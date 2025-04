Myślisz o tym, żeby zająć się handlem na pełen etat? W takim razie MUSISZ wiedzieć, czym są mikrostruktury rynku

Wyjaśnienie mikrostruktury rynku – dlaczego i jak poruszają się rynki

Żyjemy w ciekawych czasach.





Obecnie handel przedstawiany jest jako łatwy sposób na ucieczkę od wyścigu szczurów od 9 do 17, coś niezwykle prostego, co można robić z dowolnego miejsca na świecie, przy użyciu urządzenia mobilnego, zarabiając przy tym sześciocyfrową kwotę rocznie.





Wszystkie te uproszczenia rynku finansowego mają również na celu narzucenie ludziom różnych idei, dlaczego rynki w ogóle się poruszają.





W większości przypadków handel przedstawiany jest jako gra pomiędzy detalicznymi traderami i drapieżnymi animatorami rynku, a inteligentnymi pieniędzmi, którzy nieustannie realizują zlecenia stop-loss małych traderów, tworząc płynność na rynku w celu inicjowania ruchów.





Ale czy to prawda? Czy rynki są takie czarno-białe, skoro ci animatorzy rynku grają w tę ukrytą rękę, która cały czas porusza rynkami?





Właśnie tę kwestię będziemy omawiać w tym artykule.





Warto wspomnieć, że rynki bez wątpienia podlegają manipulacji i na rynkach finansowych ma miejsce wiele nieuczciwych praktyk, niezależnie od tego, na jakim rynku zdecydujesz się handlować.





Jednak nie każdy ruch cenowy jest wynikiem manipulacji rynkiem.

Czym jest mikrostruktura rynku?

Mikrostruktura rynku obala całą teorię dotyczącą sposobu poruszania się rynków.





Zrozumienie mikrostruktury rynku jest istotne, ponieważ pozwala właściwie zrozumieć dynamikę podaży i popytu stojącą za każdym ruchem rynkowym, zamiast kupować i sprzedawać w ciemno, nie zwracając na nic uwagi.





Czasami możesz dokonać transakcji i otrzymać ją po zupełnie innej cenie, niż pierwotnie chciałeś.





Jest to częste zjawisko na rynkach o niskiej płynności, takich jak rynki altcoinów i opcji, a także na rynkach płynnych w okresach dużej zmienności.





Mikrostruktura rynku to temat na tyle złożony, że wykłada się go na uniwersytetach i wiąże się z dużą ilością obliczeń matematycznych.





Niektóre z tych koncepcji wykraczają poza zakres tego artykułu i ich zrozumienie nie jest konieczne w kontekście handlu w prawdziwym życiu.





Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i pogłębić wiedzę, polecam kurs Rynki finansowe prowadzony przez Egora Starkova, który odbył się na uniwersytecie w Kopenhadze wiosną 2020 roku.





Aplikację można znaleźć całkowicie za darmo na YouTubie .





Zakres tego artykułu wykracza poza ramy handlu wysokoczęstotliwościowego wykorzystywanego w firmach zajmujących się analizą ilościową.





Wymaga to dużej wiedzy matematycznej i programistycznej, wykraczającej poza moją wiedzę; dlatego nie czuję się na tyle wykształcony, aby o tym pisać.





Wierzę jednak, że wiedza, którą przedstawię w tym artykule, w zupełności wystarczy, aby zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób zmieniają się rynki, dzięki czemu będziesz w stanie podejmować bardziej świadome decyzje handlowe.





Czym zatem jest mikrostruktura rynku?





Mikrostruktura rynku bada wewnętrzne funkcjonowanie rynków finansowych.





Jak działają rynki, jak kształtują się ceny, jak zachowują się inwestorzy i jak zorganizowane są giełdy.





Jeśli pójdziesz na dowolną giełdę, nie ma znaczenia, czy jest to kryptowaluta, forex czy giełda papierów wartościowych. Złożenie transakcji zajmuje kilka sekund.

Twoje transakcje zostają wykonane i jesteś w transakcji.





Choć jest to szybki proces, każdy rynek działa w oparciu o system otwartych aukcji.





Oznacza to, że na każdego kupującego musi przypadać sprzedawca i odwrotnie.





Twoją drugą stroną jest inny trader, instytucja, algorytm lub animator rynku.





Zwłaszcza markerzy rynkowi są często przedstawiani jako złowrogi byt na rynku, który zawsze realizuje zlecenia detalicznych traderów.





Nie jest to prawdą, ponieważ zadaniem animatorów rynku jest zachowanie neutralności delty i przechwytywanie spreadu między ceną kupna i sprzedaży.





Należy pamiętać, że w tym przypadku delta to inne pojęcie niż to stosowane w handlu przepływem zleceń .





W tym przypadku delta reprezentuje kierunkowe odchylenie w stronę wartości bazowej.





Jeśli kupujesz akcje, kryptowaluty lub opcje, możesz usłyszeć, że masz pozycję delta jeden; oznacza to, że jesteś bezpośrednio dotknięty zmianami cen aktywów bazowych.





