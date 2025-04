Het bouwen van een schaalbaar patentzoekplatform voor verbeterd IP-beheer

Geleverde expertise

De klant

Intellectual Ventures, gevestigd in Delaware, VS, is een prominente speler op het gebied van intellectueel eigendom (IE) management. Ze ondersteunen meer dan 500 patentaanvragen per jaar, en helpen vernieuwers en bedrijven bij patentonderzoek, octrooieerbaarheidsbeoordelingen en het veiligstellen van IE-rechten.





Intellectual Ventures staat bekend om de bevordering van patentinnovatie en onderzoekt voortdurend nieuwe manieren om haar processen te verbeteren en te stroomlijnen.





Ze beseften dat ze een sterker en efficiënter platform nodig hadden om hun patentaanvragen te verwerken. Daarom wilden ze de mogelijkheden van het platform verbeteren, met name op het gebied van zoekfunctionaliteit en workflowautomatisering.

Projectomvang

Het eerste platform dat Intellectual Ventures gebruikte, had een beperkte zoekfunctie op basis van trefwoorden die niet voldeed aan hun groeiende eisen. Deze verouderde zoekfunctie maakte het lastig om snel relevante patenten en informatie op te halen. Bovendien vertraagde het ontbreken van een speciale testomgeving de ontwikkeling van functies en bedreigde het de stabiliteit van het platform bij elke update.





Intellectual Ventures realiseerde zich dat ze, om te groeien en aan de toenemende vraag te voldoen, het hele platform moesten moderniseren en het ontwikkelingsproces moesten stroomlijnen. Na een uitgebreide beoordeling identificeerden we vier kritieke verbeterpunten om onze aanpak te sturen:

Test- en ontwikkelomgeving: een speciale ruimte inrichten voor het testen van nieuwe functies zonder dat de productieomgeving in gevaar komt.

CI/CD-automatisering: Implementatie van CI/CD-pipelines (Continuous Integration and Deployment) om snellere en veiligere updates mogelijk te maken.

Schaalbaarheid en resourcebeheer: Verbeter de schaalbaarheid van het platform naarmate het aantal gebruikers groeit, terwijl de resourcekosten efficiënt worden beheerd.

Automatisering van abonnementen en facturering: Integratie van een factureringssysteem dat het beheer van abonnementen automatiseert en gebruikers in staat stelt hun eigen abonnementen te beheren.

De uitdaging

Intellectual Ventures kreeg te maken met verschillende uitdagingen die de prestaties en productiviteit van hun platform beïnvloedden:

Vertraagde uitrol van functies en beperkte tests: zonder een speciale omgeving konden nieuwe functies niet grondig worden getest, wat de ontwikkeling vertraagde, risico's met zich meebracht en de gebruikerservaring beïnvloedde.

Minimale documentatie: Door het ontbreken van uitgebreide documentatie verliep de implementatie vaak inconsistent. Dit leidde tot vertragingen en langere hersteltijden wanneer er problemen optraden.

Gefragmenteerde installatie: de applicatie was deels gecontaineriseerd en deels zelfstandig, waardoor onderhoud, schaalbaarheid en implementatie lastiger waren.



Deze uitdagingen maakten het voor Intellectual Ventures moeilijk om het platform uit te breiden om hun toenemende vraag te ondersteunen. Het team van Intellectual Ventures had een oplossing nodig die deze problemen zou aanpakken en tegelijkertijd een solide basis zou leggen voor toekomstige groei.

Waarom Maruti Techlabs?

Intellectual Ventures koos Maruti Techlabs vanwege onze transparante en rechttoe rechtaan benadering van ontwikkeling. We richten ons op duidelijke communicatie en bewezen ontwikkelingspraktijken die prioriteit geven aan de behoeften van de klant en industrienormen.





Voortbouwend op onze geschiedenis van het leveren van hoogwaardige DevOps-oplossingen, hebben we onze aanpak afgestemd op de vereisten van Intellectual Ventures voor schaalbaarheid, efficiëntie en stabiliteit. Onze flexibele, op maat gemaakte aanpak stelde ons in staat om de specifieke problemen aan te pakken waarmee Intellectual Ventures te maken had tijdens het plannen voor de toekomstige eisen van hun platform.





" Het was geweldig om met het Maruti Techlabs-team te werken. Hun expertise en toewijding hebben echt een verschil gemaakt in het succes van ons project, en ik ben blij dat ik ze mijn hoogste aanbeveling kan geven. " - Technisch directeur

Oplossing

Om het platform te moderniseren, hebben we verschillende gerichte oplossingen geïmplementeerd die elk van de geïdentificeerde problemen aanpakten:





1. Dedicated Development Environment: We hebben een ontwikkelomgeving opgezet op basis van Kubernetes, die het testen van nieuwe functies in een veilige, gecontroleerde ruimte mogelijk maakte voordat ze naar productie werden verplaatst. Dit minimaliseerde de risico's die gepaard gingen met updates en stelde Intellectual Ventures in staat om vol vertrouwen nieuwe functies te implementeren zonder dat dit gevolgen had voor actieve gebruikers.





