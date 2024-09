Tsela ya go Lebana le go Raragana Ge o Rala Ditshepedišo tša Software

Ke eng ka moka ga yona?

Letšatši le lengwe le le lengwe, motsotso o mongwe le o mongwe nakong ya mošomo wa rena wa boentšenere, re kopana le mathata a mantši a go fapana a go raragana ga go fapafapana le maemo ao re swanetšego go tšea sephetho goba go se bušetša morago ka lebaka la go hloka datha. Nako le nako ge re aga ditirelo tše mpsha, re aga mananeokgoparara, goba gaešita le go bopa ditshepedišo tša tlhabollo, re kgoma lefase le legolo la ditlhohlo tše di fapafapanego.





Ke tlhohlo, gomme mohlomongwe le go sa kgonege, go lokeletša mathata ka moka. O tla kopana le tše dingwe tša ditaba tše fela ge o šoma ka niche ye e itšego. Ka lehlakoreng le lengwe, go na le tše ntši tšeo ka moka ga rena re swanetšego go di kwešiša gore re ka di rarolla bjang, ka ge di le bohlokwa kudu go aga ditshepedišo tša IT. Ka kgonego e phahameng, o tla kopana le bona ka diporojeke tse di tsohle.





Sehlogong se, ke tla abelana diphihlelo tša-ka ka tše dingwe tša mathata ao ke kopanego le ona ge ke be ke hlama mananeo a di-software.

Go Tshwenyega ka go Selaganya ke Eng?

Ge re lebelela ka gare ga Wikipedia, re tla hwetša tlhalošo ye e latelago





Ka tlhabollong ya disoftware tše di lebanego le dikarolo, matshwenyego a go selaganya ke dikarolo tša lenaneo leo le amago dimmojule tše mmalwa, ntle le kgonagalo ya go akaretšwa go efe goba efe ya tšona. Matshwenyego a gantši a ka se bola ka mo go hlwekilego go tšwa go tshepedišo ka moka ka bobedi tlhamong le phethagatšong, gomme a ka feletša ka e ka ba go phatlalatšwa (go pheta ga khoutu), go raragana (go ithekga mo go bohlokwa magareng ga ditshepedišo), goba ka bobedi.





E hlaloša kudu seo e lego sona, eupša ke nyaka go e katološa le go e nolofatša go se nene:

Matshwenyego a go selaganya ke kgopolo goba karolo ya tshepedišo/mokgatlo yeo e amago (goba e ‘segago go putla’) dikarolo tše dingwe tše ntši.





Mehlala ye mebotse ya dipelaelo tše bjalo ke mohlwaela wa tshepedišo, go rema dihlare, tšhireletšo, taolo ya kgwebišano, telemetry, tlhamo ya polokelo ya tshedimošo gomme go na le tše dingwe tše ntši. Re ya go hlaloša ka botlalo ka bontši bja tšona ka moragonyana sehlogong se.





Boemong bja khoutu, matshwenyego a go selaganya gantši a phethagatšwa ka go šomiša dithekniki tša go swana le Aspect-Oriented Programming (AOP) , moo matshwenyego a a modularized ka dikarolo tše di aroganego tšeo di ka dirišwago go ralala le tirišo. Se se boloka tlhaologanyo ya kgwebo e arotšwe go tšwa go dipelaelo tše, se dira gore khoutu e balege kudu le go hlokomelwa.

Go hlopha ga Dikarolo

Go na le ditsela tše ntši tše di kgonegago tša kamoo go ka hlopha dikarolo ka go di arola ka dithoto tše di fapanego go swana le bogolo, bogolo, tšhomišo, bohlokwa, nepišo, le tše dingwe, eupša mo sengwalong se, ke ya go šomiša go hlopha ga sebaka se bonolo. Ka se, ke ra gore lehlakore le le itšego le lebišitšwe kae e ka ba mokgatlo ka moka, tshepedišo ye e itšego, goba elemente ye e itšego ya tshepedišo yeo.





Ka fao, ke ya go arola dikarolo ka Macro le Micro .