Jeśli masz neutralną wartość delty, nie wpływają na Ciebie zmiany cen aktywów bazowych.





Animatorzy rynku są neutralni pod względem delty, aby wychwycić spready bid-ask; transakcje opcyjne są często neutralne pod względem delty, ponieważ obracają zmiennością i wyrażają swoje opinie przy zakupie lub sprzedaży straddle lub przy stosowaniu innych neutralnych strategii.





W tym artykule szerzej omówimy animatorów rynku; jeśli interesuje Cię, jak działa handel oparty na zmienności, przygotowałem krótkie wprowadzenie do handlu instrumentami pochodnymi.

Co naprawdę porusza rynki





Kto porusza rynkami?





Kupujący i sprzedający (oczywiście).





Rynki poruszają się w oparciu o dynamikę podaży i popytu.





Gdy kupujący i sprzedający zgadzają się co do uczciwych cen, rynki znajdują się w równowadze.





Innymi słowy, są one różne.





Gdy nie ma równowagi między podażą a popytem, rynki podlegają trendom.





Często można usłyszeć, że rynki gdzieś się poruszyły, bo było więcej kupujących niż sprzedających, i odwrotnie.





Nie jest to prawdą ze względu na otwartą aukcję, o której wspominałem wcześniej.





Do każdej transakcji zawieranej na rynku potrzebna jest druga strona; z tego powodu każdemu kupującemu musi odpowiadać sprzedający i odwrotnie.





Rynki po prostu funkcjonują w oparciu o dostępną płynność.





Jak niektórzy z Was zapewne wiedzą, płynność oznacza liczbę zleceń znajdujących się w arkuszach zleceń, a wolumen oznacza liczbę zleceń, które zostały zrealizowane.





Niektóre rynki podlegają dużym wahaniom, inne zaś nie podlegają żadnym zmianom.





Wyobraźmy sobie, że kupiłeś Bitcoiny i Twoja pozycja wzrosła o 5% w ciągu dnia.





To oczywiście super, ale jednocześnie zrezygnowałeś z zakupu akcji Solana, których cena ostatecznie wzrosła o 15% w ciągu jednego dnia.





Dlaczego?





Zmienność jest funkcją dostępnej płynności.





Na rynkach o mniejszej płynności, tzn. takich, na których w arkuszu zleceń znajduje się mniej zleceń, przenoszenie zleceń będzie znacznie łatwiejsze niż na rynkach z dużą liczbą zleceń.





Jeśli więc Bitcoin ma wartość 10 mln USD, zlecenia kupna i sprzedaży znajdują się po obu stronach księgi, podczas gdy Solana ma tylko 2 mln USD po obu stronach.





Cena Solany będzie się znacznie bardziej wahać, zarówno w górę, jak i w dół, ponieważ łatwiej jest pchnąć ten rynek niż Bitcoin.





Rynki można podzielić na cztery kategorie w zależności od dostępnego wolumenu i płynności.





Rynki o dużej objętości i niskiej płynności





Są to rynki, które bardzo się zmieniają. Na rynkach, które nie mają zbyt dużej płynności (zlecenia spoczynkowe) pojawia się wiele agresji (zlecenia rynkowe), aby zająć drugą stronę transakcji.





Może to prowadzić do niewielkich ruchów na rynku, widocznych w lukach cenowych, co może powodować poślizgi cenowe u traderów.





Jeśli płynność zapewniają wyłącznie algorytmy HFT (handlu o wysokiej częstotliwości), na rynku często można zaobserwować błyskawiczne załamanie lub kaskadę płynności.

W świecie kryptowalut prawdopodobnie znasz kaskady płynności, które występują, gdy płynność dostarczana jest wyłącznie poprzez bieżące likwidacje, bez udziału żadnej drugiej strony w postaci prawdziwych kupujących lub sprzedających.





Rynki o niskim wolumenie i wysokiej płynności





Kolejną skrajnością jest odwrotność pierwszego przykładu.





Możemy to często zaobserwować na bardzo grubych rynkach, takich jak rynki obligacji skarbowych.





Arkusze zleceń są na tyle dobrze wypełnione, że potrzeba dużej siły nabywczej lub sprzedażowej, aby w znaczący sposób poruszyć rynki.





W rezultacie ruchy rynkowe trwają dłużej, a zmienność jest bardzo niska.





Rynki o dużym wolumenie i dużej płynności oraz rynki o małym wolumenie i małej płynności.





Ostatnie dwa przypadki możemy uznać za umiarkowane ruchy rynkowe.





Liczba zleceń rynkowych i zleceń z limitem jest równa, dlatego też są one dopasowywane w równym stopniu w arkuszach zleceń, a rynki zachowują się „normalnie”.





Gdyby zobrazować to na prostym rysunku, wszystkie różne scenariusze wyglądałyby następująco.





Zrozumienie ruchów rynkowych

Dlaczego więc rynki zmieniają się na poziomach wsparcia i oporu lub mają tendencję do badania poziomów poza szczytami i dołkami wahań, zanim się odwrócą?

Odpowiedź na to pytanie będzie prawdopodobnie mniej ekscytująca niż jakaś wymyślona historia o tym, jak animatorzy rynku zarządzają stop lossami innych osób. Mimo to nie zmienia to sposobu działania rynków.





Istnieją dwa główne powody, dla których poziomy i obszary na wykresie reagują po ich osiągnięciu. Powody te zostały omówione w opracowaniu badawczym zatytułowanym „ Dlaczego przepływ zamówień jest tak trwały? ” autorstwa Bence’a Totha.





Pierwszy powód nazywa się stadnym zachowaniem; opisuje się je jako po prostu proste zachowanie wynikające z psychologii człowieka.





Wszyscy patrzą na ten sam wykres, a niektóre poziomy będą po prostu widoczne.





Poziomy wsparcia i oporu poziome i diagonalne, średnie kroczące itd.





Oczywiście wyższe ramy czasowe będą miały większe znaczenie, ponieważ więcej osób będzie na nie patrzeć.





Na przykład średnia ruchoma wynosząca 200 będzie dawać silniejszy dynamiczny wskaźnik S/R niż wykreślona w przedziale czasowym 1 minuty.





Jak opisano w artykule badawczym, stadne zachowanie jest jedynie niewielką przyczyną reakcji cenowych. Prawdopodobnie wszyscy wiecie, że gdy poziomy na wykresie są widoczne i przyciągają dużo uwagi, zachowanie wokół nich rzadko jest podręcznikowe.









Powyższy wykres przedstawia kontrakty terminowe na Nasdaq na interwale dziennym ze średnią kroczącą 100DMA, co jest popularnym narzędziem wśród osób śledzących trendy.





Jednakże rynek wielokrotnie odbijał się od dna; test rzadko kiedy był idealny, ponieważ w większości przypadków kilka dziennych zamknięć było poniżej jego poziomu.





Dla wielu traderów może to oznaczać załamanie się trendu i kontynuację spadków.





Główną przyczyną, dla której rynki reagują na dotychczas znaczących poziomach, jest podział zleceń.





Jeśli jesteś traderem handlującym dużymi kwotami, możesz mieć problemy z realizacją zleceń.





Jeśli chcesz wejść na rynek, masz w zasadzie dwie opcje.





Masz więcej opcji, o których opowiem później, ale dla uproszczenia trzymajmy się prostego rynku i zleceń limitowanych.





Jeżeli korzystasz ze zlecenia rynkowego, tzn. otwierasz pozycję od razu, to jeśli druga strona nie będzie wystarczająca, narazisz się na poślizg; spowoduje to otwarcie pozycji po znacznie gorszej cenie niż pierwotnie planowałeś.





Pozostawienie zlecenia z limitem również nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ Twoje intencje staną się oczywiste dla wszystkich i możesz zostać wyprzedzony.

Dlatego duzi inwestorzy dzielą swoje zlecenia na obszary zainteresowania i powoli realizują transakcje.





Jak więc znaleźć te poziomy?





Cóż, analiza techniczna często bywa dość subiektywna, ale jednym z elementów, który może dać jasny obraz, jest często wolumen i profil wolumenu .





Jednym ze sposobów, który wykorzystuję w swoim handlu, jest analiza obszarów o wysokim wolumenie realizowanych transakcji oraz miejsc, w których rynek „przyspieszył”.





Jeśli przyjrzymy się temu samemu wykresowi Nasdaq, zobaczymy, że po tym, jak rynek „przyspieszył”, powrócił do punktu kontroli, czyli obszaru o największym wolumenie realizowanych transakcji.





To obszar, na którym przeprowadzono najwięcej transakcji w całym poprzednim przedziale, czyli innymi słowy, gdzie zrealizowano największą transakcję; można też zauważyć, że kilka miesięcy później, po wyprzedaży na rynku, transakcja ponownie odbiła się od tego samego punktu kontroli.





Oczywiście, działa to w przypadku wszystkich przedziałów czasowych i istnieje więcej sposobów na identyfikację obszarów o wysokim poziomie uczestnictwa.





Ten 30-minutowy wykres kontraktów terminowych na Bitcoina pokazuje świece w kolorze niebieskim i czerwonym. Kolor świec nie opiera się na wolumenie, ale na delcie powyżej pewnego progu.





Jeśli nie wiesz czym jest delta, symbole delty to zlecenia rynkowe realizowane w obrocie kontraktami terminowymi.





Jak widać, w wielu przypadkach świece te pełniły rolę przyszłych poziomów wsparcia i oporu, gdy rynek poruszał się powyżej lub poniżej nich.

Spread bid i ask





Jak już wspomniałem, rynki działają w formie otwartej aukcji.





Na każdego kupującego musi przypadać sprzedawca i odwrotnie.





Handlowcy chcący kupić lub sprzedać aktywa umieszczają swoje zlecenia w arkuszach zleceń.





Tego rodzaju zlecenia spoczynkowe nazywane są płynnością.





Jesteś animatorem płynności, jeśli umieszczasz zlecenia w księdze zleceń (składasz zlecenia z limitem).





