A proibição do TikTok é um encobrimento? A Internet pensa assim

Desde 13 de março de 2024, quando a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou um projeto de lei para proibir nacionalmente a popular plataforma de mídia social TikTok, teorias da conspiração sobre a proibição têm se espalhado pela internet.





A empresa controladora do TikTok, ByteDance, sediada na China, recebeu seis meses para encontrar um novo comprador para evitar a remoção do aplicativo das lojas de aplicativos dos EUA. O último esforço do TikTok para entrar com uma ação judicial falhou na sexta-feira, quando a Suprema Corte decidiu que a lei não violava a Primeira Emenda.





E assim, seis meses passaram num piscar de olhos. Diante da proibição no domingo, 19 de janeiro de 2025, o TikTok decidiu encerrar voluntariamente seu serviço para usuários dos EUA. A Apple e o Google Play removeram o aplicativo imediatamente, deixando os usuários que abriram o TikTok recebidos com uma mensagem de despedida amarga.





A Casa Branca de Biden declarou que a aplicação da proibição caberia ao governo Trump. De sua parte, o presidente eleito Donald Trump jurou “salvar” o TikTok. Fiel à sua palavra, Trump estendeu a data efetiva da proibição em 75 dias após assumir o cargo.





Os 170 milhões de usuários do TikTok nos EUA ficaram felizes em ter acesso ao seu amado aplicativo.





Apesar de ser uma proibição de apenas 12 horas, o desligamento causou pânico global. Para milhões, a plataforma era mais do que um aplicativo; era uma carreira, uma saída criativa e uma comunidade. O caos levou usuários em pânico a ligar para o 911 , levando as autoridades a pedirem ao público que parasse de usar indevidamente as linhas de emergência, pois isso desviava recursos de crises reais. Além disso, influenciadores e extremistas em todo o espectro político especularam que a proibição foi motivada por grupos obscuros com agendas ocultas, não apenas preocupações com a segurança.

Teoria da conspiração de espionagem

De acordo com o projeto de lei de proibição, o principal problema com o TikTok é que ele é de propriedade de um chamado "adversário estrangeiro", representando uma ameaça à segurança nacional. Autoridades dos EUA têmrepetidamente levantado preocupações de que o governo chinês poderia explorar o TikTok para espionar americanos ou influenciar secretamente a opinião pública ao amplificar ou suprimir certos conteúdos.





A paranoia é justificada, eles argumentam, devido às leis da China que exigem que as organizações ajudem na coleta de inteligência. O diretor do FBI, Christopher Wray, alertou que o software do TikTok pode permitir que o governo chinês acesse os dispositivos dos americanos.





O senador republicano Josh Hawley, do Missouri, ecoou apaixonadamente essas preocupações em um discurso inflamado:

“Se você tem o TikTok no seu telefone agora, ele pode rastrear sua localização, ler suas mensagens de texto, monitorar suas teclas digitadas. Ele tem acesso às gravações do seu telefone. Isso não é apenas uma ameaça à segurança nacional — é uma ameaça à segurança pessoal.”





O capitalista de risco canadense-americano Chamath Palihapitiya aumentou a controvérsia no X , afirmando que a decisão unânime da Suprema Corte de manter a proibição, apoiada por uma maioria bipartidária, sugere que "os EUA determinaram que o TikTok é um spyware para uma entidade estrangeira".





Essa teoria levou os usuários X a um debate acalorado. Alguns apoiaram Palihapitiya, concordando que o TikTok pode de fato ser um spyware. Um apoiador provou:

“Eu realmente não entendo a luta para manter o TikTok nos EUA. É literalmente um spyware chinês que a China nem deixa suas crianças usarem. É uma arma que prejudica nossas crianças. Ainda estou tentando descobrir algum argumento para mantê-lo online — a menos que seja porque alguns doadores ricos do Partido Republicano podem perder muito.”





Outros concordaram, rotulando a plataforma como uma "ameaça à segurança", enquanto os céticos reagiram, insistindo que não há evidências concretas para apoiar essas alegações.

Teoria da conspiração sionista

Outra teoria selvagem que está capturando a imaginação de certos cantos da internet é a alegação de que o “lobby judaico” quer controlar o TikTok. O influenciador e streamer Haz Al-Din, também conhecido como Infrared, sugeriu que a proibição do TikTok não tem nada a ver com a China , mas sim com a entrega do “controle a Israel no interesse do 'lobby sionista'”.





Da mesma forma, o influenciador antissemita Vincent James acessou o X para compartilhar com seus quase 60.000 seguidores que “os judeus querem controle total sobre as informações”.





Essa alegação alimenta uma narrativa mais ampla de que Israel estaria supostamente aproveitando sua suposta influência para pressionar pela proibição do TikTok e suprimir conteúdo pró-palestino.





Como “evidência”, os teóricos da conspiração apontam para dados do OpenSecrets , que lista doações do AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) ao congressista republicano Mike Gallagher, que liderou a acusação sobre o projeto de lei do TikTok. Os defensores da teoria argumentam que isso é prova de que Israel e o Mossad estão influenciando as decisões do governo dos EUA em relação ao TikTok. Eles enfatizam que o patrocinador do projeto de lei supostamente recebeu “contribuições significativas de sionistas”.





Não há evidências que vinculem o AIPAC à elaboração da legislação. O antissemita Stew Peters alega sem fundamento que "equipes de extorsão sionistas" estão por trás da legislação anti-TikTok, alegando que é porque a plataforma permite que os usuários questionem Israel. Em seus vídeos, Peters clama pela destruição do sionismo. Felizmente, seu alcance no Rumble é limitado, com apenas alguns milhares de inscritos e seus vídeos raramente excedem 500 visualizações.

Quem controla a informação controla o mundo

Detalhamos as teorias de conspiração proeminentes sobre o fechamento do TikTok, que vão desde a influência sionista até os medos de espionagem chinesa. Apesar de sua popularidade, há pouca evidência apoiando essas alegações, já que o TikTok não provou compartilhar dados com o governo comunista chinês. O senador republicano Rand Paul, do Kentucky, resumiu perfeitamente:





"A maioria das razões pelas quais o governo proibiu o uso do produto foram baseadas em acusações, não em evidências."





Mas o que dizer dos dados reais de pesquisas reais?





Um estudo do Instituto Allensbach na Alemanha indica que o ecossistema informacional do TikTok pode fomentar o ceticismo e amplificar teorias da conspiração. Os alemães que usam o TikTok para notícias são menos propensos a ver a China como uma ditadura, criticar a invasão da Ucrânia pela Rússia ou confiar em vacinas em comparação aos consumidores de mídia tradicional. Enquanto 57% dos leitores de jornais veem a China como uma ditadura, apenas 28,1% dos usuários do TikTok concordam. Os usuários do TikTok também são menos propensos a acreditar que a China e a Rússia espalham desinformação e são mais desconfiados de seus governos. A influência de potências estrangeiras nas mídias sociais é inegável, enfatizando o ditado,





"Quem controla a informação controla o mundo."





A questão não é quem controla o aplicativo, mas quem controla como percebemos as informações que consumimos.