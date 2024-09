Bootstrap CSS ainda é uma merda, mas podemos torná-lo melhor

O Bootstrap é um framework CSS incrível para quem luta com design, CSS ou precisa construir algo rapidamente.





Mas os componentes do Bootstrap que você copia e cola da documentação têm falhas.





Essas falhas estão atrasando seus projetos!





Aqui estão 5 dicas de design para corrigir essas falhas e melhorar o Bootstrap.





1) Chame a atenção para os alertas

Adicione bordas escuras e ícones SVG para chamar a atenção do usuário.

<div class="alert alert-primary rounded-0 border-0 border-start border-primary border-4" role="alert"> <p class="fs-6 mb-0 d-flex align-items-center"> <!-- https://heroicons.com/ light-bul--> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="me-1" width="16" height="16" viewBox="0 0 20 20" fill="currentColor"> <path d="M11 3a1 1 0 10-2 0v1a1 1 0 102 0V3zM15.657 5.757a1 1 0 00-1.414-1.414l-.707.707a1 1 0 001.414 1.414l.707-.707zM18 10a1 1 0 01-1 1h-1a1 1 0 110-2h1a1 1 0 011 1zM5.05 6.464A1 1 0 106.464 5.05l-.707-.707a1 1 0 00-1.414 1.414l.707.707zM5 10a1 1 0 01-1 1H3a1 1 0 110-2h1a1 1 0 011 1zM8 16v-1h4v1a2 2 0 11-4 0zM12 14c.015-.34.208-.646.477-.859a4 4 0 10-4.954 0c.27.213.462.519.476.859h4.002z" /> </svg> <span>A simple primary alert—check it out!</span> </p> </div>





2) As tabelas não precisam corresponder ao seu banco de dados

As tabelas HTML não precisam ser uma cópia da estrutura do seu banco de dados. Remova nomes de colunas, id's e combine campos quando fizer sentido.

<div class="border-0 shadow bg-white rounded"> <h3 class="fs-5 px-3 pt-3">Users</h3> <div class="px-2 pt-2"> <table class="table table-borderless fs-6"> <tbody> <tr> <td>Mark Otto</td> <td class="text-end text-muted">@mdo</td> </tr> <tr class="bg-light rounded-4"> <td>Jacob Thornton</td> <td class="text-end text-muted">@fat</td> </tr> <tr> <td>Larry the Bird</td> <td class="text-end text-muted">@twitter</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="p-3 bg-light rounded d-flex justify-content-end"> <buttons class="btn btn-link text-secondary text-decoration-none">Cancel</buttons> <buttons class="btn btn-primary">View</buttons> </div> </div>





3) Botões secundários não precisam de cor de fundo

Dar às ações primárias uma cor de fundo e ações secundárias sem cor de fundo estabelecerá uma hierarquia de importância.

<div class="card border-0 shadow p-2"> <div class="card-body"> <h5 class="card-title">Special offer</h5> <p class="card-text">Are you sure you want to cancel your subscription? We have a special offer if you want to stick around!</p> <buttons class="btn btn-primary">View Details</buttons> <buttons class="btn btn-link text-secondary text-decoration-none">Cancel</buttons> </div> </div>





4) Pare de rotular tudo!

Os desenvolvedores adoram rotular valores. Pare com isso! Exiba as informações como se fossem uma frase de um livro, não um par de valores-chave.

<div class="card border-0 shadow"> <img src="..." class="card-img-top" alt="..."> <div class="card-body"> <h1 class="card-title fs-5">Rocky Mount, MI</h1> <h2 class="card-title fs-6 text-muted fw-light">100 miles away</h2> <p class="card-text fw-light"><span class="fw-bold">$150</span> night</p> </div> </div>





5) Sombras > Fronteiras

As bordas dos cartões geralmente parecem desajeitadas. As sombras enfatizam os elementos e dão profundidade à página, fazendo com que o elemento pareça mais próximo do usuário.

<div class="card border-0 shadow p-2"> <div class="card-body"> <h5 class="card-title fs-5">Collaborate</h5> <p class="card-text"> Share your work with hundreds of like minded individuals around the world! </p> </div> </div>

Mais dicas de design Bootstrap??

Se você gostou disso, considere conferir meu novo projeto - Better Bootstrap

Lá você encontrará um livro gratuito contendo mais dicas de design Bootstrap como as deste artigo.





✌️ -Wes See More