Jesteś odbiorcą płynności, jeśli czerpiesz płynność z księgi zleceń (używasz zleceń rynkowych).









Wykres powyżej przedstawia głębokość rynku (DOM) dla Euro Stoxx 50.





Jak widać, obecnie na rynku handluje się po cenie 3606,5 (cena zaznaczona na niebiesko), a w kolumnach niebieskiej i czerwonej widzimy zlecenia oczekujące, nazwane Bid i Ask.





Można zauważyć, że te pozycje spoczynkowe nie znajdują się obok siebie poziomo, lecz po przekątnej. Nazywa się to spreadem.





Aby rynek wzrósł o jeden punkt, ktoś musi kupić 18 kontraktów.





Aby rynek przesunął się o jeden punkt niżej, ktoś musi sprzedać 32 kontrakty.





Jeśli agresywny kupujący zdecyduje się podnieść ofertę i wykonać te 18 kontraktów korzystając ze zlecenia rynkowego, zapłaci spread wynoszący jeden tick.

To samo dotyczy strony przeciwnej.





Tworzenie rynku





To właśnie tutaj odbywa się kreowanie rynku.





Animatorzy rynku zarabiają na tym spreadzie, zapewniając płynność w księgach zleceń.





Celem animatora rynku jest zawsze zachowanie neutralności delta, co oznacza, że nie chce on zajmować żadnej pozycji kierunkowej w aktywach bazowych, lecz jedynie zarządzać swoim portfelem, wychwytując ten spread.





Tak wygląda tworzenie rynku w idealnym świecie.





Animator rynku sprzedaje jeden kontrakt po cenie 11 USD po cenie oferty; generuje to zysk w wysokości 1 USD ujęty w spreadzie.





Kiedy to nastąpi, nie będą już neutralne pod względem delty, ponieważ będą posiadać pozycję bazową.





Następnie muszą znaleźć sprzedawcę, który kupi ich ofertę za 9 USD, dzięki czemu wygenerują kolejny dolar zysku i ponownie staną się neutralni pod względem delty.





Oczywiście rynki są bardziej dynamiczne, więc taki idealny scenariusz zdarza się rzadko, a animatorzy rynku muszą nieustannie radzić sobie ze zmianami cen i koncentrować się na zachowaniu neutralności, generując jednocześnie zyski ze spreadu.





Ponieważ większość płynności na jakimkolwiek rynku zapewniają markerzy rynku (ich zadaniem jest dosłownie „kreowanie rynku”) w trakcie najważniejszych wiadomości i niepewnych wydarzeń, zobaczysz, że księgi staną się znacznie cieńsze, gdy będą oni wycofywać swoje zlecenia, aby uniknąć nieoczekiwanych ruchów, które mogłyby skutkować utrzymywaniem zbyt dużych zapasów.





Dlatego też podczas tych wydarzeń Twój stop-loss może nie zostać osiągnięty po oczekiwanych cenach, ponieważ nie ma odpowiednika odpowiadającego Twojemu zleceniu.

Chociaż to wyjaśnienie zasady tworzenia rynku było stosunkowo proste, mam nadzieję, że teraz rozumiesz, że cała ideologia polegająca na tym, że animatorzy rynku próbują nieustannie przekraczać zlecenia stop-loss innych osób, jest bzdurą.

Typy zamówień

Oprócz zleceń limitowanych i rynkowych istnieją także zlecenia stop i kilka rodzajów zleceń zaawansowanych. Przyjrzyjmy się im pokrótce i wyjaśnijmy, jakiemu celowi służą.

Zamówienia limitowane

Każdy może złożyć zlecenie z limitem w arkuszu zleceń, z tego powodu nazywa się je zleceniem reklamowym lub pasywnym przepływem zleceń.

Zlecenia kupna z limitem są składane poniżej ceny rynkowej, a zlecenia sprzedaży z limitem są składane powyżej ceny rynkowej.





Limity są uważane za cierpliwe i tańsze podejście do rynku.





Ważne jest, aby to zrozumieć, ponieważ chociaż płacenie spreadu lub wyższej prowizji może nie mieć większego znaczenia dla drobnego inwestora detalicznego, każdy duży gracz na rynku woli poczekać, niż skorzystać ze zlecenia rynkowego, które może go kosztować znacznie więcej.





Oczywiście wadą zleceń z limitem jest to, że istnieje ryzyko, że zlecenie nie zostanie zrealizowane.





Dla dużych traderów ustalanie jednego, ogromnego limitu zleceń nie ma sensu, ponieważ ich intencje będą od razu widoczne dla wszystkich; dlatego też korzystają oni ze wspomnianego już podziału zleceń lub zaawansowanych typów zleceń.





Zamówienia rynkowe

Niecierpliwe podejście do wejścia na rynek.





Nie interesuje Cię cena i chcesz być w transakcji (lub z niej zrezygnować).





Wiąże się to z koniecznością płacenia spreadu lub wyższych opłat.





