د مشهور تلیفون ګرځنده ګرځنده ګرځنده ګرځنده ګرځنده ګرځنده ګرځنده ګرځنده ګرځنده ګرځنده

د سنګاپور، د اپریل په 30، 2025 / Chainwire / -- د Binance Labs ملاتړ شوي شرکت د اتومات AI اګانو لپاره د غیرقانوني پیسو کچه Aventino جوړ کوي.





د Binance Labs-Incubated (د اوس Yzi Labs) په بریالیتوب سره، Self-Custodial Crypto کیف د 3.5 میلیونه کاروونکو سره، ګرځنده د AI افسرانو لپاره د اجازه پرته پیسو کټګورۍ جوړولو په اړه خپل نظرونه چمتو کړ. د مشهور سمارټ پولټ پیژندل شوي ټیم د دې وروستیو محصول په اړه فخر دی، د انټرنیټ ، د پراختیا په تمرکز کې د انټرنېټ کچه چې د AI افسرونو لپاره سمارټ پولټونه وړاندې کوي.





د Aventino سره، Grindery د AI افسرانو لپاره مالیه اتومات رامینځته کوي. I. Aventino د اټکلونو وړاندې کوي ترڅو د اټکل جوړ کړي چې د AI افسرانو کولی شي په مستقل ډول کار وکړي - د پیسو د مالکیت، د پیسو کولو، د blockchain پروتوکولونو سره اړیکه ونیسئ، او په پلټنې کې لکه Telegram، WhatsApp، XMT او د پرانیستې ویب کې د خپل tokenized ټولنې جوړ کړي.





Aventino یو غیرقانوني سمارټ پولینټ انټرنېټ دی چې د ایتریوم اکاؤنټ استازیتوب پروتوکول ERC4337 کاروي. د پلیټ فارم پرمختلونکو ته اجازه ورکوي:





په هر LLM کې د AI ایجنټ جوړ کړئ، د هر framework کارئ، او په هر کلینټر او / یا وسایلو کې توزیع کړئ.

د دې ایجنګانو ته ورکړئ او ورکړئ، د پروتوکولونو سره اړیکه ونیسئ او خپل ټکینونه صادر کړئ (د tokenized ایجنګانو اجازه ورکړئ).

د همکارانو په منځ کې ټولنیزو جوړ کړئ، د حکومت او د ودې نوي شکلونو ته اجازه ورکړي.





" موږ باور لرو چې د AI راتلونکي د مالیاتو اتومات ته اړتيا لري - نه یوازې د اګانو انټرنټونه." Tim Delhaes، Grindery CEO او co-founder، adding:





"Aventino پراختیا کوونکو ته وړاندیز کوي چې د پلیټ فارم انګیکټ ایجنټونه جوړ کړي چې کولی شي په خپل ځان کې معامله وکړي، حکومت وکړي او پراختیا وکړي. لکه څنګه چې د ګرځنده اپلیکیشنونه د کاروونکو او انټرنیټ ترمنځ یو layer جوړ کړي، د ایجنټیک AI به د کاروونکو او د AI ماډلونو ترمنځ یو نوي layer جوړ کړي چې د دوی د ډیجیټل ژوند د بریښنا ورکوي. او دا به د کریپټیټ لخوا بریښنا ورکړي. "





د Binance Labs (د اوس YZi Labs) ملاتړ

Grindery د سفر په 2022 کال کې په Binance Labs کې د انکوپینګ پروګرام کې پیل شو، چې هغه څه چې یو ځل د "Zapier لپاره Web3" نومول شو.





د 3.5 میلیونه کاروونکو وروسته چې په خپل Telegram سمارټ کڅوړه کې ثبت شوي، Grindery د فرصت وګورئ چې د خپل مصرفي غوښتنلیک لپاره جوړ شوي انټرنېټ څخه ګټه واخلئ ترڅو په ډیری لوی بازار کې پراختیا شي: د AI افسرانو ته د اتومات اقتصادي فعالو په توګه صلاحیت ورکوي.

د Aventino اصلي صلاحیتونه

د Aventino لټون سره، پراختیا کوونکي کولی شي په بشپړه توګه اتومات، لوړ کثافاتو AI ایجنټونه جوړ کړي چې د انټرنېټ وړ، decentralized، او monetizable دي - پرته په مخکښ اکوسیسټمونو کې بند شوي دي. د پلیټ فارم اصلي ځانګړتیاوې شامل دي:





Self-custodial پولټونه د AI افسرانو لپاره - د ERC-4337 حساب خلاصې پر بنسټ جوړ شوی، چې افسرونه سره د DeFi او web3 پروتوکولونو سره انټرنېټ وړاندیز کوي.

