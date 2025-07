کله چې هر Dash AI دی: چرا ښه لیکنه اوس غیرقانوني احساس کوي

This Looks Like AI

څرنګه چې تاسو په وروستيو وخت کې د دې په توګه - لکه څنګه چې د عادي نظر، د ګمرک اغیزمن غبرګون، یا، په هر وخت کې، د ناڅاپي کوچني په چمتو کې؟ دا د يو مسلکي برابر دی.د باور وړ لپاره ډیر ښه ده. "یو ډیزاین، یو متوازن کلمه، او بوم -you’re no longer a writer, you’re a suspect.سپارښتنهYou’ve officially written too well to be considered human.

زه د دې کرښې ترلاسه کړ - "د دې د AI په څیر دی" - د هغه ورځ وروسته چې زه د یو ټوکر چاپ کړم چې زه تقریبا د اونۍ لپاره کار وکړم.Not AI-labour, mind you. The real kind.درې انفرادي سیشنونه. دوه راتونو د کافئین له امله ناامنی. یو بشپړ وجودي spiral چې زه هر د کارپوریشن فیصلې چې ما هیڅکله ترسره شوي دي ته پوښتنه وکړه. د عادي ritualswrite-delete-rewrite-delete-restore.د دې ډول پروسه چېد انسانانو یوازې د خپل ځان په عامه توګه ترسره کړي.

او هغه څه چې ما ته راځي؟ نه موضوع. نه جوړښت. نه حتی د شواهدو لوی کلمه شمیره. نه -it was a dash!!! A grammatically correct, rhythmically satisfying, totally innocent em dash.دا د ډیجیټل عمر د رنګ بڼه ده. د ډیزاین معنی لري چې تاسو څه پوښلي. د ډیزاین معنی لري چې تاسو ...چټک.

په صادقانه توګه، که دا نه دا په ټریژیکه توګه وي، زه به د تبصرې رامینځته کړي او دا په زما د لیکلو غره کې ونیسئ. موږ کولی شو کولی شو په ښه توګه لیکلو.‘Tighten your arguments.’ ‘Find your voice.’ ‘Don’t waffle.’ ‘Be sharp, but don’t sound like corporate mush’او اوس، موږ د قواعدو په پیژندل شوي. لکه څنګه چېclarity is suspicious.لکه څنګه چېtone is manipulative.لکه څنګه چېyou can’t possibly be articulate که نه you’ve outsourced your personality to a language model.

کله چې ماAI Essential: څنګه algorithms زموږ د ورځني ژوند بدلون کوي، زه هڅه کړم چې د دې اخلاقي غریبونو څخه ځینې کار واخلئ. زه انتظار کړم چې خلک د لوی پوښتنو سره مبارزه وکړي - د کارونو، مخنیوی، هویت. زه صادقانه انتظار نه کړم چې زما د کارموندنې یوه برخه په انټرنیټ کې د غریبانو ته توضیح ورکړي چېpunctuation isn’t a confession of algorithmic guilt.چې د em ډیزاین کارولو له امله به معنی نلري چې زه په چټک انجنيرۍ په ځینې پړاو کې په 3 کې د ChatGPT ته چټک کړم. او نه - زه د hyphen او د em ډیزاین تر منځ د فرق په اړه د ماسټر کلاس کې پیل نه کوم. دوی ورته نه دي.They never were.دا اوږد، ښکلي کرښه؟It’s not a signature of artificial intelligence. It’s a sign that someone — quite possibly a real, living human — knows how to write.او موږ دا کار کوو، باور وکړئ یا نه، د OpenAI د هر څه څخه مخکې.

خو دلته موږ دي.

Welcome to 2025- کله چې په ښه توګه لیکل کیږي، دا د اعتراف په څیر پیل کیږي.





The Erosion of Trust: When Intelligence Sounds Inauthentic









The irony is almost too perfect, isn’t it?

د کلونو لپاره، موږ خلکو ته د انټرنیټ په ښه توګه لیکلو لپاره دعوي. "په سمه توګه د نمونې په څیر راځي." "په لټه کې نه وي." "پلو، د زبانونو لپاره، د کلمې لکه "سینګری" په غیر منطقي ډول کارولو سره راځي."We cheered for personality. We demanded clarity.موږ د هر څوک چې کولی شي د ټانک کولی شي چې د لینکدین روبوټ په څیر غږ نه کوي.