Jeśli zdecydujesz się na handel na wąskim rynku o zbyt dużej wielkości, będziesz zawierał transakcję po zupełnie innej cenie niż aktualna cena rynkowa.





Tutaj możesz zobaczyć głębokość rynku Bitcoin na Coinbase.





Jeśli kupisz teraz 0,1 BTC po cenie 40740, nic się nie zmieni; zlecenie zostanie zrealizowane po aktualnej cenie rynkowej.





Jeśli jednak ktoś wykona zlecenie rynkowe w wysokości 100 BTC, cena na rynku będzie rosła, aż wszystkie powyższe zlecenia zostaną zrealizowane.

Dla kupującego nie jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ wchodzi on na rynek po znacznie wyższej cenie.





Zamówienia stop





Zlecenia stop to zlecenia rynkowe realizowane powyżej ceny kupna i poniżej ceny sprzedaży.





Służą one do realizacji zleceń stop-loss, a traderzy szukający wybić wykorzystują je również do wejścia na rynek.





To idealny moment, aby omówić niesławne „polowanie na stop-polowania”.





Wspomniałem już, jak działa zjawisko stadne: inwestorzy widzą dokładne wykresy akcji cenowej, co zwiększa ich zaangażowanie na widocznych poziomach, takich jak obszary wsparcia i oporu na wyższych ramach czasowych, które są zaznaczone na czerwono.





W tym obszarze zlecenia stop są uruchamiane zarówno przez traderów posiadających stop-loss, jak i traderów, którzy próbują osiągnąć wybicie i obstawiać kontynuację wzrostu; jest to idealny poziom dla dużych traderów, których pasywne zlecenia sprzedaży są wypełniane przez agresywnych kupujących na rynku.





Musisz zrozumieć, że zlecenia kupna są wykorzystywane nie tylko przez traderów nastawionych na wybicie, ale także, że jeśli znajdujesz się w pozycji krótkiej i Twój stop-loss zostanie osiągnięty, odkupujesz swoją pozycję.





Jeśli duży trader chce zrealizować swoje zlecenie sprzedaży z limitem, jest to idealny obszar, ponieważ jest dużo zakupów. Dlatego będzie mu łatwo zrealizować swoje zlecenie sprzedaży.





Jeśli przyjrzymy się bardziej zaawansowanym narzędziom, takim jak wykres Footprint, możemy zauważyć wzrost zakupów za każdym razem, gdy rynek osiągnął dany poziom oporu.





W takim przypadku należy zawsze zadać sobie pytanie, dlaczego rynek nie idzie w górę, skoro tak dużo się kupuje?





Dzieje się tak, ponieważ ktoś zajmuje przeciwną pozycję w stosunku do tych zleceń kupna; zjawisko to nazywa się absorpcją, ponieważ agresywni kupujący zostali wchłonięci przez pasywnych sprzedawców, którzy mają większą siłę przebicia na rynku.





Jak widać, dzieje się tak po prostu ze względu na podaż i popyt na rynku; nie ma tu ukrytej ręki manipulującej rynkiem ani ciągłej sprzedaży.





Zaawansowane typy zleceń





Oprócz klasycznych zleceń rynkowych, zleceń z limitem i zleceń stop, oferowanych na każdej platformie transakcyjnej, niektóre rodzaje zleceń nie są zawsze dostępne, ale większość zaawansowanych platform transakcyjnych powinna je posiadać.





Mianowicie będą to zlecenia pościgowe, zlecenia góry lodowej lub TWAP.





Zlecenia typu „chase” polegają na podążaniu za ceną w momencie, gdy rynek osiągnie pożądany poziom. Jest to przydatna funkcja, ponieważ nie zawsze możesz mieć pewność, że zlecenie zostanie zrealizowane, zwłaszcza jeśli handlujesz większymi pozycjami.





Góry lodowe to ukryte zlecenia, które są aktywowane w momencie zetknięcia się rynku. Pomaga to dużym traderom ukryć swoje intencje.





Innym narzędziem, które to umożliwia, jest TWAP; zamiast kupować aktywa od razu, TWAP realizuje taką samą liczbę zleceń w określonym przedziale czasowym.





Można łatwo zauważyć TWAP podczas powolnych wzrostów lub spadków cen.





Tak zwana kompresja zwykle powoduje, że wielu traderów próbuje podążać za tymi ruchami i dochodzi do dużej akumulacji zleceń stop poniżej ceny.





Gdy rynek osiągnie pożądany poziom dużych nabywców TWAP i będą oni realizować zyski, rynki szybko spadają, przekraczając limity małych nabywców.









Uczestnicy rynku

Ważne jest, żeby mieć pojęcie, z kim handlujesz.





Ludzie w branży kryptowalutowej zawsze wspominają o „wielorybach”, ale nie mają pojęcia, jak działają te podmioty i jakie mają cele.





Uczestnicy rynku różnią się w zależności od rynku; na rynku kryptowalut i forex będą inni uczestnicy.





Jedną grupę stanowią wciąż ci sami drobni inwestorzy, których często nazywa się spekulantami .





