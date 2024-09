Go tloga go Mohlami go ya go Mogolegwa? Go Swarwa ga Mothei wa Telegram’s le go Wa ga Yona ka Lefase ka Bophara

Go Golegwa ga Pavel Durov: Phetogo yeo e Kgangišanwago Ntweng Magareng ga Sephiri le Tšhireletšo

Mantšiboa a Mokibelo wo o fetilego, ditaba tša go swarwa ga Pavel Durov di ile tša romela maphoto a go tšhoša go ralala le lefase la theknolotši boemafofaneng bja Fora bja Le Bourget. Durov ke mothei le CEO wa tirelo ya melaetša ye e šitišitšwego Telegram, O ile a swarwa ge a gata ka ntle ga jet ya gagwe ya poraebete ke balaodi ba Fora.





Tiragalo ye e thomile ngangišano ye fišago mabapi le sephiri, tšhireletšego le lefelo la theknolotši ka gare ga setšhaba.

Go Swarwa: Ntwa e Raraganego ya Molao le ya Boitshwaro

Pavel Durov wa mengwaga ye 39, rakgwebo wa Franco-Russia, o ile a swarwa ge a fihla ke Air Transport Gendarmerie yeo e tšwago Azerbaijan. Go swarwa ga se ga se gwa direga ka kotsi le gatee, Durov o lokeleditšwe ka go FPR-French Wanted Persons File ka ge lengwalo la go phuruphutša le be le ntšhitšwe peleng ke OFMIN-Ofisi ya Lefapha la Fora la ka Gare ka morago ga dinyakišišo tša mathomo ke Maphodisa a Boahlodi a Fora.





Ditatofatšo kgahlanong le Durov ke tše šoro: Balaodi ba Fora ba mo belaela gore o na le seabe go gwebeng ka dihlare-tagi, melato ya bosenyi ya pedo, bofora le botšhošetši. Eupša seo se ba tshwenyago e le ka kgonthe ke dikarolo tšeo Telegram e di dumelelago: dinomoro tša mogala tšeo di lahlwago, ditefelo tša cryptocurrency le tlhago yeo e šitišitšwego ya tirišo. Dikarolo tšeo di hlametšwego go šireletša sephiri sa badiriši le tšona di dirišwa gampe ke disenyi.





Sehlopha sa dinyakišišo sa Fora se bolela gore go se kgone ga Durov go kgonthišetša go lekanetša diteng le go dirišana ka mo go atlegilego le ba phethagatšo ya molao ge e le gabotse go mo fetoša modirišani bosenying bjo.

Sebopego se Segolo: Karolo ya Thelekramo Setšhabeng sa Sebjalebjale

Telegram e be e dutše e hyping sephiri le tšhireletšego kudu, gomme ka lebaka la se, e gogetše bao ba nyakago go boloka dikgokagano tša bona kgole le babogedi goba ba thibelago bao ba sa rategego. Matla ona a gape a dirile gore e kgahliše lefaseng la bahu ya disenyi. Go thwe dihlopha tša bosenyi tše di rulagantšwego, batšhošetši le batšea-karolo ba bangwe bao ba sego molaong ba dirišitše Telegram go dira mediro yeo e sego molaong, ba šireleditšwe ke go šitišwa ga sefala le go hloka teka-tekano.





Basekaseki ba re go swarwa ga Durov go bea mohlala o mobe. Sephetho sa mmušo wa Fora sa go bea CEO ya khamphani ya theknolotši kgolegong ka baka la ditiro tšeo di dirilwego ke badiriši ba sefala sa gagwe se rotoša dipotšišo tša motheo mabapi le teka-tekano magareng ga sephiri le tšhireletšego. Sefala se lokafatšwa go fihla bokgoleng bofe go ema se ikarabela ka ditiro tša badiriši? Gomme ge e ba go le bjalo, motho o thala mola kae?









Kgang: Sephiri Bapetšwa le Tšhireletšo

Go swarwa ga Durov go polarized dikarabelo. Go batho ba bantši, ye ke tsenogare yeo e nyakegago kudu ntweng ya go lwantšha bosenyi bja Inthaneteng. Ge Telegram le diforamo tše dingwe tša melaetša yeo e šitišitšwego ganyenyane-ganyenyane di fetogile lefelo la botšhabelo bakeng sa mediro ya bosenyi, mebušo e mentši e nagana gore e ile ya swanelwa ke go tsena ditaba gare. Ba bantši ba ile ba lebelela go gana ga Durov go dirišana le ba phethagatšo ya molao e le boitshwaro bjo bo šitišago bjo bo ka beago tšhireletšego ya setšhaba kotsing.





