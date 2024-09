Comunidade Ethereum apóia o padrão NFT do CARV para redistribuição de valor dos usuários na revolução da IA

**SANTA CLARA, EUA, 28 de março de 2024/Chainwire/--**CARV, a camada de dados modular para jogos e IA, anuncia hoje a aprovação final do ERC-7231 – o protocolo que estabelece um sistema revolucionário de auto-soberania de dados, capacitando os utilizadores a possuir, gerir e contribuir com as suas informações tanto para os sistemas de IA como para os consumidores de dados, permitindo assim a partilha equitativa do valor gerado.





A comunidade Ethereum dar luz verde ao padrão é um passo importante para unir identidades digitais díspares e permitir que os usuários possuam sua história, relacionamentos e experiências online em todas as plataformas.





ERC-7231 vincula múltiplas identidades Web2 e Web3 a um único token não fungível (NFT) e obtém agregação criptografada de dados de identidade de vários domínios. O resultado é uma “identidade de identidades” que permite a autoautenticação, a sobreposição social e a geração de valor comercial a partir de dados de usuários direcionados.





“Finalmente, esta solução quebra silos de identidade, reescreve as regras de propriedade de dados e estabelece as bases para uma Internet de propriedade do usuário, onde os indivíduos podem ter uma participação equitativa na distribuição de valor”, disse o cofundador da CARV, Victor Yu.





O ERC-7231 oferece três benefícios importantes no início da Web3. Primeiro, a integração do protocolo com carteiras de abstração de contas facilita a integração (e, portanto, a adoção) do Web2 e Web3. Em segundo lugar, a união de múltiplas identidades sob uma única bandeira permite uma maior interoperabilidade entre diferentes plataformas e serviços. Terceiro, os usuários exercem um controle sem precedentes sobre seus dados para decidir como eles serão usados. Se optarem por compartilhar esses dados, por exemplo, os usuários poderão ganhar passivamente sempre que as marcas aproveitarem suas informações de identidade dentro e fora da rede.





Caso em questão: ID CARV está integrado ao padrão e já permite que os usuários gerenciem sua presença digital em todo o universo dos jogos com facilidade e confiança. Mais de 900.000 titulares de CARV ID estão jogando seus jogos favoritos e ganhando recompensas em todo o ecossistema abrangente do CARV, que abrange desde sua pilha de dados fundamental, sua camada de aplicativos focada em jogos, até a lista crescente de jogos integrados ao CARV ID.





O CARV também desenvolveu um agente de IA internamente, onde dados mais sutis podem ser descartados de forma a preservar a privacidade e atribuídos ao CARV ID. Entidades que se baseiam na camada de dados modular do CARV, como a MARBLEX, que recentemente anunciou seu Parceria estratégica com CARV, pode aproveitar esta rica fonte de dados para desenvolvimento de jogos e IA. ERC-7231 é “a chave para unir tudo”, disse Yu.





Compreender os jogadores hoje é cada vez mais difícil devido às alterações no rastreamento de aplicativos (IDFA) e às mudanças nas regulamentações de privacidade (CCPA). Com o ERC-7231, os usuários podem não apenas agregar, possuir e controlar suas identidades, mas as empresas de jogos e IA podem aproveitar esses dados primários e zero para criar experiências personalizadas e direcionar os jogadores com mais precisão.





Por exemplo, de acordo com a empresa, melhorar a aquisição de utilizadores era o objetivo da Electronic Arts e do seu mais recente jogo, EA Sports FC Tactical, na Indonésia. Utilizando o CARV como um dos principais canais para aquisição de usuários, a EA recrutou recentemente jogadores indonésios para o teste beta a um custo por instalação (CPI) mais baixo do que os canais tradicionais. Melhor ainda, o jogo pode compreender melhor cada jogador e a sua história graças aos dados agregados do ERC-7231 de múltiplas contas de jogo.





“Apoiadas por este padrão, as marcas podem mudar e moldar a sua oferta com dados de qualidade e em conformidade, e os utilizadores podem partilhar a criação de valor a partir destas informações. Damos as boas-vindas a todas as soluções de identidade de usuário para adotarem o ERC-7231 e inaugurarem uma nova era de NFTs agregados de identidade”, disse Yu.

Sobre CARV

CARV é a maior camada modular de dados para jogos e IA, revolucionando a forma como os dados são usados e compartilhados. CARV garante que a privacidade, a propriedade e o controle estejam firmemente nas mãos dos indivíduos e fornece jogos e desenvolvimento de IA com dados holísticos e de alta qualidade reforçados com feedback humano de uma forma sem confiança e em conformidade com as regulamentações.





Para ser pioneiro em um futuro onde os dados geram valor para todos, a CARV construiu o CARV Protocol, a camada de dados modular integrada com mais de 40 ecossistemas de cadeia, e o CARV Play, seu principal superaplicativo de jogos. CARV possui mais de 2,5 milhões de usuários cadastrados e 700 jogos integrados.

Para mais informações os usuários podem visite aqui ou fique por dentro aqui .

Contato

Cofundador e COO

Victor Y.

CARV

[email protected]

Esta história foi distribuída como um lançamento pela Chainwire no programa Business Blogging da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui.