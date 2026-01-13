Transformatie van externe audits met Data Analytics: Power Query, CCH en Risk-Based Audit Planning

Een van de factoren van financieel management die belangrijk is, is de externe audit omdat het een onafhankelijke zekerheid geeft dat de financiële overzichten van een organisatie nauwkeurig en betrouwbaar zijn. Het proces van het vinden van de auditplanning werd traditioneel uitgevoerd met behulp van eerdere werkdocumenten, veronderstellingen en sampling. De algemene benadering die door deze teams werd aangenomen, was de ervaring en het gevoel van de darm, wat inefficiënt was en vaak verwaarloosde risico's. Maar dit verandert. Gegevensanalyse maakt ook dat auditors de planning en het uitvoeren van het auditproces opnieuw overwegen. From Assumptions to Evidence Van veronderstelling tot bewijs Er is nu geen behoefte om smalle monsters te maken of gebruik te maken van verouderde records van de afgelopen jaren om externe audits uit te voeren. De analyses zullen de auditors in staat stellen om de volledige gegevensgraving te initiëren voordat het veldwerk wordt uitgevoerd. De trends die eerder verborgen zijn, worden geïntroduceerd. De variatie in de uitgavenrekeningen, de periode van de erkenning van de inkomsten, het aantal transacties waren niet langer degenen die handmatig kunnen worden geverifieerd. Ze worden gedaan op het acute jeugdniveau op een automatische basis. Een dergelijk plan zal resulteren in verbeterde discussie met klanten, meer gerichte auditplannen en risicobeoordeling op basis van actuele realiteiten in plaats van aannames. De data-analyse stelt de auditors in staat zich te concentreren op de transacties met een hoog risico of accounts met onregelmatigheden in vergelijking met de rest, in plaats van willekeurige steekproeven te nemen op transacties in de regio's. De data-analyse stelt de auditors in staat zich te concentreren op de problemen die van belang zijn. Power Query: The Quiet Workhorse Power Query: Het stille werkpaard Het belangrijkste ding over de overgang is de gegevenstransformatietool die effectief is en bekend staat als Power Query van Microsoft. Het benadrukt niet specifiek het nemen ervan in de auditprocedure, maar het is een van de belangrijkste hulpmiddelen die de hedendaagse auditteams in gedachten moeten houden, omdat het flexibel en mogelijk is om ermee te werken. Het stelt auditors in staat om informatie te creëren met een groot aantal of aanzienlijk aantal bronnen, samenvatten en converteren in een formaat dat gemakkelijk te analyseren is zonder veel spanning. Er zijn vijf systemen van klanten, en elk van hen exporteert hun financiële gegevens anders. Power Query helpt een auditor om gegevens uit verschillende systemen in één vorm te verenigen en toegang te krijgen en trends en anomalieën te identificeren die kunnen dienen als indicatoren van De mogelijkheid om volledige datasets te verwerken is een van de beste kwaliteiten van Power Query omdat het vrij is van de gebreken van kleine steekproefanalyse. In de traditionele steekproefverwerking kunnen in de meeste gevallen de rode vlaggen worden weggegooid zonder te worden gerealiseerd, omdat de geselecteerde steekproef niet zich richt op de rode vlaggen. Door de hulp van Power Query, zal het de mogelijkheid demonstreren om de hele dataset te verkennen en niet gericht te blijven op de ernstige bedreigingen. Het verwijdert ook de subjectiviteit die altijd zal worden geconfronteerd door de handmatige selectie en dit maakt de auditors meer vertrouwen in hun bevindingen. The CCH Advantage in Audit Planning Het voordeel van CCH in auditplanning Zolang de interesse van auditors in het verkrijgen van een specifieke oplossing die is afgestemd op externe audits hoog is, zal de CCH-suite een geïntegreerd systeem bieden dat risicobeoordeling, documentatie en resource management vereenvoudigt. Het betekent niet alleen dat de checklists geautomatiseerd zullen worden. Het brengt ook alle vereisten voor risicobeoordeling, resource management en documentatiebeheersing samen in één omgeving. Het systeem helpt de auditors ook bij het vaststellen van wat ze nodig hebben om bepaalde gebieden van risico's te beantwoorden in vergelijking met algemene of dekkingsverzoeken van de auditors aan de klanten. CCH stelt auditors ook in staat om de auditplannen van het voorgaande jaar opnieuw te gebruiken en ze dynamisch bij te werken met nieuwe klantinformatie. Dit helpt bij het besparen van tijd, nieuwe normen worden nageleefd en ook wordt de auditmethode aangepast aan het veranderende profiel van de risico's van de klant. De historische informatie zal een actief zijn en geen ondersteuning op basis van dynamiek. Het systeem blijft toenemende veranderingen ervaren gedurende de hele betrokkenheid. Samen met de nieuwe invoering van gegevens komen veranderingen in risicoprofielen voor. Dit is gecrediteerd aan de voortdurende feedback die ervoor zorgt dat het auditplan niet wordt vastgelegd op wat er daadwerkelijk gebeurt en niet op wat oorspronkelijk werd voorspeld aan het begin van de planningssessie. Real Risk, Real Results Echte risico’s, echte resultaten Al deze innovaties creëren een meer verfijnde, progressieve benadering van externe audits.De auditors kunnen nu hun energie in een ander gebied zetten, dat in vraag is in plaats van het verspillen ervan.Het kan een geval zijn van het vinden van een leverancier, of een klant, wiens aankooprecord kan worden gekoppeld aan de handtekening van een gevestigde fraude, of verandering in de kasstroom, die beter zou worden opgespoord, maar bespaard door de hulpmiddelen. Zo is de manier waarop de externe audits evolueren. Ze worden niet langer gekenmerkt door vooraf bepaalde plannen, duidelijke voorbeelden en achterwaartse analyses. Ze worden alomtegenwoordig, inzichtelijk en objectief. Dergelijke voordelen zijn vanzelfsprekend voor de bedrijven die klaar zijn om de verandering te omarmen. Het eindresultaat zal efficiëntere en snellere audits zijn die meer toegevoegde waarde en inzicht hebben in de klanten. De externe auditteams bevinden zich nu in een betere positie waar ze met behulp van de relevante hulpmiddelen en een op gegevens gebaseerde mindset de feitelijke risico's kunnen identificeren, kwantificeren en reageren.