او بیا - لکه څنګه چې موږ د پرمختګ لپاره پیل شو -along came the machines.ماشينونه چې کولی شي د ریتم سره، سره ټونر، سره یوازې د روح په اندازه چې تاسو کولی شئ ستاسو د دوهم قهوه وروسته، مګر مخکې چې د بریښنا په پیل کې لیکل شي.

او اوس؟Now, when someone writes clearly, we flinch.که یو پارامتر ډیر ښه چمتو کیږي، که یو کلمه ډیر دقیق ته ځي، که یو مفکوره د هر ډول جوړښت احساس سره پراختیا کیږي ... دا باید AI وي.We squint at elegant syntax like it’s a forged signature.آسمان تاسو ته د semicolon کارولو منع کړئ. دا په عمده توګه یو اعتراف دی.

په ځمکه کې په لاره کې،we flipped the table.دا اوس نه ده چې د "د انسان په څیر" - دا ده چې د "د انسان په څیر"کوم چې یوازې د یو کوچني نښلول.’ حتی د دې ثقافتي غلطۍ لپاره یو نوم شتون لري-د اعتبار د انټرنیټ.دا سمارټ دی، نه؟The better you sound, the more likely people are to assume you cheated.ښه راغلاست د تصادفي جعليې د ګولډن عمر کې.

او دلته دا دی چې دا د خوښۍ څخه راځي. په واقعي نړۍ کې - د CVs او پچ ډکونو او تفکر لارښوونې پینلونو سره -writing isn’t just a communication tool. It’s proof of competence.دا د دې برخه ده چې موږ څنګه قضاوت شوي. او که د پاکولو اوس په شتون کې شتون لري ... نو، دقیقا، موږ د نورو باید څه وکړئ؟

Start misspelling words to reclaim our humanity?

Sprinkle in the occasional ‘um’ to sound more organic?

دا نه یوازې نویسندهونه چې په دې کې پوښل شوي دي. بنسټیزانو. استراتګانو. د نښې مشاورانو. ډیجیټل جوړونکو.Anyone who dares to sound confident in a sentence now risks being side-eyed for having ‘too clean a tone.’موږ صادق شو: دworst part isn’t the accusation — it’s the doubt that follows.ځکه چې ناڅاپي تاسو پوهیږئ که څه هم دوی حق لري. شاید تاسو یې ډیر پوهیږئ.Maybe next time you should try sounding… a little more mediocre. Just in case.





The Branding Crisis: When Personal Voice Stops Being Believable









زه زما د کار د ښه برخه په کارولو سره مرسته وکړم - او نښې - د خپل غږ ونیسئ. تاسو پوه شئ، چې د مخکښ څه چې موږ په نومټون.د ریتم په څرنګه چې تاسو د یوه نقطې بحث. د خپل sarcasm د وخت. د 'نه، ښه. ' او 'Fine - بله.' تر منځ د فرق. دا کوچنۍ لګښت چې په یوه شرط احساس کوي لکهتاسو، نه لکه څنګه چې دا د سټیل لارښود څخه ډک شوی یا د نورو په اړه پاڼه څخه کاپي شوی.

په انالوژۍ نړۍ کې، موږ دا دpersonality.په انټرنیټ کې، موږ دا لروbranding.اوس؟ موږ دا په نامه‘suspiciously fluent.’

ځکه چې دلته د حلقوي تشناب دی چې هیڅکله موږ ته خبر نلري: د خپل غږ تر ښه وي،the more people assume you’ve outsourced it to a bot.د دې شفافیت چې تاسو کولی شئ د کلونو لپاره جوړ کړئ؟ دا ښکلا، دا جوړښت؟That’s just what the algorithm sounds like now.سپارښتنه -you’ve achieved the tone of an emotionally stable transformer.

