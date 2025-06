BC.GAME revela novo logotipo, reforça a integração de criptomoedas no ecossistema iGaming

Belize, Belize, May 14th, 2025/Chainwire/-- BC.GAME , uma plataforma global Web3 iGaming, introduziu uma identidade de marca atualizada com um novo logotipo e o slogan "Stay Untamed."A atualização reflete a evolução contínua da plataforma - conectando entretenimento de jogos tradicionais com inovações alimentadas por blockchain e criptomoeda.

Uma identidade visual enraizada na cultura cripto

O novo logotipo fusiona um “b” e “c”, sinalizando tanto o nome da marca quanto seus fortes laços com o mundo da criptomoeda. Representa a visão crescente da BC.GAME de crescer um ecossistema de entretenimento dinâmico centrado em torno de seu token nativo. Dólar BC O verde da assinatura também foi refinado para um tom mais profundo e mais moderno, reforçando o reconhecimento visual em ambientes Web3.

Com o novo slogan “Stay Untamed”, Jogo do BC reafirma seu compromisso com a liberdade, a inovação e um espírito orientado pela comunidade – valores que se alinham estreitamente com o ethos descentralizado do espaço criptográfico.

Aprofundar a integração das tecnologias criptográficas

Desde os seus primeiros dias, a BC.GAME abraçou a criptografia para melhorar a transparência, a autonomia do usuário e o acesso global.





$BC Token Utility: Lançado em 2024, $BC é o token nativo da BC.GAME projetado para melhorar o engajamento dos jogadores através de casos de uso do mundo real. Atualmente é usado para recompensas diárias de tarefas, progressão VIP, acesso a eventos exclusivos, resgate de itens e entrada em salas de jogos limitadas.$BC também está listado no dex, permitindo que os usuários negociem livremente o token e aumentem sua liquidez e visibilidade do mercado. Até à data, a BC.GAME realizou vários lançamentos aéreos em larga escala no total de centenas de milhões de dólares BC, visando jogadores leais, referenciadores ativos e jogadores de alto nível – reforçando ainda mais a participação e retenção da comunidade.





Provably Fair Gaming: Fairness está no centro da filosofia de produto da BC.GAME. Através de um sistema "Provably Fair" alimentado pela blockchain, os jogadores podem verificar a aleatoriedade e integridade de cada resultado de jogo em tempo real.Os dados de sementes e o resultado de cada rodada são abertamente acessíveis, oferecendo um nível de auditabilidade não encontrado no jogo online tradicional.





Com centenas de criptomoedas suportadas, incluindo o Bitcoin Lightning, os jogadores desfrutam de transações rápidas e sem limites.

Amplo portfólio de produtos com melhorias da Web3

BC.GAME oferece uma experiência de entretenimento bem arredondada adaptada tanto para jogadores casual quanto para o público nativo de criptomoedas:

8,000+ Slots: Com títulos de provedores de topo como Pragmatic Play, PG Soft e NoLimit City, apoiados por torneios exclusivos e eventos promocionais.

Sportsbook: Cobrir mais de 30 esportes, incluindo futebol, basquete, UFC e esportes – oferecendo apostas em tempo real, probabilidades competitivas e pool de prêmios da comunidade.

BC Originals & Poker: Jogos internos como BC Crash e Limbo são construídos para jogabilidade justa, criptomotiva.

Modos de negociação de criptomoedas: Jogos como High-Low Spread e Futures misturam estratégia de negociação com jogabilidade rápida.

Construindo em conjunto com a comunidade

Impulsionado por uma filosofia de comunidade em primeiro lugar, BC.GAME continua a co-desenvolver sua plataforma ao lado dos usuários.

“Acreditamos que uma plataforma iGaming de próxima geração deve ser co-criada com seus jogadores”, disse Jack, CEO da BC.GAME. “Com o $BC no centro, estamos construindo um ecossistema mais transparente, inclusivo e gratificante para todos.”

Sobre o BC.GAME

Jogo do BC É uma plataforma de entretenimento líder da Web3 que combina a tecnologia blockchain com jogos online imersivos.Desde seu lançamento, a BC.GAME tem operado com um foco central na inovação e descentralização orientada pela comunidade, fornecendo experiências diversificadas e dinâmicas para usuários em todo o mundo.





Apoiando centenas de criptomoedas, a plataforma oferece acesso a mais de 8.000 jogos de slot, apostas desportivas imersivas, títulos BC Originals e muito mais – protegidos pela tecnologia Provably Fair para garantia de equidade.





Com o lançamento do seu Dólar BC token A BC.GAME está rapidamente construindo um ecossistema de entretenimento de próxima geração enraizado na transparência, abertura e colaboração criativa.

Esta história foi distribuída como um lançamento pela Chainwire sob o Programa de Blogging de Negócios da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui

