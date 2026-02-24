33 هوايي سینسرونه، Zero Coding: ساده پلگ ان څارنه

33 sensors supported. Zero code required. Just plug in and breathe 33 سینسرونه ملاتړ شوي. د کوډ لخوا اړتیا نلري. یوازې د انټرنېټ کولو او تنفس کولو لپاره وګورئ، زه یو وخت سره د هوا د کیفیت سینسرونه لوبوي. تاسو د بریښنا په اړه پوه شئ: تاسو دا ښکلي نوي PM2.5 سینسر ترلاسه کړئ، دا د یو USB-UART اډاپټر ته وښيي، او بیا ... د نارینه پیل کیږي. تاسو ته اړتيا لري Python. تاسو ته اړتيا لري ډرایورونه. تاسو باید پوه شئ که دا یا یا هر څه. تاسو د 20 دقیقې په ترمینل کې وده ورکړئ یوازې وګورئ که څه هم ژوند کوي. او د نیم وخت په توګه، تاسو د 12 ډالرو سینسر په واقعیت کې کار کوي. /dev/ttyUSB0 COM3 زه د دې څخه خسته وه. نو زه د یو احمق ساده جوړ کړم. د "چې هیڅکله دا نه کړې؟" لحظه د څو میاشتو مخکې، زه د پروژې لپاره د Plantower سینسرونو ډیری ازموینه کړم. PMS7003، PMS5003، د معمولي شواهدو. هر وخت چې زه چمتو کولو چمتو کړي، زه باید د پیټون سکرپټ چمتو کړي، pyserial نصب کړي، مجازی چاپیریالونو سره کار واخلئ، yada yada. او زه فکر کردم: انتظار. Chrome اوس د USB وسایلو سره خبرې کولی شي. د Web Serial API د کروم 89 له امله شتون لري. دا په حقیقت کې ډیری بالغ دی. نو چرا هرڅه دا لپاره د ډیسک ټاپ اپلیکیشنونه کاروي؟ زه یو واحد HTML پاڼه راټول کړم. د ویزولو لپاره Chart.js ته ډاونلوډ کړم. د JSON config لوډر اضافه کړم. او ناڅاپي زه کولی شو د سینسر سره نښلوي، "Connect" ته فشار ورکړم، او په خپل براؤزر کې د واقعي وخت ګرافونه وګورئ. نه نه نه د انټرنیټ اپلیکیشنونه د 500MB RAM مصرف نه کوي. pip install sudo یوازې یو ویب پاڼه. څنګه دا په حقیقت کې کار کوي تاسو به د تاسو خپل سینسر له یو ډاونلوډ څخه غوره کړئ (ما په اوس، په یوه ثانیو کې نور). تاسو په "Connect" کلیک وکړئ، ستاسو د USB بندر انتخاب کړئ، او bam - د ډاټا په ژوند کې د کارتونو کې سټراییم کړئ. د انټرنټ په اړه 33 supported models د راز سوسیس د JSON ترتیب فایل دی چې د هر سینسر پروتوکول بیانوي: \n \n \n \n \n Baud کچه، د معلوماتو بټونه، Stop بټونه د فریم جوړښت (start بائټونه، اوږدوالی، چیکسوم پوزیشن) د ګرځنده بټونو څخه د ارزښتونو استخراج لپاره جاواسکرپټ بیانونه واحدونه او نندارې نومونه ( تاسو به په زما په اړه ډیری JOSON مثالونه ونیسئ ; یوازې sensors.json او readme چک کړئ) د GitHub Repo دا دی. نه کمپیل شوي ډرایورونه. نه فریمورډ فلیټ. د براؤزر هر څه کوي. اوس، موږ په په معياري JSON کې، چې پوښل کیږي: 33 sensors \n \n \n \n \n \n \n \n Plantower (PMS1003 له لارې PMSA003-S، او د صنعتي PS3003A) Sensirion (SPS30, SCD30 د CO2 لپاره) Honeywell (HPMA لړۍ) SenseAir (S8، K30، K33 - CO2 سینسرونه) Nova PM (د کلاسیک SDS011) د پاناسونیک (SN-GCJA5) او د کوچني جوړونکو څخه ډیری نور د ګرم برخه؟ د نوي سینسر اضافه کولو ته اړتیا نلري د کوډ ته اړتیا نلري. تاسو یوازې یو JSON ترتیب ورکړئ. که تاسو د UART سینسر لرئ چې د باینری فریمونو څخه ډکوي، نو تاسو احتمالا کولی شئ په 10 دقیقې کې د دې ملاتړ کړئ. Real Talk: د Web Serial API په کمیت کې دي زه احساس کوم چې د Web Serial API د هغه براؤزر ځانګړتیاوو څخه دی چې د پروګرامانو په اړه خوابونه لري. هرڅوک د WebRTC، WebGL، هر څه په اړه پوه دی. مګر مستقیم هارډویر د ویب پاڼه څخه لاس رسی؟ دا د IoT پروتوټینګ لپاره د لوبې بدلون ده. ایا، دا یوازې په Chromium براؤزرونو کې کار کوي (Chrome، Edge، Brave). Firefox او Safari د پايپونو لپاره کار کوي. مګر د پراختیا او ډبګنگ لپاره؟ دا بشپړ دی. د خوندیتوب ماډل په واقعیت کې ښه دی: د براؤزر د هر سلسله اتصال لپاره اجازه پوښتنه. تاسو کولی شئ یوازې د یو شخص د USB وسایلو په سمه توګه نښلوي. او ځکه چې هر څه د کلینټ سایټ سره کار کوي، ستاسو د سینسر ډاټا هیڅکله زما سرور ته ورسیږي. دا ستاسو دی. ځانګړتیاوې چې په حقیقت کې مهم دي زه نه غواړم چې یو بل پوښښ IoT پلیټ فارم جوړ کړي. زه غواړم چې یو وسایلو چې زه په حقیقت کې کاروئ. نو دلته د ځانګړتیاوو دي چې د ټیټ جوړ کړي: ډیری پارامترونه، customizable رنګونه، او resizable. تاسو کولی شئ د مختلف سینسر ګروپونو (PM ارزښتونه vs CO2 vs VOCs) لپاره چمتو کړئ. Live Charts: یو بڼه، د وخت ټیم سره بشپړ سیشن ډاټا. ځکه چې په پایله کې، تاسو باید په Excel کې د دې پرانیستل شي یا دا ستاسو د واقعي تحلیل پایپ ته ورکړي. CSV Export: د CheckSum Pass / Fail نندارتونونو سره د داخلې فریمونو د هګۍ ډبل. د یو نوی سینسر سیسټم ډبګ کولو لپاره اړین. Raw Packet Inspection: HTTP POST / GET / PUT د JSON بدنونو سره د بهرني پایپونو ته. زه د دې کارولو لپاره د معلوماتو په InfluxDB یا Home Assistant کې له کوم منځني سافټویر له لارې پیاوړي. Webhook Streaming: د لومړیتوب کولو سیسټمونه یا دوامداره سروې امرونه ورکړئ. ځینې سینسرونه د بټ بټ ته اړتيا لري؛ نورو به د ځانګړي پوښتنې فریم ته اړتيا لري. Custom Commands: د "It Just Works" فلسفه دلته زما د ګرمې لګښت دی: hardware tools should be as easy as software tools. کله چې تاسو د یو USB کیمر سره تړل کړئ، تاسو د ډرایور کوډ نه کوي. کله چې تاسو د بلیوټایټ headphones سره اړیکه ونیسئ، تاسو د config فایلونه نښلوي. مګر د ځینې دلیلونو لپاره، UART سینسرونه په 1998 کې شتون لري. PolluSensWeb زما هڅه ده چې دا د هارډویر نړۍ زما کوچني کور لپاره حل کړي. دا بشپړ نه ده. د UI فعال دی، نه ښکلي. د کوډ د وینیل JS دی ځکه چې زه نه غواړم چې د جوړولو ګامونه جوړ کړي. مګر دا یو واقعي ستونزه حل کوي: lowering the barrier to seeing your data. چمتو کړئ یا Fork It ټولې موضوعونه د Open Source دی: github.com / WeSpeakEnglish / د نندارتون په اړه تاسو کولی شئ د Hosted نسخه په یا یوازې او په کورني توګه کار وکړي. نه د سرور ته اړتيا لري. نه د انټرنېټ اړتيا لري. د انټرنټ په اړه دانلود کړئ دا ګټور دی؟ د ستارې نو د نورو هم کولی شي دا پیدا کړي. د Repo آیا تاسو په لیست کې نه یو غریب سینسر لري؟ تاسو خوشحاله یاست چې د دې لپاره د کار د JSON سیسټم کې مرسته وکړئ - یا یوازې دا په هارډویر کې ازمايښت وکړئ، او زه به تاسو ته د JSON لیکلو کې مرسته وکړي. ما ته یو پیغام ورکړئ یا یو PR پیل وکړئ. موږ په 33 سینسرونو کې دي او شمیره، او زه غواړم په راتلونکي کال کې 50 ته ورسیږي. د کافئین، Chart.js، او د سخت باور جوړ شوی چې د هارډویر د کارولو لپاره د CS درجه اړتیا نلري.