Ka Macro lehlakore ke ra haholo-holo nahanela re latela bakeng sa tsamaiso eohle joaloka kgethile tsamaiso mohaho le moralo lona (monolithic, microservices, tšebeletso-sekametseng mohaho), theknoloji mokgobo, mokgatlo sebopeho, joalo-joalo Macro dikarolo di amana haholo-holo le maano le boemo bo phahameng diphetho.





Mo nakong ye, lehlakore la Micro le kgauswi kudu le maemo a khoutu le tlhabollo. Go fa mohlala, ke tlhako efe yeo e šomišwago go dirišana le polokelo ya tshedimošo, sebopego sa porojeke ya difoldara le diklase, goba gaešita le dipaterone tša tlhamo ya selo ye e itšego.





Le ge e le gore go hlopha mo ga se mo go loketšego, go thuša go rulaganya kwešišo ya mathata ao a ka bago gona le bohlokwa le khuetšo ya ditharollo tšeo re di dirišago go ona.





Sehlogong se, nepo ya-ka e kgolo e tla ba dikarolo tša macro.

Dikarolo tša Macro

Sebopego sa mokgatlo

Ge ke be ke sa tšwa go thoma go ithuta ka go aga di-software, ke ile ka bala dihlogo tše dintši tše di kgahlišago mabapi le molao wa Conway le mafelelo a wona sebopegong sa mokgatlo. Kudu-kudu ye . Ka fao, molao wo o bolela seo





Mokgatlo ofe goba ofe wo o hlamago tshepedišo (yeo e hlalošitšwego ka bophara) o tla tšweletša tlhamo yeo sebopego sa yona e lego khopi ya sebopego sa kgokagano ya mokgatlo.





Ke be ke dutše ke dumela gore kgopolo ye ka nnete ke ya legohle kudu gomme e emela Molao wa Gauta.





Ke moka ke ile ka thoma go ithuta mokgwa wa Eric Evans wa Domain-Driven Design (DDD) bakeng sa ditshepedišo tša go dira mohlala. Eric Evans o gatelela bohlokwa bja go hlaola Bounded Context. Kgopolo ye e akaretša go arola mohlala wa domain wo o raraganego ka dikarolo tše nnyane, tšeo di laolegago kudu, ye nngwe le ye nngwe e na le sete ya yona ye e lekanyeditšwego ya tsebo. Mokgwa wo o thuša poledišanong ye e šomago gabotse ya sehlopha, ka ge o fokotša tlhokego ya tsebo ye e nabilego ya lefapha ka moka le go fokotša go fetola seemo, ka go realo o dira gore dipoledišano di šome gabotse. Go fetola seemo ke selo se sebe kudu le seo se jago methopo kudu seo se kilego sa ba gona. Gaešita le di- computer di katana le yona. Le ge e le gore ga go bonagale go tla fihlelela go se be gona ka mo go feletšego ga go fetoša seemo, ke nagana gore seo ke seo re swanetšego go se katanela.





Ge ke boela Molaong wa Conway, ke hweditše ditaba tše mmalwa ka wona.





Taba ya mathomo yeo ke kopanego le yona le Molao wa Conway, wo o šišinyago gore tlhamo ya tshepedišo e bonagatša sebopego sa mokgatlo, ke bokgoni bja go bopa Diteng tše di Raraganego le tše di feletšego tše di Lekanyeditšwego. Go raragana mo go tšwelela ge sebopego sa mokgatlo se sa sepelelane le mellwane ya domain, go lebiša go Diteng tše di Lekanyeditšwego tšeo di ithekgilego kudu ka tše dingwe ebile di imetšwe ka tshedimošo. E lebiša go fetoleng seemo kgafetšakgafetša bakeng sa sehlopha sa tlhabollo.





Taba e nngwe ke gore mareo a mokgatlo a dutlela maemong a khoutu. Ge dibopego tša mokgatlo di fetoga, e nyaka diphetogo tša codebase, e ja methopo ya bohlokwa.





Ka go realo, go latela Inverse Conway Maneuver go thuša go aga tshepedišo le mokgatlo tšeo di hlohleletšago mohlwaela wa disoftware wo o nyakegago. Le ge go le bjalo, go a lemogwa go bolela gore mokgwa wo o ka se šome gabotse kudu ka go meago le dibopego tšeo di šetšego di bopilwe ka ge diphetogo mo nakong ye di tšere nako ye telele, eupša o šoma ka mo go kgethegilego ka go dikhamphani tše di thomago ka ge di akgofela go tsebagatša diphetogo le ge e le dife.

