A equipe por trás do popular telegrama Wallet Grindery revela carteira Infra para agentes de IA

Cingapura, 30 de abril de 2025/Chainwire/--A empresa apoiada pela Binance Labs está construindo o Aventino, a camada de pagamentos sem permissão para agentes autônomos de IA.





Após o sucesso de seu Binance Labs-incubado (agora Yzi Labs), Carteira de criptografia auto-custódia com mais de 3,5 milhões de usuários, Grêmio A equipe por trás da popular carteira inteligente orgulha-se de revelar seu mais recente produto, Aventão , uma camada de infraestrutura focada no desenvolvedor que fornece carteiras inteligentes para agentes de IA.





Com a Aventino, Grindery está trazendo autonomia financeira para os agentes de IA. I. Aventino fornece as ferramentas para construir um ecossistema onde os agentes de IA possam operar de forma independente - possuir carteiras, fazer pagamentos, interagir com protocolos blockchain e estabelecer suas próprias comunidades tokenizadas em plataformas como Telegram, WhatsApp, XMT e a web aberta.





Aventino é uma infraestrutura de carteira inteligente sem permissão que usa o protocolo de abstração de conta Ethereum ERC4337.





Construa um agente de IA em qualquer LLM, use qualquer framework e distribua em qualquer cliente e / ou dispositivo.

Permitir que esses agentes paguem e sejam pagos, interajam com protocolos e emitam seus próprios tokens (permitindo agentes tokenizados).

Construir comunidades em torno de seus agentes, permitindo novas formas de governança e crescimento.





“Acreditamos que o futuro da IA requer autonomia financeira – não apenas a inteligência dos agentes”, disse Tim Delhaes, CEO e co-fundador da Grindery, acrescentando:

“Aventino capacita os desenvolvedores para construir agentes agnósticos de plataforma que possam transacionar, governar e evoluir por conta própria.Assim como os aplicativos móveis criaram uma camada entre os usuários e a Internet, a IA agente criará uma nova camada entre os usuários e os modelos de IA que alimentam suas vidas digitais.

Apoiado por Binance Labs (agora YZi Labs)

A jornada de Grindery começou em 2022 no programa de incubação da Binance Labs, construindo o que uma vez foi apelidado de "Zapier para a Web3."





Depois de 3,5 milhões de usuários se registrarem em sua carteira inteligente do Telegram, a Grindery viu a oportunidade de aproveitar a infraestrutura que construiu para que sua aplicação de consumo se expanda para um mercado muito maior: capacitando os agentes de IA como agentes econômicos autônomos.

As principais capacidades da Aventino

Com o lançamento do Aventino, os desenvolvedores poderão construir agentes de IA totalmente autônomos e altamente personalizados que sejam interoperáveis, descentralizados e monetizáveis – sem ficarem trancados em ecossistemas fechados.





Carteiras de auto-custódia para agentes de IA – Construído sobre a abstração de conta ERC-4337, permitindo que os agentes interajam nativamente com os protocolos DeFi e web3.

Estaca centrada no criador – ferramentas agnósticas de tecnologia e agnósticas de plataforma para publicar no Telegram, WhatsApp, na web e em clientes descentralizados como o XMTP.

Tokenização e monetização de agentes – Emissão opcional de tokens para agentes para apoiar a governança, a liquidez e a co-propriedade da comunidade.

Turnkey monetização – Os agentes podem aceitar pagamentos através de métodos fiat tradicionais como o Apple Pay e o Google Pay, bem como em criptografia.





“Agentes de IA devem ser livres para evoluir, interagir e ganhar dinheiro”, acrescentou Delhaes. “Com a Aventino, estamos construindo as trilhas para essa visão – e possibilitando um futuro onde qualquer pessoa possa construir agentes de IA com utilidade e governança do mundo real, alimentados por criptografia.”

GX é a moeda da AI

No mês passado, a Grindery lançou seu token de gás universal, GX, que agora está negociando em grandes CEXs Kucoin, MEXC e Gate.io, bem como DEXs Uniswap e STON.fi, e o agregador DeFi LI.FI.





O lançamento do Aventino, no entanto, estende significativamente a utilidade do token GX. Além dos pagamentos de gás cross-chain, bem como da governança, o GX será usado para transações de agente para agente, facilitando pagamentos sem problemas entre plataformas.





O GX também será necessário para implantar novos agentes – e tokenizá-los – através de curvas de ligação, fornecendo mecanismos de acesso e incubação para a próxima geração de construtores de IA.

Oportunidades de Parceria

A Grindery procura ativamente parcerias com:

Plataformas LLM que procuram expandir seu alcance

Clientes de mensagens e protocolos

Provedores de carteiras

Plataformas de código zero e baixo

Protocolos Blockchain com ambições de IA





Os colaboradores interessados podem acessar os contatos abaixo para explorar oportunidades de integração e co-construção.

O que é o próximo

O Grêmio já lançou um idea forum O projeto também está incluindo desenvolvedores de áreas específicas de IA, criptografia e domínio.





As próximas quatro a oito semanas marcarão uma fase crucial à medida que a equipe acelera o desenvolvimento do Aventino à medida que ele passa da beta privada para a pública.

Para participar da conversa, contribuir com ideias ou construir no Aventino, os usuários podem visitar Caminhada.com Ou siga Grindery em X para as atualizações.

Sobre o Grindery

Grêmio Desenvolvido por $GX e apoiado por Yzi Labs (anteriormente Binance Labs), permitimos transações seguras e interoperáveis entre agentes de IA nativos da web3 em qualquer cadeia ou framework.





Ao dar aos agentes e humanos autonomia financeira através de carteiras criptográficas nativas, Grindery está colocando as bases para um futuro de IA descentralizado e agente.

Esta história foi distribuída como um lançamento pela Chainwire sob o Programa de Blogging de Negócios da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui

