د INE امنیت هټۍ: د RSAC 2025 څخه ترټولو غوره 5 Takeaways

Cary، شمالي کارولینیا، د 13 په می کې، 2025/CyberNewsWire/--Comprehensive training platform delivers solutions for AI security, cloud management, and incident response readiness.





د RSAC 2025 کې د عالي اغېز څخه تازه، کله چې د INE Security په سان فرانسیسکو کې د Moscone مرکز کې د انټرنیټ بوتل کې د هزاران لیدونکو ته راغلاست، د نړۍ د سایبر امنیت روزنې او تصدیق وړاندې کونکي د سایبر امنیت ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو ترټولو تر





لکه څنګه چې د نندارتون په توګه د مخکښ کارپوهانو او ترټولو غوره انتخاب کونکو سره کار کوي، د INE Security د سازمانونو ترټولو اړین امنیت ستونزوونو په اړه د لومړنی نظرونه ترلاسه کړ: د AI-driven ته اړتیاوو، د ډیرو سایټونو د حساسیتونو، او تر ټولو پیچلي حمله وکتورونه.





د چار ورځو کې د سیشن ټریډونه او د صنعت د رهبريانو سره د چټک واقعیت ته وده ورکړي: د رانسومویر قربانیانو لوی اکثریت د اغیزمن ځواب پروګرامونه لګوي، او حتی نور امنیت متخصصان د خپل سازمان د لور ورځ د حملاتو لپاره د تیاری په اړه شک لري.





د INE امنیت په اړه بحث کوي چې څنګه یو جامع روزنې پلیټ فارم په مستقیم ډول د ختیځ مهمو امنیت اړتیاوو ته ځواب ورکوي چې د دې کال د کانګورۍ بحثونو پر بنسټ دی.

د RSAC 2025 څخه ترټولو غوره 5 سایبر امنیت اړتیاوې





د AI خطر مدیریت د سوداګرۍ مهمه وي





د AI امنیت د حلونو په دې کال کې د RSAC په لټه کې وي، کوم چې د سازمانونو د پرمختللي ځواب تکنالوژۍ په لټه کې راځي، جامع روزنې باید په لټه کې وي. د 72% مشرانو راپور ورکوي چې د سازماني سایبر خطرونه زیات شوي دي، د رانسومویر په توګه د نړۍ د اقتصاد فورم په اړه تر ټولو مشکوک دی.





سازمانونه چې د AI وسایلو او لوی زبانونو ماډلونه کاروي، دوی خپل سيستمونه د پیچلي exploits ته حساس کوي چې د AI سلوکونو بدلون کې مرسته کوي، د ډاټا اغیزو او سیسټم کمښتونو ته اړتیا لري. دا بدلون اړتیا لري چې د AI پروګرامونو ساتنې لپاره فوری امنیت تخصص لري.





د LLM لګښتونه د شرکت ډاټا وښيي





لوی ژبه ماډلونه (LLMs) په RSAC کې د فلیپ ټاون په توګه وده ورکړي، د خطرونو او ګټې په اړه بحثونه وده ورکړي. د قوي نظرونو پراختیا پرته، هغه څه چې واضح دی دا دی چې LLMs دلته پاتې دي. دوی د سایبر خطرونو لپاره یو نوی مرز رامینځته کوي، د AI روزنې ډاټا، ماډل manipulation، او په چټکۍ سره انجکشن حملاتو له امله د مهمو حساسیتونو سره.





په RSAC 2025 کې د سایبر امنیت ټولنې د دې په توګه د دې کال کې ترټولو اړونده مسؤلیتونو په توګه وټاکل، د لوی اکثریت په اړه د سایبر امنیت په اړه د مخکښ صلاحیتونو پرمختګ (چې فینګنگ، د بریالیتوب پراختیا، او عمیق فاکس) په اړه د دوی ترټولو لوی مسؤلیت په توګه وټاکل.





سازمانونه باید د ډیجیټل اټکلونو د ساتنې لپاره د دې AI ځانګړي حمله وکتورونو څخه پوه شي او ساتنه وکړي، د نوي تخصصي کار نومونه لکه AI Security Analyst جوړ کړي.





Multi-Cloud چاپیریال د خوندیتوب د پیچلي شي





په مختلفو ډومینونو کې، سایټ د صنعت مدیرانو لپاره ترټولو مهم دی. لکه څنګه چې شرکتونه ډیری سایټ پلیټونه راټولوي، د امنیت تحلیل کونکي د مختلفو چاپیریالونو په پرتله یوځای امنیت پوهه ونیسئ.





د Cloud Security Alliance د RSAC 2025 د سایټ امنیت سیسټمونو کې وړاندې شوي څیړنې په پایله کې، که څه هم غلطیونه د واقعي نړۍ د اغیزو په اکثریت کې شتون لري، د سازمانونو په 50٪ څخه زيات دوی د کم تا متوسط خطر په توګه راټول کیږي.





دا نښلیدو د سایټ اپلوزونو په اړه د احساس شوي او واقعي خطرونو تر منځ د تړانګه زیاتوي. څیړونکو دا ته وده ورکړي چې د IAM هګۍ مهم دی، لکه څنګه چې د امنیت سیسټمونو په کارولو سره منظم تفتیشونه دي.





د Zero Trust Architecture ته اړتيا لري چې په مناسب توګه ترسره شي





که څه هم د Zero Trust اصولونه په پراخه کچه مهم دي، د دوی په اغیزمنه توګه په عصري IT چاپیریالونو کې اغیزمن شي. د RSAC 2025 کنفرانس موضوع "Many Voices.





د Zscaler د ThreatLabz 2025 VPN خطر راپور له مخې په کنفرانس کې بحث شوي، 81٪ سازمانونه په راتلونکي 12 میاشتو کې د لور اعتماد ستراتیژیکونه ترسره کړي.





سازمانونه د هټۍ مدیریت، د لاسرسي کنټرولونه، او په سیلیکون خدمتونو، د ریموټ کارکوونکو، او د انټرنیټ سیسټمونو په پراخه کچه مداخله کوي، کوم چې د شرکتونو لپاره د سایبر امنیت تصدیق پروګرامونو له لارې مهارتونه وده ورکوي.





د بحران د حل لپاره اړتيا لري بشپړ تیاری





کله چې د سایبر حملاتو بریالیتوب لري، سازمانونه باید د خطرونو په ساتنې کې د مهمو فعالیتونه برقرار کړي. د RSAC 2025 په اړه د عالي واقعیتونو ځواب په اړه د بریالیتوب په تړاو کې د بریالیتوب په تړاو کې د بریالیتوب په تړاو کې د بریالیتوب په تړاو کې، او د مائیکروسافټ ډیجیټل دفاعي راپور په داسې حال کې د 76٪ سازمانونو کې چې په 2024 کې د رانسومویر حملاتو څخه رسیږي، د اغیزمن ځواب پلان لګښت نلري.





د سایبر امنیت تحلیلر د نقشې پرمختللي چې د بحران د ځواب وړتیاوې شامل دي، په واقعیت مدیریت کې اغیزمن روزنې یو مهم مهارت جوړوي. د واقعي نړۍ سکرینر روزنې، لکه د INE امنیت د مهارت ډوډ لابراتوار پلیټ فارم، د مهم عضلاتو یادښت جوړولو کې مرسته کوي چې د بحران په وخت کې مهم وي.





د چټکونو حل کولو وروسته "د سایبر امنیت لخوا زموږ په ټابیس کې د سینټونو سره اړیکه ونیسئ او د RSAC 2025 په اوږدو کې په بحثونو کې برخه واخلئ، دا پنج ترټولو مهمې په دې کې چې سازمانونه باید سایبر امنیت ته چمتو کړي په اساس بدلونونه کوي، دا دیار وارن، د INE امنیت CEO.

د چټکونو حل کولو وروسته "د سایبر امنیت لخوا زموږ په ټابیس کې د سینټونو سره اړیکه ونیسئ او د RSAC 2025 په اوږدو کې په بحثونو کې برخه واخلئ، دا پنج ترټولو مهمې په دې کې چې سازمانونه باید سایبر امنیت ته چمتو کړي په اساس بدلونونه کوي، دا دیار وارن، د INE امنیت CEO.





"د کارپوهانو او مدیرانو سره موږ سره خبرې کړ چې تصدیق شوي چې د روحي امنیت لارښوونې کولی شي د AI لګښتونو، Multi-cloud پیچیدو، یا د عصري سایبر حملاتو پیچیدو ځواب اړتیاوو ته اړتیا نلري."

"د کارپوهانو او مدیرانو سره موږ سره خبرې کړ چې تصدیق شوي چې د روحي امنیت لارښوونې کولی شي د AI لګښتونو، Multi-cloud پیچیدو، یا د عصري سایبر حملاتو پیچیدو ځواب اړتیاوو ته اړتیا نلري."





د INE امنیت د هر مهمو سيمې لپاره عملی حلونه وړاندې کوي:





د AI امنیت بنسټیزونه: د AI سیسټمونو د ساتنې، د LLM د حساسیتونو درک، او د AI ځانګړي امنیت کنترولونه د پرمختللي پوښونو د اجرا په اړه د روزنې





د خوندیتوب: د ډیری سایټ چاپیریالونو مدیریت، د مناسب سیسټمونو جوړولو، او د توزیع شوي پلیټ فارمونو په اړه امنیت د ساتنې تجربه.





د Zero Trust Implementation: د مناسب لاسرسي کنترولونه او د تصدیق سیسټمونو سره د Zero Trust آرکټیکټیک ډیزاین او پلورلو په اړه عملی لارښوونې





د مدیریت روزنې: واقعي حادثه ځواب سټینرونه چې ټیمونه د فعالیتونو د ساتنې لپاره چمتو کوي په داسې حال کې چې د خونديتوب د اغیزو د مخنیوي.





دوامداره مهارتونو پراختیا: د 700+ کورسونو او 50+ زده کړې پړاوونو ته دسترسی، او د CompTIA Security+ څخه د پرمختللي مسلکي تصدیقونو لپاره چمتو کولو لپاره چې د پرمختللي مسلکي تصدیقونو ته مرسته کوي چې د پرمختللي خطرونو څخه چاپیریالونه ساتل کړي.





"د RSAC 2025 کې موږ د انرژۍ او بصیرت لرو چې زموږ باور ته وده ورکړي چې د عصري سایبر امنیت پیچیدو ته اړتيا لري چې سازمانونه په بشپړ سایبر امنیت روزنې کې وده ورکړي،" Warn اضافه کړ. "او زموږ د بشپړ روزنې او سایبر امنیت تصدیق پلیټ فارم تضمین کوي چې ټیمونه د دې چالونو په اغیزمنه توګه حل کولو لپاره اړین تخصص وده ورکړي."

"د RSAC 2025 کې موږ د انرژۍ او بصیرت لرو چې زموږ باور ته وده ورکړي چې د عصري سایبر امنیت پیچیدو ته اړتيا لري چې سازمانونه په بشپړ سایبر امنیت روزنې کې وده ورکړي،" Warn اضافه کړ. "او زموږ د بشپړ روزنې او سایبر امنیت تصدیق پلیټ فارم تضمین کوي چې ټیمونه د دې چالونو په اغیزمنه توګه حل کولو لپاره اړین تخصص وده ورکړي."





د INE امنیت په اړه

INE امنیت د آنلاین شبکې او سایبر امنیت روزنې او تصدیق ترټولو مخکښ عرضه ده. د یو قوي عملی لابراتوار پلیټ فارم، مخکښ ټکنالوژۍ، د نړۍ د ویډیو ترانسپورت شبکې، او د نړۍ ټولګي زده کونکي، INE امنیت د نړۍ د 500 شرکتونو لپاره د سایبر امنیت روزنې لپاره ترټولو غوره روزنې انتخاب دی په سوداګرۍ کې او د IT مسلکيانو لپاره چې د خپل کاروبار پرمختګ وکړي.





د INE امنیت د زده کړې پړاو ټولګه د سایبر امنیت په پراخه کچه مسلکي تخصص وړاندې کوي. دغه شرکت د پرمختللي تخنیکي روزنې وړاندې کوي او په ټوله نړۍ کې د ټیټینګ لپاره د ټیټینګ لپاره د ټیټینګ لپاره د ټیټینګ لپاره د ټیټینګ لپاره د ټیټینګ لپاره د ټیټینګ لپاره د ټیټینګ لپاره د ټیټینګ لپاره د ټیټینګ لپاره.

اړیکه

کټریین براون

د امنیت

د نندارتون په اړه

دا داستان د Cybernewswire د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرام لاندې د مطبوعاتي اعلان په توګه خپور شوی.

دا داستان د Cybernewswire د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ په توګه چاپ شوی Program .