Bolo e Kgolo ya Seretse

Paterone ye goba “anti-pattern“ e otlela go aga tshepedišo yeo e se nago mohlwaela ofe goba ofe. Ga go na melao, ga go na mellwane le leano la kamoo go ka laolago go raragana mo go golago mo go sa phemegego. Go raragana ke lenaba le le boifišago kudu leetong la go aga ditshepedišo tša disoftware.





Go efoga go aga mohuta wo bjalo wa tshepedišo, re swanetše go latela melao ye e itšego le dithibelo.

Mohaho wa tsamaiso

Go na le ditlhalošo tše dintši kudu tša Software Architecture. Ke rata bontši bja tšona ka ge di akaretša dikarolo tše di fapanego tša yona. Lega go le bjalo, e le gore re kgone go nea mabaka ka tša meago, ka tlhago re swanetše go bopa tše dingwe tša tšona menaganong ya rena. Gomme go a lemogwa go bolela gore tlhalošo ye e ka tšwelela. Ka gona, bonyenyane ga bjale, ke na le tlhaloso e latelago bakeng sa-ka.





Software Architecture e mabapi le diphetho le dikgetho tšeo o di dirago letšatši le letšatši tšeo di amago tshepedišo ye e agilwego.





Go tšea diphetho tšeo o swanetšego go ba le tšona ka gare ga “mokotla” wa gago melao ya motheo le dipaterone tša go rarolla mathata ao a tšwelelago, gape go bohlokwa go bolela gore go kwešiša dinyakwa ke senotlelo sa go aga seo kgwebo e se hlokago. Le ge go le bjalo, ka dinako tše dingwe dinyakwa ga di bonagale goba gaešita le ga di hlalošwe, tabeng ye, go kaone go leta go hwetša tlhathollo ye ntši goba go ithekga ka maitemogelo a gago le go bota tlhaologanyo ya gago. Eupša go sa šetšwe seo, o ka se kgone go dira diphetho gabotse ge e ba o se na melao ya motheo le dipaterone tšeo o ka ithekgago ka tšona. Ke moo ke tlago tlhalošong ya Setaele sa Boagi bja Software.





Setaele sa Boagi bja Software ke sete ya melawana le dipaterone tšeo di hlaolago ka moo o ka agago softwere.





Go na le e ngata ya mekgwa ye e fapanego ya go aga yeo e lebišitšwego ka mahlakoreng a go fapafapana a meago ye e rulagantšwego, gomme go diriša tše ntši tša tšona ka nako e tee ke seemo se se tlwaelegilego.





Ka mohlala, tše bjalo ka:

Mohlwaela wa monolithic Domain-kgannwa ke moralo E theilwego godimo ga dikarolo Ditirelo tše nnyane Pipe le difiltara E laolwago ke ditiragalo Microkernel ya go swana le yona E lebanego le tirelo



bjalobjalo...





Ke therešo gore di na le mehola le go se loke ga tšona, eupša selo sa bohlokwa kudu seo ke ithutilego sona ke gore meago e tšwelela ganyenyane-ganyenyane mola e ithekgile ka mathata a kgonthe. Go thoma ka mohlwaela wa monolithic ke kgetho ye kgolo ya go fokotša go raragana ga tshepedišo, go na le kgonagalo ye kgolo ya gore mohlwaela wo o tla swanela dinyakwa tša gago le ka morago ga go fihlelela sefala sa Product-market Fit (PMI) sa go aga setšweletšwa. Ka tekanyo, o ka nagana go ya go mokgwa wo o laolwago ke ditiragalo le microservices bakeng sa go fihlelela go tsenywa tirišong mo go ikemetšego, tikologo ya mokgobo wa theknolotši wo o sa swanego, le mohlwaela wo o sa kopantšwego kudu (le go se be pepeneneng mo nakong ye ka lebaka la tlhago ya mekgwa yeo e laolwago ke ditiragalo le ya pub-sub ge e ba tše di a amogelwa). Bonolo le bokgoni di kgauswi gomme di na le khuetšo ye kgolo go tše dingwe. Ka tlwaelo, ditlhamo tše di raraganego di ama lebelo la tlhabollo ya dikarolo tše mpsha, di thekga le go hlokomela tšeo di lego gona, le go hlohla tlhagelelo ya tlhago ya tshepedišo.





