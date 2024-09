Recuperando valor na economia de dados com o CEO da Pool Data, Shiv Malik

Neste AMA slogging , recebemos o CEO da Pool Data, Shiv Malik. Shiv nos orienta através do pool de dados e como ele oferece suporte a uniões de dados para agregar valor à economia de dados. Também conversamos sobre a economia de dados mais ampla.

Olá, @channel, junte-se a mim para dar as boas-vindas ao CEO da Pool Data, Shiv Malik.



Pool Data é uma plataforma que busca redistribuir poder, valor e controle na economia de dados. A Pool oferece suporte a uniões de dados, fornecendo-lhes um mercado e infraestrutura para dimensionar suas organizações, o que significa que todos podem se beneficiar do compartilhamento de dados.



Você pode perguntar ao Shiv qualquer coisa sobre:





O que são dados de pool? Como isso aconteceu? Quem são os membros da equipe por trás do Pool? Qual é o histórico deles? Por que devemos nos preocupar com nossos dados pessoais? O que há de errado com a economia de dados no momento? O que são uniões de dados e como a Pool as está apoiando? Como isso se encaixa com compradores de dados, marcas e o que eles têm feito com cookies, etc.? Como as uniões de dados estão relacionadas ao Web3? Qual é o seu roteiro para o próximo ano? Qual é a sua visão para o futuro dos dados?

Oi Shiv Malik é um prazer tê-lo conosco. Espero que você esteja preparado para essas perguntas 😁. Para começar, você pode contar ao nosso público sobre sua história e o nascimento do Pool Data?

Shiv Malik

Coisa certa! Então, eu tive um pouco de uma carreira peripatética. Fui jornalista investigativo por muitos anos para o Guardian, trabalhando com questões econômicas e também com terrorismo. Sou autor de alguns livros e co-fundador de um think tank. Comecei na Web3 no início de 2017. Primeiro como day trader e depois trabalhei para a Golem e depois para a Streamr.

Shiv Malik

Desde 2018, passo meu tempo trabalhando para incubar e promover uniões de dados e construindo estruturas para serem utilizadas por eles. Comecei o Pool no ano passado para me concentrar especificamente em ajudar as uniões de dados a decolarem. e agora Pool tem uma equipe de 14 pessoas.

Char736

Shiv Malik. Estou interessado na ideia de uma união de dados, o que é e como vale a pena agrupar com eles?

Shiv Malik

Ótima pergunta. Portanto, uma união de dados é basicamente uma forma de permitir que as pessoas compartilhem e monetizem seus dados. Eles podem ser estruturados de várias maneiras. Algumas delas são DAOs, outras são mais como cooperativas tradicionais. A piscina os ajuda de três maneiras. 1. Um mercado para vender os dados. 2. Uma solução analítica para que todas as uniões de dados possam trabalhar cooperativamente para criar análises incríveis para o mundo. 3. Uma carteira de dados para permitir que os indivíduos armazenem seus próprios dados e também participem de outros sindicatos de dados.

Olá Shiv Malik! Ótimo ter você conosco. Como funciona a Piscina? E de onde surgiu a ideia do Pool?

Shiv Malik

Mónica Freitas - a ideia tem raízes intelectuais de longa data. Jaron Lanier, o autor de Who Own the Future (ótimo livro por sinal) estava falando sobre eles anos atrás. Glen Weyl é outro grande proponente da ideia. Comecei a trabalhar neles em 2017 para torná-los realidade e agora contamos com pelo menos 90 uniões de dados em todo o mundo, monetizando todos os tipos de dados, desde mobilidade até dados de clickstream, dados de sensores móveis e dados de transações financeiras.

Ei Shiv Malik, que bom ter você aqui conosco! Vemos muitas notícias sobre dados compartilhados. Quais podem ser os benefícios do compartilhamento de dados?

Shiv Malik

Sara Pinto Acho que o principal benefício do compartilhamento de dados é 1. a renda que você pode obter ao fazê-lo como um coletivo (individualmente seus dados valem muito pouco, combinados valem uma fortuna). Esperamos que seja em torno de $ 150-200 por ano. 2. As pessoas obterão muito em termos de conveniência e controle armazenando seus próprios dados em um cofre. Imagine entrar com sua carteira (ou seja, entrar com ethereum) e ser capaz de compartilhar sua história completa de dados com qualquer pessoa, em seus termos e sob seu controle total.

Cris Silva

Olá, Shiv Malik. Por que você decidiu ter seu próprio token? Quais são as vantagens desse token para indivíduos e empresas?

