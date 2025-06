GISEC Global 2025: Dubai verenigt leiders van cyberverdediging tegen AI cybercriminaliteit

Van 6 tot 8 mei komen meer dan 25.000 cybersecurity-experts bijeen op het grootste cybersecurity-evenement in het Midden-Oosten en Afrika om de digitale toekomst van de regio te beveiligen tegen deepfake-fraude en kritieke infrastructuurkwetsbaarheden





Met AI-gedreven cybercriminaliteit en ransomware-aanvallen die wereldwijd stijgen, keert GISEC Global 2025 van 6 tot 8 mei terug naar Dubai en brengt 's werelds toonaangevende leiders, innovators en visionaires samen in een high-stakes inspanning om onze digitale toekomst te beveiligen.





GISEC Global transformeert het Dubai World Trade Centre in het epicentrum van cyberbeveiliging, waarbij meer dan 450 CISO's, 25.000 professionals uit 160 landen en meer dan 750 merken – van techgiganten zoals AWS, Huawei en Microsoft tot innovatieve startups – samenkomen voor het belangrijkste cyberevenement van de MEA onder het thema 'Securing an AI-Powered Future'.









De 14e editie brengt kritische focusgebieden samen van enkele van de toonaangevende spelers in de industrie, waaronder Huawei, AWS, Microsoft, Google Cloud Security, CISCO, Deloitte, Kaspersky, Check Point, Cloudflare en Honeywell, naast baanbrekende cyberbeveiligingsbedrijven zoals Spire Solutions, CPX, CyberKnight, LinkShadow, OPSWAT, Qualys, CrowdStrike, StrikeReady en Dream Group.

Het driedaagse evenement zal de positie van de VAE als wereldleider in AI-innovatie en verantwoorde AI-implementatie versterken in het gezicht van dreigingsactoren, waarbij wereldwijde expertise wordt gecombineerd met regionale prioriteiten en met een sterke nadruk op publiek-private samenwerking, innovatie en talentontwikkeling.

Deze prioriteiten komen in een kritieke hoek. De Global Security Outlook 2025 van het World Economic Forum GISEC Global 2025 heeft aangetoond dat:





66% of organisations view AI as a game-changer in cybersecurity.

Nearly half (47%) warn that generative AI is simultaneously arming hackers with scalable new attack vectors

However, only 14% of organisations feel confidently equipped to respond



Deze belangrijke inzichten benadrukken hoe snel de wereldwijde markt voor cyberbeveiliging verandert - een steeds groeiende economische sector die naar verwachting in 2028 $ 298,5 miljard zal bereiken. Markten en markten - een aanzienlijke sprong van de $ 190,4 miljard in 2023.





Nergens is deze urgentie duidelijker dan in het Midden-Oosten, waar 45% van de organisaties cyberrisicobeperking als hun belangrijkste operationele prioriteit heeft ( PWC’s Global Digital Trust Insights-enquête 2024 Terwijl de regio zijn digitale transformatie versnelt, komt GISEC Global 2025 op een cruciaal moment om zijn veilige toekomst te vormen.





The 2025 edition introduces groundbreaking new features:





Next-Gen Cyber Warriors Competition: De Student Hackathon transformeert de klaslokalen in cyberverdedigingslaboratoria, waar jonge talenten real-world scenario's aanpakken in netwerkbeveiliging, dreigingsanalyse en incidentrespons.





Programma voor kritische infrastructuur: De lancering van de OT Security Conference Track richt zich op de toenemende convergentie van IT en operationele technologie en biedt actieve strategieën om vitale systemen te beschermen tegen opkomende kwetsbaarheden.





Afrika Cyber Resilience Initiative: Naarmate de digitale economie van het continent zich uitbreidt, lanceert GISEC speciale rondetafels met CISOs en nationale autoriteiten om defensie op het hele continent op te bouwen.





GISEC AI: Onderzoek polymorphic malware, adversarial AI en deepfake-fraude.De grootste AI in cybersecurity-showcase van dit jaar bevat dringende onderwerpen zoals polymorphic malware, adverbiale AI, deepfake-fraude en Gen AI-technologie.





De lancering van GISEC North Star: Cyber71, in strategische samenwerking met GISEC GLOBAL, lanceert een reeks initiatieven met grote impact op het grootste platform van de regio voor innovatieve cyberbeveiligingsstartups.