2. CI/CD Pipeline Implementatie: We hebben CI/CD pipelines ontworpen en geïmplementeerd om het proces van het implementeren van nieuwe features en updates te automatiseren. Dit maakte snellere, betrouwbaardere releases mogelijk, waardoor nieuwe features soepel konden worden uitgerold zonder de functionaliteit van het platform te verstoren.





3. Gestandaardiseerde containerisatie: We hebben alle standalone-applicaties overgezet naar Kubernetes-clusters, zodat het platform volledig gecontaineriseerd was. Dit maakte het eenvoudiger om te onderhouden en zorgde ervoor dat het platform efficiënt kon schalen als dat nodig was.





4. Verbeterde Solr-database-optimalisatie: We hebben de Solr-database opnieuw geconfigureerd om snellere, nauwkeurigere zoekopdrachten te ondersteunen, waardoor het platform beter in staat is om grote hoeveelheden data te verwerken. Hierdoor kon Intellectual Ventures complexe query's sneller verwerken, wat de gebruikerservaring aanzienlijk verbeterde.









5. Geautomatiseerd abonnementenbeheer met Stripe: We hebben Stripe geïntegreerd om abonnementsfacturering en -beheer te automatiseren. Hierdoor konden gebruikers hun abonnementen onafhankelijk beheren, inclusief betalingen en verlengingen, waardoor handmatig administratief werk werd verminderd en de gebruikerservaring werd verbeterd.

Communicatie en samenwerking

Ons team onderhield gedurende het hele project een open en consistente communicatie met Intellectual Ventures:

Dagelijkse updates: communicatie via e-mail, Slack en Google Meet zorgde voor regelmatige statusupdates.

Transparantie: Regelmatige rapportages hielden belanghebbenden op de hoogte van de voortgang, waardoor transparantie en afstemming op projectdoelen werd gewaarborgd.

Technologie Stack

Resultaat

De geïmplementeerde oplossingen hadden een meetbaar effect en leidden tot verbeteringen op verschillende gebieden.





De belangrijkste resultaten van dit project zijn:

Snellere ontwikkelcycli: Dankzij de speciale ontwikkelomgeving in combinatie met CI/CD-pipelines kon het Intellectual Ventures-team nieuwe functies en updates sneller implementeren.

Dankzij de speciale ontwikkelomgeving in combinatie met CI/CD-pipelines kon het Intellectual Ventures-team nieuwe functies en updates sneller implementeren. Verbeterde systeemefficiëntie: door het optimaliseren van het resourcegebruik en het automatiseren van verschillende processen, werkt het platform nu efficiënter en zijn de operationele kosten lager.

door het optimaliseren van het resourcegebruik en het automatiseren van verschillende processen, werkt het platform nu efficiënter en zijn de operationele kosten lager. Toekomstbestendige schaalbaarheid: de Kubernetes-infrastructuur maakt eenvoudige schaalbaarheid mogelijk, zodat het platform soepel kan groeien naarmate de vraag toeneemt.

de Kubernetes-infrastructuur maakt eenvoudige schaalbaarheid mogelijk, zodat het platform soepel kan groeien naarmate de vraag toeneemt. Verbeterde gebruikerservaring: dankzij de integratie met Stripe kunnen gebruikers hun abonnementen nu zelfstandig beheren. Hierdoor is er minder behoefte aan ondersteuning en is de algemene tevredenheid groter.

Aanzienlijke kostenbesparingen: Optimalisaties leidden tot aanzienlijke kostenreducties:
1-jarige verbintenis: 40% besparing gerealiseerd in plaats van hogere on-demand cloudgebruikstarieven te betalen.
3-jarige verbintenis: 60% besparing op on-demand cloudkosten.

Optimalisaties leidden tot aanzienlijke kostenreducties: Verbeterde operationele efficiëntie: een beter gebruik van middelen resulteerde in lagere operationele kosten, waardoor Intellectual Ventures een gestroomlijnde bedrijfsvoering kon handhaven.

een beter gebruik van middelen resulteerde in lagere operationele kosten, waardoor Intellectual Ventures een gestroomlijnde bedrijfsvoering kon handhaven. Grotere stabiliteit van het platform: de speciale testomgeving verminderde implementatierisico's, zorgde voor een soepele, betrouwbare ervaring voor gebruikers en maakte snellere uitrol van nieuwe functies mogelijk.





Maruti Techlabs heeft met succes een gemoderniseerd, schaalbaar platform geleverd dat tegemoetkomt aan de behoeften van Intellectual Ventures voor operationele efficiëntie en gebruikerservaring. Het bijgewerkte platform is nu uitgerust om complexere patentonderzoeks- en IP-beheertaken te verwerken, en ondersteunt Intellectual Ventures bij het promoten en bevorderen van innovatie binnen de intellectuele eigendomsruimte.

Ons ontwikkelingsproces

We volgen Agile, Lean en DevOps best practices om een superieur prototype te creëren dat de ideeën van uw gebruikers tot bloei brengt door samenwerking en snelle uitvoering. Onze topprioriteit is snelle reactietijd en toegankelijkheid.





Wij willen echt uw uitgebreide team zijn. Daarom kunt u er zeker van zijn dat u, afgezien van de reguliere vergaderingen, met elk van onze teamleden één telefoontje, e-mail of bericht van ons verwijderd bent.