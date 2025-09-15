د آیفون هوا: د ویډیو ډیزاین یا عملی قربانی؟

د نوي اعلان شوي iPhone Air تاسو ته څنګه احساس کوي؟ د کوچني بیټرۍ یا د واحد کیمرې لنکس څخه ډیره وګورئ، او د دې مهمو اپل بازار موندنې انځور وګورئ کله چې تاسو څنګه احساس کړئ: د اپل غواړم چې دا futuristic او حیرانتیا احساس کړي، او د iPhone Air ښکلي جوړ شوي پروژې وګورئ چې زه له Jony Ive د غږ او اپل ویډیوونو ورځو ته راځي - د اوږد عمر، کله چې ډیزاین او هیجان کولای شي د اپل محصول سره تړل شي. د محصول presentations لکه د iPod Nano، د اصل iPhone، او یا د لومړي Apple Watch د دې ښه مثالونه دي. دوی ټول د نوي محصول سره د Jony د غږ په اړه د اپل د ډیزاین اصولو توضیح سره یو لړ close-up شتون لري. د ډیزاین په اوږدو کې د کلونو وروسته، د نوي iPhone Air د iPhone 17 لړۍ ته تازه هوا وړاندې کوي. دا د ریډیډیډ بدلون نه ده، مګر دا په واضح ډول د "د فورمه په پرتله" فلسفه ته رجوع کوي چې د اپل محصولاتو ځانګړتیاوې لري. ایا دا معنی لري چې د آیفون ایئر یوازې نظر دی او نه نور؟ شاید موږ باید د یو لټون ته راځي چې د ایپل د ډیرو کلونو لپاره تعریف شوي، د Jony Ive په 2013 کال کې د iOS 7 وړاندې کولو کې بیان شوي (که هغه د 10 کلونو مخکې د سټیټ جابز مشهور لټون څخه paraphrased): " ” موږ تل د ډیزاین په توګه د ډیزاین په پرتله ډیر څه دي چې یوازې څنګه یو څه ښکاري. دا ټول شی دی، څنګه یو څه په حقیقت کې په ډیری مختلفو سطحيونو کې کار کوي. په پایله کې، البته، ډیزاین زموږ د تجربو په ډیری ډولونه تعریف کوي. د آیفون هوا د ښکلا ضعیف ترین پوښونو په بشپړه توګه نندارې دي: یو ټانک بیټرۍ، د کیمرې لنکس د میکرو او یا تلیفون وړتیاوو پرته، او د fingerprint-sensitive پوښل شوي تیتانیوم بدن. دا آیفون د فعالیتونو په اړه نه ده - دا هغه څه دي چې د اساسي آیفون 17 یا پرو ماډلونه لپاره دي - خو په بل کې د پریمیم او ځانګړي نظر او احساس وړاندې کوي. د iPhone Air ډیزاین دا اصلي ځانګړتیا دی. د دې لپاره، Apple باید په 2013 کال کې د Ive په اړه بیان شوي شرکت ارزښتونو ته وده ورکړي، ډاډ چې د سافټویر او هارډویر په ګډه ښه کار کوي ترڅو یو ښه کارن تجربه برابر کړي، لکه څنګه چې د مخکښ iPhones سره وه. په هرصورت، د بیټرۍ ژوند په اړه پوښتنو شتون لري. ایپل ادعا کوي چې د iOS 26 Adaptive Power ځانګړتیاوې - چې د AI کاروي چې هغه ترتیبات او پروسهونه حل کړي چې د بیټرۍ ژوند تنظیموي او اوږدوي -، د نوي ایپل سیلیکون N1 شبکې چپس او C1X ماډم اغیزمنې سره مرسته کوي، به د بیټرۍ ژوند وړاندې کولو لپاره کافی وي. که حق وي، دا د انجنيرۍ د ذهني بڼه ده. په iPhone Air کې د بیټرۍ عمر ورته چې د iPhone 16 Pro لري پدې توګه، اپل باید د نوي iPhone Air په دې رقابتي آرین کې موقعیت ورکوي. دا اړتیا لري چې خلکو ته د خپل تلیفونونو ته وده ورکړي، او اپل په باور کې چې هیڅ معاملو نلري. د 2017 کال کې د آیفون X وړاندیز سره، اپل یو پیچلي پړاو پیل کړ چې د چټک ډیزاین او مسلکي هارډویر په یوه محصول کې یوځای شو: د پرو لړۍ. په وخت کې، او لکه څنګه چې صنعت د ښه کیمرې، لوی بیټرۍ، او ښه پردې سره رقابت کوي، اپل خپل ځان سره یو محصول سره یوځای کړ چې د هغه کسان لپاره چې د شکل او دنده په دوامداره توګه هڅه کوي. “ ډیزاینر او یوټیوبر Ilia Werner. اپل د ډیزاین په اړه تر ټولو تفاهم شرکتونو څخه دی. او دا [iPhone Air] ډیزاین هر څه شامل دي: د نظر، ځانګړتیاوې، پوزیشن، د دې لپاره استعمال شوي کلمه. دا ټول د خلکو لپاره د خریداری لپاره د مخکښو څخه ډډه کولو لپاره کافی معیار دی. [...] او دا په بشپړه توګه د دوو خرڅلاو ماډلونو څخه رامینځته کوي چې د آیفون پرو په برخه کې رقابتی شوي دي. دوی اوس د رقابت نه کوي. د اپل ته اړتیا لري چې د محصول لګښت د خپل محصول لګښت رامینځته کړي که دا غواړم چې د ټولو بشپړ فعالیتونه - د پرو موډلونه - وړاندې کولو لپاره فضا جوړ کړي، او په ګډه، د پیاوړي پیاوړي فایبر فایبر فایبر رامینځته کړي چې د آیفون د سمارټ فون صنعت بدلولو لپاره کارول. د آیفون هوا د اپل د دوبې اختراع لپاره د دې نوی پړاو پیل دی. د آیفون مینی او پلس موډلونه په پایله کې د خرڅلاو ضعيف له امله بند شوي دي. د آیفون هوا به د اپل د پراختیا پلانونو په برخه کې د دوی ځایونو کې وده ورکړي، او په ورته وخت کې، دا د شرکت په یوه برخه کې چې په اوږدو کې فراموش شوي شتون ته وده ورکړي: د محصول په توګه هیجان انگیز ډیزاین. په ځینې ورځو کې، موږ به وګورئ که آیا د اپل هڅو پیل کوي. ایا تاسو د دې مقاله څخه راغلاست؟ د بریښنالیک له لارې نوي پستونه ترلاسه کړئ. سپارلو