Solstice Finance oficjalnie uruchamia USX, Solana-Native Stablecoin z depozytem TVL w wysokości 160 mln dolarów

Zug, Szwajcaria, 30 września 2025/Chainwire/--Solstice Finance, menedżer aktywów on-chain wspierany przez firmę inwestycyjną na rzecz aktywów cyfrowych o wartości 1 mld USD , dzisiaj oficjalnie uruchomił swój program USX i YieldVault dla publiczności. Bóg X Kapitał Bóg X Kapitał Protokół native Solana dostarcza stablecoin native Solana, który daje wszystkim użytkownikom nieuprawniony dostęp do zysków instytucjonalnych za pośrednictwem Solstice's YieldVault. USX i YieldVault przynoszą nową kategorię stablecoinów – zaprojektowaną specjalnie dla kompostowalności, przejrzystości i native yield za pośrednictwem protokołu Solstice – do Solany z ponad 160 milionami dolarów w kapitałie zamkniętym (TVL) w momencie uruchomienia, wspieranych przez Galaxy Digital, MEV Capital, Bitcoin Suisse, Auros i Deus X Capital. \n \n "Legacy stablecoins utrzymują większościowy udział w rynku, ale żaden z wiodących stablecoins nie urodził się natively na Solanie i obecnie nie ma dominujących stablecoins native yield w ekosystemie. Widzimy, że stable są często łączone z innymi łańcuchami dla najlepszych w klasie zysków - to jest stabilne TVL pozostawiając nasz ekosystem, aby spróbować i zarabiać gdzie indziej. zbudowaliśmy USX rozwiązując tę lukę rynkową w pierwszym dniu, stablecoin, który utrzymuje wszystkie korzyści transakcyjne bez tarcia, zapewniając jednocześnie dostęp do zysków instytucjonalnych, które są native do protokołu" - powiedział Nad Benareski, dyrektor generalny i współzałożyciel Solstice. "Legacy stablecoins utrzymują większościowy udział w rynku, ale żaden z wiodących stablecoins nie urodził się natively na Solanie i obecnie nie ma dominujących stablecoins native yield w ekosystemie. Widzimy, że stable są często łączone z innymi łańcuchami dla najlepszych w klasie zysków - to jest stabilne TVL pozostawiając nasz ekosystem, aby spróbować i zarabiać gdzie indziej. zbudowaliśmy USX rozwiązując tę lukę rynkową w pierwszym dniu, stablecoin, który utrzymuje wszystkie korzyści transakcyjne bez tarcia, zapewniając jednocześnie dostęp do zysków instytucjonalnych, które są native do protokołu" - powiedział Nad Benareski, dyrektor generalny i współzałożyciel Solstice. \n \n "Solstice napędza realne, zrównoważone przychody w ekosystemie Solana, a uruchomienie USX i YieldVault otwiera nowe możliwości dla budowniczych, użytkowników i inwestorów" - powiedziała Lily Liu, prezes Fundacji Solana. "Solstice napędza realne, zrównoważone przychody w ekosystemie Solana, a uruchomienie USX i YieldVault otwiera nowe możliwości dla budowniczych, użytkowników i inwestorów" - powiedziała Lily Liu, prezes Fundacji Solana. Przyjrzyjmy się bliżej ekosystemowi Solstice: \n \n \n \n \n USX: syntetyczny stablecoin zaprojektowany dla prędkości kapitału i przejrzystości, wspierany 1:1 przez stabilne zabezpieczenia z dowodem rezerw w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Chainlink. YieldVault: Jako flagowy silnik wydajności Solstice, YieldVault oferuje zyski na poziomie instytucjonalnym generowane przez sprawdzone neutralne strategie handlowe delta. SLX: Przyszły native utility token Solstice jest napędzany przez model dystrybucji oparty na społeczności, bez wsparcia VC, aby dostosować długoterminowy sukces protokołu do zachęt społeczności. Zespół: Główni współpracownicy Solstice składają się z ponad 30 krypto i TradFi weteranów w 10 krajach, z głębokim doświadczeniem z Solana Labs, Coinbase, Galaxy Digital, Standard Chartered, Deloitte, UBS, NAB, BlackRock, UXD, ConsenSys i innych. Posiadacze USX mogą teraz uzyskać dostęp do Solstice's YieldVault, zamykając swój USX w protokole, otrzymując eUSX, który reprezentuje ich udział w podstawowej wartości aktywów netto licencjonowanego funduszu generującego zyski. \n \n „Solstice Labs współpracuje obecnie z ponad 30 partnerami w ekosystemie w celu integracji, koncentrując się wyłącznie na ekosystemie Solana. Jesteśmy podekscytowani, że USX jest wreszcie na żywo i na rynku, przynosząc najlepsze zyski w swojej klasie każdemu. „Solstice Labs współpracuje obecnie z ponad 30 partnerami w ekosystemie w celu integracji, koncentrując się wyłącznie na ekosystemie Solana. Jesteśmy podekscytowani, że USX jest wreszcie na żywo i na rynku, przynosząc najlepsze zyski w swojej klasie każdemu. USX jest teraz na żywo na Solanie i dostępny dla wszystkich użytkowników. Aby dowiedzieć się więcej lub uzyskać dostęp do USX dzisiaj, użytkownicy mogą odwiedzić lub śledź Jest to X. https://solstice.finance @Solszczyzna https://solstice.finance @Solszczyzna Informacje o Solstice Finance jest zdecentralizowanym protokołem finansowym opracowanym przez Solstice Labs AG, firmę Deus X Enterprise, we współpracy z Fundacją Solstice. Wspólnie reimaginują zarządzanie aktywami dla ery on-chain. Protokół Solstice wykorzystuje licencjonowanego zatwierdzonego menedżera i fundusz, aby zaoferować instytucjonalny dostęp do inwestorów DeFi i TradFi. Kluczowe produkty obejmują USX, stablecoin rodzimy w Solanie wraz z Solstice's YieldVault, demokratyzowanym protokołem przynoszenia zysków, który pozwala uczestnikom na dostęp do zysków delta neutralnych na poziomie instytucjonalnym. Słoneczne finanse Słoneczne finanse Wzmacniając wiarygodności kryptowalut Grupy, Solstice Labs AG obsługuje również Solstice Staking AG, jednego z najbardziej zaufanych dostawców infrastruktury w branży, zabezpieczając ponad 1 miliard dolarów aktywów w ponad 9 000 węzłach walidatorów. Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej na i podążać Podobnie jak . https://solstice.finance @solsticefi Słoneczna https://solstice.finance @Solszczyzna Słoneczna kontaktów Dyrektor PR Lesli Termuhlen Leszka@serotonin.co \n \n Ta historia została opublikowana jako komunikat prasowy przez Chainwire w ramach programu blogowania biznesowego HackerNoon. Ta historia została opublikowana jako komunikat prasowy przez Chainwire w ramach programu blogowania biznesowego HackerNoon. Programu Programu