Shiv Malik

Cris Silva - Ótima pergunta! Acontece que quando você trabalha como uma cooperativa, você realmente precisa de tokens de utilidade para resolver certos problemas comuns. E não é só de governança que estamos falando dela. Por exemplo, a receita que esperamos obter de nossas análises combinadas extrairá dados brutos de todas as uniões de dados em nosso ecossistema. Quem pode dizer quais conjuntos de dados são os mais valiosos ou não em uma determinada consulta. O Token neste caso realmente nos ajudará a decidir quem deve obter mais receita ou não. Nosso token também é um token de desconto para permitir que os DUs que realmente desejam investir no sucesso comum obtenham o valor total da plataforma.

Blocklawd

Shiv Malik estamos aqui sobre questões de privacidade de dados o tempo todo nas notícias, Facebook, etc. Onde os dados do pool se encaixam em tudo isso? Que benefícios a piscina oferece ao consumidor médio?

Shiv Malik

- a privacidade é extremamente importante. Mas acho que as pessoas agora podem ver que o Google, a Apple e até o Facebook estão começando a cooptar o espaço da privacidade. Eles estão basicamente dizendo: 'somente nós podemos proteger a privacidade do usuário'. Isso significa que todos os outros estão excluídos da economia de dados e eles obterão ainda mais controle sobre publicidade e análises e, basicamente, sobre os dados do mundo. Isso tem que parar. Especialmente porque o futuro econômico de todos depende de pessoas comuns terem controle e alavancagem sobre os dados que produzem, se quiserem ter algum controle sobre a IA. Também acho que as ferramentas de privacidade têm sido ótimas para impedir que as pessoas compartilhem informações, mas não tão boas para nos permitir compartilhar em nossos termos, quando queremos. E os humanos são seres muito pró-sociais. Queremos compartilhar informações, só não queremos ser enganados e queremos poder dizer não quando quisermos.

Melissa Brown

Shiv Malik, o que você quer dizer com armazenar dados em uma carteira. É como cripto

Shiv Malik

Melissa Brown - sim! Isso é muito correto. Imagine uma carteira normal, mas agora você também anexou um cofre de dados a ela (estamos usando o Ceramic como protocolo). E agora, se você ingressar em uma união de dados, também poderá copiar e colar os mesmos dados que compartilha com eles em seu próprio cofre de dados. A permissão de leitura do cofre será controlada pela mesma chave privada que você usa para enviar dinheiro. É bem revolucionário.

Shiv Malik armazenar nossos próprios dados em um cofre faz todo o sentido. Quais são os problemas envolvendo dados? Em relação à economia e armazená-la

Shiv Malik

Sara Pinto então a ideia de um cofre de dados pessoais é bastante antiga. Há um artigo incrível escrito na Harvard Biz Review de 1999, por exemplo. É a ideia dos sonhos: todos podem portar seus dados e armazenar sua própria história digital. Ele resolve muitos problemas de KYC, por exemplo. A parte difícil sempre foi sobre de onde o indivíduo obtém esses dados? Se todos armazenam bits aleatórios de dados, que são basicamente uma bagunça não estruturada, como alguém poderá ler esses dados de maneira programática? É aí que entram as uniões de dados. Elas já produzem dados bem estruturados. Portanto, é fácil armazenar essas coisas no IPFS (usando Ceramic). Isso responde à sua pergunta?

Cris Silva

Shiv Malik, interessante. Então, você opera apenas em uma estratégia centrada em blockchain/web3? Ou você tem opções para as empresas web2 não tão atualizadas? 😂

Shiv Malik

Cris Silva - sim - a versão curta disso é que os compradores de dados estão todos na Web2 e todas as uniões de dados já estão na Web3 ou estão se movendo (porque precisam de micropagamentos escaláveis e só o blockchain entrega isso). Portanto, o Pool deve atuar como uma ponte entre Web2 e Web3.

Cris Silva

Shiv Malik, aposto que há problemas muito específicos que surgem quando você precisa preencher essa lacuna entre web2 e web3. Quais você diria que são os maiores problemas que Pool enfrenta?

Shiv Malik

Cris Silva ótima pergunta de novo! Então, eu diria que a ponte monetária é complicada, mas é por isso que os produtos de dados da Data Union são precificados em dólares, aceitamos pagamentos em dólares e depois pagamos usando Gnosis Chain em xDAI, que é (como vocês, tenho certeza que sabem ) uma moeda estável baseada em dólar. A outra questão principal será conseguir que os principais sites permitam que as pessoas façam login no Ethereum em um futuro próximo. Mas é por isso que temos parceria com um anunciante Web2 muito sério que acredita totalmente em carteiras de dados substituindo o cookie. É claro que uma maior adoção do protocolo “sign in with Ethereum” também aumentará maciçamente a adoção do web3.

