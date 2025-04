AI spotyka Bitcoin: w jaki sposób Rootstock napędza przyszłość bezzaufanej AI

AI zmienia sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z technologią, a w świecie blockchain jej wpływ dopiero się zaczyna. Prawdziwe wyzwanie? Zaufanie. Agenci AI działają autonomicznie, podejmując decyzje, które mogą mieć wpływ na użytkowników, firmy i całe gospodarki. Bez przejrzystości decyzje te są trudne do zweryfikowania, co prowadzi do poważnej luki zaufania.





Podkładka jest najlepszym miejscem do budowania aplikacji blockchain opartych na sztucznej inteligencji. Łączy w sobie Bitcoina bezpieczeństwo i elastyczność inteligentnych kontraktów Ethereum, tworząc idealne podstawy dla systemów AI bez zaufania. Oto, w jaki sposób agenci AI zasilani przez Rootstock mogą zdefiniować przestrzeń na nowo:

1. Audyt inteligentnych kontraktów, wykrywanie błędów i programy Bug Bounty

Agenci AI mogą działać jako proaktywni audytorzy bezpieczeństwa, skanując inteligentne kontrakty pod kątem luk w zabezpieczeniach przed ich uruchomieniem. Mogą automatyzować testy rozmycia i zgłaszać luki w zabezpieczeniach do programów bug bounty, wzmacniając protokoły DeFi w Rootstock. Wykrywając problemy, zanim zrobią to atakujący, zabezpieczenia oparte na AI zwiększają niezawodność zdecentralizowanych aplikacji.

2. Zarządzanie DAO i podejmowanie decyzji

DAO często zmagają się z niską frekwencją wyborczą, co prowadzi do opóźnionego podejmowania decyzji. Agenci AI mogą wkroczyć jako delegaci, analizując dyskusje społeczności, podsumowując kluczowe punkty i głosując na podstawie wstępnie zdefiniowanych zasad zarządzania. Poprawia to wydajność, zapewniając, że DAO podejmują świadome decyzje, pozostając jednocześnie zdecentralizowanymi.

3. Wykrywanie oszustw i ochrona przed zrywaniem dywanów

Agenci AI mogą oceniać nowe uruchomienia tokenów, analizując struktury inteligentnych kontraktów, wiarygodność zespołu i wzorce transakcji w łańcuchu. To proaktywne podejście pomaga chronić ekosystem DeFi Rootstock, sygnalizując potencjalne oszustwa, zanim wyrządzą szkodę.

Dlaczego Rootstock? Najlepsze miejsce do budowania AI na Bitcoinie

Rootstock jest wiodącym centrum innowacji Bitcoin od czasu swojego uruchomienia w 2018 r. Dzięki 100% historii sprawności Rootstock umożliwia aplikacjom blockchain opartym na sztucznej inteligencji niezrównane bezpieczeństwo i elastyczność. Oto dlaczego jest to najlepszy wybór dla agentów AI:





Bezpieczeństwo Bitcoina : Połączone wydobycie Rootstock zabezpiecza sieć mocą hashującą Bitcoina.

: zabezpiecza sieć mocą hashującą Bitcoina. Najbezpieczniejszy most do Bitcoin : POWPeg most zapewnia bezpieczne transfery między Bitcoinami i Rootstockiem, uniemożliwiając złośliwy dostęp.

: most zapewnia bezpieczne transfery między Bitcoinami i Rootstockiem, uniemożliwiając złośliwy dostęp. BitVMX i Trustless Bridging : RootstockLabs jest liderem w rozwoju BitVMX , innowacja umożliwiająca weryfikację dowodu zerowej wiedzy w przypadku Bitcoina, torując drogę do interoperacyjności bez zaufania.

: RootstockLabs jest liderem w rozwoju , innowacja umożliwiająca weryfikację dowodu zerowej wiedzy w przypadku Bitcoina, torując drogę do interoperacyjności bez zaufania. Zgodność z EVM : Programiści mogą wdrażać agentów AI opartych na Solidity na Rootstock bez konieczności nauki nowego języka programowania.

: Programiści mogą wdrażać agentów AI opartych na Solidity na Rootstock bez konieczności nauki nowego języka programowania. Szybsze transakcje : Dzięki krótszym czasom blokowania w porównaniu do Bitcoina, Rootstock jest zoptymalizowany pod kątem aplikacji AI w czasie rzeczywistym.





Sztuczna inteligencja potrzebuje zaufania — podkładka je zapewnia

Agenci AI muszą działać transparentnie. Rootstock umożliwia dokumentowanie on-chain decyzji AI, tworząc niezmienny zapis danych wejściowych, wyjściowych i rozumowania. Pozwala to użytkownikom weryfikować działania, zapewniając rozliczalność AI.





Ponadto DAO mogą kierować rozwojem AI, głosując nad strategiami operacyjnymi, poziomami ryzyka i modelami finansowania. Zapewnia to, że agenci AI są zgodni z interesami społeczności, działając jednocześnie wydajnie.

Poznaj możliwości Rootstock

Pytanie nie brzmi, czy agenci AI odegrają rolę w przyszłości technologii blockchain, lecz w jakiej dziedzinie będą się rozwijać.





Rootstock oferuje bezpieczeństwo Bitcoin, elastyczność Ethereum i innowację integracji AI bez zaufania. Niezależnie od tego, czy chodzi o zabezpieczanie inteligentnych kontraktów, zarządzanie DAO czy zapobieganie oszustwom, Rootstock jest najlepszym miejscem do tworzenia agentów AI.