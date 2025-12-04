تورینګ ټسټ تکنالوژۍ Evals: د انټرنیټ د تر ټولو بشپړ د تورینګ ازموینې لیږدول

د پوښتنې "کیا ماشينونه فکر کوي؟" له هغه وخت څخه چې د انلین تورینګ په 1950 کې خپل مشهور ټیسټ لومړی وړاندې کړ. اوس، 75 کاله وروسته، لکه څنګه چې د مصنوعي انټرنټ په هر وخت کې زموږ د ژوندونو کې زیات وده ورکړي او شامل دي، دا پوښتنه هیڅکله دا ته اړتیا نلري - یا د ځواب لپاره ډیر سخت نه وي. HackerNoon پیل شوی د انټرنیټ د ترټولو حیرانتیا توريګ ازموینې او د AI تبادلې فریم ورکونو 1601 کیدای شي. په هغه وخت کې چې د AI سیسټمونه کولی شي کوډ جوړ کړي، هنر جوړ کړي، ناروغۍ تشخیص کړي، او په بحثونو کې ګډون وکړي چې په حیرانتیا سره بشري احساس کوي، موږ اړتیا لرئ چې د دې سیسټمونو سره څه کولی شي او نه کولی شي. TuringTest.Tech په اړه TuringTest.Tech په اړه د دې جوړولو لپاره څه؟ د AI صنعت د بریښنا په سرعت کې حرکت کوي. هر اونۍ نوی ماډلونه، نوي معیارونه، او د مصنوعي عمومي انټرنټ په اړه نوي ادعاونه راځي. مګر د دې ټول غږونو په منځ کې، یو مهم پوښتنه ډیری وختونه ناڅاپي کیږي: څنګه موږ په حقیقت کې پوه شي که دا سیسټمونه کار کوي؟ د سنګاري مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطیسي مقناطی دا دا دی چې تورینګ ازموینې وارد کیږي. په مختلفو حالتونو کې، تورینګ ازموینې د متحرک، انټرنېټ وړ ارزیابیونه دي چې د ماشین هوښيار محدودیتونو څیړنه کوي. دوی نه یوازې پوښتنه کوي "کیا د AI دې کار بشپړ کړي؟" مګر "کیا دا به په یوه ډول ترسره شي چې د انسان څخه غیر متحرک یا برابر شي؟" ستونزه دا ده چې دا ازموینې په څیړنې کاغذونو، GitHub ذخیره، شرکتونه بلاګونه، او د زده کړې کنفرانسونو کې پراختیا شوي دي. ځینې سخت او ښه طرح شوي دي. نورو د اعلاناتو سټینټونه دي. ډیری غیر ممکن دي که تاسو اوس هم پوه شئ چې دوی شتون لري. ، د دې ستونزو د حل له لارې د انټرنیټ په پراخه کچه د انټرنټ څخه د انټرنټ ازموینې ازموینې د مرکزي، چمتو کولو کیدای شي. دا د HackerNoon لخوا جوړ شوی او اداره شوی. دا ازموینې د HackerNoon د ټیکنالوژۍ د شفافیت، لاس رسی، او درک وړ کولو لپاره د اوسني تعهدونو برخه ده. TuringTest.Tech په اړه TuringTest.Tech په اړه د Turing ټیسټ د اغیزمنۍ لپاره څه دی؟ نه ټول ازموینې برابر جوړ شوي دي. لکه څنګه چې موږ د دې لیږد کوډ، موږ د تبادلې چې د ډیرو معیارونو پوره راشي: شفافیت: د ازموینه روش باید واضح او reproducable وي. د تور بکس ارزیابیونه چې په خپلواکه توګه د تصدیق نه کولی شي هرڅه مرسته وکړي. سخت: د ټسټ باید په واقعیت کې د AI سيستمونو سره معنی لري، نه یوازې د تخنیکي معلوماتو په مقابل کې د نمونې سره یوځای کولو وړتیا اندازه کوي. Relevance: د ازموینې وړتیاوې باید د واقعي نړۍ غوښتنلیکونو لپاره مهم وي. دا AI کولی شي د قانوني تجزیه ورکړي؟ آیا دا کولی شي د پیچلي کوډ ډبګ ورکړي؟ آیا دا کولی شي د 10 کاله عمر لپاره د علمي مفاهیم توضیح کړي؟ عادلانه: د ټسټ باید د مختلفو ډولونو انټرنټونه ونیسئ او د فرهنگیو یا زبانونو مخنیوی څخه مخنیوی شي چې ځینې سیسټمونه د نورو په پرتله ګټوروي. د پرمختګ: غوره ازموینه به د AI وړتیاوو سره تطبیق شي. هغه څه چې د GPT-2 ته چمتو کیږي ممکن د GPT-4 لپاره غیرقانوني وي، نو د تبادلې د تبادلې اړتیا ته اړتیا لري. په 2025 کې د AI evaluating حالت موږ د AI سیسټمونو څخه د هر وخت څخه ډیر قوي دي، مګر زموږ وړتیا له دې چې د دوی په معنوي توګه ارزښت ورکړئ نه لري. په مختلفو څېړونکو کې د دې کلمو په معنی کې کارول کیږي. د یو ټیم "AGI" د نورو ټیمونو "خړ AI سره ښه PR" دی. د معياري، سخت ارزیابیې فریم