Shiv Malik, meu Deus, isso é incrível. Então, como você está tentando educar as pessoas sobre o valor que sua carteira traz para elas? Deve ser um desafio tornar isso mainstream, dado todo o jargão Blockchain haha.

Shiv Malik

Jack Boreham - ótima pergunta! Portanto, a carteira de dados será lançada no próximo ano para as pessoas testarem. Mas, para nós, o grande momento é março de 2024, quando todos na Europa (450 milhões de pessoas) terão um novo direito legal de portar dados do Google, Facebook, Apple, Amazon e Microsoft (linkedin, Github etc.), em tempo real, no toque do botão. Tudo o que você precisa fazer é entrar e se conectar a um terceiro. É quando esperamos que os Data Unions explodam. E é aí que vamos comercializar nossa carteira de dados - chamada Pocket - em grande escala.

Sonic3625 11h29

Olá Shiv Malik! Você diria que a atual economia de dados está falida? Como o pool competirá com gigantes como o meta, que pegam nossos dados para uso próprio?

Shiv Malik

- totalmente, sim. Na verdade, está passando por uma crise ENORME. Primeiro houve o GDPR, depois os escândalos de dados fecharam empresas como Cambridge Analytica e Jumpshot. Em seguida, a Apple desligou o rastreamento de aplicativos de terceiros. E agora os cookies estão sendo bloqueados pelo Chrome em 2023. Portanto, a velha economia de dados de vigilância está finalmente extinta. O que é uma ótima notícia. MAS a grande batalha agora é encontrar um substituto. O Google basicamente está usando a proteção de privacidade como uma forma de alavancar um controle ainda mais econômico da publicidade. As pessoas comuns não conseguirão quase nada se tiverem sucesso. (E talvez nem privacidade ainda melhor). Data Unions são uma maneira que realmente corrige isso. Na verdade, a UE também acredita na ideia e está investindo € 2 bilhões para apoiá-los.

Sonic3625 11h29

Especialmente porque eles querem ser o meta player dominante

Shiv Malik

Para responder à segunda metade - as pessoas que armazenam dados em um cofre de dados terão muito mais informações sobre sua história digital do que o Facebook teria sobre elas. Combine dados de clickstream ou dados do seu carro com dados de transações financeiras e você já terá muito mais dados do que o Facebook. É assim que superamos todos - trabalhando juntos para criar dados muito, muito mais ricos.

Shiv Malik sim! Obrigada. Então, tendo dito isso, o que você acha que será o futuro dos dados?

Shiv Malik

Sara Pinto - o futuro dos dados - é fácil! Uniões de dados! Um mundo em que todos têm o controle acionário da economia de dados. Onde as pessoas têm dignidade de dados e agentes que as representam para todas as coisas difíceis. Isso é o que eu quero!

Melissa Brown

Shiv Malik e o resto do mundo, como você vai comercializá-lo para eles?

Shiv Malik, sou novo em uniões de dados. Presumo que eles reconstituam qualquer outro sindicato/sindicato. Então, basicamente, um grupo de pessoas trabalhando juntas para proteger seus dados e como eles estão sendo usados. Isso está correto? Quais são as particularidades que tornam as uniões de dados únicas?

Shiv Malik

Mónica Freitas - isso mesmo Mónica! e nós deveríamos tê-los chamado de “sindicatos de dados”! Eles têm funções de sindicato (na medida em que negociam melhores preços para você em seu nome e melhores condições de uso de seus dados). Mas também são como cooperativas no sentido de que dividem a receita. Há um explicador básico aqui btw: https://www.pooldata.io/blog/what-is-a-data-union

Cris Silva

Shiv Malik, essa é uma ótima escolha de moeda criptográfica - não tão sujeita a flutuações quanto as outras. Você notou um aumento na adoção de criptografia de seus clientes web2? Especialmente depois de colaborar com Pool? (estou sempre curioso para saber sobre o impacto que as empresas têm na transformação do espaço web3)

James Burrows

Shiv Malik, você mencionou que a UE colocou dois bilhões nisso, mas como você garante que esse tipo de dinheiro não seja desperdiçado? Como você trabalhará com os sindicatos de dados para garantir que suas ofertas sejam substanciais e benéficas para os usuários?

Shiv Malik, só por curiosidade, os caras fazem lobby junto aos governos para financiar uniões de dados?

Cris Silva

Shiv Malik, isso é verdade. Você é uma empresa relativamente recente. Como tem sido a curva de crescimento? Quantos sindicatos você tem atualmente?

