





Falando mais sobre esta semana, nossos leitores têm analisado alguns insights chocantes, mas interessantes, sobre as notícias do Aquisição Figma , o maciço hack do uber , e as fusão Ethereum . Enquanto isso, trouxemos algo novo para todos os nossos entusiastas de criptografia - Wikis de moedas por HackerNoon , que alimenta o Páginas de moedas HackerNoon onde você pode encontrar preços, dados e histórias sobre as criptomoedas do mundo com $ 1B + valor de mercado. Falando nisso, você tem algum investimento criptográfico que valha a pena destacar? Clique aqui para participar do nosso Concurso de Escrita Defi!





Também estamos ansiosos com algumas novas atualizações incríveis para todos vocês, como o Indicadores de credibilidade de emoji que você pode ver além de algumas histórias do HackerNoon, e um AI Image Generator que ajuda o administrador e os editores a criar imagens de recursos incríveis com base em algumas palavras-chave imaginativas, como Estes (em breve estará disponível para todos os escritores, como você!). Falando nessas atualizações, como desenvolvedor, existe algum projeto ou conceito em que você esteja trabalhando ou trabalhou que possa explicar de forma simples? O que é e por que formato ?





E por último - melhoramos e publicamos 314 histórias na semana passada, de 544 envios ! Se você não estiver interessado em nenhuma dessas ideias acima, sempre há uma maneira simples de começar a escrever no HackerNoon. Pronto para isso? ⬇️⬇️⬇️









Até a próxima vez, estamos torcendo por você e boa escrita !