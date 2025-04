WeFi lanceert Wenix, een Telegram-game die rechtstreeks bijdraagt aan tokenmining

**CHARLESTOWN, Saint Kitts en Nevis, 29 januari 2025/Chainwire/--**WeFi, 's werelds eerste Deobank (Decentralized Onchain Bank), is gelanceerd Wenix , een minigame die native is ontwikkeld voor Telegram. Wenix integreert competitieve skill-based gameplay met een verdienmechanisme dat is verbonden met het WeFi-ecosysteem, en combineert entertainment met gedecentraliseerde financiën.





"Wenix is een unieke mix van innovatie en toegankelijkheid, gericht op het overbruggen van de kloof tussen gedecentraliseerde financiën en het reguliere publiek", aldus Roman Rossov, Chief Product Officer bij WeFi. Hij voegde toe: "Door gebruik te maken van het enorme bereik van Telegram, laat Wenix zien hoe blockchaintechnologie aantrekkelijk, intuïtief en lonend kan worden gemaakt voor een breed publiek, of ze nu voor het eerst DeFi verkennen of doorgewinterde deelnemers zijn."





Wenix introduceert een mechanisme waarbij spelers ITO Points (IP's) kopen met stablecoins om deel te nemen aan gevechten, weddenschappen te plaatsen en extra IP's te verdienen door overwinningen. Deze punten kunnen worden omgezet in ITO-eenheden, die dienen als centrale knooppunten in het WeFi-ecosysteem. ITO-eenheden stellen gebruikers in staat om WFI te minen, de native utility-token van het platform. Dit proces koppelt het succes van Wenix aan de algehele prestaties van het ecosysteem door de marktwaarde van WFI te beïnvloeden.





De missie van WeFi is om gedecentraliseerde financiën toegankelijk, veilig en inclusief te maken door oplossingen te creëren die blockchaintechnologie combineren met gebruiksvriendelijke platforms. Deze next-generation digitale bankingoplossing zal blockchain- en AI-technologieën voor financiële diensten samenbrengen.





Het bredere ecosysteem van WeFi integreert verschillende blockchain-aangedreven financiële diensten, met WFI als zijn belangrijkste utility-token. ITO-platform ondersteunt transparante en community-gedreven fondsenwerving, met de focus op het stimuleren van early adopters die actief deelnemen aan het ecosysteem. Spelers die IP verdienen via Wenix rechtstreeks bijdragen aan de ontwikkeling en functionaliteit van het platform.





Wenix verbetert de traditionele Telegram-gebaseerde games door speleracties op te nemen in het bredere WeFi-ecosysteem. Elke interactie — of het nu gaat om het verdienen van IP in Wenix of het bijdragen aan andere aspecten van het ecosysteem — heeft invloed op het aanbod en de marktprestaties van WFI. Deze aanpak verbindt gameplay met de financiële structuur van het platform, waardoor een uniform systeem ontstaat waarbij gebruikersparticipatie direct waarde toevoegt.

Voor meer informatie over Wenix kunnen gebruikers meedoen aan het minispel op Telegram , of sluit je aan bij de officiële Telegram-aankondigingskanaal , de Wenix Community-kanaal en bezoek Wenix's website .

