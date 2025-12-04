Midnight otwiera wypłaty za 4.5B+ NIGHT Tokens po rekordowym wydarzeniu dystrybucyjnym

Londyn, 4 grudnia 2025 – podmiot odpowiedzialny za dystrybucję NIGHT, Native token, dzisiaj uruchomiono NIGHT na Cardano. Północ TGE Północna sieć Uruchomienie umożliwia wykupienie ponad 4,5 miliarda tokenów NIGHT, które zostały zaskarżone podczas fazy żądań Glacier Drop i Scavenger Mine - kulminując w jednej z najszerszych i najbardziej zaangażowanych dystrybucji w historii blockchain - z okresem wykupienia otwartym 10 grudnia. \n \n „Jest to kluczowy krok na drodze do północy” – powiedział Fahmi Syed, prezes Fundacji Północy. „Wspólnota będzie teraz mogła zorganizować swoją NOC, zobaczyć harmonogramy ich odblokowywania i przygotować się do znaczącego uczestnictwa w sieci, która przynosi niezbędną infrastrukturę prywatności do całej branży.” “ - powiedział Fahmi Syed, przewodniczący » » Jest to kluczowy krok w drodze do północy Fundacja Północy Społeczność będzie teraz mogła zorganizować NOC, zobaczyć harmonogramy odblokowywania i przygotować się do znaczącego uczestnictwa w sieci, która przynosi niezbędną infrastrukturę prywatności dla całej branży.” Midnight to nowa blockchain L1, która wykorzystuje dowody zerowej wiedzy i unikalny model tokenomiki, aby dać użytkownikom większą kontrolę nad tym, jakie dane udostępniają w łańcuchu. NIGHT to native token sieci Midnight, umożliwiający użytkownikom korzystanie z sieci, uczestniczenie w konsensusie i zarządzanie długoterminowym kierunkiem sieci. Wraz z uruchomieniem mainnet, NIGHT zacznie również generować DUST – odnawialny zasób wykorzystywany do wykonywania transakcji chronionych i inteligentnych operacji kontraktowych w sieci. Ten pierwszy w branży model został zaprojektowany, aby wspierać przewidywalną zdolność sieci przy jednoczesnym umożliwieniu transakcji zwiększających prywatność, które zachowują poufność bez narażania na możliwość audytu. Faza Odkupienia Glacier Drop rozpocznie się w najbliższą środę, 10 grudnia o 00:00 UTC, z Rozładowanie fazy Redemption będzie podążać zgodnie z harmonogramem rozładowania Glacier Drop przedstawionym w papierze tokenomiki sieci, z przydziałami odblokowującymi się w czterech równych ratach w ciągu 360 dni, z pierwszą datą rozładowania każdej alokacji losowo przydzieloną w początkowym oknie 90 dni i kolejnymi rozładowaniami co 90 dni. Portal Odkupienia To oszałamiające podejście ma na celu zapewnienie sprawiedliwego rozprzestrzeniania się ekosystemu w planowanych fazach, od testnetu po w pełni zdecentralizowaną sieć główną.Dalsze szczegóły na temat tego, jak uczestnicy mogą zbierać swoją NOC, zostaną dostarczone za pośrednictwem oficjalnych kanałów Północy w najbliższych dniach. \n \n „Postępowe rozluźnianie NIGHT jest zamierzone i dostosowane do naszego stopniowego planu działania, który ma na celu zapewnienie jasnej, odpornej i odpowiedzialnej ścieżki decentralizacji, zapewniając dojrzałość ekosystemu w sposób, w jaki nasi partnerzy i społeczność mogą zaufać” kontynuował Syed. „Zaczynając NIGHT teraz, zapewniamy społeczności natychmiastową użyteczność i płynność, a jednocześnie kontynuujemy rozwój solidnych fundamentów dla naszego uruchomienia sieci głównej na początku przyszłego roku.” “ Kontynuacja Syed » Stopniowe rozluźnianie NIGHT jest celowe i dostosowane do naszej fazowej drogi, która ma zapewnić jasną, odporną i odpowiedzialną drogę do decentralizacji, zapewniając dojrzałość ekosystemu w sposób, w jaki nasi partnerzy i społeczność mogą zaufać. Wprowadzając NIGHT teraz, zapewniamy społeczności natychmiastową pomoc i płynność, a jednocześnie kontynuujemy rozwój solidnych fundamentów dla naszego uruchomienia sieci głównej na początku przyszłego roku.” Po uruchomieniu sieci głównej Midnight całkowita podaż NIGHT zostanie odzwierciedlona w księgarni Midnight, tworząc pojedynczy, wielowarstwowy składnik aktywów, który istnieje zarówno na Midnight, jak i Cardano. Mechanizm na poziomie protokołu zapewnia, że tokeny mogą być całkowicie odblokowane tylko na jednym łańcuchu w dowolnym momencie, zapobiegając powielaniu wartości, gdy NIGHT porusza się między ekosystemami. Oczekuje się, że główni partnerzy giełdowi, depozytowi i portfela ogłoszą wsparcie dla NIGHT w nadchodzących dniach, dalsze poszerzanie dostępności i płynności w miarę zbliżania się sieci do sieci głównej. O północy TGE Midnight TGE jest jednostką generującą tokeny odpowiedzialną za początkową dystrybucję NIGHT do uczestników sieci.Ustanowiona w celu wspierania uruchomienia i zdecentralizowania ekosystemu Midnight, jednostka zapewnia, że tokeny są przydzielane zgodnie z tokenomiką i harmonogramem dystrybucji projektu. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź: / https://midnight.gd Fundacja Północy Fundacja Midnight jest organizacją poświęconą rozwojowi, przyjęciu i realnemu wpływowi sieci Midnight, projektu blockchain zwiększającego prywatność opracowanego we współpracy z Shielded Technologies. Zaprojektowany dla inteligentnych kontraktów umożliwiających prywatność, Midnight zachęca programistów do rozważenia mocy budowania zgodnych aplikacji z selektywnymi ujawnieniami. Korzysta z dowodu zerowej wiedzy i współpracującej architektury tokenomiki – z NIGHT jako tokenem użyteczności i DUST jako zasobem użyteczności – aby zapewnić potężne połączenie racjonalnej prywatności, bezpieczeństwa i decentralizacji. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź: HTTPS://middnight.foundation w pobliżu