Kikimora ogłasza uruchomienie Kikimora Agent: Dostępna platforma cyberbezpieczeństwa zasilana AI dla MŚP

Sofia, Bułgaria, 10 września 2025/CyberNewsWire/--Kikimora, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa i deweloper produktu, ogłosiła uruchomienie , nowa platforma zasilana przez sztuczną inteligencję zapewniająca dostępne zarządzanie cyberbezpieczeństwem, wykrywanie luk i monitorowanie aktywów dla firm, osób fizycznych i studentów. Kikimora Agent łączy konwersacyjną sztuczną inteligencję z zautomatyzowanymi przepływami pracy zabezpieczeń, zmniejszając obciążenia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które borykają się ze wzrostem ataków cybernetycznych i rosnącym niedoborem umiejętności bezpieczeństwa.

„Kikimora Agent zmniejsza wymagania dotyczące narzędzi ręcznych i wysokich umiejętności. Platforma umożliwia użytkownikom łatwe zarządzanie zasobami, przeprowadzanie skanowania zagrożeń i generowanie raportów zgodności za pomocą prostych wskazówek. zapewnia natychmiastową wartość zespołom bezpieczeństwa z minimalnym ustawieniem i prawie bez krzywej uczenia się" – podkreśla Krasimir Kotsev, dyrektor generalny Kikimora.

Kikimora Agent został zaprojektowany w celu uproszczenia tradycyjnie złożonych procesów cyberbezpieczeństwa i zapewnia interfejs na podzielonym ekranie do interakcji konwersacyjnych i zarządzania zapasami na żywo. Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje za pośrednictwem sygnałów naturalnego języka, aby uzyskać dostęp do narzędzi bezpieczeństwa, zarządzać infrastrukturą, monitorować luki i otrzymywać zalecenia dotyczące naprawy i zgodności. Wspierane kluczowe segmenty obejmują Attack Surface Management, Vulnerability Management, Asset Management, Endpoint Security i Security Project Management.

"Automacja w cyberbezpieczeństwie nie jest już luksusem - jest koniecznością dla organizacji o ograniczonych zasobach" - powiedział Martin Malinov, szef produktu Kikimora Agent.

Kikimora Agent łączy w sobie szereg integracji zabezpieczeń, takich jak skanowanie aplikacji internetowych firmy Qualys i monitorowanie końcowych punktów Wazuh, zapewniając użytkownikom kontrolę nad ochroną prywatności danych i zgodnością z wymaganiami. Kikimora Agent obsługuje pełne zarządzanie przepływem pracy, w tym listowanie i aktualizowanie zasobów, wykonywanie i śledzenie skanowania luk, przypisywanie zadań naprawczych, kwerendowanie list kontrolnych OWASP i włączanie nowych punktów końcowych. Agent może wykonywać zadania w oparciu o lokalny kontekst i dostarczać możliwych do wykonania zaleceń w celu poprawy wysiłków naprawczych. Po prostu wpisując „Skanowanie mojej aplikacji internetowej...", „Lista moich bieżących zasobów...", lub „Utwórz plan zgodności z NIS2 ...", agent zostanie poproszony o dostarczenie szczegółowych informacji i przewodnika krok po kroku, aby osiągnąć bieżące cele.

Uruchomienie ma miejsce w czasie, gdy europejskie MŚP borykają się z coraz większymi zagrożeniami cybernetycznymi, ze wzrostem liczby ataków i bardziej rygorystycznymi przepisami, takimi jak GDPR i NIS2.Celem Kikimora Agent jest zmniejszenie złożoności operacyjnej i zapewnienie skonsolidowanego dostępu do narzędzi bezpieczeństwa zaawansowanych przez sztuczną inteligencję dla szerszego zakresu organizacji i budżetów.

Użytkownicy mogą rozpocząć korzystanie z Kikimora Agent w: https://agentic.kikimora.io/

Użytkownicy mogą znaleźć Get Started Guides, Documentation & Example Prompts: https://kikimora.gitbook.io/kikimora-agent-guide-early-access/

About Kikimora
Opracowany przez doświadczony zespół Kikimora zapewnia rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa dla organizacji w całej Europie, specjalizujących się w rozwoju produktów cyberbezpieczeństwa i dostępnej automatyzacji. Firma jest zaangażowana w poprawę dostępności i bezpieczeństwa poprzez praktyczne narzędzia zasilane przez sztuczną inteligencję, które upraszczają operacje dla małych i średnich zespołów.

kontaktów
CEO Krzysztof Kociak
Kikimora
marketingu@so-cyber.com