Dubai Cyber Challenge: Premiereert op GISEC Global, georganiseerd door DESC, een exclusieve 'Capture the Flag' -wedstrijd zal worden gehouden voor Dubai overheidsinstanties als teams gaan hoofd naar hoofd over twee dagen, gericht op verschillende trends zoals webbeveiliging, reverse engineering en digitale forensics door middel van verschillende uitdagingen.





Dubai's gastheer van GISEC Global 2025 versterkt de positie van de VAE als 's werelds cybersecurity leider, onlangs bekroond #1 in de Global Cybersecurity Index 2024.









H.E. Dr. Mohamed Al-Kuwaiti, Hoofd van de Raad voor Cybersecurity van de VAE, zei: "GISEC Global komt op een cruciaal moment, omdat cyberdreigingen steeds vaker en geavanceerder worden," zegt HE Dr. Mohamed Al Kuwaiti, Hoofd van de Raad voor Cybersecurity van de VAE. "In dit 'Jaar van de Gemeenschap', onderstreept onze samenwerking met GISEC de toewijding van de VAE om wereldwijde belanghebbenden te verenigen bij het aanpakken van dringende cyberbeveiligingsuitdagingen - van het beschermen van gegevensprivacy en het beveiligen van kritieke netwerken tot het bestrijden van geavanceerde bedreigingen door middel van AI-gestuurde oplossingen.





H.E. Yousuf Al Shaibani, directeur-generaal van het Dubai Electronic Security Center (DESC), zei: "De snelle digitale transformatie van Dubai herdefineert de manier waarop we leven, werken en verbinden, waardoor cyberbeveiliging kritischer dan ooit is. GISEC Global 2025 staat als een pivotale bijeenkomst waar wereldwijde experts samenkomen om opkomende bedreigingen aan te pakken en de volgende generatie cyberweerstand te pionieren. Bij DESC zijn we vastberaden in onze missie om het digitale ecosysteem van Dubai te beschermen door samenwerking te bevorderen, innovatie te bevorderen en robuuste cyberverdedigingen te implementeren.





Trixie LohMirmand, EVP van het Dubai World Trade Centre, GISEC Global organisator, zei: "Elke jaar wordt de cyberbeveiligingsindustrie geconfronteerd met nieuwe bedreigingen en kansen met GISEC Global in het hart van impactvolle discussies en acties uit het wereldwijde ecosysteem.





Sean Yang, Global Cybersecurity and Privacy Protection Officer van Huawei, Leading Strategic Partner van GISEC Global, zei: "We zijn verheugd om onze langetermijnpartnerschap met GISEC Global uit te breiden door haar Leading Strategic Partner voor de editie 2025 te worden. Huawei is toegewijd aan het waarborgen van onze gedeelde digitale toekomst met overheden, brancheorganisaties, normalisatie-instanties en zakelijke belanghebbenden.





GISEC Global 2025 wordt georganiseerd door de UAE Cybersecurity Council en ondersteund door het Dubai Electronic Security Center (DESC), het ministerie van Binnenlandse Zaken van de VAE en de politie van Dubai.





Voor meer informatie over GISEC Global 2025, bezoek www.gysec.ae op de website .





About GISEC Global

GISEC Global, het grootste en meest impactvolle cybersecurity-evenement van het Midden-Oosten en Afrika, zal terugkeren naar het Dubai World Trade Centre voor zijn 14e editie, die van 6 tot 8 mei 2025 plaatsvindt, onder het overkoepelende thema van “Een AI-aangedreven toekomst garanderen.” Na het monumentale succes van 2024, brengt het super-connector-evenement voor de cybersecurity-industrie van de regio meer dan 25.000 deelnemers, 750 tentoonstellende merken en meer dan 350 sprekers uit meer dan 160 landen samen.





About Dubai World Trade Centre

Met de visie om van Dubai 's werelds toonaangevende bestemming voor alle grote tentoonstellingen, conferenties en evenementen te maken, is DWTC uitgegroeid van de regionale voorloper van de snelgroeiende MICE-industrie tot een multidimensionale bedrijfscatalysator, gericht op Venues, Events en Real Estate Management.





Dit verhaal werd gepubliceerd als een persbericht door Zex PR Wire onder HackerNoon's Business Blogging Program.

