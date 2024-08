A pré-venda da BlockDAG Coin (BDAG) aumenta, oferecendo oportunidades de mineração e retornos de 50x

Stellar Lumens (XLM) enfrenta um início desafiador para 2024. Apesar das esperanças de uma mudança positiva em sua trajetória de preços, a moeda enfrentou um declínio de 9% em valor. Esta recessão contrasta com os avanços inovadores feitos por outras criptomoedas como Cardano (ADA), que se concentra na criação de uma plataforma blockchain robusta e cientificamente fundamentada.





No entanto, Moeda BlockDAG (BDAG) emergiu como uma sensação global em meio a esses desenvolvimentos. Ao contrário do XLM e do ADA, o BlockDAG oferece oportunidades únicas de mineração, permitindo que indivíduos minerem até 2.000 moedas diariamente com plataformas de mineração domésticas ou até 20 moedas usando o aplicativo de mineração BlockDAG. O notável sucesso da moeda em sua pré-venda, gerando mais de US$ 1,3 milhão em apenas algumas semanas de seu lançamento na pré-venda, e o potencial para retornos de 50x demonstram seu crescente apelo e potencial no mercado de criptomoedas.

As lutas da moeda XLM

A criptomoeda Stellar Lumens, às vezes chamada de XLM, chamou a atenção devido às suas características e aplicações distintas. A primeira semana de 2024 começa para Stellar (XLM) com uma perspectiva sombria. Os investidores previram que o início do novo ano alteraria a trajetória dos preços da moeda Stellar, mesmo que fosse difícil sustentar um aumento de preços em dezembro. Porém, esse não é o caso, uma vez que o valor da Stellar já teve um declínio de 9% em 2024. Além disso, o volume de negociações da Stellar também está caindo rapidamente.





ADA: Construindo o Futuro do Blockchain

Cardano (ADA) aborda a tecnologia blockchain de forma diferente. Com ênfase na interoperabilidade, escalabilidade e sustentabilidade, Cardano procura fornecer um ambiente justo e inclusivo para contratos inteligentes e aplicações descentralizadas (DApps).





Cardano é a primeira plataforma blockchain criada com metodologia científica. A equipe Cardano apresentou pesquisas sobre o protocolo Cardano em revistas acadêmicas revisadas por pares. Charles Hoskinson, um dos cofundadores da Ethereum, lançou Cardano. Na rede Cardano, o ADA é utilizado para apostar e receber recompensas, além de ser utilizado para pagar taxas de transação.





BlockDAG: um fenômeno global para ganhos de 50x

O que exatamente é BlockDAG Coin (BDAG) nas tendências atuais do mercado? Mais do que apenas uma nova pré-venda de criptografia, o BlockDAG traz suas opções de mineração para a mesa. Você pode escolher entre três plataformas de mineração doméstica e extrair até 2.000 moedas BDAG diariamente. Além disso, você pode minerar com o aplicativo de mineração BlockDAG e ganhar até 20 moedas sem esgotar sua memória ou bateria.





Devido à sua popularidade na pré-venda, que acumulou US$ 1 milhão em 24 horas do lote 1 da pré-venda e saltou para o lote 2, devolvendo retornos de 50% aos primeiros investidores, os analistas prevêem que o BlockDAG também retornará ROIs massivos aos seus mineradores. De acordo com o preço de lançamento, com o BlockDAG X100, os mineradores ganharão facilmente US$ 100 ganhando sem complicações. Os novos mineradores de criptografia podem começar a ganhar US$ 1 por dia com o aplicativo X1 e depois expandir suas experiências para ganhar mais.





Alimentada por um mecanismo de consenso híbrido visionário e um lançamento de rede principal de seis meses, esta moeda inovadora se posiciona como líder do setor. Com um fornecimento limitado de tokens de 50 bilhões, o BlockDAG oferece segurança e exclusividade, alinhando-se ao seu compromisso com velocidade, escalabilidade e adaptabilidade.





Invista ou minere, ganhe 50x

As qualidades distintivas e os possíveis efeitos da moeda XLM, ADA e BlockDAG foram examinados, destacando o caráter dinâmico e em constante mudança da indústria de criptomoedas. A impressionante conquista do BlockDAG em gerar US$ 1 milhão em menos de um dia durante a pré-venda do lote 1 é uma evidência da imensa confiança e apoio dos primeiros investidores que conduziram a moeda à pré-venda do lote 2.





Além disso, a mineração de criptografia continua sendo a melhor maneira de ganhar dinheiro com criptografia. Embora negociar criptomoedas e ações possa ser uma ótima maneira de ganhar dinheiro rapidamente, elas apresentam riscos e armadilhas; assim, a mineração se destaca como uma alternativa mais segura. Esse é um problema facilmente solucionado com as plataformas de mineração especializadas, econômicas, eficientes e verdes da BlockDAG Coin.













Esta história foi distribuída como um lançamento pela BTCWire no programa Business Blogging da HackerNoon. Saiba mais sobre o programa aqui: https://business.hackernoon.com/