Lega go le bjalo, ditshepedišo tše di raraganego gantši di nyaka tlhamo e raraganego le e feletšego, e lego seo se sa phemegego.





Ka toka, ye ke taba ye e nabilego kudu kudu, gomme go na le dikgopolo tše ntši tše kgolo mabapi le kamoo go ka rulaganywago le go aga ditshepedišo tša tlhagelelo ya tlhago. Go ithekgile ka phihlelo ya-ka, ke šomile mokgwa wo o latelago:

Mo e nyakilego go ba ka mehla e thoma ka mokgwa wa go aga wa monolithic ka ge o fediša bontši bja mathata ao a tšwelelago ka lebaka la tlhago ya ditshepedišo tše di phatlalatšwago. Gape go a kwagala go latela monolith ya modular go tsepelela go dikarolo tša go aga tšeo di nago le mellwane ye e kwagalago. Go diriša mokgwa wo o theilwego godimo ga dikarolo go ka ba thuša go boledišana ka go šomiša ditiragalo, eupša go ba le megala ya thwii (aka RPC) go nolofatša dilo mathomong. Le ge go le bjalo, go bohlokwa go latela go ithekga magareng ga dikarolo ka ge ge karolo ya A e tseba go gontši ka karolo ya B, mohlomongwe, go a kwagala go di kopanya go ba e tee. Ge o batamela kgauswi le seemo seo o swanetšego go lekalekantšha tlhabollo ya gago le tshepedišo, o ka nagana go latela mokgwa wa Stangler go ntšha ganyenyane-ganyenyane dikarolo tšeo di swanetšego go tsenywa tirišong ka go ikemela goba gaešita le go lekalekanywa ka dinyakwa tše itšego. Bjale, ge o na le pono ye e kwagalago ya bokamoso, yeo e lego mahlatse a go makatša, o ka tšea sephetho ka mohlwaela wo o nyakegago. Mo nakong ye, o ka tšea sephetho sa go tšwela pele go ya go mohlwaela wa microservices ka go diriša gape mekgwa ya Orchestration le Choreography, go akaretša mohlala wa CQRS bakeng sa ditiro tša go ngwala le go bala ka tekanyo ye e ikemetšego, goba gaešita le go tšea sephetho sa go kgomarela mohlwaela wa monolithic ge e le gore o swanela dinyakwa tša gago.





Gape go bohlokwa go kwešiša dinomoro le dimetriki tša go swana le DAU (Badiriši ba Mafolofolo ba Letšatši le Letšatši), MAU (Badiriši ba Mafolofolo ba Kgwedi le Kgwedi), RPC (Kgopelo ka Motsotswana), le TPC (Kgwebišano ka Motsotswana) ka ge e ka go thuša go dira dikgetho ka gobane mohlwaela wa Badiriši ba mafolofolo ba 100 le badiriši ba mafolofolo ba dimilione tše 100 ba fapane.





Bjalo ka noutu ya mafelelo, nka re go aga go na le khuetšo ye kgolo katlegong ya setšweletšwa. Mohlwaela wo o sa hlangwago gabotse wa ditšweletšwa o a nyakega ka go lekalekantšha, yeo go nago le kgonagalo ye kgolo ya go lebiša go go palelwa ka ge bareki ba ka se eme ge o lekanya tshepedišo, ba tla kgetha mophadišani, ka fao re swanetše go ba pele ga go lekalekantšha mo go ka bago gona. Le ge ke dumela gore ka dinako tše dingwe e be e ka se be mokgwa wa go sekama, kgopolo ke go ba le tshepedišo yeo e ka lekanywago eupša e sego yeo e šetšego e lekanyeditšwe. Ka lehlakoreng le lengwe, go ba le tshepedišo ye e raraganego kudu le yeo e šetšego e lekanyeditšwe yeo e se nago bareki goba dithulaganyo tša go hwetša bontši bja bona go tla go bitša tšhelete kgwebong ya gago lefeela.