ورکونه له امله، موږ په عمده توګه د صلاحیتونو په پرتله د تعریفونو په اړه بحث کوو. په داسې حال کې، د پټلۍ په اوږدو کې زیات کیږي. د AI سیسټمونه په روغتیا، زده کړې، قانون، او ملي امنیت کې نصب شوي دي. موږ باید نه یوازې پوه شي چې دا سیسټمونه ځینې وخت کار کوي، مګر څنګه دوی ناکام کیږي، دوی د کور پوښونو کې دي، او د فشار لاندې د دوی محدودیتونه څنګه وي. کله چې څېړونکو کولی شي د مختلفو ازمايښتونو او د مختلفو سیستمونو په پرتله پایلې جوړ کړي - کله چې دوی کولی شي په مختلفو ازمايښتونو او مختلفو سیسټمونو کې د پایلو په پرتله کړي - موږ د هغه څه چې AI کولی شي او نه کولی شي پوه شي. د څیړنې لابراتوار څخه د واقعي نړۍ ته نه یوازې د AI څیړونکو لپاره. دا د: TuringTest.Tech په اړه د پراختیا لپاره چې اړتیا لرئ چې څومره چې یو ځانګړي AI سیسټم د دوی د کارولو په صورت کې مناسب وي. تاسو باید د Claude یا GPT-4 په خپل غوښتنلیک کې یوځای کړئ؟ د پرانیستې سرچينې بدیلونو په اړه څه؟ د مختلفو ازموینې مختلف قوتونه او ضعیفې ښودل کیږي. د سوداګرۍ لیږدونکي هڅه کوي چې د AI hype څخه د AI واقعیت څخه راټول کړي. کله چې یو پلورونکي د خپل سیسټم د "انساني کچه فعالیت" ته ورسیږي، دا په حقیقت کې څه معنی لري؟ هغه ازموینې چې دوی کار واخلئ؟ دا پایلې د نورو سیسټمونو سره څنګه مقایسه کوي؟ صحافیانو او تجارتي چې د AI صنعت پوښښ کوي. په ځای کې چې یوازې د شرکت د مطبوعاتي اعلاناتو پر بنسټ، دوی کولی شي د واقعي ارزیابیاتو معلوماتو په څیر څنګه د مختلفو سیسټمونو په معياري ټسټونو کې کار وکړي. زده کوونکي د AI په اړه زده کوي. زده کوونکي باید نه یوازې پوه شي چې د AI سیسټمونه څنګه کار کوي، بلکه څنګه موږ د دوی وړتیاوو او محدودیتونو اندازه کوو. د ټیسټونو کیدای شي د کلاسې بحث لپاره ځانګړي مثالونه وړاندې کړي. د پالیسۍ جوړونکو د AI مقرراتو سره ستونزه کوي. تاسو کولی شئ د هغه څه تنظیم کړئ چې تاسو کولی شئ د اندازه کولو لپاره. د ښه ارزیابیلو چارجرونه د ښه پالیسۍ ته اړتیا لري. د لارښوونې موږ څېړونکو، پراختیاونکو او سازمانونو ته دعوي ترڅو د evaluation frameworks او Turing ازموینې ته د مخکښ ته وړاندې کړي. دا په ډیرو ډولونو کې، یو تجربې ده. موږ شرط ورکړي چې د AI تبادلې تبادلې لپاره یو مرکزي ذخیره جوړولو ارزښت لري. موږ شرط ورکړي چې شفافیت او معياري به د AI سيستمونو لپاره ښه کړي او د دې سيستمونو لپاره څه کولی شي په اړه نور معلوم شوي عمومي خبرې وکړي. موږ هم شرط ورکړي چې د تکنالوژۍ ټولنې - د هکرینون د 45،000 + مسلکي کتابونو او 4،000 + میاشتنی قارچونو - به موږ ته د ارزښتو څه جوړولو کې مرسته وکړي. ځکه چې په پایله کې، د AI پوهې یوازې د تخنیکي چمتو نه ده. دا یو ټولنیز دی. اصلي تورینګ ازموینه ساده بود: آیا یو ماشین کولی شي یو انسان ته باور وکړي چې دا انسان دی؟ مګر دا هیڅکله د حق سوال نه وه. د حقیقتي پوښتنې تل ډیر نښلیدلی وه: دا د ماشین فکر کولو لپاره څه معنی لري؟ چیرې موږ کولی شو د حقیقي هوښيار او پیچلي نمونې سره یوځای تر منځ د فرق په اړه پوه شي؟ او لکه څنګه چې دا سیسټمونه د انسانو اړتیاوو ته خدمت کوي، موږ چیرې چیرې ډاډه کوو چې دا د بشري رفتار په پرتله یوازې پیژندل کیږي؟ موږ ټول ځوابونه نه لري. مګر د TuringTest.tech سره، موږ یو فضا جوړ کوو چې په دې کې د صنعت په همکارۍ کې مرسته وکړي. شامل کړئ د لیدلو که تاسو د AI ارزیابی ramwork پراختیا، د ترینګ ازموینه ترسره، او یا د حیرانتیا ازموینې چې باید شامل شي، موږ غواړم چې له تاسو څخه پوه شي. TuringTest.Tech په اړه TuringTest.Tech په اړه د AI راتلونکي نه یوازې د سمارټ سیسټمونو جوړولو پورې اړه لري، بلکه د سیسټمونو پوهیدنه چې موږ اوس هم جوړ شوي دي. د دې درک په ګډه جوړ شو.