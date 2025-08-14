د 2025 کال کې غوره AI ویب scraper وسایلو: غوره انتخابونه، ځانګړتیاوې او بيه

د اوسني AI-powered وسایلو د ویب scraping په چټکۍ سره، سمارټ، او تر ټولو لاس رسیږي. په دې لارښود کې، موږ به د او موږ به هم د AI ویب scrapers څه دي، څنګه دوی د روحي scraping څخه توپیر لري، او څنګه چې دوی په هر مدرن ډاټا کار فورمه کې یو اصلي فابريکه وي. 8 best AI web scraper tools of 2025 Key Takeaways: په 2025 کې ترټولو غوره 3 AI ویب scrapers که تاسو په وخت کې کم دي، دلته هغه څه چې تاسو باید پوه شئ: AI-powered ویب scrapers وخت سپارښتنه او د پیچلي ویب پاڼهونو ته adapts. په پرتله د سنګاري scrapers، دا وسایلو کولای شي په اتوماتيک ډول د پلټنې بدلونونو ته تنظیم شي، د جاواسکرپټ وزن لرونکي سایټونو په کارولو سره، او لږ دستاوي ساتنې ته اړتيا لري. Oxylabs د غوره ټولې انتخاب دی، د Web Scraper API او د AI سټرایډ سره د پیل لپاره دوستانه اتومات کولو له لارې د شرکت درجه کثافاتو وړاندې کوي. Decodo د دې AI Parser سره د طبیعي ژوره لارښوونې له لارې د چټک، د کوډ پرته scraping لپاره مناسب دی - د ټیمونو لپاره غوره چې د چټک، جوړ شوی محصولاتو ته اړتیا لري. Octoparse یو ښه پرمختللي بصری نقطې او کلک انټرنیټ، د جوړ شویو Templates، او د سایټ پر بنسټ پروګرام وړاندې کوي. د اکسیډر د ټیکنالوژۍ بډایه د نښه کاروونکو په صورت کې غوره کیږي، د اپلیکیشن انټرنټونو څخه د اتومات څارنې او ایمیل پر بنسټ د پینس کولو لپاره. په پایله کې، د حق AI scraper ستاسو د تخنیکي مهارتونو، کچه او اتومات اړتیاوو پورې اړه لري. که څه هم تاسو په اونۍ کې د ځینې پاڼې scrape یا د کارپوریشن ټولګي ډاټا پائپینل جوړ کړئ، د دې لیست کې یو وسایلو ستاسو لپاره دی. د دې مقاله په پای کې، تاسو به پوه شئ چې کوم حل ستاسو د اړتیاوو لپاره غوره وي او څنګه پیل کړئ. 8 غوره AI ویب scrapers په 2025 کې د دې لپاره چې څه هم ساده تر شي، موږ د 8 غوره AI ویب scrapers چې تاسو کولی شئ په دې وخت کې کار واخلي. موږ په هر یو کې ځي، وګورئ هغه څه چې دوی وړاندې کوي، هغه څه چې دوی ځانګړي کوي، او هغه څه چې دوی ترټولو مناسب دي. د اکسیډر د اکسیډر Best for enterprises and beginners alike, thanks to its dual offerings: Web Scraper API for developers and AI Studio for non-coders. Oxylabs ده په ډاټا استخراج صنعت کې ترټولو لوی نومونو یو، د فورټون 500 شرکتونو او سولو مسلکيانو لخوا باور لري. د خپلو توليداتو د لوړ کچه scraping، CAPTCHA مخنیوی، او پیچلي ویب پاڼهونو سره د کارولو لپاره جوړ شوي دي. د Web Scraper API: د پراختیا لپاره یا لوی پروژې لپاره مناسب. دا جاواسکرین رینډینګ، سمارټ پروکسی رینډینګ، او حتی CAPTCHA حل کولو ملاتړ کوي. د انجنير OxyCopilot سره، کاروونکي کولی شي د طبیعي ژوره لارښوونې په کارولو سره د پیستون قوانین جوړ کړي، د سیسټم کولو وخت په لټه کې کم کړي. برسېره پر دې، کاروونکي یوازې د هغه څه لپاره پیسې ورکوي چې دوی اړتیا لري - د نوي ځانګړتیاوو پر بنسټ د پیستون د کار د پیچیدو له