Mawari jest pionierem w zakresie doświadczeń AI w całym mieście w dzielnicy Namba w Osace: w jaki sposób Osaka wkracza w przyszłość

Co by było, gdyby codzienna podróż do pracy mogła przekształcić się w interaktywne cyfrowe doświadczenie? Na tętniącej życiem stacji w Osace pasażerowie mogą wkrótce spotkać trójwymiarowe przewodniki cyfrowe w czasie rzeczywistym w ramach nowej inicjatywy miejskiej. Mawari nawiązało współpracę z Nankai Electric Railway Co., Ltd., Meta Osaka Co., Ltd. i e-stadium Co., Ltd. w celu uruchomienia Digital Entertainment City Namba, projektu, który zintegruje napędzane sztuczną inteligencją trójwymiarowe awatary, rozszerzoną rzeczywistość (XR) i zdecentralizowaną infrastrukturę fizyczną (DePIN) w całym mieście. Inicjatywa wdroży agentów AI zdolnych do zapewniania wskazówek turystom i obsługi klienta w przestrzeni publicznej przy użyciu urządzeń do przesyłania strumieniowego 3D w czasie rzeczywistym i urządzeń do przetwarzania brzegowego zainstalowanych w całej sieci Nankai.





Celem projektu jest przekształcenie tradycyjnych przestrzeni tranzytowych w interaktywne centra cyfrowe. Łącząc AI, XR i DePIN, nowy ekosystem ma na celu wspieranie wielojęzycznej pomocy dla turystów i tworzenie elastycznych możliwości zatrudnienia dla pracowników zdalnych i innych. Mawari, z doświadczeniem z ponad 50 projektów XR na całym świecie, wykorzysta swoją opatentowaną technologię do zarządzania wysokiej jakości strumieniowaniem treści cyfrowych, jednocześnie zmniejszając wymagania dotyczące przepustowości.









Lokalni interesariusze podkreślają, że projekt ma zwiększyć zaangażowanie miejskie i poprawić ogólne wrażenia z przestrzeni publicznej. Nankai Electric Railway, jeden z długoletnich dostawców transportu w Japonii, pozycjonuje inicjatywę jako sposób na modernizację swoich stacji i okolicznych obszarów. Meta Osaka i e-stadium wnoszą swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie rozwoju regionalnego i strategii cyfrowej, aby pomóc w kształtowaniu wdrażania projektu.

Ostatnie myśli

Projekt Digital Entertainment City Namba oznacza znaczący eksperyment w łączeniu cyfrowych i fizycznych doświadczeń miejskich w skali całego miasta. Podczas gdy inicjatywa może poprawić zaangażowanie użytkowników i wesprzeć lokalne gospodarki poprzez innowacyjne usługi cyfrowe, zachęca również do starannej kontroli odporności infrastruktury i dostępności cyfrowej dla wszystkich obywateli. Obserwatorzy będą chcieli zobaczyć, jak to zintegrowane podejście sprawdzi się jako model przyszłego rozwoju miast.





Mawari, pełniąc rolę głównego klienta w tej współpracy, podkreśla swoje zaangażowanie w przesuwanie granic obliczeń przestrzennych. Opierając się na spuściźnie ponad 50 projektów XR na całym świecie, Mawari wykorzystuje swoje najnowocześniejsze rozwiązania obliczeniowe i strumieniowanie 3D w czasie rzeczywistym, aby stworzyć krajobraz miejski, który łączy cyfrową innowację z codziennym życiem. Strategiczna inwestycja firmy w zdecentralizowaną infrastrukturę ma na celu nie tylko poprawę interakcji publicznych za pomocą realistycznych awatarów AI, ale także ustanowienie powtarzalnego modelu dla inicjatyw inteligentnych miast na całym świecie. To przedsięwzięcie potwierdza wizję Mawari, aby uczynić wciągające doświadczenia cyfrowe dostępnymi, wydajnymi i transformacyjnymi dla społeczności w całej Osace.





Nie zapomnij polubić i udostępnić tej historii!

Ujawnienie interesów osobistych: Ten autor jest niezależnym współpracownikiem publikującym za pośrednictwem naszego program do blogowania biznesowego . HackerNoon sprawdził raport pod kątem jakości, ale roszczenia w nim zawarte należą do autora. #DYOR