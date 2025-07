Threshold Network tBTC jest teraz na żywo na Sui: Ushering w nowej erze dla Bitcoin DeFi

Texas, United States, July 9th, 2025, Chainwire

Rozwiązywanie paradoksu użyteczności Bitcoin: tBTC na Sui eliminuje wybór między bezpieczeństwem a użytecznością.

Web3 Korzyści z Web2 Łatwość: Doświadczenie Bitcoin DeFi z 400ms końcowość i niemal zerowe opłaty na wysokiej wydajności sieci Sui.

Bezprecedensowa efektywność kapitału: Bitcoin płynność przepływa swobodnie przez ekosystem protokołów, utrzymując głęboką płynność bez fragmentacji.

Kompletny Bitcoin DeFi Suite: natychmiastowy dostęp do handlu, pożyczek i strategii DeFi za pośrednictwem tBTC, wspierany przez 1:1 Real Bitcoin.

tBTC spotyka Sui: Wyzwolenie Bitcoina z cyfrowych klatek

Próg i Sui Ogłoszono główną integrację, aby doprowadzić tBTC, wiodącego zdecentralizowanego aktywa Bitcoin, do blockchain Sui, zaprojektowanego do masowej adopcji.Ta współpraca odblokowuje dostęp do ponad 500 milionów dolarów w płynności Bitcoin dla wysoce wydajnego ekosystemu DeFi Sui, znanego z niemal zerowych opłat, podsekundowej końcowości i wyjątkowej efektywności kapitałowej.

Threshold Network tBTC to zdecentralizowana, zminimalizowana, wiarygodna wersja Bitcoina, która zachowuje podstawowe zasady Bitcoina, jednocześnie umożliwiając płynność w całym ekosystemie DeFi.Teraz na żywo na Sui, tBTC umożliwia użytkownikom handel, pożyczanie i angażowanie się w zaawansowane strategie DeFi w bezpiecznym, skalowalnym środowisku, z terminowością transakcji tak szybko jak 400 milisekund.

Sui będzie pierwszym łańcuchem non-EVM, który będzie wspierał direct minting Na Sui, tBTC może uczestniczyć w strategiach DeFi w wysokiej prędkości, skalowalnym środowisku - od handlu i pożyczek do bardziej wyspecjalizowanych przypadków użytkowania, takich jak służenie jako zabezpieczenie na protokole, takie jak Bucket, przy zachowaniu jego podstawowych właściwości.

"Bitcoin został zaprojektowany, aby być używany, a nie zablokowany" - mówi Callan "Sap" Sarre, współzałożyciel i CPO w Threshold Labs. "Z tBTC na Sui, łączymy bezpieczeństwo kryptografii progu z siecią o wysokiej przepustowości, aby stworzyć nowy standard dla narzędzia Bitcoin.

Integracja rozszerzy rosnący ekosystem Bitcoin Sui na cztery protokoły Sui-native:

Bluefin: Handluj tBTC na wybranych parach i odblokuj dodatkowe nagrody APR.

Bucket: oszczędzaj, wydawaj i odkrywaj Bitcoin-powered DeFi z łatwością.

AlphaLend: Dostęp do zaawansowanych par pożyczkowych i nagród APR% poprzez dostarczanie tBTC.

AlphaFi: Umożliwienie strategii BTC DeFi o wysokim stopniu dźwigni za pomocą automatycznych osłon.

Dodatkowo, użytkownicy mogą również kopać tBTC bezpośrednio na Sui za pośrednictwem Threshold dApp, zapewniając bezpieczny i łatwy punkt dostępu do BTCFi.

Sub-Second Finality: Transakcje zakończone w 400 milisekund.

Eliminuj fragmentację: Przenieś Bitcoin bezproblemowo między protokołami z niemal zerowymi opłatami.

Prawdziwa suwerenność: brak uzależnienia od scentralizowanych opiekunów.

Web3 Power, Web2 UX: Szybki, tani i przyjazny dla użytkownika.

Wreszcie, Wormhole będzie służyć jako kluczowy dostawca interoperacyjności dla ekspansji tBTC do sieci Sui. Dedykowany most umożliwiający użytkownikom przenoszenie tBTC z innych sieci do Sui wkrótce będzie dostępny na stronie internetowej Portalu. Ta integracja usprawni działalność w łańcuchu, ułatwiając użytkownikom dostęp do Bitcoin DeFi w różnych ekosystemach, w tym Sui, Ethereum i innych.

„Jesteśmy podekscytowani wspieraniem wzrostu Bitcoina na Sui za pośrednictwem infrastruktury cross-chain Wormhole” – powiedział Robinson Burkey, współzałożyciel Wormhole. „Ta integracja zwiększa interoperacyjność Bitcoina i otwiera nowe możliwości DeFi przy zachowaniu bezpieczeństwa i decentralizacji, których oczekują użytkownicy.”