مخې قیمتونه تنظیموي، د سایټونو لپاره چې د جاواسکرین رینډنګ اړتیا نلري. AI سټیوډ: یو نوی کوډ وړ پلیټ فارم چې د AI-Scraper، AI-Crawler، AI-Search، او Browser Agent په څیر د معلوماتو استخراج اتومات کاروي. دلته، تاسو یوازې په ساده کلمې کې تاسو ته اړتیا لرئ، او د آله تاسو لپاره دا کار کوي - د غیر تکنالوژيک کاروونکو لپاره مناسب. د Web Scraper API د استودیو Oxylabs د کارپوریشن کټګوریو او د پیل کولو دوستانه کټګوریو تر ټولو ښه دی. د AI سټرایډو هم اوس مهال وړیا دی، دا د AI کټګوریو په اړه د هرڅوک لپاره د کم خطر د پیل نقطې جوړوي. Why it stands out: Pros: د پیچلي، جاواسکرپټ ټوټه ویب پاڼهونو سره په چټکۍ سره کار کوي OxyCopilot د پراختیا لپاره د Web Scraper API کارولو چټک کوي وړیا AI سټیوډ سره طبيعي ژبه پمپونه د 24/7 ملاتړ سره Enterprise-ready انټرنېټ Cons: د Web Scraper API ته اړتیا لري د کوډ کولو مشهوره د AI سټرایډ د بیلابیلو scraping لپاره optimized نه دی Pricing: د Web Scraper API: د 2،000 پايلې سره غیر محدود وړیا آزموینې؛ د 49 ډالرو / مياشت څخه وړاندیز شوي پلانونه. AI Studio: اوس مهال د ټولو کاروونکو لپاره وړیا. ډیزاین Best for fast, AI-driven, no-code data extraction. مخکې د Smartproxy په نوم نوم دی، Decodo په 2025 کال کې د نښې بدل شوی او اوس هم د پروسیس او scraping حلونه برابر کړي. د Decodo AI Parser تاسو ته اجازه ورکوي چې د هر ویب پاڼه څخه جوړ شوي معلوماتو څخه د ساده ژور پمپونو په کارولو سره استخراج کړئ - یوازې یو URL پوښښ کړئ او د هغه څه چې تاسو اړتیا لرئ (د مثال په توګه، "د ټولو محصول نومونه او قیمتونه لیست کړئ"). دا په JSON یا CSV کې په اتوماتيک ډول پاک، د کارولو لپاره چمتو پایلې تولید کوي، دا د مارکیټرانو، څیړونکو او ټیمونو لپاره مناسب دی چې د کوډ کولو پرته د چټک پایلو ته اړتیا لري. د پروګرام پر بنسټ د کار فلو له امله د روحي scraping پیچیدو له لاسه ورکوي، په داسې حال کې چې همدارنګه د جاواسکرپټ لوی سایټونو سره د لوړ دقت په کارولو سره. Why it stands out: Pros: No-code استخراج له خوا AI پروپتونو د بریښنا د د ډيزاينیک او جاواسکرپټ وزن لرونکي سایټونه کاروي د پاک، جوړ شوی محصولاتو (CSV، JSON) Cons: د پاڼه کچه scraping لپاره ترټولو مناسب (نه د بیلګې په کارونو) Pricing: AI Parser د ټولو کاروونکو لپاره د اضافي لګښت لپاره وړاندیز شوی. د Octoparse Best for non-technical users who want visual, no-code scraping with cloud scheduling. Octoparse په اوږدو کې د کاروونکو لپاره د هغه کاروونکي لپاره چې اړتیا لري چې د عناصر انتخاب کولو لپاره د ټیټ او کلک انټرنیټ ته اړتیا لري او د کوډ لیکنه پرته له دې څخه اخلي. تاسو کولی شئ دا په توګه د ډیسکټاف اپلیکیشن یا د دې سایټ پلیټ فارم له لارې ترسره کړئ. Visual scraper: یوازې د معلوماتو ته کلیک وکړئ چې تاسو غواړئ-Octoparse په اتوماتيک ډول کشف کوي او د دې راټولوي. د سایټ روزنې: په اتوماتيک ډول د قیمتونو، لیستونو او یا د کار بورډونو څارنه کولو لپاره د تکرار کولو رامینځته کړئ. APIs: د معیاري API تاسو ته اجازه ورکوي چې جوړ شوي ډاټا په