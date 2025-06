د NachoNacho، Moveo.AI، او Zenerate راټول: د اونۍ د HackerNoon Startups

د سلام!



ښه راغلاست د اونۍ د Startups لړۍ کې!



هر اونۍ، د HackerNoon ټیم زموږ څخه ښکلي Startups ته وده ورکويد کال د startupsد ډاټا ډاټا. هر ښکلي پیل، په خپل تکنالوژۍ کټګورۍ یا سيمه کې ترټولو غوره په توګه نومول شوی.





د دې اونۍ په نندارتون کې، موږ تاسو ته وړاندې کوو:د نندارتوندMoveo.AIاوژرنده.

د خپل Startup تاریخ د ننوتلو په برخه کې!

Share Your Startup's Story Today!





د اونۍ د Startups په لټه کې!

NachoNacho یو B2B SaaS او خدمتونو بازار دی چې د Fintech او AI لخوا کارول کیږي، چې د شرکتونو سره د سافټویر سپارښتنې مدیریت، کشف او ذخیره کولو کې مرسته کوي. دا پلیټ فارم شرکتونو ته اجازه ورکوي چې ټول SaaS لګښتونه په یوه ځای کې رامینځته کړي، د مجازی کریډیټ کارتونو په څیر ځانګړتیاوې وړاندې کوي چې هر پلورونکي د لګښتونو کنترول او څارنه وکړي.





nominated پهد FinTechدبانکونهاود سپارلوپه کټګورۍ کې، NachoNacho د رقابت په لټه کېد سان فرانسیسکو، CA- د نوم ورکولو لپارهStartup of The Yearپه سيمه کې.





Moveo.AI ده یو بحثي AI پلیټ فارم چې شرکتونو ته د مختلفو صنعتونو، په شمول د بانکیشن، بیمه، او iGaming په شمول د مشتریانو تعاملاتو اتومات کولو او شخصي کولو وړاندیز کوي. د خپلواکه لوی ژوره ماډلونه (LLMs) کارولو سره، Moveo.AI د خوندي، خوندي، او پراختیا وړ AI ایجنټونه وړاندې کوي چې کولی شي د پیچلي مشتریانو د خدمتونو د کارولو سره مرسته وکړي. د پلیټ فارم د 21 څخه زيات ژوره ملاتړ کوي او په نړۍ کې د 100 څخه زيات شرکتونو، په شمول Kaizen Gaming او Alpha Bank ته اعتماد لري.





د Moveo.AIcrownedغوره startups پهد نیویارک، USد نورو نومونو سره پهد سافټویر پرمختګدد خدمتونواود WEB پراختیا.





Zenerate یو AI-powered پلیټ فارم دی چې د واقعیت مطالعې او د ساختماني ډیزاینونو ګټورولو له لارې د استازیتوب پرمختګ بدلون کوي. په 2020 کال کې د معمار Benji Shin او د AI متخصص Jamie Jeong لخوا جوړ شوی، Zenerate د جنریټ ډیزاین او پرمختللي ډاټا تحلیل څخه ګټه ورکوي ترڅو د ځای پلان او پراختیا په معمول کې د وخت لګښت پروسې ته چټک کړي. د پلیټ فارم د پراختیا لپاره چټک، ډاټا ډیزاینونه وړاندې کوي ترڅو د ډیرو کورنۍ، مرکزي کارولو او سوداګرۍ ډاټا پروژې کې د خرڅلاو او اغیزمنۍ کچه کم کړي.





Zenerate د ترټولو غوره پیل لپاره نومول شو او تضمین شویfirst placeپهد لاس انګلیس، CA. د start-up هم په دې کې ښودل شود جنراتور AIدد جوړولواوډیزایند صنعتي





ایا تاسو غواړئ په HackerNoon د اونۍ پیلونو کې ښودل شي؟

زموږ د سوداګرۍ بلاګ پروګرام سره ستاسو د start-up تاریخ شریک کړئ!





HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرامدا دډیری لاروموږ د برانډونو سره مرسته کوو چې دوی ته لاس رسی وده ورکړي او د مناسب ناوړه سره اړیکه ونیسئ. دا پروګرام کاروونکو ته اجازه ورکوي چې په HackerNoon کې په مستقیم ډول محتوای راټول کړئ ترڅو د برانډ معلوماتو زیات کړي او زموږ په ګټه کې د SEO قدرت جوړ کړي.





Here's what you get:

ستاسو ویب پاڼه ته Backlinks (نه، په شمول CTAs)

د شخصي تکنالوژۍ شرکت خبرونه پاڼه چې ستاسو د Logo، intro، Call-to-action، او ټولنیز لري

بشپړ ترميم ملاتړ ستاسو د داستان ښکاره کړي

په HackerNoon او ټولنیز رسنیو پرومو کې څو دائم ځایونه

Stories په آډیو فارم کې بدل شوي او د آډیو RSS فایډونو له لارې توزیع شوي

په 12 ژانرونو کې د نړۍ وړاندیز لپاره اتومات ترجمې

ستاسو د نښې د ډومین او SEO له لارې د کانونیک لینکونو له لارې هم ترلاسه کوي او د داستان د 8 مختلف relevant keyword / tagged صفحات کې د ښه ارگانیک کشف لپاره توزیع کیږي.

د HackerNoon د کال د پیل په اړه

د 2024 کال په پیل کېده HackerNoon د ټولنې له خوا د نندارتونونو، ټکنالوژۍ، او د نوښت روح په جشن کې د نندارتونونو نندارتونونه. اوس مهال په خپل درېې تکرار کې، د انټرنیټ نندارتون د ټولو شکلونو او اندازهونو د تکنالوژۍ نندارتونونو ته وده ورکوي او وده ورکوي. په دې کال کې، د 4200 څخه زيات ښارونو، 6 ټینټونو او 100 څخه زيات صنعتونو څخه د 150،000 څخه زیات entities د کال د غوره نندارتون په لټه کې ګډون وکړ! په وروستیو کلونو کې میلیونونه رایونه شوي دي، اوډیری داستانونهد دې ډاډمن او پرمختللي startups په اړه لیکل شوي دي.





د ګټورانو به دوړیا انټرنیټپه hackerNoon او يوEvergreen ټکنالوژۍ شرکت خبرونهپته





زموږ لیدنهد FAQد ډیرو معلوماتو لپاره د پاڼه.





زموږ د ډیزاین اسناد ډاونلوډ کړئدلته.





وګورئ Startups د کال د Merch Shopدلته.





HackerNoon د کال د پیل کولو فرصت دی د هر نورو په پرتله. که څه هم ستاسو هدف د برانډ معلوماتو یا لیډ تولید دی، HackerNoon لريد پاکولو بستهستاسو د بازار موندنې د ستونزو حل کړي.له موږ سره د ډیرو معلوماتو په اړه راځي!



