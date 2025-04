Innowacje z celem: Jak Marut Pandya buduje karierę w dziedzinie sztucznej inteligencji

Można śmiało powiedzieć, że sztuczna inteligencja (AI) jest tutaj, aby pozostać. Ta przełomowa technologia nadal jest wpleciona w każdy aspekt codziennego życia, a jej szybka ewolucja stworzyła zapotrzebowanie na profesjonalistów technicznych, którzy mogą pomóc organizacjom nadążyć, przynosząc bogactwo nowych możliwości kariery dla inżynierów AI i uczenia maszynowego (ML), badaczy AI, menedżerów produktów AI i naukowców zajmujących się danymi.









Jedną z osób, która podjęła się wyniesienia sztucznej inteligencji na jeszcze wyższy poziom, jest Marut Pandya , inżynier badań nad uczeniem maszynowym w UruchomPod , platforma przetwarzania w chmurze przeznaczona do zadań związanych ze sztuczną inteligencją (AI) i uczeniem maszynowym (ML).





Jednak nie zamierzał zostać wiodącym profesjonalistą AI. Zamiast tego jego zainteresowanie nauką fizyki doprowadziło go do zostania przedsiębiorcą AI, którego fascynowało odkrywanie ukrytych mechanizmów wszechświata.





Jak więc skończył zanurzony w innowacjach AI? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba odsłonić kurtynę tego, jak jego ciekawość skłoniła go do niespodziewanej zmiany kariery.

Ciekawość jako kompas

Jakie są prawa wszechświata? Jak rządzą one naturą? Jak powstał? Pytania takie jak te intrygują umysły intelektualistów, a to właśnie fascynacja wszechświatem uwiodła Pandyę na początku jego kariery akademickiej.





„Początkowo interesowałem się fizyką, pociągały mnie jej fundamentalne pytania o naturę rzeczywistości. Jednak w AI dostrzegłem potencjał nie tylko do zrozumienia świata, ale także do budowania narzędzi, które mogłyby go zmienić” – wspomina Pandya. Ta chęć wywarcia wpływu skłoniła go do przejścia od studiów teoretycznych do praktycznych aspektów AI.

Zwrot w stronę innowacji AI

Pandya mógł zachować bezpieczeństwo, pozostając w wybranej przez siebie dziedzinie akademickiej; jednak jego ciekawość wciągnęła go w świat informatyki i uczenia maszynowego. Kontynuował naukę w Bangalore, znanym również jako „Dolina Krzemowa Indii”, mieście z kwitnącym ekosystemem innowacji technologicznych.





Pandya zawsze interesował się fizyką, ale zamiast tego, ten dociekliwy student zainwestował swój kapitał intelektualny w tworzenie systemów, które mogłyby rozwiązywać złożone problemy ze świata rzeczywistego: „Moja podróż w świat sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego została zainspirowana głęboko zakorzenioną fascynacją naturą istnienia i nieograniczonymi możliwościami, jakie nauka oferuje, aby pozytywnie wpłynąć na świat”.





Ta akademicka zmiana zainspirowała Pandyę do zbudowania skalowalnych narzędzi, które mogłyby mieć globalny wpływ. Jego kolejny krok miał doprowadzić do ponownego wytyczenia nowej ścieżki.

Przesuwanie granic

Pandya przyczynił się do postępu w tej dziedzinie, podejmując innowacyjne podejścia do budowania skalowalnych, wydajnych systemów AI. Jego praca koncentruje się na łączeniu badań nad AI z praktyczną implementacją w celu tworzenia najnowocześniejszych rozwiązań dla szybko rozwijających się środowisk startupowych. Zaangażowanie Pandyi w projekty typu open source poprawiło wydajność i dostępność ML dla szerszej publiczności. Ponadto doprowadził do udoskonaleń w architekturze systemu, które umożliwiają działanie złożonych modeli z większą wydajnością.