Shiv Malik

Cris Silva “é uma ótima escolha de moeda criptográfica” - Nós também achamos! Os compradores de dados ainda relutam muito em pensar em cripto. mas qualquer pessoa que administre uma união de dados percebeu que pagar pequenas quantias a milhões de pessoas todos os dias só pode ser feito por meio de um blockchain.

Shiv Malik

e Jack Boreham - responderei suas perguntas juntos. Portanto, os fundos agora são administrados pela UE por meio do programa NGI, Horizon 2020 e outros. (não tenho todos os links em mãos). Trabalhamos duro para escolher boas equipes, ótimas ideias e produtos com tração clara. No final, porém, são os compradores de dados que nos dizem qual dos produtos eles acham mais interessante. Executamos um programa catalisador para sindicatos de dados no primeiro semestre do ano para realmente provocar tudo isso com nossos principais parceiros compradores de dados.

Shiv Malik

Cris Silva Portanto, é um espaço pequeno o suficiente no momento em que praticamente temos contatos com todos os uninos de big data. (Alguns têm 250k-1m de usuários agora). Trabalharemos com os seis melhores para integrá-los ao nosso mercado de dados até o final do ano. As próximas etapas são trabalhar na plataforma de análise combinada e na carteira de dados, Pocket. A parte difícil é reuni-los para começar, mas acho que superamos esse obstáculo!

Shiv Malik, oh, esse é um ótimo modelo. Você trabalha com uniões de dados já existentes ou ajuda a criar novas também?

Shiv Malik

Mónica Freitas - o ☝ também deve responder à tua pergunta espero!

Shiv Malik

Jack Boreham - desculpe, acho que não respondi bem à sua pergunta - ainda não solicitamos subsídios, mas fizemos lobby para que o ecossistema obtivesse regulamentação adequada, isso não era muito rigoroso e, sim, o financiamento do ecossistema para faça tudo funcionar. No início da pandemia, em 2020, era principalmente o que eu estava fazendo - fazendo lobby com pessoas em Bruxelas (junto com muitos outros 0 para ajudar a aprovar a Lei de Governança de Dados, que significa o que eles chamam de “intermediários de dados” (ou seja, sindicatos de dados) podem ser oficialmente reconhecidos e suportados. Isso também significa que os dados que eles vendem também terão muito mais prestígio em um mundo onde a maioria dos corretores de dados está operando sob a mesa porque eles não têm o consentimento real do usuário para vendê-los.

Gilbert Hill

Programa Horizon da UE https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

Confiança de dados e soberania pedem financiamento https://www.ngi.eu/opencalls/#ngizeroentrust_opencall

James Burrows

Shiv Malik, você pode falar sobre quais plataformas de união de dados você está animado?

Shiv Malik

- Aqui está uma lista (não consigo escolher favoritos!) De algumas grandes uniões de dados. Alguns são Web2, outros são Web3, conforme mencionado anteriormente. https://gener8ads.com/ , https://cake.app/ , https://unbanx.me/ , https://dimo.zone/ , https://www.ozone.ai/account , https: //swashapp.io/ e https://play.google.com/store/apps/details?id=tech.solipay.consumer&hl=en_GB&gl=US

Shiv Malik, você mencionou que as uniões de dados podem ajudar a monetizar os dados e mencionou algumas das maneiras pelas quais você pode fazer isso. O Pool oferece esses 3 métodos?

Shiv Malik

Sara Pinto sim - oferecemos os três!

Cris Silva

Shiv Malik, esses já são sindicatos gigantes. Isso fornece um grande conjunto de dados para compartilhar. Como você consegue navegar pelos diferentes regulamentos de privacidade de dados?

Melissa Brown

Shiv Malik Eu adoraria saber o que vocês pensam sobre o metaverso como uma entidade separada da web3, como Pool se encaixará nisso?

Shiv Malik

Melissa Brown - ótima pergunta sobre o metaverso - resumindo você não vai conseguir atravessar o metaverso sem poder armazenar sua identidade digital e sua história. Pocket, nossa carteira de dados será uma parte absolutamente central de tudo isso.

Shiv Malik responde à minha pergunta 😊 Um dos seus destaques nos marcos alcançados como empresa foi o estabelecimento de uma cultura empresarial. Qual é a cultura da sua empresa?

Shiv Malik

Mónica Freitas - Estamos sem tempo mas vou tentar responder brevemente!

Shiv Malik

Eu diria que são as pessoas. Temos uma equipe INCRÍVEL de verdadeiros especialistas com quem é uma alegria trabalhar.

Shiv Malik

Esse é o maior marco. Se você pode reunir grandes pessoas - TUDO É POSSÍVEL!

