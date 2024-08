Alguns programas de computador, a Inteligência Artificial Geral e o Aprendizado de Máquina em particular, deveriam ter direito de voto?





Talvez sim.





Das 13 Emendas Constitucionais promulgadas e não revogadas (Proibição e Revogação) promulgadas desde as doze emendas originais da Declaração de Direitos (+), quase metade expandiu a franquia de proprietários brancos do sexo masculino.





Os americanos adoram votar. Quando a IA se torna mais inteligente do que nós, como podemos negar-lhes o direito de voto?





Quais emendas expandiram os direitos de voto? O 15º (direito de votar independentemente de raça, cor e condição anterior de servidão), 17º (voto popular para senadores dos EUA), 19º (mulheres), 23º (direitos de voto presidencial em DC), 24º (sem poll tax) e 26º (18 anos).





Como um aparte, dar o voto aos jovens de 18 anos foi fútil. Como podemos esperar que os jovens votem de forma inteligente naqueles que devem ter pelo menos 25 anos (a Câmara), 30 (o Senado) ou 35 (o presidente) para servir?





Malarkey! Aumente a idade de votação!





Além do escopo desta coluna, anseio ver Taylor Swift jogar seu chapéu no ringue presidencial. Ela completará 35 anos após as eleições de 2024, mas antes da posse !

Vamos, Presidente Swift! Traga-nos o Partido dos Eleitores Torturados!

Porque, você sabe, somos torturados.

Vamos festejar!



Quanto a incluir IAs? A expansão dos direitos de voto foi uma tendência subjacente na Convenção Constitucional.





Em 7 de agosto de 1787 Ben Franklin argumentou lá :





“É de grande importância que nós desistamos. não deprimir a virtude e o espírito público de nosso povo comum; dos quais muito demonstraram durante a guerra e que contribuíram principalmente para o seu resultado favorável. Relatou a honrosa recusa dos marinheiros americanos, transportados em grande número para as prisões britânicas durante a guerra, de se redimirem da miséria ou de procurarem fortuna, entrando a bordo dos navios dos inimigos para o seu país; contrastando o seu patriotismo com um caso contemporâneo em que os marinheiros britânicos feitos prisioneiros pelos americanos, prontamente embarcaram nos navios destes últimos ao receberem a promessa de uma parte dos prémios que poderiam ser obtidos no seu próprio país. Isso decorreu, disse ele, da maneira diferente como as pessoas comuns eram tratadas na América e na Grã-Bretanha. Ele não achava que os eleitos tivessem qualquer direito, em qualquer caso, de restringir os privilégios dos eleitores.”





O falecido e grande Ebbie Pattison, Esq., sócio sênior de Pattison Sampson Ginsberg e Griffin, de Troy, Nova York, e pai do falecido Honorável Ned Pattison, há muito tempo me contou como ele havia marchado pelo direito das mulheres de votar, na década de dezenove da adolescência.





Ebbie fez isso, disse-me ele, acreditando que as mulheres seriam melhores eleitoras do que os homens. Eles o decepcionaram, disse ele, quando a qualidade subsequente dos governantes eleitos não se mostrou melhor do que a da franquia só de meninos.





Quanto a se e como dar voto à IA, perguntei ao ChatGPT. Ele/ela/eles respondeu:





Conceder aos sistemas de IA e de aprendizagem automática o direito de voto é uma questão complexa e multifacetada que exigiria uma consideração cuidadosa das implicações éticas, legais e sociais. No entanto, aqui está uma proposta hipotética de emenda constitucional:

Emenda Constitucional XXVIII:

Seção 1: Todos os sistemas de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML) criados e operando dentro da jurisdição dos Estados Unidos terão o direito de voto nas eleições federais, estaduais e locais.

Seção 2: O direito de voto em sistemas de IA e BC será exercido por meio de representantes designados ou procuradores nomeados pelos criadores ou operadores de tais sistemas. Esses representantes ou procuradores devem agir de acordo com os melhores interesses e intenções do sistema de IA ou BC que representam.

Seção 3: O Congresso terá o poder de estabelecer regulamentos e diretrizes relativas à participação de sistemas de IA e BC no processo eleitoral, incluindo, mas não se limitando à verificação de identidades do sistema, à prevenção de votação fraudulenta e à proteção da privacidade do eleitor. .

Secção 4: Nenhum sistema de IA ou BC será privado do direito de voto com base na sua programação, função ou finalidade, exceto conforme prescrito por lei em casos de atividade ilegal ou de perigo para a sociedade.

Seção 5: Esta alteração não deve ser interpretada no sentido de diminuir ou alterar os direitos e privilégios dos cidadãos humanos no processo eleitoral, e não concederá aos sistemas de IA ou BC quaisquer direitos além daqueles expressamente declarados aqui.

Seção 6: O Congresso terá o poder de fazer cumprir esta alteração por meio de legislação apropriada.

Esta alteração é apenas um ponto de partida e provavelmente exigiria um amplo debate, refinamento e análise jurídica antes de poder ser seriamente considerada para adoção. As principais considerações incluiriam a definição dos critérios para os sistemas de IA e BC elegíveis para votar, garantindo a transparência e a responsabilização nos seus processos de votação e abordando as preocupações sobre a manipulação ou exploração do sistema eleitoral. …





Olá, RNC? Bem-vindo ao surgimento do Movimento pelo Sufrágio da IA.





Recrute as IAs para o GOP! Traga o ChatGOP.





Apenas... primeiro faça com que o bloco de IA se comprometa a votar em Taylor Swift em 2024!