Kgetho ya mokgobo wa theknolotši

Go kgetha mokgobo wa theknolotši gape ke sephetho sa maemo a macro ka ge se tutuetša go thwala, dipono tša tlhagelelo ya tlhago ya tshepedišo, go kgona go oketšega, le tshepedišo ya tshepedišo.





Le ke lenaneo la dilo tša motheo tšeo di swanetšego go elwa hloko bakeng sa go kgetha mokgobo wa thekinolotši:

Dinyakwa tša porojeke le go raragana. Go fa mohlala, tirišo ye bonolo ya wepe e ka agwa ka tlhako ya Blazor ge e le gore bahlami ba gago ba na le maitemogelo ka yona, eupša ka lebaka la go hloka go butšwa ga WebAssembly, go kgetha React le Typescript bakeng sa katlego ya nako ye telele e ka ba sephetho se sekaone

Go fa mohlala, tirišo ye bonolo ya wepe e ka agwa ka tlhako ya Blazor ge e le gore bahlami ba gago ba na le maitemogelo ka yona, eupša ka lebaka la go hloka go butšwa ga WebAssembly, go kgetha React le Typescript bakeng sa katlego ya nako ye telele e ka ba sephetho se sekaone Scalability le Dinyakwa tša Tiragatšo. Ge e ba o lebeletše pele go amogela palo e kgolo ya sephethephethe, go kgetha ASP.NET Core go feta Django e ka ba kgetho e bohlale ka baka la tshepedišo ya yona e phagamego ya go swara dikgopelo tša nako e tee. Lega go le bjalo, phetho ye e ithekgile ka tekanyo ya sephethephethe seo o se letetšego. Ge o hloka go laola dikgopelo tšeo di ka bago dibilione ka nako ya fase ya go khutša, go ba gona ga Kgoboketšo ya Ditlakala e ka ba tlhohlo.

Ge e ba o lebeletše pele go amogela palo e kgolo ya sephethephethe, go kgetha ASP.NET Core go feta Django e ka ba kgetho e bohlale ka baka la tshepedišo ya yona e phagamego ya go swara dikgopelo tša nako e tee. Lega go le bjalo, phetho ye e ithekgile ka tekanyo ya sephethephethe seo o se letetšego. Ge o hloka go laola dikgopelo tšeo di ka bago dibilione ka nako ya fase ya go khutša, go ba gona ga Kgoboketšo ya Ditlakala e ka ba tlhohlo. Go Hira, Nako ya Tlhabollo, le Ditshenyagalelo. Mabakeng a mantši, tše ke mabaka ao re swanetšego go tshwenyega ka ona. Nako ya go ya Mmarakeng, Ditshenyagalelo tša Tlhokomelo, le go tsepama ga Hiring di otlela dinyakwa tša gago tša kgwebo ntle le mapheko.

Mabakeng a mantši, tše ke mabaka ao re swanetšego go tshwenyega ka ona. Nako ya go ya Mmarakeng, Ditshenyagalelo tša Tlhokomelo, le go tsepama ga Hiring di otlela dinyakwa tša gago tša kgwebo ntle le mapheko. Bokgoni bja Sehlopha le Methopo. Sete ya bokgoni bja sehlopha sa gago sa tlhabollo ke selo se bohlokwa. Ka kakaretšo go šoma gabotse kudu go šomiša theknolotši yeo sehlopha sa gago se šetšego se e tlwaetše ntle le ge go na le lebaka le le tiilego la go beeletša go ithuteng mokgobo wo mofsa.

Sete ya bokgoni bja sehlopha sa gago sa tlhabollo ke selo se bohlokwa. Ka kakaretšo go šoma gabotse kudu go šomiša theknolotši yeo sehlopha sa gago se šetšego se e tlwaetše ntle le ge go na le lebaka le le tiilego la go beeletša go ithuteng mokgobo wo mofsa. Go gola ga mmele. Setšhaba se se tiilego le tshepedišo ye e humilego ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya makgobapuku le didirišwa di ka nolofatša kudu tshepedišo ya tlhabollo. Dithekinolotši tše di tumilego gantši di na le thekgo ye kaone ya setšhaba, yeo e ka bago ya bohlokwa kudu bakeng sa go rarolla mathata le go hwetša methopo. Ka go realo, o be o ka boloka methopo gomme wa tsepamiša kgopolo kudu go setšweletšwa.