هغه څه چې موږ په کار کې دي دnew plagiarism,نه د سړک ښوونځي Ctrl + C ډول، مګر یو څه غریب.You’re not being accused of stealing someone else’s work — you’re being accused of د AI ستاسو لپاره فکر کوي.دا ښکلي ده، په حقیقت کې.Sound smart? Must be ChatGPT.دا ډیر آرامۍ شتون لري؟ فایبر. هڅه وکړئ څه اصلي؟ ښه، د AI اوس هم کولای شي. خوشحاله.

زه یې وګورئ چې خلک خپل پستونه یوازې له دې امله پټلندل چې یو څه بیان کړ،دا د تاسو په څیر نه ښکاري. "لکه څنګه چېvoice were a static thing,په 2017 کال کې یخ شوي او هیڅکله د پرمختګ اجازه نلري.As if you’re not allowed to be articulate without it raising a red flag.

او د بدترین ټوټه؟People are adapting.د دوی د چاپ کولو لپاره د "د بشري تر" غږ کولو لپاره د جوړولو لپاره، کوم چې اوس ښکاري چې معنی لري:unsure, inconsistent, and mildly clumsy.نه ځکه چې دوی دي، خو ځکه چې دا یوازې د زده کونکو د باور لپاره چې دوی د وسایلو نه کاروي.

په دې کې فکر وکړئ.We’ve built a culture where clarity equals suspicionکله چې تاسو د خپل ځان بیان کولو لپاره ډیر هڅه ونیسئ - په بشپړه توګه، غیر عاجل -the more people assume it wasn’t you at all.

ایا موږ څه کار کوو؟ زموږ نومونه غلط لیکنه پیل کړئ؟ د انسانیت د ثبوت په توګه په بریالیتوب کې رخصت کړئ؟ لکه څنګه چې موږ د یو کنفرانس په وخت کې د میز لاندې ټیک ټیسټ ورکوي؟

دا یوازې د لیکلو ستونزه نه ده -it’s an identity problem.ځکه چې ستاسوغورهد کار د تاسو په څیر نه ښکاري ...

Whose Voice Is It Anyway? Identity, AI, and the Fight to Stay Credible









There was a time — and not even that long ago — when sounding intelligent, insightful, or just vaguely like you’d read a book at some point in your life was an advantage.دا دروازې وده ورکړي. دا اعتماد جوړ کړي. دا ښيي چې تاسو کولی شئ، ځینې وختونه، څه هم ارزښت لري چې گوشئ. خو دا وختونه دی. اوس، ماشينونه هم چمتو شي.They can write op-eds, win poetry contests, craft the perfect apology email — all without having a single opinion, emotion, or ounce of skin in the game.

کوم چې موږ ته د اوسني ثقافتي وخت ته راځي: هغه چېwe no longer question د was written, but هغه څوک چې حق لري دا لیکنه.که یو استراتګری ډیر استراتژیک سمه کوي، خلک ناڅاپي راټول کیږي. که یو پناهونکي په خپل دومره ژوره کې ښکلي لیکنه کوي، دا د سکوت شکوک سره راځي. که یو ځوانې ښځو په آنلاین کې ډیر اعتماد لري، یو څوک په پایله کې د مخکښو څخه ډډه کوي:"کیا تاسو دا لیکلي ... یا تاسو څه کار واخلئ؟"

It’s no longer about the content. It’s about whether you’re believable لکه څنګه چې د سرچینې.او د باور وړتیا؟ دا د هغه څه نه دی چې تاسو جوړ کړئ - دا هغه څه دی چې تاسو باید په دوامداره توګه ساتنه وکړئ. د سیستمونو څخه ساتنه وکړئ چې کولی شي دا په آسانه توګه د جعلي کولو لپاره. او د لیدونکو څخه چې د جعلي کولو لپاره په لټه کې دي، دوی د واقعې څه نه پوهندل کله چې دا په مستقیم ډول د دوی په مخ کې دی.

زه په دې کې ډیر وختونه ژوند کړم چې زه غواړم پوه شي.One moment it’s, تاسو په ښکلي توګه لیکنه. " The next, «نه، نه، خو تاسو د ChatGPT لري، نه؟»لکه څنګه چې د یو وسایلو کارولو له امله د کلمې پیژندنه غیرقانوني کیږي. لکه څنګه چې articulation اوس د انسان مهارت نه دی، مګر یو خدمت چې تاسو سپارښتنه وکړئ.As if writing a paragraph without robotic help is now a performance art.