JSON، CSV، Excel، یا HTML کې صادر کړئ. د پرمختللي API د ریموټ مدیریت او اتومات سایټ کار فورمه اضافه کوي. Octoparse په صنعت کې د زده کړې curves څخه یو وړاندیز کوي. دا د مارکیټرانو، څیړونکو او کوچني ټیمونو لپاره مناسب دی چې د تخنیکي دماغ درد څخه پرته د تعقیب شوي معلوماتو ته اړتیا لري. Why it stands out: Pros: Drag-and-drop انټرنیټ، د کوډ کولو اړتیا نلري د مشهور سایټونو لپاره د Templates Rich Library د سایټ پر بنسټ پروګرام او صادراتو Cons: محدود ځانګړتیاوې په وړیا Tier Desktop app ځینې وختونه په Mac کې clunky Pricing: وړیا کچه شتون لري؛ د سپارلو پلانونه د $ 99 / میاشت څخه پیل کیږي. د نندارتون Best for fast, no-code visual scraping with Smart Mode and Flowchart Mode. ScrapeStorm د AI-powered scraping لپاره د پیلونکي لپاره ساده کوي، مګر د پرمختللي کاروونکو لپاره ژوره اضافه کوي. د سمارټ موډل: یو URL پوښښ کړئ، او ScrapeStorm به په اتوماتيک ډول د نمونې (چې د محصول لیستونو یا paginated محتویات) کشف کړي او دوی اخلي. Flowchart حالت: د پیچلي scraps لپاره، د منطق په بصری ډول جوړ کړئ - د نړيوال پټونه، لنډونه، او معياري قواعد سره د drag-and-drop انټرنیټ مشخص کړئ. د دوه موډی انټرنېټ دا د پیلونکي او هغه کسان لپاره مناسب دی چې د کوډ کولو پرته ډیر کنټرول ته اړتیا لري. Why it stands out: Pros: د چټک نصب لپاره Easy Smart Mode د پیچلي کارونو لپاره پرمختللي flowchart customization په Windows، Mac، Linux کار کوي Cons: د ډیری لوی پروژو لپاره محدود scalability ځینې راپورونه د معلوماتو ټکي په سمارټ موډیو کې په لټه کې Pricing: د وړیا سپارلو پالن؛ د سپارلو پالنونه د $ 49.99 / میاشت څخه پیل کیږي. د استوګنې Best for automating data extraction from emails and unstructured text sources. ExtractAI په مستقیم ډول د ایمیل څخه قوي جوړ شوي ډاټا استخراج وړاندې کوي، د طبیعي ژبه پروسس کولو په کارولو سره د موادو لکه د فایبرونو، د کار پست ایمیلونو، یا د مشتریانو پوښتنو په پاکو فارمونو کې تحلیل کوي. دا په خوندي ډول پرته له لارې انټرنېټ کوي - مستقیم د انټرنټ بورډ د پرائیویسی نگرانیونو مخنیوی کوي. ډیزاینونکي کولی شي دا سره لږترلږه کوډ په غوښتنلیکونو کې داخل شي، په واقعي وخت کې د اخستلو له امله. که څه هم دا د ویب پاڼه د پوښونو په کارولو سره کار نه کوي، دا د ایمیل پر بنسټ د کار فورمهونو په تمرکز کې اتومات کوي چې ډیری وختونه د دستاوي کار ته اړتیا لري. Pros: د بریښنالیک یا پیژندنې لیګونو څخه اغیزمن جوړ شوی پارسی د تکرار شوي ډاټا د وارداتو او لارښوونې غلطاتو کمولو په اسانۍ سره د CRMs، Google Sheets یا ډیزاین بورډونو کې انډول کیږي Cons: د ویب یا سایټ scraping لپاره ډیزاین نه شوی د custom email field mapping لپاره اړتیاوې د بریښنالیک په اړه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه. د وړیا پالن لري؛ د سپارلو پالنونه د $ 19.00 څخه پیل کیږي. Pricing: بریښنالیک AI Best for website monitoring, scheduled scraping, and easy export into Google Sheets or apps. Browse AI یو غیر کوډ انټرنیټ وړاندې کوي چې تاسو د