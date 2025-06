Zespół za popularnym grinderem portfela Telegram ujawnia Infra portfela dla agentów AI

Singapur, 30 kwietnia 2025 / Chainwire / -- Firma wspierana przez Binance Labs buduje Aventino, warstwę płatności bez zezwoleń dla autonomicznych agentów AI.





Po sukcesie jego inkubacji Binance Labs (obecnie Yzi Labs), Samodzielny portfel kryptograficzny 3,5 mln użytkowników, Grindery zwrócił uwagę na budowę warstwy płatności bez zezwolenia dla agentów AI. Zespół za popularnym inteligentnym portfelem jest dumny z ujawnienia swojego najnowszego produktu, Aventino , warstwa infrastruktury skoncentrowana na deweloperze, która zapewnia inteligentne portfele dla agentów AI.





I. Aventino zapewnia narzędzia do budowania ekosystemu, w którym agenci AI mogą działać niezależnie - posiadać portfele, dokonywać płatności, interakcji z protokołami blockchain i tworzyć własne społeczności tokenizowane na platformach takich jak Telegram, WhatsApp, XMT i otwarta sieć.





Aventino to bezprawna inteligentna infrastruktura portfela, która korzysta z protokołu abstrakcji konta Ethereum ERC4337.





Zbuduj agenta AI na dowolnym LLM, użyj dowolnej ramki i rozprowadź go na dowolnym kliencie i / lub urządzeniu.

Umożliwienie tym agentom płacenia i otrzymywania płatności, interakcji z protokołami i wydawania własnych tokenów (umożliwiając agentom tokenizowanym).

Buduj społeczności wokół swoich agentów, umożliwiając nowe formy zarządzania i wzrostu.





"Wierzymy, że przyszłość sztucznej inteligencji wymaga autonomii finansowej - nie tylko inteligencji agentów" - powiedział Tim Delhaes, dyrektor generalny i współzałożyciel Grindery, dodając:

„Aventino umożliwia deweloperom budowanie agencji platformowych, które mogą dokonywać transakcji, rządzić i ewoluować na własną rękę.Tak jak aplikacje mobilne stworzyły warstwę między użytkownikami a Internetem, agencja AI stworzy nową warstwę między użytkownikami a modelami AI, które napędzają ich życie cyfrowe.

Backed by Binance Labs (now YZi Labs)

Podróż Grindery'ego rozpoczęła się w 2022 roku w programie inkubacji Binance Labs, budując to, co kiedyś nazywano "Zapier dla Web3."





Po tym, jak 3,5 miliona użytkowników zarejestrowało się w smart-portfelu Telegram, Grindery zobaczyło okazję, aby wykorzystać infrastrukturę, którą zbudowała dla swojej aplikacji konsumenckiej, aby rozszerzyć się na znacznie większy rynek: umożliwiając agentom sztucznej inteligencji jako autonomicznym podmiotom gospodarczym.

Podstawowe możliwości Aventino

Wraz z uruchomieniem Aventino, deweloperzy będą mogli budować w pełni autonomiczne, wysoce dostosowane agenty AI, które są interoperacyjne, zdecentralizowane i monetizowalne – bez zamykania się w zamkniętych ekosystemach.





Portfele samoobsługowe dla agentów sztucznej inteligencji – zbudowane na abstrakcji konta ERC-4337 umożliwiające agentom natywne interakcje z protokołami DeFi i web3.

Kreator-centric stack – Tech-agnostic i platform-agnostic narzędzia do publikowania w Telegram, WhatsApp, sieci i zdecentralizowanych klientów, takich jak XMTP.

Tokenizacja i monetyzacja agentów – opcjonalna emisja tokenów dla agentów w celu wspierania zarządzania, płynności i współwłasności społeczności.

Monetyzacja klucza kluczowego – agenci mogą akceptować płatności za pomocą tradycyjnych metod fiatowych, takich jak Apple Pay i Google Pay, a także w kryptowalutach.





„Agenci sztucznej inteligencji powinni być wolni do ewolucji, interakcji i zarabiania” – dodał Delhaes. „Z Aventino budujemy ścieżki do tej wizji – i umożliwiamy przyszłość, w której każdy może zbudować agenta sztucznej inteligencji z użytecznością i rządzeniem w świecie rzeczywistym, zasilany krypto.”

GX to waluta AI

W zeszłym miesiącu Grindery uruchomiło swój uniwersalny token gazu, GX, który obecnie handluje na głównych CEX Kucoin, MEXC i Gate.io, a także DEX Uniswap i STON.fi oraz agregator DeFi LI.FI.





Poza płatnościami gazowymi, a także zarządzaniem, GX będzie wykorzystywany do transakcji agent-to-agent, ułatwiając bezproblemowe płatności między platformami.





GX będzie również wymagane do wdrażania nowych agentów - i tokenizacji ich - za pośrednictwem krzywych wiązań, zapewniając mechanizmy dostępu i inkubacji dla następnej generacji twórców sztucznej inteligencji.

Możliwości partnerstwa

Grindery aktywnie poszukuje partnerstw z:

Platformy LLM, które chcą poszerzyć swój zasięg

Klienci i protokoły komunikacyjne

dostawcy portfeli

Platformy bez kodów i niskokodowe

Protokoły Blockchain z ambicjami AI





Zainteresowani współpracownicy mogą dotrzeć do poniższych kontaktów, aby poznać możliwości integracji i współbudowania.

Co jest następne

Grindery już uruchomił Idea forum to crowd-source ideas and requests for customized AI agents from the community. The project is also onboarding developers from AI, crypto, and domain-specific fields.





Następne 4–8 tygodni będą kluczową fazą, ponieważ zespół przyspiesza rozwój Aventino, gdy przejdzie od prywatnej do publicznej bety.

Aby dołączyć do rozmowy, przyczynić się do pomysłów lub budować na Aventino, użytkownicy mogą odwiedzić Grindery.com lub śledź Grindery na X do aktualizacji .

O Grindery

Grindery Napędzany przez $GX i wspierany przez Yzi Labs (dawniej Binance Labs), umożliwiamy bezpieczne, interoperacyjne transakcje między web3-native agentami AI w dowolnym łańcuchu lub ramie.





Dając agentom i ludziom autonomię finansową za pośrednictwem portfeli krypto-native, Grindery kładzie fundamenty dla zdecentralizowanej, agentycznej przyszłości AI.

kontaktów :

[email protected]

[email protected]

kontaktów

Założyciel

Tymo Delhaes

Grindery

zespół@grindery.com

Ta historia została rozpowszechniona jako wydanie przez Chainwire w ramach programu blogowania biznesowego HackerNoon.

