Byte educacional: por que você não pode sempre confiar nos preços de token no CoinMarketCap

CoinMarketCap (CMC), CoinGecko, e sites semelhantes são algumas das ferramentas mais populares no mundo da criptografia. Você digita no nome de uma moeda ou token, e boom: um gráfico limpo e um preço olhando para você, muitas vezes até o centavo. Parece bastante oficial, certo? Como o preço que você vê, há o preço que você obteria se você comprasse ou vendesse esse token neste momento.A pegada é que esses preços não são tão confiáveis quanto parecem.E se você não estiver cuidadoso, você pode tomar decisões (ou mesmo perder dinheiro) com base em números que não contam a história completa. Vamos percorrer por que esses preços podem enganá-lo e como você pode proteger a si mesmo e seus fundos. Como os agregadores calculam os preços (e por que não é perfeito) Sites como CoinMarketCap e CoinGecko não criam preços fora do ar. Eles estão em uma categoria chamada agregadores de preço: platforms that collect data from many different exchanges where the token is traded and , often weighted by how much is being traded (volume). Calcule uma média Parece justo o suficiente. no entanto, eles nem sempre agregam todas as trocas, e nem todas as trocas mostram o mesmo preço ao mesmo tempo.Por que? Por causa da oferta e demanda, diferenças de liquidez, e até mesmo atrasos em quão rapidamente os dados são atualizados. Por exemplo, imagine um token que negocia apenas uma vez de vez em quando, em algumas pequenas trocas.Se uma pessoa paga um preço anormalmente alto em uma pequena troca, esse comércio pode distorcer o preço "média" que você vê em CoinGecko ou CMC. Isso não significa que você poderia vender seus tokens por esse preço alto - simplesmente não há demanda real suficiente. E às vezes as próprias trocas relatam dados incorretos.Alguns até inflamam a atividade de negociação com transações falsas (chamadas de "trades de lavagem") para fazer um token parecer mais popular e valioso do que realmente é.O resultado é que o preço que você vê pode parecer sólido, mas quando você tenta negociar, você descobre que ninguém está disposto a lhe pagar tanto. Como identificar preços enganosos e negociar inteligentemente Então, como você pode se proteger? Se o volume é pequeno, então o preço é muito menos confiável porque mesmo um único comércio pode mudá-lo significativamente. no entanto, mesmo se o volume é alto, não seja enganado por ele, pois pode ser facilmente falsificado. First, always check the trading volume. That's the total amount of that token traded in 24 hours. Em seguida, olhe para onde o token é negociado.Se ele está listado apenas em trocas obscuras ou suspeitas, isso é um sinal de alerta claro. tendem a oferecer preços mais justos e melhor liquidez (o que simplesmente significa que é mais fácil comprar ou vender sem mover o preço muito). Intercâmbio confiável Também, verifique o livro de pedidos.Esta é simplesmente a lista de ofertas de compra e venda atuais em uma troca. Outro conceito a ser compreendido é o deslizamento: a diferença entre o último preço negociado e o preço que você realmente recebe quando o comércio é concluído. If there are only a handful of low buy orders compared to the price you saw on CoinMarketCap, chances are you won't get that high price when you sell. Mais Conselhos Uma dica mais prática: se você estiver testando um novo token ou uma nova troca, comece com uma pequena quantidade.Não coloque todo o seu orçamento em seu primeiro comércio.Tente negociar uma quantidade muito pequena apenas para confirmar o processo funciona e o preço corresponde ao que você esperava.Mesmo em trocas legítimas, erros ocorrem, e em menos confiáveis, esses "erros" às vezes são deliberados. Não se sinta pressionado a escolher a primeira troca que você vê. Compare os preços em várias plataformas antes de negociar. Often, the best choice isn't where the token seems cheapest, but where the market is healthier and safer to use. Em O ecossistema, a troca a ser usada dependerá do token que você deseja negociar. , por exemplo, você pode trocar com segurança 28 tokens compatíveis com Obyte, incluindo WBTC, MATIC, BNB, USDC e o mais recente adicionado Para a moeda nativa da rede, GBYTE, existem opções descentralizadas e centralizadas também. e são as trocas centralizadas disponíveis, e eles têm requisitos diferentes e preços ligeiramente diferentes. Não se esqueça de fazer sua própria pesquisa!