ویب عناصر ته ټیک کولو او کلک کولو له لارې بوټانو روزل کړئ. تاسو کولی شئ د بدلونونو څارنه، جوړ شوي معلوماتو اخلي، او د پایپ د محصولاتو په مستقیم ډول په وسایلو کې لکه Google Sheets، Airtable، یا CRMs. Pros: چټک نصب سره intuitive بوټ روزنې د اټکل شوي ټریژرونو سره د سپارلو د څارنې په مستقیم ډول په لاندې وسایلو کې د انټرنېټ (د Sheets، Zapier) Cons: د کریډیټ پر بنسټ محدودیتونه کولی شي لګښتونه زیات کړي نه لپاره خورا پیچلي یا ضد scraping چاپیریالونه ډیزاین د وړیا پالن لري؛ د سپارلو پالنونه په 19 / میاشت کې پیل کیږي. Pricing: د بارډین Best for combining scraping with automation across Google Sheets, Slack, CRMs, and more. Bardeen یو براؤزر پر بنسټ AI اتومات آله دی. د دې ژوره انټرنټونه تاسو ته اجازه ورکوي چې په اتوماتيک ډول ډاټا (د مثال په توګه، LinkedIn لیډونه، بيه لیستونه) راټول کړئ او بیا د اپلیکیشنونو لکه Slack، HubSpot، Notion په پرتله د کار په جریانونو له لارې وکاروي. Pros: په یوه وسایلو کې د scraping او downstream workflows اتومات د براؤزر پر بنسټ او نه coding اړتیا د عمومي کارونو او د معلوماتو غلظت لپاره د لوبې کتابونه Cons: د ډاټا ډکولو لپاره جوړ نه شوی د ټیټ کچه د رنګونو / کریډیټونو محدودیتونه د وړیا آزموینې وړتیا لري؛ د پیسو پلانونه د $ 99 / میاشت څخه پیل کیږي Pricing: د صادراتو.io د صادراتو.io Best for professional-grade extraction with screenshot-backed auditing. Import.io د کارپوریشن کچه ویب scraping وړاندې کوي چې د هر extracted ریکارډ سره د انځور snapshot جوړه کوي - له point-and-click روزنې څخه د API بشپړ توسیع پورې. دا د extractor چټک نصب کولو ته اجازه ورکوي او د ډیناميک سایټ crawling ملاتړ کوي. Pros: د مطابقت لپاره screenshots له لارې audit trails د لوړ کچول وړتیا او API ملاتړ قوي شرکت ملاتړ او اعتبار Cons: د نورو وسایلو په پرتله لوړ قیمت د کوچني کاروونکي بیس کولی شي ځانګړتیاوې غلظت لرئ د Essential پالن لپاره د $ 299 / میاشت څخه پیل کیږي، اضافي ګمرک Enterprise کچه شتون لري، او د 500 پوښتنو پورې وړیا آزموینې شامل دي. Pricing: یو AI scraper څه دی؟ د AI ویب scraper یو وسیله دی چې د ماشين زده کړې او طبيعي ژبه پروسس کاروي ترڅو د ویب پاڼې څخه د معلوماتو استخراج اتومات کړي - حتی هغه چې د پیچلي ویب پاڼه جوړښتونه، د ډيزاينتي موادو یا ضد scraping ساتنې لري. په پرتله د سنګاري ویب scrapers، د AI scrapers کولی شي د ځای بدلونونو سره تطبیق کړي او د جوړ شوي معلوماتو څخه ډاټا ډاټا ډاټا کړي. د سی ایس ایس انتخابونو، مخکښ قواعدو، یا کوډ پر بنسټ د لارښوونې پر بنسټ. دوی اغیزمن دي: یو لنډیز بدلون کولی شي دوی راټول شي، او دوی په عمومي توګه د جاواسکرپټ وزن لرونکي صفحات یا CAPTCHA او نرخ-تغیر بلوکونو سره مبارزه کوي. دا د ډاټا جمع کولو پروسه ډیر کار او غلطی-تغیر کوي. Traditional web scrapers په مقابل کې، تاسو کولی شئ د ویب پاڼه جوړښت تجزیه کړئ، زده کړئ چې څنګه د انسان رفتار د پاڼه سره تعامل کوي، د مهمو ډاټا ټکونو شناسایی کړئ، او حتی کله چې د اټکلونو په توګه لوستل شوي دي، ډاټا