Dzięki tym wysiłkom Pandya przesuwa granice tego, co jest możliwe w infrastrukturze AI, ułatwiając rozwój aplikacji AI, które są potężniejsze i bardziej wpływowe. Jego celem jest przyniesienie korzyści milionom użytkowników poprzez jego pracę nad aplikacjami AI.

Obecna rola i wkład

Pandya jest również inżynierem badawczym uczenia maszynowego na platformie chmury obliczeniowej Runpod, gdzie skupia się na optymalizacji procesów szkoleniowych modeli na dużą skalę, opracowaniu wydajnych strategii wnioskowania i badaniu nowych podejść do rozproszonego przetwarzania dla uczenia maszynowego. Jego praca zajmuje się złożonymi wyzwaniami w zakresie alokacji zasobów i harmonogramowania obciążeń ML, zapewniając unikalne spojrzenie na wymagania skalowalności nowoczesnych systemów AI.





Szersza społeczność zajmująca się sztuczną inteligencją odniosła korzyści z zaangażowania Pandyi w narzędzia typu open source, które zwiększają wydajność narzędzi uczenia maszynowego. Pandya rozwija także architekturę systemów dzięki swoim badaniom nad infrastrukturą uczenia maszynowego, co przekłada się na bardziej wydajne działanie złożonych modeli.

Badania Phyra

Oprócz swojej roli w Runpod, Pandya założył Phyra Research jako projekt pasji, aby zbadać krytyczne pytania dotyczące bezpieczeństwa AI. „Zrozumienie praktycznych ograniczeń i możliwości obecnych systemów AI pomaga mi ugruntować badania nad bezpieczeństwem w rzeczywistości technicznej” – wyjaśnia.





Pandya jest również badaczem, badającym potencjalne tryby awarii i kwestie bezpieczeństwa w systemach AI. Jego podwójna rola inżyniera i badacza zapewnia unikalną pętlę sprzężenia zwrotnego między implementacją techniczną a kwestiami bezpieczeństwa.

Co dalej z Pandyą?

Pandya ma aspiracje do rozwijania sztucznej inteligencji, ponieważ widzi jej potencjał do tworzenia znaczącego wpływu w wielu wymiarach. Ponadto zamierza pogłębić swoje badania nad systemami uczenia maszynowego, przyczynić się do publikacji naukowych, orędować za etycznym wykorzystaniem AI i być mentorem kolejnego pokolenia inżynierów AI.

5 wskazówek dla początkujących inżynierów AI

Pandya jest pasjonatem wyposażenia jutrzejszych innowatorów w narzędzia, których potrzebują do osiągnięcia sukcesu już dziś. Dla tych, którzy chcą pójść w jego ślady, oferuje następujące spostrzeżenia:





Podążaj niekonwencjonalnymi ścieżkami : zmieniaj kierunek, gdy nowe możliwości będą zgodne z Twoimi pasjami.





Priorytetowo traktuj podstawy : solidne podstawy w zakresie nauk ścisłych i inżynierii komputerowej są niezbędne do wykonywania pionierskich prac.





Połącz ciekawość z praktycznością : pozwól, aby ciekawość napędzała innowację, jednocześnie koncentrując się na wywieraniu realnego wpływu na świat.

Wykorzystaj społeczności Open Source : współpracuj z tymi społecznościami, aby zdobywać wiedzę i przyczyniać się do rozwoju dziedziny sztucznej inteligencji.

Innowacje dzięki odporności i współpracy : dostosowuj się do wyzwań i korzystaj z pracy zespołowej, aby osiągać przełomy.

Kariera oparta na ciekawości

Podróż Pandyi jest pełna niekonwencjonalnych ścieżek.





Jako odnoszący sukcesy inżynier uczenia maszynowego, przedsiębiorca i mentor, przekuł swoją ciekawość w satysfakcjonującą karierę. Jego przejście z fizyki do AI wymagało odporności, zdolności adaptacji i chęci eksplorowania nieznanych terytoriów.