او هغه څه چې پوښتنه کیږي یوازې ستاسو روش نه دی - دا ستاسوmindستاسو د افکار جوړولو وړتیا. ستاسو د بیان په اړه ستاسو د مالکیت. ستاسو حق ته ونیسئ، "من دا جوړ کړم."The doubt doesn’t stop at the sentence — it sinks into the person behind it.

کله چې ماد کتاب، ما نه پوه کړم چې دا بدلون به څومره شخصي وي. زه فکر کړم چې موږ به د رسنیو، په فلټرونو، په deepfakes کې د اعتماد کولی شو. ما نه انتظار کړم چې موږ به په واقعي، ژوندوي انسانو جوړونکو - کتابو، ډیزاینر، فکر کوونکي - په څیر ونیسئ او فکر وکړم:دا ډیر ښه ده چې په حقیقت کې وي.

او دلته موږ دي. د هر پارامترونو په دوامداره توګه وګورئ. د غږونو نوټونو گوشونه او پوښتنه چې آیا دوی واقعي دي. د هر څه چې په احتیاط سره جوړ شوي دي او فکر کوي وګورئ:دا جوړ شوی یا تولید شوی؟

اوس هم،we’re stuck with a quietly devastating question —لکه څنګه چې د TED Talk سلاګونونو یا LinkedIn فکر ټوټې نه کوي:

If your voice can be mimicked, dismissed, and algorithmically repackaged — is it still yours?

And if the world no longer believes you’re the author of your thoughts…

Who do they think you are?





Why Writing Still Matters — Even When No One Believes You









شاید دا هغه برخه ده چې هیڅکله تاسو ته د تخنیکي انقلاب په وخت کې مخنیوی نه کوي.It’s not just the algorithms that change — it’s your relationship with your voice.تاسو د خپل ځان په دوامداره توګه پیل کړئ. تاسو د هغه څه رامینځته کړئ چې ډیر بشپړ، ډیر ریتمک، هم ... شکانه ښه جوړ شوی دی. تاسو د خپل پارامترونو په څیر سکن کړئ. تاسو نه یوازې پوښتنه وکړئ: آیا دا واضح دی؟ - تاسو پوښتنه وکړئ: آیا دا ډیر واضح دی؟

مګر دلته دا ده چې زه پوهیدم - په چټکۍ سره، د دندانونو سره او په ځینې وختونو کې ځمکه خنده.The point of writing was never to prove we’re slightly clumsier than a chatbot.دا نه دی چې موږ په کمېسيون تصدیق ته وده ورکړي، یا د سټاکس لپاره معذرت وکړئ. دا د هغه څه دی چې څه هم معنی لري.

په چمتو ډول په زبان کې فکر کړي چې نه ځکه چې دا بیلابیلو دی، بلکه ځکه چې دا احساس کیږي. ځکه چې دا ریتم لري.Because it carries the fingerprints of a human life — flawed, sharp, tired, honest.یو مفکوره چې نه ځکه چې يو ماډل دا جوړ کړ، خو ځکه چې یو انسان دا معنوي.

So no, I’m not writing to prove I’m not a machine. I’m writing because I am not a machine.او ځکه چې په ځینو ځینو کې، یو څوک دا لوست او فکر کوي: په پای کې - دا زما په څیر وي. شاید دا یوازې د ټیسټ دی چې موږ یې لرئ: نه که څه هم کولای شي جوړ شي، مګر که څه هم احساس کوي چې دا یوازې تاسو څخه وي.

نو چیرته ونیسئ - د ډیزاینونو، semicolons، بشپړ بندونو کارول. دقیق شي. ښکلي شي. صادق شي. او کله چې یو څوک ستاسو په کلمه کې چټک کوي او وايي، " دا د AI په څیر دی ..." یوازې مینه - او وايي: "نه. دا زما په څیر دی."

او په راتلونکي وخت کې چې تاسو د دې اوږد em ډیزاین سره د خوندي کوچني hyphen بدلولو هڅه کوي -ask yourself: are you writing for comfort, or truth?ځکه چې شاید، یوازې ممکن،that suspicious-looking dash isn’t the sign of AI. Maybe it’s a sign of you.