Setšhaba se se tiilego le tshepedišo ye e humilego ya tswalano ya diphedi le tikologo ya tšona ya makgobapuku le didirišwa di ka nolofatša kudu tshepedišo ya tlhabollo. Dithekinolotši tše di tumilego gantši di na le thekgo ye kaone ya setšhaba, yeo e ka bago ya bohlokwa kudu bakeng sa go rarolla mathata le go hwetša methopo. Ka go realo, o be o ka boloka methopo gomme wa tsepamiša kgopolo kudu go setšweletšwa. Tlhokomelo le Thekgo ya Nako e Telele. Ela hloko go kgona ga thekinolotši yeo ka nako e telele. Dithekinolotši tšeo di amogelwago ka bophara le go thekgwa ga di na kgonagalo ya gore di felelwe ke nako gomme ka kakaretšo di hwetša dimpshafatšo le dikaonafatšo tša ka mehla.





Go ba le mekgobo e mentši ya thekinolotši go ka kgoma bjang kgolo ya kgwebo?

Go ya ka pono e nngwe, go tsebagatša mokgobo o tee gape go ka oketša go thwala ga gago, eupša ka lehlakoreng le lengwe, go tliša ditshenyagalelo tše oketšegilego tša tlhokomelo ka ge o swanetše go thekga mekgobo ka bobedi. Ka gona, bjalo ka ge ke boletše pejana, go ya ka pono ya-ka, ke feela tlhokego e oketšegilego yeo e swanetšego go ba ngangišano ya go akaretša mekgobo e mentši ya thekinolotši.





Eupša ke’ng ka molao wa motheo wa go kgetha sedirišwa se sebotse kudu bakeng sa bothata bjo itšego?

Ka dinako tše dingwe ga o na kgetho e nngwe ge e se go tliša didirišwa tše difsa tša go rarolla bothata bjo itšego bjo bo theilwego godimo ga dilo tše di swanago tšeo di naganetšwego tšeo di boletšwego pejana, maemong a bjalo, go a kwagala go kgetha tharollo e kaone.





Go hlolwa ga ditshepedišo tšeo di se nago kopanyo e phagamego le thekinolotši e itšego e ka ba tlhohlo. Go sa dutše go le bjalo, go a thuša go katanela boemo bjoo tshepedišo yeo e sa kgokagantšwego ka thata le thekinolotši, gomme e ka se hwe ge e ba gosasa, tlhako e itšego goba sedirišwa se ka ba kotsing goba gaešita le go se sa šomišwa.





Se sengwe se bohlokwa seo se swanetšego go elwa hloko se amana le go ithekga ga disoftware tša mohlodi wo o bulegilego le tša mong. Software ya mong e go fa go fetofetoga mo gonyenyane le kgonagalo ya go rulaganywa. Go sa dutše go le bjalo, selo se kotsi kudu ke go notlelwa ga morekiši, moo o thomago go ithekga ka ditšweletšwa tša morekiši, ditheko, dipeelano le mmapa wa tsela. Se se ka ba kotsi ge e ba morekiši a fetoša tsela, a oketša ditheko goba a kgaotša setšweletšwa. Software ya mohlodi o bulegilego e fokotša kotsi ye, ka ge setheo se tee se sa e laole. Go fediša ntlha e tee ya go palelwa maemong ka moka ke senotlelo sa go aga ditshepedišo tše di ka botwago tša kgolo.

Ntlha e tee ya go Palelwa (SPOF) .

Ntlha e tee ya go palelwa (SPOF) e šupa karolo efe goba efe ya tshepedišo yeo, ge e palelwa, e tlago dira gore tshepedišo ka moka e kgaotše go šoma. Go fediša di-SPOF maemong ka moka go bohlokwa kudu go tshepedišo efe goba efe yeo e nyakago go hwetšagala ga godimo. Se sengwe le se sengwe, go akaretša tsebo, bašomi, dikarolo tša tshepedišo, baabi ba leru le megala ya inthanete, di ka palelwa.