Ka mo go fapanego, babueledi ba sephiri ba lebelela go swarwa e le go fihlelela mo go feteletšego ga mmušo wa Fora. Durov o otlwa ka morago ga tšohle, ka go šireletša sephiri sa badiriši ba gagwe. Tokelo ya motheo yeo e beilwego melaotheong e mentši ya temokrasi, go akaretša le ya Fora. Poifo ya kgonthe ke gore ye e ka ba tshekamelo e thelelago go ya mebušong kae le kae yeo e gatelelago ditatofatšo kgahlanong le sefala seo se sa tšhogego ka mo go feletšego dinyakwa tša yona, ka gona se senya metheo ya sephiri ya dijithale.





Go batho ba, seo se be se tla swana le go leka go dira gore motšweletši wa thipa a ikarabele ka go hlabja ka thipa. Seo ke feela bophagamo bja go hloka tlhaologanyo ka go bea lefelo la kopano molato ka seo se diregilego sethaleng sa lona. Ba bangwe ba ile ba belaela ge e ba di-CEO dife goba dife tša dikhamphani tša theknolotši ka Bodikela-go akaretšwa bao ba sepetšago WhatsApp goba Signal-ba tla swarwa ka tsela ye e swanago ge e ba diforamo tša bona di be di šomišetšwa mediro yeo e sego molaong.

Ditlamorago go Bokamoso

Go swarwa ga Durov go ka ba le ditlamorago tše di nabilego lefaseng la theknolotši, ka gore ge go ka lekwa, go ka tiiša mebušo ye mengwe sebete go latela dikhamphani tšeo tša theknolotši tšeo di sa bapalego gabotse ka melawana ya tšona. Se se ka bolela go bea kgateletšo e oketšegilego diforamo go dirišana le balaodi goba go lebeletšana le ditla-morago tša molao, tšeo ka botšona e ka bago sedirišwa sa go roba sephiri sa badiriši ka bontši.





Seo se ka bolela gabotse dithibelo tše di oketšegilego gomme se sebe le go feta, go gapeletša go tsena ka morago e le gore dikgokagano tše di šitišitšwego di hwetšagale go mebušo. Go sepela ka tsela ye ruri go be go tla fapana kudu le seo, go fihla ga bjale, ba se tsebagaditšego ka sephiri gomme go ka pšhatlaganya kholofelo yeo e beilwego go bona ke badiriši.

Taba ya go Bea Mohlala

Molato kgahlanong le Durov ga se monna o tee, setheo se tee. Se ke seemo bakeng sa bokamoso bja sephiri mehleng ya dijithale. Sephetho se na le kgonagalo ya go bea mohlala wa ka fao balaodi ba tlago šomana le diforamo tša dikgokagano tše di šitišitšwego nakong ye e tlago.





Go sekišwa ga di-CEO tša theknolotši go ya ka ditiro tša badiriši ba bona ka go latelana go ka ntšha boitlhamelo gomme, ka go le lengwe, mafelelong gwa ba le mafelelo a go tsidifatša ka ge diforamo tše di fapanego di tla ba šedi kudu ka ga ditirišo tša molao go pšhatlaganya tokologo ya polelo. Se se nyenyefatša seo inthanete e bego e hlamilwe gore e be sona ka botlalo: lefelo le le lokologilego le le bulegilego la poledišano le phapantšho ya dikgopolo.





Sephetho: Kgang ya Sephiri vs. Tšhireletšo

Go swarwa ga Pavel Durov go thomile ngangišano ye šoro ya ge e ba go na le tekatekano magareng ga sephiri le tšhireletšego. Bathekgi ba dumela gore go swarwa ga gagwe go tloga go nyakega ntweng kgahlanong le dikarolo tša bosenyi tšeo di dirišago gampe diforamo tšeo di šitišitšwego, gomme difeme tša thekinolotši di swanetše go dira sohle seo di ka se kgonago go dirišana le ba phethagatšo ya molao bakeng sa go šireletša tšhireletšego ya setšhaba.





Ka lehlakoreng le lengwe, bašireletši ba sephiri ba e sola e le go fihlelela mo go feteletšego mo go tšhošago le go boifa gore e bea mohlala wa go tsena ditaba gare ga mmušo le go senywa ga ditokologo tša dijithale. Kgang ye e gatelela ditlhohlo tše thata tša go lekalekanya sephiri sa motho ka noši kgahlanong le tšhireletšo ya kopanelo mo nakong ya ditšitale. Sephetho se tla bopa kudu bokamoso bja kgokagano ya titšithale le ditokelo tša sephiri mengwageng ye e tlago.