Creator-centric stack - Tech-agnostic او پلیټ فارم-agnostic وسایلو ته په Telegram، WhatsApp، ویب، او decentralized کلینټونو لکه XMTP نشر کړي.

د ایجنټ Tokenization & Monetization - د ایجنټانو لپاره اختیاري token issuance ته د حکومت، لګښت، او د ټولنې د همکارۍ ملاتړ.

Turnkey monetization - افسرونه کولی شي د روحي فایټ روشونو لکه Apple Pay او Google Pay، او همدارنګه په کریپټ کې پیسې ترلاسه کړي.





"AI ایجنټونه باید آزاد شي چې پراختیا، اړیکه ونیسئ او ګټه واخلئ،" Delhaes اضافه کړ. "د Aventino سره، موږ د دې لید لپاره د ریل جوړ کوو - او د راتلونکي وړاندیز کوو چې هرڅه د AI ایجنټونه سره په واقعي نړۍ کې د ګټورۍ او حکومت جوړ کړي، د کریپټا لخوا د بریښنالیک وړتیا لري. "

GX دی د AI ارزښت

پدې میاشت کې، Grindery خپل جامع ګاز ټوکن، GX، چې اوس په لوی CEXs Kucoin، MEXC، او Gate.io، او همدارنګه د DEXs Uniswap او STON.fi، او DeFi aggregator LI.FI سوداګرۍ کوي.





په هرصورت، د Aventino لخوا د GX ټکین د کارولو وړتیا په عمده توګه پراختیا کوي. د cross-chain ګازو پیسو، او همدارنګه د حکومت په پرتله، GX به د agent-to-agent سوداګرۍ لپاره کارول شي، د پلیټ فارمونو په پرتله چټک پیسو ته چمتو کړي.





GX will also be required for deploying new agents — and tokenizing them — via bonding curves, providing access and incubation mechanisms for the next generation of AI builders.

د همکارۍ فرصتونه

Grindery په فعال ډول د همکارۍ په لټه کې دي:

د LLM پلیټ فارمونه چې د دوی لګښت پراخ کړي

د پیژندنې مشتریانو او پروتوکولونه

د پولادو عرضه کوونکي

No- او Low-Code پلیټونه

د AI لګښتونو سره Blockchain پروتوکولونه





د دلچسپي همکارانو کولی شي د انټرنېټ او همکارۍ فرصتونو د څیړنې لپاره لاندې اړیکو ته ورسیږي.

هغه څه چې بل

Grindery اوس هم د یو پیل کړ د فورمه د ټولنې څخه د نښلیدو لپاره د نښلیدو او غوښتنلیکونو لپاره د نښلیدو لپاره. د پروژې هم د AI، crypto، او د ډومین ځانګړي پوښونو څخه د پراختیا کوونکي شامل دي.





د راتلونکي 4-8 اونۍ به د پاملرنې مرحله ته ورسیږي لکه څنګه چې ټیم د Aventino پراختیا راټولوي لکه څنګه چې دا د انفرادي څخه د عمومي بټا ته انتقال کوي.

د اړیکو په اړه د اړیکو په اړه د اړیکو په اړه د اړیکو په اړه د اړیکو په اړه د اړیکو په اړه د اړیکو په اړه د اړیکو په اړه د اړیکو په اړه د اړیکو په اړه د اړیکو په اړه Grindery.com or follow Grindery on X د updates لپاره.

په اړه Grindery

ګرځنده د $GX لګول کیږي او د Yzi Labs (د Binance Labs مخکې) ملاتړ کوي، موږ د هر چټک یا فریم ورک په اړه د web3-native AI ایجنټونو ترمنځ خوندي، متوافقې سوداګریزونو ته اجازه ورکوي.





د کارپوهانو او انسانانو لپاره د کریپٹو-اټیټ پولټونو له لارې مالیه اتومات ورکړي، Grindery د ډیټلټول شوي، د کارپوهانو د AI راتلونکي لپاره د بنسټ جوړ کوي.

دا داستان د HackerNoon د سوداګرۍ بلاګ پروګرام لاندې د Chainwire لخوا خپور شوی. د پروګرام په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ here