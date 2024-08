O peso da expectativa de IA pesa muito à medida que o lançamento do iPhone 16 se torna fundamental para a Apple

2024 tem sido um ano desafiador até agora para as ações da Apple, mas será que o lançamento do iPhone 16 e a chegada de recursos generativos de IA para iOS poderiam ajudar a gigante dos smartphones a recuperar seu status de líder de mercado?





Os problemas bem documentados da Apple têm ocorrido em Wall Street ao longo do ano, e as ações terminaram o primeiro trimestre mais de 7,5% mais baixas depois que o Barclays emitiu um rebaixamento devido à falta de inovação e à desaceleração das vendas na China.





“O iPhone 15 tem sido sem brilho e acreditamos que o iPhone 16 deveria ser o mesmo”, alertou o analista do Barclays, Tim Long em uma nota do cliente em janeiro.





Devido em parte às tensões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China, a Apple caiu para o quinto lugar no mercado nacional de smartphones, à medida que as remessas diminuiu 25% para 10 milhões de unidades, com a Huawei reivindicando uma participação de mercado de 17% no topo da pilha.





É uma história semelhante entre os mercados globais para a Apple. Outrora líder indiscutível em termos de vendas de smartphones, a empresa coreana Samsung conquistou o primeiro lugar em volumes de vendas em todo o mundo no primeiro trimestre de 2024, enviando 60 milhões de unidades , superando os 48,7 milhões de unidades da Apple.





Isso indica que 2024 parece ser um campo de batalha fundamental para determinar o futuro da Apple, e a empresa que normalmente está na vanguarda da inovação estará bem ciente de que o iPhone 16 deve ser um sucesso para recuperar suas antigas glórias.





À medida que a concorrência global continua a crescer, o boom generativo da IA será provavelmente visto como a solução para o difícil início de ano da Apple, mas será suficiente para recuperar a quota de mercado perdida da empresa de Silicon Valley?

Abraçando o boom da IA generativa

A expectativa do surgimento da Apple no mundo da IA generativa está crescendo. Os analistas do mercado de ações Morningstar até procuraram aumentar as previsões para a receita do iPhone em 2025 devido à funcionalidade generativa de IA que prevê ser adicionada ao iPhone 16.





A Apple parecia ter adotado uma abordagem mais constante no sentido de adotar a IA generativa nos meses que se seguiram ao lançamento do ChatGPT e à sua introdução generalizada ao vasto potencial dos modelos de linguagem grande (LLMs) e às suas ilimitadas capacidades industriais.





No entanto, CEO Tim Cook em destaque que a implementação de ferramentas generativas de IA para iPhone e outros produtos da Apple estaria em breve a caminho. No início deste ano, Cook afirmou que foi feito um investimento substancial em "uma enorme quantidade de tempo e esforço" para GenAI, e recentemente vimos o lançamento do OpenELM, ou 'Modelos de Linguagem Eficientes de Código Aberto' como uma ferramenta que poderia acelerar A tentativa da Apple de abraçar a tecnologia emergente.





É claro que o melhor da oferta de IA generativa da Apple será encontrado no iPhone 16, que deve ser lançado no segundo semestre do ano. Mas será capaz de virar a maré da queda da quota de mercado da Apple?

Transformando o iPhone 16 em um sucesso

O lançamento do iPhone 16 este ano será um momento significativo para a Apple porque dará a resposta a muitas questões que se colocam actualmente sobre a empresa.





A Apple conseguirá recuperar o seu domínio de mercado? Como a Apple usará IA generativa para melhorar o iOS? A Apple está sofrendo com a falta de inovação?





Esta última questão torna-se cada vez mais crucial para a empresa e para os seus diversos stakeholders. Ecoando o sentimento do analista do Barclays, Tim Long, devido ao preocupante rebaixamento da Apple em Wall Street, há um crescente escola de pensamento que o CEO Tim Cook não é tão inovador quanto seu icônico antecessor, Steve Jobs.





Agora, à medida que a IA generativa surge como uma oportunidade chave para a Apple adotar novas tecnologias e utilizá-las nos seus produtos, Cook tem a oportunidade de superar os rivais da Apple no fornecimento de inovação significativa numa indústria de smartphones que está pronta para crescer após a chegada da conectividade 5G. .





Então, podemos usar o que já sabemos sobre o iPhone 16 para antecipar se será um sucesso? As informações disponíveis sugerem que o tamanho da tela do iPhone 16 será 6,9 polegadas , que é 0,2” maior que o iPhone 15 Pro Max .





Com 48 megapixels, a câmera do iPhone 16 provavelmente será semelhante em especificações ao iPhone 15 , mas com um lente ultra-grande angular e 'pixel binning' para combinar dados de quatro pixels em um único 'superpixel' para melhorar a qualidade geral.





A expectativa de uma bateria maior e um chipset A18 Pro pesa melhoria no iPhone 15 Pro , mas até agora não há muitas evidências de inovação que pareçam prontas para ameaçar o domínio da Huawei e da Samsung nos mercados chinês e global, respectivamente.





No entanto, a expectativa de recursos generativos de IA em muitos aplicativos existentes e uma série de novos fará do iPhone 16 um divisor de águas para a Apple. Isso levanta a questão: estamos aguardando a próxima iteração do iPhone? Ou uma grande atualização do iOS?

O iOS 18 salvará a crise da Apple?

O maior lançamento da Apple em 2024 serão seus LLMs integrados na próxima grande iteração de seu sistema operacional iOS.





A razão pela qual isso é empolgante é o grande esforço que a Apple tem realizado para tornar suas capacidades generativas de IA verdadeiramente transformadoras. As recentes aquisições de IA da empresa incluem DarwinAI e Datakalab , especializada na construção de modelos de IA em hardware limitado.





A implementação de recursos generativos de IA na próxima geração do iOS abrirá as portas para uma inteligência sem precedentes para os usuários. Devido à sua natureza generativa, os aplicativos podem trabalhar lado a lado para atualizar ativamente os calendários no momento em que os planos são feitos no WhatsApp, emojis ou GIFs serão criados usando prompts baseados em texto, e os usuários serão capazes de responder automaticamente às mensagens com algoritmos GenAI capazes de imitar seu estilo de escrita e personalidade.





Este é apenas um vislumbre de alguns dos recursos transformadores oferecidos pela IA generativa, e não é apenas uma questão de tempo até que se tornem comuns em todo o iOS.





Ainda não se sabe se a escala da estratégia de IA generativa da Apple significa que um iPhone 16 seria essencial para desbloquear todos os recursos da tecnologia, mas isso pode ser crucial para o desempenho geral da empresa no mercado em 2024 e além.





De acordo com um relatório recente do Economic Daily News , “este ano, [Apple] não apenas fortalecerá enormemente o poder de computação de IA dos processadores M3 e A17, mas também aumentará significativamente o número de núcleos de computação de IA e o desempenho da nova geração de processadores M4 e A18.”





Isso poderia significar que o iPhone 16 será essencial para utilizar plenamente a IA generativa? Considerando que a Bloomberg sugeriu que a IA generativa se tornará uma Mercado de US$ 1,3 trilhão até 2032 , a atração da GenAI na próxima geração do iPhone pode ser forte o suficiente para desencadear um renascimento do mercado.

O longo caminho para a recuperação

O desempenho futuro da Apple dependerá de outros fatores, bem como da implementação de recursos generativos de IA. As actuais questões geopolíticas entre os Estados Unidos e a China ameaçam o domínio global da empresa, mas recuperar o seu sentido de inovação pode ser um importante trampolim na recuperação da Apple.





Embora o iPhone continue a ser uma potência ocidental, recapturar o espírito evocado por Steve Jobs no lançamento do iPhone 16 poderia ajudar de alguma forma a transformar o sentimento em torno da Apple.





Num mercado repleto de players globais competentes, a próxima geração do iPhone e do iOS nunca foi tão importante.