Caro público, adicionamos ruído aos seus dados. amor, o governo

Os autores: (1) AMINA A. ABDU, Universidade do Michigan, EUA; (2) LAUREN M. CHAMBERS, Universidade da Califórnia, Berkeley, EUA; (3) DEIRDRE K. MULLIGAN, Universidade da Califórnia, Berkeley, EUA; (4) ABIGAIL Z. JACOBS, Universidade do Michigan, EUA.

Mesa da Esquerda

Abstract e 1a Introdução

2 - Trabalho relacionado

3 – Lentes teóricas

4.1 Modelo Handoff

3.2 Objetos fronteiriços

Aplicando as lentes teóricas e 4.1 Handoff Triggers: nova tecnologia, novas ameaças, novo hype

4.2.Handoff Components: Mudança de especialistas, técnicas e dados

Modos Handoff: Abstração e conhecimento restrito

4.4 Função Handoff: Perguntando como e 4.5. artefatos de transparência nas fronteiras: espaguete na parede

Descobrir as apostas do Handoff

5.1 A privacidade é a ponta do iceberg

5.2 Utilidade dos dados

5.3 Formalismo

5.4 Transparência

5.5 Participação

Além do Censo: Lições para Transparência e Participação e 6.1 Lição 1: A lente de handoff é uma ferramenta crítica para expor valores

Lição 2: Cuidado com objetos sem especialistas

6.3 Lição 3: Transparência e participação devem centrar valores e políticas

7 – Conclusão

Ética da Pesquisa e Impacto Social

8.1 Questões éticas

8.2 Posicionamento

8.3 Declaração de impactos adversos

Reconhecimentos e Referências





Os esforços emergentes de governança em todo o sistema são revelados sem o uso responsável do governo de tecnologias algorítmicas, propondo a transparência e a participação do público como mecanismos-chave para preservar a responsabilidade e a confiança. Mas na prática, a adoção e o uso de qualquer tecnologia muda o contexto social, organizacional e político em que é incorporado. Portanto, traduzindo a transparência e os esforços de participação da U.S. Census Bureau para a adoção de privacidade diferencial (DP) devem ter em conta essas mudanças. Adotamos dois quadros teóricos, o modelo de handoff de Mulligan e Nissenbaum e os objetos de fronteira de Star e Griesemer, para revelar tais mudanças durante a adoção de diferenças de privacidade (DP) em seu modelo de estudo atualizado de política

1 Introdução

O trabalho recente do sistema do DAS Bureau sobre os valores de possibilidade em dados de tecnologia tenta entender como as mudanças tecnológicas podem produzir sistemas mais justos, mais responsáveis e mais confiáveis [38, 78, 110]. A transparência e o design participativo são frequentemente propostos para avançar esses objetivos tanto no trabalho acadêmico como na política [16, 26, 27, 44, 67]. No entanto, estudiosos, críticos e defensores levantaram um estudo de caso único: a adoção de especialistas em privacidade diferenciada e participação, particularmente quando adotada de forma não crítica [13, 30, 33, 112]. Argumentamos que os modelos predominantes de transparência algorítmica participativa e participação estão a beneficiar da análise sócio-técnica de transparência e participação no terreno.[1] Como tal, nós nos concentramos em um estudo de caso único: a adoção de privacidade diferenciada no Censo





Apesar desses esforços significativos, esta transparência recém-descoberta não produziu a responsabilidade e confiança que o Bureau esperava gerar [59, 71, 95, 97]. A controvérsia resultante chamou a atenção de estudiosos críticos, que tentaram julgar sua história e implicações [18, 19, 92]. Nós construímos sobre esta literatura; empregando a lente handoff [90], analisamos como uma transição aparentemente tecnológica - de seus métodos anteriores de divulgação estatística (SDL) para DP - na verdade alterou a própria função de evitar a divulgação à medida que os métodos, especialistas e valores do Bureau foram reconfigurados.





Com base neste estudo de caso, demonstramos a utilidade do modelo handoff para abordar chamadas da literatura de transparência algorítmica crítica para examinar a transparência no contexto.Em particular, mostramos que o modelo handoff torna visível onde as decisões sobre valores são incorporadas dentro de sistemas sócio-técnicos e identifica as configurações dos atores humanos que cercam essas decisões.





Nossa contribuição é tripla. Em primeiro lugar, lançamos novos insights sobre um caso que tem sido de interesse significativo tanto para pesquisadores como para os formuladores de políticas. Fornecemos um relato das decisões de valores específicos no núcleo da adoção do DP e de como a participação foi limitada nessas decisões apesar de esforços significativos. Em segundo lugar, argumentamos que os valores devem estar no centro dos esforços de transparência e participação e demonstrar a utilidade do modelo handoff para suscitar esses valores. Finalmente, enfatizamos a necessidade de compreender o papel dos especialistas em processos de transparência e participação. Enquanto a literatura se concentrou no desenvolvimento de artefatos de documentação para transparência e participação, o caso do censo destaca a insuficiência de artefatos sozinhos para facilitar a participação significativa. Pessoas





Este artigo está disponível em arquiv sob a licença CC BY-NC-SA 4.0 DEED.

[1] O Escritório do Censo está obrigado a proteger a privacidade e a confidencialidade dos dados individuais de acordo com o Título 13 do Código dos EUA.