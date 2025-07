Oasis Protocol Foundation wprowadza ROFL Mainnet: Verifiable OffChain Compute Framework dla aplikacji AI

** Wyspy Kajmany, Grand Cayman, 2 lipca 2025/Chainwire/-- ** Oasis Protocol Foundation uruchamia ROFL Mainnet: Verifiable OffChain Compute Framework Powering AI Applications

Pozycjonowany jako „AWS bez zaufania”, ROFL umożliwia deweloperom budowanie prywatnych aplikacji dla konsumentów i finansów, korzystając z Trusted Execution Environments (TEEs).

Fundacja Oasis Protocol Steward of the AI-focused i privacy-first Oasis Layer 1 blockchain, ogłosił oficjalne uruchomienie mainnet Runtime Offchain Logic (ROFL), transformacyjne nowe ramy zaprojektowane, aby umożliwić deweloperom wykonywanie złożonych obliczeń offchain przy zachowaniu zaufania, weryfikacji i prywatności na poziomie blockchain.

ROFL łączy krytyczną lukę w Web3: jak uruchomić intensywne obciążenia robocze, takie jak szkolenie modeli AI, wnioski i analiza danych, bez poświęcania decentralizacji lub zaufania.Z ROFL, deweloperzy mogą wykonywać operacje o dużej ilości zasobów poza łańcuchem w bezpiecznych enklawach, a następnie weryfikować kryptograficznie i łączyć wyniki z powrotem do inteligentnych kontraktów w łańcuchu, odblokowując zupełnie nowe przypadki użytkowania w całym krajobrazie AI i blockchain.

„Gdy myślimy o przyszłości naszego świata cyfrowego, konsumenci będą nadal cenić wygodę i łatwość użytkowania ponad wszystko” – powiedział Jernej Kos, współzałożyciel Oasis Protocol Foundation. „D kluczowe jest, aby deweloperzy skupili się na budowaniu aplikacji, które już mają prywatność i przejrzystość wbudowaną w swoją infrastrukturę.

Wczesni budowniczowie na ROFL już redefinują, co jest możliwe

Dwa wybitne projekty już oparte na ROFL podkreślają wszechstronność platformy:

Zeph, platforma towarzysząca prywatności AI, wykorzystuje ROFL, aby utrzymać poufność danych użytkowników za pośrednictwem zaufanych środowisk wykonywania. W przestrzeni dotkniętej obawami dotyczącymi bezpieczeństwa, badanie z 2023 roku opublikowane w Indian Journal of Psychological Medicine wykazało, że 74% aplikacji towarzyszących stwarza „krytyczne” lub „wysokie” ryzyko bezpieczeństwa.

WT3, autonomiczny agent sztucznej inteligencji dla zdecentralizowanych strategii handlowych, wykorzystuje ROFL do zapewnienia w pełni prywatnego, niezaufanego zarządzania kluczami i realizacji transakcji.

ROFL jest zaprojektowany, aby obsługiwać szeroką gamę przyszłych produktów, w tym hosting gier, serwery MCP, oracle LLM, oracle cenowe, chatboty zasilane AI i wiele innych.

ROFL: „Niezawodna AWS” dla aplikacji AI

To, co wyróżnia ROFL, to jego integracja z Oasis TEE (Trusted Execution Environment) Cloud, solidną infrastrukturą oferującą programistom pełny system TEE-as-a-Service.

Łącząc integralność blockchain z mocą przetwarzania obliczeń offchain, ROFL oferuje przełomowe rozwiązanie dwóch dzisiejszych największych wyzwań technologicznych: ograniczonej warstwy aplikacji ekosystemu blockchain i powszechnych problemów z zaufaniem AI.

Budowniczy mogą zacząć badać, jak wykorzystać ROFL w Oasis.net i rofl-deck .

Fundacja Oasis Protocol

Fundacja Oasis Protocol jest sterownikiem Oasis Network, platformy Blockchain Layer 1 koncentrującej się na prywatności, skalowalności i wszechstronności. Oferuje pierwszą gotową do produkcji poufną EVM (Ethereum Virtual Machine), Sapphire, umożliwiającą zachowanie prywatności inteligentnych kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji. Sieć rozszerza swój nacisk na włączenie aplikacji AI, umieszczając się na skrzyżowaniu blockchain, prywatności i sztucznej inteligencji.

Ta historia została opublikowana jako komunikat prasowy przez Chainwire w ramach programu blogowania biznesowego HackerNoon.