اخليئ. دا دوی په چټکۍ سره، ډیر دقیق، او د بدلونونو په اوږدو کې د څو URLs په کارولو کې ښه کوي. AI scrapers اوس، تصور وکړئ چې د بازار څیړنې وسیله جوړ کړئ چې د برېښنايي موادو په مختلفو برېښنايي سوداګرۍ ویب پاڼهونو کې د بیلابیلو بیلابیلو بیلابیلو بیلابیلو بیلابیلو کله چې د محصول معلوماتو په دوامداره توګه لوستل شي یا چټک کولو ته اړتيا لري. د AI ویب scraper کولی شي د ټولو اړتیاوو د بیلابیلو بیلابیلو بیلابیلو بیلابیلو بیلابیلو بیلابیلو بیلابیلو کې د بیلابیلو بیلابیلو بیلابیلو لپاره د بیلابیلو بیلابیلو بیلابیلو لپاره د بیلابیلو بیلابیلو لپاره د بیلابیلو بیلابیلو لپاره د بیلابیلو بیلابیلو لپاره. د AI scrapers سره، تاسو د اسنادو موثریت، لږ ساتنې، او چټک نصب ترلاسه کړئ - که تاسو د معلوماتو څارنه، لکه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه د بیلګې په توګه. د AI Web Scrapers کارولو ګټې نو هغه مهمې ګټې دي چې د روایتی scrapers له لاسه ورکړي؟ 1. Efficiency and speed د AI ویب scraping وسیلهونه کولی شي د روایتی scrapers په پرتله د نصب وخت په عمده توګه کم کړي. د سمارټ موډی یا طبیعي ژوره لارښوونې په څیر، تاسو کولی شئ ویب سایټونه په چټکۍ سره scrape او کولی شئ د کوډ چاپولو پرته د تکرار کارونو اتومات کړئ. دا ستاسو د ډاټا اخيستنې چټکوي او تاسو د ارزښتو معلوماتو په چټکۍ سره ترلاسه کړئ. 2. Adaptability to complex websites د عصري سایټونه معمولا د جاواسکرپټ یا د ډینیمیک عناصر له لارې محتویات لوستل کیږي. د AI scrapers د دې جاواسکرپټ ډیزاین لپاره ډیزاین شوي دي چې د دې جاواسکرپټ ډیزاین ویب پاڼهونو سره کار وکړي، CAPTCHA راټول کړي، IPs راټول کړي، او د بدلون کولو لپاره بدلون وکړي - د بیلابیلو وختونو او کڅوړه scraps ته کم کړي. 3. Structured data output دا وسایلو د جوړ شوي معلوماتو په چټکه توګه اخلي، د CSV، JSON، Excel، او یا په مستقیم ډول د Google Sheets، CRMs، او یا ډاټا بیسونو ته اخلي. دا د معلوماتو د غلظت او تجزیه پیاوړی او ډاډمن کوي. 4. Accessibility for non‑coders ډیری وسایلو چې دلته ښودل شوي دي (AI Studio، Octoparse، ScrapeStorm، Browse AI) د کوډ سافټویر اختیاري نه وړاندې کوي. که څه هم د بصری انټرنېټونو یا طبیعي ژوره لارښوونې له لارې، غیر تخنیکي کاروونکي کولی شي ډاټا اخلي او پرته د کوډ کولو مهارتونو پرته اتومات کارپوریشنونه چمتو کړي. دا ګټې د AI ویب scrapers لپاره د بازار څیړنې، بيه څیړنې، رقابتی تجزیه، د لوي توليد، او نور قوي کړي. د پایلو د انټرنیټ کچه APIs څخه د انټرنیټ کوډ وړ آلهونو ته، اوس د هر مهارت کچه او د سوداګرۍ په صورت کې د حل دی. که تاسو کچه او انعطافیت ته اړتیا لرئ، Oxylabs د غوره انتخاب دی. د Decodo AI Parser د ساده، د پروپیلټ ډیزاین لپاره ښه دی. که تاسو اړتیا لرئ چې یو لوړ بصری، د نمونې ډیزاین انټرنېټ ته اړتیا لرئ، Octoparse مناسب دی. د نږدې اړتیاو لپاره (چې د اپلیکیشن انټراټ یا بریښنالیک ډیزاین) د وسایلو لکه Browse AI، Bardeen، او ExtractAI وړاندې کوي. د AI scrapers سره، حتی د ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډاټا ډ Bottom line: