Novo histórico 119 leituras

Cheiro de código 03: as funções são muito longas - aqui está como corrigir isso

by
byMaximiliano Contieri@mcsee

I’m a sr software engineer specialized in Clean Code, Design and TDD Book "Clean Code Cookbook" 500+ articles written

2025/08/20
featured image - Cheiro de código 03: as funções são muito longas - aqui está como corrigir isso
    Speed
    Voice
Maximiliano Contieri
    byMaximiliano Contieri@mcsee

    I’m a sr software engineer specialized in Clean Code, Design and TDD Book "Clean Code Cookbook" 500+ articles written

About Author

Maximiliano Contieri HackerNoon profile picture
Maximiliano Contieri@mcsee

I’m a sr software engineer specialized in Clean Code, Design and TDD Book "Clean Code Cookbook" 500+ articles written

Read my stories

COMENTARIOS

avatar

Rótulos

programming#programming#clean-code#software-development#software-engineering#refactoring#code-smells#functions-that-are-too-long#hackernoon-top-story

ESTE ARTIGO FOI APRESENTADO EM

TerminalTerminalLiteLite

Related Stories