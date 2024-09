O novo modelo de imagem do Google Brain é ainda mais impressionante que o Dall-E 2

Muito longo; Para ler

Se você achou que o Dall-e 2 teve ótimos resultados, espere até ver o que esse novo modelo do Google Brain pode fazer. Dalle-e é incrível, mas geralmente carece de realismo, e foi isso que a equipe atacou com um novo modelo chamado Imagen. O Imagen pode não apenas entender o texto, mas também as imagens, mas também as imagens que gera. Saiba mais no vídeo... Leia o artigo completo: https://www.louisbouchard.ai/Google-brain-imagen/