Go na le dithekniki tše mmalwa tša motheo tšeo re ka di dirišago go fediša dintlha tše tee tša go palelwa:

Go fokotša mošomo. Diriša go fokotša mošomo bakeng sa dikarolo tše bohlokwa. Se se ra gore go ba le dikarolo tša bekapo tšeo di ka tšeago ge e ba karolo ya mathomo e palelwa. Redundancy e ka dirišwa go ralala le dikarolo tše di fapanego tša tshepedišo, go akaretšwa didirišwa tša go šoma ka thata (di-server, di-disk), go dira dikgokagano (dikgokagano, di-switch), le disoftware (di-database, di-server tša tirišo). Ge e ba o swara se sengwe le se sengwe go Moabi o tee wa Leru gaešita le go ba le di-backup moo, nagana ka go aga bekapo ya tlaleletšo ya ka mehla go e nngwe go fokotša ditshenyagalelo tša gago tše di lahlegilego ge go ka ba le masetla-pelo. Disenthara tša Datha. Aba tshepedišo ya gago go ralala le mafelo a mantši a mmele, go swana le disenthara tša datha goba dilete tša leru. Mokgwa wo o šireletša tshepedišo ya gago kgahlanong le go palelwa mo go itšego ga lefelo go swana le go kgaotša ga mohlagase goba dikotsi tša tlhago. Go palelwa. Diriša mokgwa wa go palelwa bakeng sa dikarolo tša gago ka moka (DNS, CDN, Load balancers, Kubernetes, API Gateways, le Databases). Ka ge ditaba di ka tšwelela ka mo go sa letelwago, go bohlokwa go ba le leano la go dira bekapo la go tšeela karolo efe goba efe legato ka clone ya yona ka moo go nyakegago ka lebelo. Ditirelo tša go hwetšagala ga godimo. Netefatša gore ditirelo tša gago di agilwe gore di ka lekalekanywa ka go rapalala le go hwetšagala kudu go tloga mathomong ka go kgomarela melawana ye e latelago: Itlwaetše go hloka mmušo ga tirelo gomme o efoge go boloka dithulaganyo tša mosediriši ka gare ga dipolokelo tša ka gare ga memori. Go e na le moo, diriša tshepedišo ya cache yeo e phatlalatšwago, go swana le Redis.

Phema go ithekga ka tatelano ya ditiragalo ya tšhomišo ya molaetša ge o hlabolla tlhaologanyo.

Fokotša diphetogo tša go thuba go thibela go šitiša bareki ba API. Moo go kgonegago, kgetha diphetogo tšeo di sepelelanago le morago. Le gona, ela hloko ditshenyagalelo ka ge ka dinako tše dingwe, go phethagatša phetogo ya go thuba e ka ba mo go atlegago kudu ka ditshenyagalelo.

Akaretša phethagatšo ya khudugo ka gare ga phaephe ya go tsenywa tirišong.

Hloma leano la go swara dikgopelo tša nako e tee.

Diriša kutollo ya tirelo, go hlokomela, le go rema dihlare go godiša go botega le go bonwa.

Hlabolla logic ya kgwebo gore e be idempotent, o amogela gore go palelwa ga netweke ga go phemege. Tekolo ya go ithekga. Ka mehla hlahloba le go fokotša ditshepetšo tša ka ntle. Go ithekga mo gongwe le mo gongwe ga ka ntle go ka tsebagatša di-SPOF tšeo di ka bago gona, ka fao go bohlokwa go kwešiša le go fokotša dikotsi tše. Kabelo ya tsebo ya ka mehla. Le ka mohla o se ke wa lebala bohlokwa bja go phatlalatša tsebo ka gare ga mokgatlo wa gago. Batho ba ka ba bao ba sa tsebjego e sa le pele, gomme go ithekga ka motho o tee go kotsi. Hlohleletša maloko a sehlopha go tsenya tsebo ya ona dijithale ka ditokomane. Lega go le bjalo, ela hloko go ngwala ditokomane ka mo go feteletšego. Diriša didirišwa tše di fapa-fapanego tša AI go nolofatša tshepedišo ye.

Mafetšo

Sehlogong se, re akareditše dikarolo tše mmalwa tše bohlokwa tša Macro le kamoo re ka lebeletšanago le go raragana ga tšona.





Re leboga go bala! Re tla bonana nakong e tlago!