Handlują kierunkowo i starają się czerpać zyski z krótkoterminowych wahań cen po obu stronach.





Gdy spekulanci stają się więksi, mniej skupiają się na handlu kierunkowym, a zamiast tego stosują strategie neutralne pod względem delty.

Mogą to być transakcje typu cash and carry lub transakcje oparte na zmienności na rynku opcji.





Fundusze inwestycyjne, banki i firmy komercyjne wchodzą na rynek w celu dywersyfikacji swojego portfela lub wykorzystują instrumenty pochodne jako narzędzia zabezpieczające.

Są one specyficzne dla różnych rynków.





Na rynku Forex mamy do czynienia z rynkiem międzybankowym, na którym działają wszystkie duże banki ustalające kursy wymiany na podstawie popytu i podaży.





Reklamy zazwyczaj działają w futures, chociaż mogą to robić również na każdym innym rynku. Przykładem tego może być firma taka jak Starbucks, która zabezpiecza futures na kawę przed psychiczną kawą, którą posiada.





Ostatnią kategorię uczestników rynku stanowią firmy algorytmiczne i HFT (handel o wysokiej częstotliwości) .





Są one interesujące ze względu na fakt, że obecnie stanowią znaczną część rynku.





Firmy HFT w szczególności odpowiadają za znaczną część wolumenów obrotu w ciągu dnia na wszystkich rynkach.





Można uprościć te kategorie, dzieląc je na traderów krótkoterminowych i długoterminowych.





Zrozumienie, w jakich obszarach najprawdopodobniej wejdą na rynek, pozwoli Ci lepiej przewidywać swoje transakcje.

Typy giełd





Możesz handlować na wielu rynkach; najpopularniejsze z nich to kryptowaluty, Forex, akcje i kontrakty futures.





Rynki te dzielą się następnie na giełdy scentralizowane i zdecentralizowane.





Ogólna zasada jest taka, że chcesz handlować na scentralizowanej giełdzie; różni się to od zdecentralizowanego rynku, takiego jak kryptowaluty.

Centralne giełdy oferują swoim użytkownikom przejrzyste dane na temat wolumenu i głębokości rynku.





Najpopularniejszym rodzajem zdecentralizowanego rynku, na którym handluje się na zdecentralizowanych giełdach, jest rynek Forex i kontrakty CFD. Są one przedmiotem obrotu pozagiełdowego (OTC), a ich użytkownicy nie widzą realizowanych wolumenów,





Na rynku Forex istnieją dwa rodzaje brokerów: A-book i B-book.





Brokerzy A-book współpracują z różnymi dostawcami płynności, którzy ułatwiają transakcje swoim traderom. Brokerzy B-book otwierają pozycje przeciwko swoim klientom. Niewiele osób wie, że nawet jeśli istnieje broker A-book, nadal mogą zdecydować się na prowadzenie modelu B-book i handlować przeciwko swoim klientom.





Poza tym kontraktami terminowymi, kryptowalutami i akcjami handluje się na scentralizowanych platformach z przejrzystymi wolumenami.





Będą one przedmiotem obrotu na giełdach CME, CBOT, Eurex lub Nymex w ramach kontraktów futures.





W branży kryptowalut dostępne są scentralizowane giełdy, takie jak Binance i Bybit, oraz zdecentralizowane giełdy, takie jak Hyperliquid lub inne brokerzy łańcuchowi; nadal zapewniają one swoim użytkownikom przejrzyste wolumeny.





A akcje są przedmiotem obrotu na giełdach NYSE, LSE i innych.

Narzędzia mikrostruktury rynku





Teraz, gdy posiadasz już pewną wiedzę na temat mikrostruktury rynku, omówimy kilka narzędzi często wykorzystywanych przez traderów.





Są to narzędzia do handlu oparte na przepływie zleceń. Postaram się przedstawić sprawę w miarę prosto, ale jeśli nie masz pojęcia, czym jest przepływ zleceń, najpierw przeczytaj ten artykuł .

Warto wspomnieć, że wszystkie te narzędzia najlepiej wykorzystać do krótkoterminowego handlu; jeśli skupiasz się wyłącznie na handlu wahadłowym, również mogą okazać się przydatne, jednak ich zastosowanie jest znacznie bardziej skomplikowane.





Głębokość rynku

O DOM wspominałem już w tym artykule.





DOM to skrót od Depth of Market (głębokość rynku), jest to narzędzie, które w najprostszej formie pokazuje zamówienia realizowane przy poszczególnych cenach.





Powyższy obrazek przedstawia DOM dla BTCUSD na platformie Bybit.





W niebieskiej kolumnie kupujący są skłonni kupić, a sprzedający są skłonni sprzedać w czerwonej kolumnie.





Ponieważ jest to bardziej zaawansowany DOM, w środkowych kolumnach znajdują się zlecenia zrealizowane na rynku, a po lewej stronie widoczny jest także profil wolumenu .





Czy zatem aktywne wykorzystanie DOM w handlu daje jakieś korzyści?





Istnieje, ale nie jest to łatwe, szczególnie na rynkach kryptowalut i innych rynkach o ograniczonej dostępności.





Moim zdaniem DOM najlepiej sprawdzi się na rynkach płynnych, takich jak obligacje lub niektóre kontrakty terminowe na indeksy.





Jak już wspomniałem, zlecenia z limitem są formą reklamy na rynku; każdy może je dodawać i usuwać z arkusza zleceń w dowolnym momencie.





Często stwarza to iluzję popytu i podaży, która nie jest prawdziwa.





Właśnie tutaj DOM ma przewagę.





Doświadczeni czytelnicy DOM potrafią rozpoznać, czy zlecenia zbliżone do ceny rynkowej są prawdziwe, czy też są to po prostu zlecenia fikcyjnego.





Jak już wspomniałem, jest to zazwyczaj łatwiejsze na rynkach, które są dużo bardziej płynne i poruszają się wolniej.





Zwłaszcza w przypadku podszywania się, możliwość wykrycia fałszywych zleceń może okazać się skuteczną strategią handlową, ponieważ osoby podszywające się zazwyczaj realizują swoje zlecenia po drugiej stronie podszywania się.





Jeśli jesteś traderem jednodniowym (lub jakimkolwiek innym traderem), DOM może być dobrym narzędziem do realizacji transakcji.





Szybkie składanie zamówień w DOM jest często lepsze niż po prostu klikanie na wykresie lub praca w innych oknach zamówień.





Większość zaawansowanych platform pozwala na składanie różnych zamówień przy użyciu różnych skrótów klawiaturowych w DOM, wystarczy zaledwie kilka kliknięć.





Korzystanie z DOM jest podobne do analizy technicznej; trzeba ją obserwować wystarczająco długo, aby dostrzec wzorce i różne zachowania.





To, co sprawia, że jest to skomplikowane w porównaniu do prostej TA, to fakt, że wzorce te różnią się w zależności od rynku, na którym handlujesz.





Potrzeba wielu godzin obserwacji wykresów, aby zacząć dostrzegać te wzorce, ale jeśli poświęcisz na to swój czas, może to dać znaczącą przewagę w handlu jednodniowym.

Odczyt taśmy

Odczyt taśm jest uważany za bardziej popularny i prawdopodobnie łatwiejszy sposób śledzenia mikrostruktury rynku.





Jeśli pamiętasz przykład DOM, w środkowej kolumnie znajdowały się zlecenia rynkowe, które zostały zrealizowane.





To właśnie pokazuje taśma. Pokazuje zrealizowane zlecenia rynkowe.





Większość platform oferuje opcję tworzenia zrekonstruowanych taśm, które pokazują tylko rozmiary powyżej lub poniżej określonego progu.

To świetny sposób na szybkie śledzenie większych zrealizowanych transakcji na dowolnym rynku.





Ogólnie rzecz biorąc, będziesz korzystać z Tape, aby dowiedzieć się, jakimi obszarami zainteresowani są inwestorzy, jeśli chodzi o kupno i sprzedaż, a co najważniejsze, jak rynek reaguje na te działania.





Najszybszy sygnał absorpcji na rynku można uzyskać, patrząc na taśmę.





Jeśli widzisz poziom oporu, przy którym pojawia się wiele zleceń kupna, a rynek nie realizuje tych zleceń, znajdujemy się w sytuacji, którą opisałem wcześniej w tym artykule.





Kryptowaluty to rozdrobniony rynek, co oznacza, że wiele giełd oferuje zarówno handel spot, jak i handel kontraktami futures.

W takich sytuacjach pomocne okazują się narzędzia takie jak Aggr , które zapewniają zagregowane dane dotyczące dowolnych wybranych przez Ciebie zasobów kryptograficznych.





To jest taśma, którą oglądam; jak widać, pokazuje zlecenia na Bitcoiny rozdzielone na podstawie różnych giełd.

Na górze znajdują się produkty pochodne, a na dole rynki spot.





Jeśli chodzi o kryptowaluty, ogólną zasadą jest, że każdy dobry ruch powinien być sponsorowany przez ofertę na rynkach spot i instrumentów pochodnych, które oferują wysoką dźwignię, zazwyczaj przyciągają hazardzistów.





Na podstawie tych informacji możesz obserwować, jak rynek zachowuje się w okolicach pewnych poziomów i kto tam kupuje i sprzedaje.

Nie zajmie Ci dużo czasu, aby zauważyć konkretne wzorce.





Wykresy śladu





Footprint jest w zasadzie tym samym, co Tape, ponieważ pokazuje tylko zlecenia rynkowe zrealizowane po cenie bid i ask, ale robi to w bardziej zaawansowany sposób.





Problem w tym, że Tape czasami potrafi być zbyt szybki i nie pokazuje historii wcześniej zrealizowanych zleceń.





Footprint realizuje to w sposób przedstawiony na klasycznym wykresie świecowym.





Najbardziej popularny schemat bid i ask pokazuje transakcje sprzedaży po lewej stronie, a transakcje kupna po prawej; inną opcją może być schemat Delta, który sumuje wszystkie zlecenia i nanosi na nie sfinalizowane wykonania.