Bitcoin DeFi rozwija się na Sui, a znaczna część TVL Sui obecnie składa się z aktywów wspieranych przez BTC. Od lutego 2025 roku znaczna ilość objętości Bitcoin przepłynęła do protokołów Sui.

Odblokowywanie bezproblemowej płynności Bitcoin na Sui za pośrednictwem bezpośredniego kopania tBTC.

Wspieranie wykorzystywanych strategii DeFi bez naruszania decentralizacji.

Zapewnienie bezproblemowych interakcji DeFi wspieranych przez infrastrukturę klasy przemysłowej.

Jako najcenniejszy na świecie aktyw cyfrowy zyskuje momentum i użyteczność, Bitcoin rozszerza się poza służenie jako magazyn wartości do zasilania zdecentralizowanych aplikacji finansowych (DeFi).

Trzymiesięczna strategiczna kampania

Aby wesprzeć uruchomienie tBTC Threshold na Sui, Threshold i Sui rozpoczynają trzymiesięczną kampanię ułatwiającą długoterminową adopcję.Inicjatywa obejmuje wsparcie dla deweloperów na poziomie protokołu i aktywacje w całym ekosystemie, aby zapewnić, że Bitcoin Standard rozkwitnie w nowoczesnych aplikacjach DeFi.

„Oczekuje się, że BTC przyniesie ogromną ilość płynności Bitcoin do Sui, tworząc most, który naprawdę ma znaczenie dla instytucji i codziennych ludzi, którzy kochają Bitcoin” – powiedział Adeniyi Abiodun, współzałożyciel i dyrektor ds. produktów w Mysten Labs, oryginalnych współpracowników Sui. „Ta integracja otwiera kolejne drzwi do dostępnego, suwerennego udziału BTCfi.

Zaangażowanie się

Z tBTC na Sui, nie będzie musiał. Użytkownicy mogą wziąć udział w tej kampanii przez:

Bezpośrednie kopanie tBTC na Sui za pośrednictwem Threshold dApp:

https://dashboard.threshold.network/tBTC/mint

Jak Mint tBTC do Sui Tutorial:

https://www.youtube.com/watch?v=RZRNV0SJ7kA

Udział w Galxe Quest i innych zadaniach:

https://app.galxe.com/quest/Threshold / https://app.galxe.com/quest/bluefin

/ Doświadczenie płynnego handlu na Bluefin DEX: https://trade.bluefin.io/deposit/0x86a297256529521b4a5f2b619d4ee94286a52bcdf6bbb2a68f98d0f67221b098

Dostęp do opcji pożyczek tBTC za pośrednictwem AlphaLend:

https://trade.bluefin.io/lend

Przekształć BTC w codzienne narzędzie z Bucket

Automatyzacja złożonych strategii Bitcoin z AlphaFi

Dowiedz się więcej o Sui and the Threshold Network sui.io i https://threshold.network , lub śledź je na X na Fundacja Sui i Źródło: TheTNetwork .

O sieci progowej

Threshold Network jest zdecentralizowanym protokołem stojącym za tBTC, całkowicie niezabezpieczonym, 1:1 aktywem wspieranym przez Bitcoin zabezpieczonym przez model podpisujący 51 z 100 progów. tBTC umożliwia native BTC przemieszczanie się po łańcuchach takich jak Ethereum, Base, BOB i Arbitrum bez wymagania opiekunów lub zagrażania bezpieczeństwu. Z ponad 500 milionami dolarów w TVL i ponad 3,6 milionami dolarów w objętości mostu, Threshold oferuje najbardziej przetestowaną, zminimalizowaną zaufaniem infrastrukturę Bitcoin w DeFi. https://threshold.network.

O Sui

Sui jest pierwszą w swoim rodzaju platformą Blockchain Layer 1 i inteligentną platformą kontraktową zaprojektowaną od podstaw, aby umożliwić posiadanie aktywów cyfrowych szybko, prywatnie, bezpiecznie i dostępnie dla wszystkich.

Dzięki poziomemu skalowalnemu przetwarzaniu i przechowywaniu, Sui obsługuje szeroką gamę aplikacji z niezrównaną prędkością przy niskich kosztach. Sui to krok po kroku rozwój w blockchain, zapewniając platformę, na której twórcy i deweloperzy mogą zbudować niesamowite, przyjazne dla użytkownika doświadczenia. https://sui.io .

Oświadczenie: Niniejszy komunikat prasowy zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, które zawierają ryzyko i niepewność.Rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych omówionych.

Ta historia została opublikowana jako komunikat prasowy przez Chainwire w ramach programu blogowania biznesowego HackerNoon.