Ponieważ Footprint można wyznaczyć na dowolnym interwale czasowym, wielu traderów decyduje się na jego wykorzystanie na interwałach dziennych lub dłuższych.





Nie jest to coś, co bym polecał robić, ponieważ przewaga wynika z natychmiastowej reakcji rynku; w przypadku dłuższych ram czasowych równowaga między kupującymi i sprzedającymi będzie bardziej wyrównana, ale jeśli przyjrzysz się krótkoterminowym rotacjom w ciągu dnia, będziesz w stanie dostrzec nieefektywności, które mogą dać ci możliwość zawierania krótkoterminowych transakcji.

Mapy cieplne

Mapa cieplna jest prawdopodobnie najpopularniejszym narzędziem służącym do monitorowania mikrostruktury rynku.









Oprogramowanie do tworzenia map cieplnych umieszcza zlecenia limitowane na wykresie cen, które wielu traderów wykorzystuje następnie jako obszary wsparcia i oporu.





Wróćmy na chwilę do tematu spoofingu i spróbuję wyjaśnić, dlaczego nie ma sensu się tym zajmować.





W tej chwili cena Bitcoina wynosi około 40 000 dolarów.





Jesteś dużym traderem i chcesz kupić 1000 BTC za 39 000 USD.





Jeśli umieścisz w arkuszu zleceń pojedyncze zlecenie z limitem, mapa cieplna wyświetli je za pomocą jasnej, błyszczącej linii, a wszyscy będą teraz świadomi Twoich intencji.





Ludzie zobaczą Twoje zlecenie kupna, odbiorą je jako poziom wsparcia i zaczną kupować z wyprzedzeniem.





Dla Ciebie może to być problematyczne, ponieważ oprócz tego, że rynek może nie osiągnąć poziomu 39 tys., nie ma również wystarczającej liczby sprzedawców, aby zrealizować ofertę 1000 BTC.





Co więc możesz zrobić zamiast tego?





Możesz złożyć zlecenie sprzedaży z limitem 1000 BTC powyżej 41 000 USD.





Powstaje strach, że wartość bitcoina spadnie, a ludzie zaczną panicznie sprzedawać, zanim ten poziom osiągnie.

Co to tworzy? Jest wystarczająco dużo presji sprzedaży, aby wchłonąć ją do twojego zakupu 1000 BTC, dzięki czemu możesz podzielić ją na mniejsze części, aby ukryć swoje intencje.





Gdy już uzbierasz długą pozycję na poziomie 1000 BTC, po prostu wycofaj zlecenie sprzedaży przy cenie 41 tys., które po prostu zniknie, jakby nigdy nie miało miejsca.

Podobną sytuację można zobaczyć w przykładzie powyżej.





Mapy cieplne są podobne do Footprintu pod względem wykorzystania przedziału czasowego.





Jeśli chodzi o dłuższe ramy czasowe i te bardzo oczywiste oferty kupna i sprzedaży na rynku, prawie zawsze można założyć złe intencje.





Jednak nie każde zlecenie jest fałszywe. Od czasu do czasu można zobaczyć prawdziwych kupujących i sprzedających, którzy składają duże zlecenia w arkuszach zleceń.

Ci prawdziwi kupujący i sprzedający będą widoczni na interwałach czasowych częściej niż rzadziej.





I jeszcze raz, jeśli kupisz te 1000 BTC, złożysz zlecenie rynkowe o cenie 5-10% niższej lub zaczekasz, aż rynek zbliży się do tej ceny, tak aby inni nie mieli wystarczająco dużo czasu, by Cię wyprzedzić?









Jak widać na tym przykładzie, było duże zamówienie na kwotę 45 000 USD, które, patrząc na wzrost wolumenu, wydaje się być zrealizowane, a rynek faktycznie od tego momentu spadał.





Ponadto niektóre oprogramowania, np. Bookmap, poszły o krok dalej niż proste mapy cieplne i udostępniły traderom wskaźniki pokazujące, czy zlecenia zostaną zrealizowane, pokazujące zlecenia w kształcie góry lodowej, czy zostaną zrealizowane, i tak dalej.





Moim zdaniem, chociaż mapy cieplne mogą wprowadzać w błąd, wykorzystanie głębokości arkusza zleceń i sposobu, w jaki jest on odchylony, może dostarczyć przydatnych informacji. Więcej na ten temat w przyszłych artykułach.





Wniosek

Zrozumienie funkcjonowania rynków powinno być kluczowe dla każdego, kto decyduje się na handel.





Nawet jeśli nie jesteś traderem działającym w niższych ramach czasowych i nie będziesz musiał korzystać z żadnych z wymienionych narzędzi w swoim handlu, nadal ważne jest, aby wiedzieć, jak działają rynki.





Każdy trend na wyższych ramach czasowych zaczyna się na niższych ramach czasowych. Dzięki zrozumieniu mikrostruktury rynku możesz zwiększyć precyzję swojego handlu.